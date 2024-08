PS5 Pro zou 2TB opslag hebben en stiller zijn

Volgens een nieuw gerucht zou de PS5 Pro 2TB opslag kunnen hebben en veel stiller en koeler kunnen werken in vergelijking met het basismodel. Zoals gemeld door Wccftech, beweert insider Moore's Law is Dead in de nieuwste Broken Silicon podcast (27 augustus 2024) dat hij een devkit van de PS5 Pro heeft gezien.

Hij zegt dat die 2TB opslagruimte heeft, maar kan niet beloven dat de PS5 Pro's die uiteindelijk in de winkelrekken liggen ook zoveel ruimte hebben. Dat is logisch, aangezien de specificaties van een devkit niet noodzakelijk dezelfde zullen zijn als die van het finale product. Het is wel veelbelovend en ook slim gezien van Sony, omdat Microsoft later dit jaar een Xbox Series X met 2TB opslag lanceert.

Hij ging verder met het beschrijven van een belangrijk kenmerk van de devkit en zei dat die dezelfde twee-polige stroomaansluiting heeft die de PS5 nu gebruikt. Dit geeft aan dat de PS5 Pro niet veel meer stroom nodig zal hebben, wat goed nieuws is voor je elektriciteitsrekening. Moore's Law voegt hier zijn eigen mening aan toe door te zeggen dat hij denkt dat het waarschijnlijk een erg stille en koele console wordt.

Wij zouden erg blij zijn met beide specs in de PS5 Pro. Ten eerste zou 2TB opslagruimte gebruikers ongetwijfeld veel meer ruimte geven om games op te slaan zonder afhankelijk te zijn van externe middelen, zoals een SSD. Anderzijds weten we niet hoeveel extra opslagruimte games voor de PS5 Pro nodig hebben tegenover de versie voor de reguliere PS5. De PS5 staat er verder om bekend dat hij hard kan blazen met zijn grote ventilator. Het feit dat de PS5 Pro zowel stiller als koeler draait, is daarom een welkome upgrade.

Dit is niet het enige PS5 Pro-gerucht dat momenteel de ronde doet, want andere insiders hebben reeds een lanceringsdatum en mogelijke prijzen van de PS5 Pro vermeld. We moeten wel hieraan toevoegen dat de PS5 Pro nog officieel moet worden aangekondigd en dat deze informatie louter uit geruchten bestaat.