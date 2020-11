PS5 vs PS5 Digital Edition: welke PlayStation 5-console kies jij?

Met twee nieuwe PS5-versies om uit te kiezen vraag jij jezelf mogelijk af wat precies de verschillen zijn tussen de wit-zwarte next-gen apparaten van Sony. Het verschil zit hem in feite in de prijs en het ontbreken van een diskdrive op de PS5 Digital Edition.

Als je de sprong wil maken naar de volgende generatie gameconsole van Sony, moet je dan kiezen voor de standaard PlayStation 5 of voor de PlayStation 5 Digital Edition?

PS5 vs PS5 Digital Edition - prijs en releasedatum

Laten we allereerst de harde cijfers benoemen. Hoeveel kosten de systemen? Als je kiest voor de standaard PS5, degene die nog steeds glimmende Blu-ray discs als ontbijt eet, kost jou dat 499,99 euro. De PS5 Digital Edition (met identieke specificaties afgezien van de ontbrekende diskdrive) kost 399,99 euro.

Beide versies van de console zijn vanaf 19 november verkrijgbaar.

Als je voor de volledig digitale route gaat, bespaart jou dat nu 100 euro. Hoewel je zou denken dat de keuze makkelijk gemaakt is, zijn er nog wel wat dingen waar je rekening mee moet houden.

Ten eerste beschik je bij de PS5 Digital Edition niet over een 4K Blu-ray speler. Dit is een mooie bijkomstigheid voor home cinema-fanaten. Een losse 4K Blu-ray speler kost een paar honderd euro, dus een PS5 mét Blu-ray speler bespaart je een hoop geld op dit vlak.

Daarnaast zullen gamers met de standaard PS5 de mogelijkheid hebben om fysieke games te ruilen, uit te lenen en te verkopen. Gedurende de levensduur van de console, zou dit redelijk wat besparingen kunnen opleveren. Waar de volledig digitale console nu wat kosten bespaart, zou het jou in de loop van de jaren zelfs geld kunnen kosten. Je betaalt in dat geval namelijk de prijzen die Sony en gameontwikkelaars aan games geven.

(Image credit: Kayane)

PS5 vs PS5 Digital Edition: specificaties

Dit zijn de volledige specificaties van de PS5 door Sony zelf, met de verschillen tussen beide consoles. De twee PS5-modellen zijn identiek op het gebied van prestaties. Een groot verschil met de Xbox Series X en Xbox Series S, die veel verder uit elkaar liggen als het gaat om de specs. Het enige verschil met de PS5 Digital Edition is dat de duurdere PS5-console een Ultra HD (4K) Blu-ray diskdrive bevat. Ze delen dezelfde processor en hetzelfde opslaggeheugen: een 825GB SSD.

Processor: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Cores/16 Threads, variabele frequentie, tot 3,5 GHz

Grafische kaart: AMD Radeon™ RDNA 2, Ray Tracing Acceleration, variabele frequentie, tot 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

Systeemgeheugen: GDDR6 16GB, 448GB/s bandbreedte

Optische drive (alleen standaard PS5): Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3,2xCLV

SSD: 825GB, 5,5GB/s lees bandbreedte (ruw)

PS5-gamedisk (alleen standaard PS5): Ultra HD Blu-ray, tot 100GB/disk

Video-output: HDMI OUT-poort, ondersteuning voor 4K 120Hz tv's, 8K tv's, VRR (HDMI 2.1)

Audio: Tempest 3D AudioTech

Afmetingen: PS5: ongeveer 260mm x 104mm x 390mm (L x B x H). PS5 Digital Edition: ongeveer 260mm x 92mm x 390mm (L x B x H). Afmetingen in beide gevallen zonder standaard.

Gewicht: PS5: 4,5kg. PS5 Digital Edition: 3,9kg.

Stroom: PS5: 350W. PS5 Digital Edition: 340W.

Input/output: USB Type-A poort (Hi-Speed USB), USB Type-A poort (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Type-C poort (Super-Speed USB 10Gbps)

Netwerk: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

Zoals benoemd is de SSD in beide consoles hetzelfde. Deze biedt 825GB aan opslag. Hoewel het belangrijk is om te weten dat je slechts 667,2GB ervan kan gebruiken. De rest is namelijk gereserveerd voor systeemsoftware. Er is een klein verschil in gewicht en afmetingen, maar buiten deze punten zijn de consoles identiek.

De PS5 werkt op een derde generatie AMD Ryzen-chipset, met acht cores en de nieuwe Zen 2-architectuur. De grafische prestaties van de consoles krijgen het voor elkaar om ray tracing mogelijk te maken. Hierdoor krijg je geavanceerde belichting met natuurgetrouwe schaduwen en reflecties Dit was voorheen enkel beschikbaar door middel van prijzige grafische kaarten in pc's.

3D-audio is ook een grote toevoeging in het aanbod van de PS5. Welke versie je ook kiest, je krijgt immersieve 3D-audio door de Tempest Engine. Deze vertaalt geluidsbronnen in honderden varianten om realistische audio te creëren.

