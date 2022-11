PS5 Pro: wat kunnen we verwachten van de volgende PlayStation 5?

Een PS5 Pro komt er hoogstwaarschijnlijk aan in de toekomst. Maar de vraag is wat we dan kunnen verwachten van die krachtigere PlayStation 5.

Sony begon de trend van mid-gen upgrades van consoles met de lancering van de PS4 Pro in 2016. Een meer geavanceerde console, 4K-resolutie en hogere framerates. Dit was een primeur voor thuisconsoles. Microsoft kwam een jaar later met hun eigen mid-gen update: de Xbox One X. Net zoals de PS4 Pro overtrof de Xbox One X de originele Xbox One op bijna elk gebied.

Nintendo heeft altijd al de gewoonte gehad om geüpdatete hardware te lanceren in een consolegeneratie. Het bedrijf heeft wel eerder de neiging om een bestaand design te verfijnen in plaats van iets meer krachtig te maken. De Nintendo DSi, de New Nintendo 3DS, en de Nintendo Switch OLED zijn allemaal mooie voorbeelden van consoles waar Nintendo de originele hardware wel een upgrade gaf, zonder de technische specificaties compleet om te gooien.

De PS5 is nu ruim anderhalf jaar te koop, maar dat wil niet zeggen dat Sony geen plannen heeft om een verbeterd model te lanceren de komende jaren. Nu is het nog vrij onduidelijk wat voor verbetering een PS5 Pro kan gaan betekenen. Voorlopig ondersteunt de PlayStation 5 nog geen 8K resolutie en het is wachten op een PS5 Slim voor een kleinere console van enige betekenis.

Het blijft echter gewoon leuk om te speculeren en alle geruchten af te gaan, dus laten we de mogelijkheid van een PS5 Pro een keer van dichtbij bekijken, met tussendoor enkele voorspellingen.

PS5 Pro prijs en releasedatum

(Image credit: Mr.Mikla / Shutterstock)

Gebaseerd op wat Sony deed met de PS4 Pro kunnen we best een gefundeerd gokje wagen op de releasedatum en prijs van de PS5 Pro.

De PS4 Pro werd gelanceerd in 2016, drie jaar na de originele PS4. Dat zou betekenen dat de PS5 Pro al in 2023 kan verschijnen, aangezien de PS5 in november 2020 werd gelanceerd. Door corona en het niet aflatende tekort aan onderdelen is de kans echter reëel dat het ten vroegste 2024 zal zijn.

Wat zou dat nu gaan kosten? De prijs van de PS4 Pro was bij de lancering hetzelfde als van de PS4, namelijk 399 euro. Voor de PS5 zagen we nu recent wel een prijsstijging, wat volgens Sony te wijten was aan een torenhoge globale inflatie. Dat brengt de PS5 momenteel op 549,99 euro. Het is vrij aannemelijk dat de PS5 Pro evenveel kots, mits Sony dezelfde weg blijft bewandelen als bij de PS4 Pro.

PS5 Pro design

(Image credit: Future)

De PS5 is een stevig uit de kluiten gewassen toestel en tenzij Sony drastische aanpassingen doorvoert, zou de PS5 Pro hetzelfde of zelfs een groter formaat kunnen krijgen. Dit zagen we ook al bij de PS4 Pro, die toch enkele maatjes meer had dan de originele PlayStation 4.

Wie een smallere console wil, kan hopen op een PS5 Slim. Vermoedelijk zal Sony voor het design verder bouwen op de futuristische look van de console, zoals bij de PlayStation 4 Pro. Maar de kans bestaat dat er wat extra franjes worden toegevoegd die de huidige console niet heeft.

PS5 Pro specificaties

(Image credit: Sony)

Vanaf hier wordt het moeilijker om voorspellingen te doen. De PS5 is al een erg krachtige console waarmee je in 4K met 120Hz kan gamen, maar die ook raytracing aankan en gewoon over de hele lijn verbluffende visuals laat zien. Een PS5 Pro zou ontwikkelaars misschien toelaten om te mikken op nog hogere resoluties en beeldfrequenties, maar een enorme sprong zoals die van 1080p naar 4K zou onwaarschijnlijk zijn.

Een PS5 kan nog steeds geen games in 8K draaien ondanks dat dat staat vermeld op de doos van de console. Daarom zou het wel kunnen dat de PS5 Pro voor die next-gen resolutie gaat als standaard. We zijn al één PS5-game tegengekomen die in theorie op 8K/60fps kan draaien, met name The Touryst. In de praktijk haalt ook deze game maximaal 4K, omdat de console zelf niet hoger gaat.

Op dit moment is de resolutie nog niet meteen wijd verspreid, maar binnen een drietal jaar gaan 8K-schermen ongetwijfeld meer betaalbaar en toegankelijker zijn voor consumenten die er nu nog niet warm voor lopen. Laten we niet vergeten dat Sony ook tv's maakt. De kans bestaat dat het Japanse bedrijf de PS5 Pro gaat gebruiken als hefboom om de verkoop van haar 8K-schermen een boost te geven.

De PS5 Pro zou kunnen gaan beschikken over een AMD Zen 4 CPU en een RDNA-3 GPU. Maar na de beslissing van zowel Microsoft als Sony om de CPU van de respectievelijke upgrades van de Xbox One en PS4 een kleine injectie te geven, verwachten we bij de PS5 Pro eerder een focus op een verbetering van de GPU.

PS5 Pro: wat zit er nog in het aanbod?

We vermoeden dat de PS5 Pro met een grotere SSD dan bij de PS5 gaat komen. 825GB was om te beginnen al niet genereus, aangezien sommige games nu eenmaal zware bestanden hebben. Een versie met minstens een terabyte opslag zou niet verkeerd zijn. Daarbovenop nemen we aan dat de mogelijkheid om één van de beste SSD's voor een PS5 te installeren blijft.

En wat met een PS5 Pro Digital Edition? Zal Sony ook een versie zonder diskdrive uitbrengen? Het zou goed kunnen van niet. Voor wie daar geen behoefte aan heeft, is de PS5 Digital Edition een waardig goedkoper alternatief, maar twee versies uitbrengen van de PS5 Pro (geen console voor een heel breed publiek) zou waarschijnlijk een beetje teveel van het goede zijn.

Hebben we een PS5 Pro überhaupt nodig? Technisch gezien niet, maar de kans bestaat dat ontwikkelaars binnen twee of drie jaar steeds meer moeilijkheden ondervinden door de verouderde hardware van de PS5. Dat kan leiden tot compromissen bij nieuwe games, zoals een lagere beeldfrequentie of resolutie. Een PS5 Pro zou een boel oudere games een tweede adem kunnen bezorgen als ze een boost krijgen zoals bij de PS4 Pro. Zo'n upgrade zou bovendien kunnen zorgen voor de snellere ontwikkeling van nieuwe games.