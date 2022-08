PS5 ziet plotse prijsstijging van 10 procent in Europa

Over bijna heel de wereld heeft Sony de prijs van de PlayStation 5 console (zowel de disk als digitale editie) verhoogd.

De verkoopprijs van zowel de PS5 als de PS5 Digital Edition wordt verhoogd in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Europa en andere markten. In een blogpost (opens in new tab) zegt Sony dat de nieuwe prijzen met onmiddellijke ingang van kracht. Terwijl de VS geen enkele stijging ziet, wordt de prijs in Europa (of toch landen die de euro gebruiken) met 10 procent verhoogd.

Dit zijn de nieuwe PS5 prijzen:

Europa: PS5 – €549,99 (van €499,99) PS5 Digital Edition – €449,99 (van €399,99)

UK: PS5 – £479,99 (van £449,99) PS5 Digital Edition – £389,99 (van £359,99)

Australia: PS5 – AU$799,95 (van AU$749,95) PS5 Digital Edition – AU$649,95 (van AU$599.95)

Canada: PS5 – CA$649,99 (van $629,99) PS5 Digital Edition – CA$519,99 (van $499,99)

Japan (vanaf 15 september, 2022): PS5 – ¥60.478 yen (van ¥49.980 yen) PS5 Digital Edition – ¥49.478 yen (van ¥39.980 yen)

China: PS5 – ¥4.299 yuan (van ¥3.899 yuan) PS5 Digital Edition – ¥3.499 yuan (van ¥3.099 yuan)

Mexico: PS5 – MXN $14.999 (van MXN $13.999) PS5 Digital Edition – MXN $12.499 (van MXN $11.499)



Moest dat echt nu?

(Image credit: Sony)

Jim Ryan, CEO van Sony, zei dat de prijsverhoging is doorgevoerd als reactie op de inflatie.

"We zien hoge wereldwijde inflatiecijfers, evenals ongunstige valutatrends, die invloed hebben op consumenten en druk creëren op veel industrieën," zei Ryan. "Op basis van deze uitdagende economische omstandigheden heeft [Sony] de moeilijke beslissing genomen om de aanbevolen verkoopprijs (RRP) van de PlayStation 5 in bepaalde markten te verhogen."

Hij erkende ook de aanhoudende PS5-voorraadtekorten, waarbij spelers het nog steeds moeilijk vinden om de console in de winkels te vinden. Sony zal stappen ondernemen om de PS5-voorraad te verbeteren, maar heeft niet precies aangegeven wat dat zal inhouden.

"Hoewel deze prijsverhoging noodzakelijk is gezien het huidige wereldwijde economische klimaat en de impact daarvan op [Sony's] business, blijft onze topprioriteit het verbeteren van de PS5-voorraad, zodat zoveel mogelijk spelers alles kunnen ervaren wat PS5 biedt en wat er nog aan zit te komen," aldus Ryan.

(Image credit: Sony)

De prijsstijging is alleen van toepassing op de consoles en niet op de accessoires. Wie een extra controller of headset wil, kan die aan de originele prijzen aanschaffen. We vragen ons wel af wat dit betekent voor de prijs van de recent onthulde PS5 pro controller, aangezien Sony hier nog geen bedrag voor heeft vrijgegeven.