De PS5 kan een resolutie tot wel 8K aan (pas als er een firmware-update komt). Veel spelers zullen dit niet nodig hebben op hun 1080p-televisie. Welke games in de toekomst daadwerkelijk van deze hoge resolutie gebruik zullen maken (en wanneer), is nog de vraag. De console is in ieder geval toekomstbestendig, voor als je over een tijdje een nieuwere/betere tv wil aanschaffen. De PS5 ondersteunt verversingssnelheden tot 120Hz, waardoor je kunt genieten van soepelere beelden. Games kunnen enkel op 120fps draaien met een tv die HDMI 2.1 ondersteunt.

De meeste games zullen niet maximaal gebruik maken van deze mogelijkheden. Vooral niet op korte termijn. Spider-Man: Miles Morales biedt op de PS5 een 60fps 'performance mode', een veel hogere framerate dan de 30fps waar de meeste PS4-games op draaien.

Beide consoles bevatten één draadloze DualSense-controller. De controller heeft adaptieve triggers en haptische feedback die het realisme van games moet versterken. De controller draagt door deze innovatieve functies zeker bij aan een immersieve ervaring.

De PS5 en PS5 Digital Edition kunnen allebei PS4-games draaien. Ook is het mogelijk om een externe harde schijf aan te sluiten om oudere titels te spelen. Zo kun je ruimte besparen op de SSD voor PS5-games. Je kunt echter geen PS5-games op een HDD zetten en deze hier dus ook niet vanaf spelen. In de toekomst maakt Sony het middels een software-update mogelijk om een extra NVMe SSD toe te voegen aan de consoles, zodat je het opslaggeheugen kunt uitbreiden en dus meer games kwijt kunt.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

PS5 vs PS5 Digital Edition games

Op de standaard versie kun je zowel digitale games als diskversies gebruiken, maar op de Digital Edition kun je enkel en alleen digitale games spelen. Buiten dit, zijn de consoles van binnen hetzelfde. Door de identieke specificaties kun je in beide gevallen genieten van 4K-gaming en snelle framerates. Er is geen verschil in gameplay op te merken tussen de twee versies.

Sony heeft al wat geweldige exclusieve titels (op de planning staan) om te spelen, waaronder Horizon: Forbidden West, God of War: Ragnarok, Final Fantasy 16, Demon’s Souls en Spider-Man: Miles Morales. Dan zijn er (in de toekomst) ook nog andere geweldige third-party titels om uit te kiezen, zoals Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed: Valhalla en Resident Evil 8: Village.

Waar dingen een beetje lastiger worden, is bij de backwards compatibility. Ja, de Digital Edition van de console speelt PS4-titels af, maar deze versie kan jouw eventueel aangeschafte PS4-disks natuurlijk niet afspelen.

Als je geen digitale PS4-games hebt gekocht, moet je deze waarschijnlijk opnieuw digitaal aanschaffen, als je deze op de PS5 Digital Edition wil spelen. Sony probeert deze angel eruit te halen met de introductie van de PlayStation Plus Collection voor PS Plus-abonnees. PS5-bezitters met PS Plus krijgen toegang tot een handjevol top PS4-games, waaronder God of War, Uncharted 4 en Bloodborne. Het is een leuk extraatje en een goed begin van jouw PS5-bibliotheek, maar ook fijn voor nieuwkomers in de consolefamilie. Toch heb je dan nog steeds niet veel aan de honderden PS4-titels op disks wanneer je eigenaar bent van de PS5 Digital Edition.

(Image credit: Sony)

Oordeel

Als je een fervent gamer bent, maar niet het geld hebt om de grote sprong naar de standaard PS5 te maken, ga dan zeker voor de digitale console. Next-gen gaming is een enorm genot op de PS5 Digital Edition, aangezien het qua prestaties niet verschilt van de standaard versie.

Ons onderbuikgevoel blijft echter toch om - mocht je het kunnen betalen - voor de standaard PS5-console te gaan, die games op disks kan afspelen. Het geeft je toegang tot de wondere wereld van 4K Blu-ray (wat er beter uitziet dan 4K Netflix-streams). Om nog maar te zwijgen over het potentiële geld dat je in de loop der jaren kunt besparen door games op disks te verhandelen met je vrienden en enkele gamewinkels.

Een laatste ding om te overwegen is het grijze gebied genaamd digitaal eigendom - of het nu gaat om muziek, films of games. Het is gebruikelijk dat je, als het om digitale media gaat, niet écht een titel voor altijd bezit. Mocht Sony in het jaar 2035 of een andere verre datum besluiten om de digitale distributie van PS5-games uit te schakelen: waar ga je 'jouw' games dan opnieuw downloaden?

Als de servers van Sony ooit worden uitgeschakeld vanwege onvoorspelbare omstandigheden, is het niet zo geruststellend om een verzameling digitale games te hebben. En in het zeldzame geval dat je gamedisks ooit stoppen met werken: je hebt tenminste een mooi hoesje met box-art om herinneringen uit op te halen.