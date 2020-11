Afgezien van de middelmatige batterijduur, is de DualSense een absoluut genot om te gebruiken. We kunnen niet wachten om te zien welke invloed de haptische feedback en adaptieve triggers op toekomstige PlayStation 5-games zullen hebben.

Review in een minuut

De DualSense is niet alleen de beste controller van Sony ooit, hij voelt ook nog eens ontzettend innovatief aan. De controller is een stuk steviger dan de voorganger. De DualSense overtreft de DualShock 4 van de PS4 op elke mogelijke manier. Eigenaren van een PlayStation 5 hebben nu eindelijk een controller die zich kan meten met die van rivaal Xbox.

Een van de meest noemenswaardige toevoegingen is de haptische feedback. Deze feedback is ontworpen door het bedrijf achter de HD Rumble van de Nintendo Switch Joy-Cons. De technologie in de DualSense maakt gebruik van enorm nauwkeurige trillingen om acties op het scherm te simuleren. Of het nu gaat om een straal met waterdruppeltjes of de weerstand in de adaptieve triggers bij het intrappen van het gaspedaal in een race-game, de DualSense verbetert de immersie op een aangename, subtiele manier.

Het belang van Sony's nieuwe meeslepende technologie is moeilijk te overschatten. De bij de PS5 geleverde Astro's Playroom toont de potentie van de DualSense al enigszins aan. We twijfelen we er niet aan dat de (toekomstige) games op de PS5 alleen nog maar meer zullen laten zien wat haptische feedback te weeg kan brengen. In een tijd waarin de meeste controllers meer van hetzelfde zijn in plaats van innovatief, is Sony's DualSense de meest zeldzame controller-ervaring op dit moment.

PS5 DualSense prijs en beschikbaarheid

PS5 DualSense prijs: €69,99

Vooralsnog alleen beschikbaar in wit (met zwarte afwerkingen)

De PS5 DualSense-controller is verkrijgbaar voor €69,99. Er zit natuurlijk al één exemplaar van de DualSense in de doos van de PS5. Mocht je met vrienden of familie op de bank willen spelen, dan heb je een extra DualSense nodig.

De PS5-console is momenteel compleet uitverkocht, maar de DualSense is nog op redelijk wat plekken beschikbaar.

Design

(Image credit: Future)

Meest comfortabele PlayStation-controller tot nu toe

Textuur op handgrepen zorgt voor stevige grip

Het gewicht zorgt dat het premium aanvoelt

Op het eerste gezicht lijkt de PS5-controller een stuk futuristischer dan de DualShock 4. Sony heeft vaarwel gezegd tegen het volledig zwarte uiterlijk van de controller. Esthetisch gezien ziet de witte behuizing met zwarte accenten er ontzettend strak uit. De ronde PlayStation-knop heeft plaatsgemaakt voor een een uitgesneden logo en er is een ingebouwde microfoon (met handige dempknop) toegevoegd. Alles wat we van de DualShock 4 kennen, zoals een create-knop (voorheen share-knop) en een start-knop zijn nog steeds aanwezig. Elk aspect is echter flink verbeterd.

Sony heeft ervoor gezorgd dat de grepen van de controller een stuk dikker en langer zijn. Hierdoor is het de meest comfortabele PlayStation-controller tot nu toe. De grepen hebben ook een textuur, waardoor ze erg goed in je handen liggen. Je hoeft niet bang te zijn dat de DualSense na een intense speelsessie uit je handen glipt. Als je goed kijkt, zie je dat de textuur uit kleine symbooltjes van de PlayStation bestaat.

De knoppen van de DualShock waren oké, maar die van de DualSense zijn erg verbeterd. Ze hebben een strak uitziend doorzichtig uiterlijk. Hierdoor ziet het er een stuk minder goedkoop uit dan de plastic uitstraling van de DualShock 4. Bovendien voelen de knoppen steviger aan. Dit klinkt misschien als een kleine verandering, maar het draagt bij aan het indrukwekkende geheel: een controller die stevig en duurzaam aanvoelt. Toch voelen de randen aan de onderkant van de grepen wat scherp aan. Dit merk je echter alleen als je grote handen hebt of de controller op een bepaalde manier vasthoudt. Het zal niet voor iedereen een probleem zijn.

