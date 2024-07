Moet je nog een PS5 kopen in 2024?

De PlayStation 5 is inmiddels alweer bijna vier jaar oud en hoewel we in de tussentijd wel een vernieuwd model hebben gekregen in de vorm van de PlayStation 5 Slim, zijn we inmiddels al erg lang aan het wachten op een zogenaamd PS5 Pro-model waar we nu ook al heel lang geruchten over horen.

Vier jaar is vergeleken met vorige generaties niet echt bepaald lang voor een gameconsolecyclus, maar deze cycli dreigen dan ook steeds korter te gaan worden. De hardware moet immers krachtig genoeg blijven om de nieuwste innovaties op het gebied van gameplay en de meest realistische graphics bij te kunnen benen.

De komst van een PS5 Pro, of in ieder geval een nieuwe PlayStation, lijkt dan ook steeds waarschijnlijker en hierdoor beginnen natuurlijk steeds meer mensen zich af te vragen of het in 2024 nog slim is om een PS5 te kopen. Dit zou namelijk als een miskoop kunnen voelen als er bijvoorbeeld later dit jaar of begin volgend jaar ineens een nieuw model verschijnt.

De prijs is niet gedaald, maar gestegen

We kunnen niet om het feit heen dat de PlayStation 5 in 2022 ineens 50 euro duurder werd. Samen met de beperkte voorraden waar we heel lang nog mee te maken hebben gehad, heeft dit ervoor gezorgd dat de PlayStation 5 qua prijs niet echt bepaald aantrekkelijker is geworden. Gelukkig zien we hier en daar wel eens een redelijk mooie korting tijdens bijvoorbeeld Black Friday, maar de hoge vraag naar de PS5 en het succes van de console hebben ervoor gezorgd dat Sony het niet zo nodig vindt om hem af te prijzen.

Xbox is PlayStation achterna gegaan met de prijsverhoging vanwege inflatie, maar heeft tegelijkertijd tenminste nog wel het significant goedkopere Series S-model om op terug te vallen. PlayStations goedkoopste PS5-model, de PS5 Slim Digital Edition, kost nog steeds maar 50 euro minder dan de diskversie van de PS5 bij de lancering kostte.

Als de PS5 (Slim) nou inmiddels een lagere prijs had gekregen, dan was het misschien iets gemakkelijker om in 2024 nog volop aan te bevelen om te investeren in deze console. Als je in 2020 al twijfelde vanwege de prijs, dan is het nu eigenlijk alleen maar erger geworden. De PS5 is een uitstekende console en je betaalt hier natuurlijk nog steeds veel minder voor dan voor een gaming pc die vergelijkbare prestaties levert. We hadden echter verwacht dat de PS5 vier jaar na zijn release toch wel iets aantrekkelijker geprijsd zou zijn.

Mocht er binnenkort dan toch ineens een PS5 Pro verschijnen, dan is er natuurlijk wel een kans dat de normale PS5 (Slim) eindelijk wel een prijsdaling krijgt. Ook in dat geval kan je dus beter nog maar wat langer wachten als je toch al zo lang gewacht hebt. Het valt natuurlijk nog te bezien hoeveel Sony zal vragen voor zijn volgende model, maar als de prijs niet ineens heel erg omhoog schiet, zal dat al gauw een betere investering zijn, dan de PS5 op dit moment is. Ook al is de console natuurlijk over het algemeen geen slechte investering.

De upgrades zijn het nog steeds waard

(Image credit: Western Digital)

Als je nog steeds een PS4 of Xbox One (je weet maar nooit) gebruikt, of zelfs een oudere console, dan biedt de PS5 nog steeds een aantal belangrijke upgrades die misschien op papier niet allemaal even indrukwekkend of belangrijk klinken, maar toch een grote impact hebben.

Ja, er bestaat, zoals we hierboven al aangaven, een kans dat er relatief binnenkort nóg indrukwekkendere hardware zal verschijnen, maar voor nu is de standaard PS5 ook in 2024 nog steeds een waardige upgrade voor iedereen die nog een oudere console gebruikt.

Eén van de grootste en meest impactvolle upgrades is de supersnelle SSD, waardoor je zeker in de meest geoptimaliseerde games vrijwel geen last meer hebt van lange laadtijden. Hier kan je ook (tot op zekere hoogte) van genieten bij je oudere PS4-games als je deze installeert op de standaard interne SSD of een interne M.2 SSD die je zelf als extra geheugen in de PS5 kan installeren.

Natuurlijk zijn ook de grafische prestaties verbetert en is het mogelijk om van hogere resoluties (4K) en hogere refresh rates (tot 120Hz) gebruik te kunnen maken. Op dit vlak hebben we echter nog vaker dan verwacht te maken met een keuze tussen spelen in 4K met raytracing en 30fps en het spelen in een lagere (of dynamische) resolutie met hogere framerates. Toch is het fijn om de mogelijkheid te hebben om meer games met hogere framerates te spelen, waaronder sommige geoptimaliseerde PS4-games.

