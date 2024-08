PS5 Pro zou later dit jaar verschijnen en peperduur worden

De laatste berichten over een potentiële PS5 Pro geven aan dat de console nog steeds op schema ligt voor een lancering dit jaar en dat je er wellicht een orgaan voor moet verkopen. Zoals GameSpot meldt, zijn de berichten afkomstig van verslaggever Jeff Grubb, die over de PS5 Pro sprak in een recente aflevering van de Game Mess Mornings podcast. Tijdens de aflevering zei Grubb het volgebde: “Het laatste wat ik heb gehoord is dat dit ding [PS5 Pro] dit jaar nog uitkomt.”

Grubb merkt ook op dat er binnenkort mogelijk een State of Play-presentatie wordt uitgezonden: “Wat ik de laatste tijd heb gehoord is dat er waarschijnlijk eind september een State of Play komt, geen Showcase”. Grubb zegt echter niet dat de PS5 Pro zijn debuut zal maken tijdens deze State of Play. Het blijft wel een mogelijkheid als de PS5 Pro in de komende maanden wordt gelanceerd. Tot slot schat Grubb dat de PS5 Pro rond de 600 dollar kan gaan kosten, maar hij sluit een prijs van 700 dollar zeker niet uit. Over europrijzen werd verder niet gesproken.

Als Sony dit jaar een PS5 Pro lanceert, is het Microsoft voor. Daar staan een nieuwe Xbox Series X en Xbox Series S op de planning, waaronder een volledig digitale Xbox Series X, een witte variant van de 1TB Xbox Series S en een speciale Series X-editie met 2TB opslag.