De L3 en R3 sticks van de DualSense hebben opnieuw een concave vorm, met een structuur om de randen voor betere grip. Het is nog niet duidelijk of het materiaal van deze sticks net als die van de DualShock 4 na een tijdje los gaan laten. Hiervoor hebben we de controller nog niet lang genoeg in handen gehad. We houden je natuurlijk op de hoogte als het probleem zich voordoet.

De DualShock 4 verscheen direct in verschillende kleuren: zwart, rood en blauw. De DualSense is enkel beschikbaar in het wit. De DualSense ziet er erg strak uit in deze kleur met zwarte highlights en past daarnaast goed bij de console zelf. In de toekomst zullen er hoogstwaarschijnlijk nieuwe kleuren van de DualSense verkrijgbaar zijn. Vanwege de textuur in de grepen en het aangename gewicht, voelt de DualSense aan als een controller die speciaal ontworpen is voor langere gamingsessies: comfortabel en immersief.

Prestaties

(Image credit: Future)

Haptische feedback en adaptieve triggers zijn immersieve innovaties

Batterijduur is teleurstellend

Ingebouwde microfoon

Zoals we eerder al benoemd hebben is de haptische feedback de ster van de show. Wat indrukwekkend is aan deze technologie is dat de haptische feedback op een of andere manier door de hele controller voelbaar is. De trillingen kun je op kleine plekken in de controller voelen. In PS5-exclusive Godfall voel je de trillingen van de ene naar de andere kant van je controller gaan als je met je zwaard zwaait. En het rondlopen in het zand weerkaatst op overtuigende wijze in de controller in Astro's Playroom. De adaptieve triggers worden ook op interessante en aangename manieren gebruikt. In het kleurrijke Bugsnax transformeert de trigger in een authentieke camerasluiter.

Het is duidelijk dat we de DualSense erg innovatief vinden, maar we zien ook dat de controller ontwikkeld is met gemak voor ogen. De DualSense is niet alleen comfortabeler dan de DualShock 4, de nieuwe PS5-controller heeft ook een ingebouwde microfoon een solide D-pad. Ook niet onbelangrijk: de verlichting in de controller is niet langer oogverblindend. Het touchpad en de koptelefoonaansluiting lijken onveranderd, maar de Micro USB-poort is ingewisseld voor een moderne USB C-aansluiting.

Het enige minpunt van de DualSense is hoe lang de controller meegaat zonder deze tussendoor op te laden. Het is ook weer niet verschrikkelijk, maar de batterijduur is wel lichtelijk teleurstellend. De controller gaat ongeveer 9 á 10 uur mee voordat je deze weer aan de lader moet hangen. Dit is redelijk weinig als je het vergelijkt met de 30 uur van de Nintendo Switch Pro Controller. Nu komt het natuurlijk niet vaak voor dat je 10 uur aan een stuk door gamet, maar het kan tot onaangename verrassingen leiden als je de controller een keer vergeet op te laden tussen de speelsessies door.

Moet je de PS5 DualSense kopen?

Koop hem als...

(Image credit: Future)

Je een stevige, comfortabele controller wil met veel functionaliteiten en innovatie

De DualSense is een verademing en je moet de innovatieve toevoegingen zelf ondervinden om te geloven dat het bestaat.

Je een tweede controller nodig hebt voor lokale co-op op de PS5

Als je op zoek bent naar een extra PS5 controller dan is de DualSense een no brainer. Als je PS5-games wil spelen kun je enkel een DualSense gebruiken (in de toekomst zullen er ongetwijfeld ook third-party controllers verschijnen). Voorlopig is de DualSense de enige goede optie.

(Image credit: Future)

Koop hem niet als...