(Image credit: Shutterstock/Hopix Art)

Een andere grote upgrade, waar je vooral van kan genieten tijdens het spelen van de beste PS5-games, is de nieuwe DualSense-controller. Deze controller ligt niet alleen veel comfortabeler in de hand dan de voorgaande DualShock-controllers, maar hij beschikt ook over een aantal mooie features zoals fantastische haptische feedback en adaptieve triggers. In sommige games zoals Astro's Playroom en Spider-Man 2 kunnen deze features op enorm innovatieve manieren worden gebruikt of simpelweg voor een beetje extra inlevingsvermogen zorgen.

Een laatste mooie upgrade voor gamers die tegelijkertijd ook filmliefhebbers zijn, is de toevoeging van een Blu-ray-speler (aan de diskversie natuurlijk). Xbox introduceerde dit bij de vorige generatie al, maar zelfs op de PS4 Pro was het niet mogelijk om een 4K Blu-ray af te spelen. Dit zal niet voor iedereen een even interessante upgrade zijn, maar we raden je aan om toch tenminste één kleurrijke blockbuster, zoals bijvoorbeeld Avatar: The Way of Water, op 4K Blu-ray te kopen om zelf te zien hoe goed films eruit kunnen zien in 4K HDR. Bovendien zijn de huidige gameconsoles ook nog eens relatief betaalbare Blu-ray-spelers.

Het aantal exclusieve games is nog steeds beperkt...

Hoewel mensen redelijk verdeeld zijn over het concept van exclusieve games, zijn games die je alleen op een specifieke console kan spelen natuurlijk wel een goede reden om die console aan te schaffen.

In de eerste instantie zijn deze generatie de exclusieve games van Sony vooral nog veel uitgebracht op de PS5 én PS4. Denk hierbij aan God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West en Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Deze games zagen er beter uit op de PS5 en maakten ook goed gebruik van de nieuwe PS5-features, maar ze waren ook nog gewoon op de PS4 te spelen, dus je hoefde hier niet per se meteen een PS5 voor te kopen.

Dat was het geval bij verrassend veel nieuwe exclusieve games en dit was waarschijnlijk ook deels het gevolg van de beperkte voorraad van de PS5 in de eerste paar jaar na zijn release. PlayStation-fans konden dan misschien nog niet allemaal een PS5 in huis halen, maar ze konden wel veel van de nieuwste games nog voor hun PS4 kopen.

Dat heeft ervoor gezorgd dat de lijst games die exclusief op de PS5 beschikbaar zijn nou niet bepaald heel erg lang is. Dat maakt het misschien voor sommigen ook wat gemakkelijker om nog even te wachten en wat interessante games op te laten stapelen, totdat de PS5 voor hen een betere investering is. Als je niet per se zo snel mogelijk games zoals Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal of The Last of Us Part 1 hoefde te spelen, dan kon je nog redelijk lang van nieuwe titels op de PS4 genieten en de aankoop van een PS5 uitstellen.

Aangezien het aanbod van exclusieve games voor alleen de PS5 niet zo heel uitgebreid is en daarnaast smaken natuurlijk ook verschillen, kan het zijn dat er voor jou nog niet heel veel tussen zit dat je echt aanspreekt. In dat geval kan je inderdaad misschien betere nog maar even wachten totdat er genoeg spellen beschikbaar zijn voor de console die je echt graag wil spelen.

... maar die games zijn wel top

(Image credit: Insomniac Games / Sony)

Hoewel de lijst met exclusieve PS5-games dus nog enigszins beperkt is, zitten er inmiddels wel veel leuke, goede games tussen, zoals we gewend zijn van Sony. Dit zijn momenteel vooral singleplayer games met een focus op het verhaal.

Misschien hebben nog niet veel van die games je op het eerste gezicht echt aangesproken, maar wij vinden dat er inmiddels toch wel een sterk aanbod is aan PS5-exclusives van topkwaliteit. We hebben hier misschien niet te maken met een hoge kwantiteit, maar wel met een hoge kwaliteit.

Daarnaast zijn er, zoals we al aangaven, dus meerdere games die toch nog op de PS4 uitkwamen, maar tegelijkertijd wel geoptimaliseerd zijn voor de PS5. Ze leveren misschien nog niet de meest 'next-gen'-ervaring, maar spelen wel veel beter (en laden veel sneller) op de PS5 dan op de PS4. Je mag een topgame zoals God of War Ragnarök dan wel op de PS4 kunnen spelen, maar die game verdient het eigenlijk toch wel om op de PS5 te worden gespeeld.

Natuurlijk zijn er naast de exclusieve games inmiddels ook veel goede third-party games om te spelen op de PS5. Als we dus het volledige aanbod van PS5-games in beschouwing nemen, dan zijn er inmiddels voor iedereen toch wel genoeg games om van te genieten. De vraag is dus meer of je nog even kan wachten met je aankoop of niet.

Eindoordeel

In 2024 kan je namelijk misschien het beste nog even wachten op óf een krachtigere PS5 Pro óf een prijsdaling voor de PS5 Slim. Maar als je echt niet kan wachten, zal je waarschijnlijk geen spijt krijgen van het kopen van een PS5. Ook deze generatie heeft Sony weer exclusieve games van topkwaliteit uitgebracht en daarnaast draaien third-party PS5-games en oudere PS4-games fantastisch op de PS5.