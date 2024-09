PS5 Pro specs: zo krachtig is de nieuwe console vergeleken met de originele PS5

De PlayStation 5 Pro is inmiddels officieel aangekondigd en onthuld door Sony. Het bedrijf heeft onder andere de specs gedeeld waar we al zo lang op gewacht en over gespeculeerd hebben. Hoewel we nog niet elk detail van elk onderdeel weten, waaronder de precieze details van de grafische kaart en processor, hebben we nu wel een redelijk duidelijk beeld gekregen van welke onderdelen dit Pro-model zijn extra kracht zullen geven dankzij een officiële blogpost.

Het belangrijkste om te weten over de PS5 Pro, is dat hij een ervaring moet gaan bieden waarbij over het algemeen een hogere grafische kwaliteit kan worden gecombineerd met stabielere framerates van (hopelijk meestal) 60 frames per seconde of meer.

Er is dan ook een grotere, krachtigere GPU aanwezig die over het algemeen 45% sneller moet zijn bij het renderen. De raytracing wordt op zijn beurt verder uitgebreid met een boost voor dynamische verlichting en schaduwen in games. Verder wordt er ook nog AI-upscalingtechnologie gebruikt, die Sony "PlayStation Spectral Super Resolution" (PSSR) noemt. Dit moet extra scherpte en details bieden en tegelijkertijd hogere framerates mogelijk maken, net als DLSS en FSR op pc's met respectievelijk Nvidia- en AMD-GPU's doen.

Los van de GPU zijn er ook andere dingen veranderd, zoals de opslagruimte en de Wi-Fi-versie. Daarnaast suggereren onbevestigde geruchten dat de processor hetzelfde is gebleven, maar hij zal wel enigszins opgevoerd worden. Verder is "PS5 Pro Game Boost" een andere feature die voor mooie verbeteringen moet zorgen. Hierdoor krijgen de resolutie en prestaties van oudere PS4- en PS5-games ook een boost. Het is hierbij wel belangrijk om te weten dat de PS5 Pro niet met een diskdrive wordt geleverd, dus als je fysieke PS4- en PS5-games hebt, moet je overwegen of je PlayStations losse diskdrive ook nog wil aanschaffen om je huidige collectie te kunnen spelen.

Al deze nieuwe features en verbeterde specs van de PS5 Pro moeten dus een uitstekende game-ervaring gaan bieden en er is dus alvast genoeg om je in te verdiepen voor je besluit een pre-order te plaatsen voor de PS5 Pro. We hebben hier natuurlijk al een aantal van de belangrijkste details besproken, maar lees vooral verder voor een volledig overzicht en verdere uitleg over de specs van de PlayStation 5 Pro en wat ze precies betekenen voor de game-ervaring.

(Image credit: Sony/PlayStation)

PS5 Pro: specs

Bijna alle specs van de PS5 Pro zijn al bekendgemaakt door Sony (en specifiek Mark Cerny). Daarom hebben we nu een redelijk goed beeld van welke onderdelen de nieuwe console zijn (extra) kracht geven. Hieronder zie je een overzicht van alle specs van de PlayStation 5 Pro die tot nu bekend zijn en hoe deze zich verhouden tot de specs van de standaard PS5.

We hebben voor nu maar dezelfde processor ingevuld. Dat is nog niet bevestigd, maar de geruchten wijzen er wel op dat het om hetzelfde model zal gaan, maar dan een klein beetje aangepast.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 PS5 Pro PS5/PS5 Slim Processor 8x Zen 2 Cores met 3,5GHz (variabele frequentie) - onbekend 8x Zen 2 Cores met 3,5GHz (variabele frequentie) GPU Onbekend Custom RDNA 2 met 10,28 TFLOPs RAM Onbekend 16GB GDDR6 (448GB/s) Interne opslag 2TB SSD Custom 825GB SSD/1TB SSD (5,5GB/s Raw-leessnelheid) Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Uitbreidbare opslag NVMe SSD-slot NVME SSD-slot Externe opslag Ondersteuning voor externe SSD/HDD via USB Ondersteuning voor externe SSD/HDD via USB Optische drive Optionele 4K UHD Blu-ray-drive 4K UHD Blu-ray-drive (verwijderbaar/optioneel bij het Slim-model) Prijs 799,99 euro 549,99 euro (met diskdrive) / 449,99 euro (Digital Edition)

Een aantal van de specs van de PS5 Pro zien er erg interessant uit en deze zullen we daarom hieronder nog wat uitgebreider bespreken.

PS5 Pro specs: GPU

De geüpgradede GPU zal flink voor flink wat extra kracht zorgen op de PS5 Pro. De GPU heeft namelijk 67% meer compute units dan die in de standaard PS5 en zijn geheugen zal daarnaast ook 28% sneller zijn. Dat zorgt ervoor dat de Pro-console over het algemeen 45% sneller kan renderen en de overkoepelende ervaring ook gewoon veel soepeler kan maken. Het betekent ook dat de raytracing beter wordt en daarmee ook het renderen van licht, schaduwen en verschillende texturen.

De PS5 Pro beschikt dan ook over Advanced Raytracing als onderdeel van PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Dit moet reflecties en het afbreken van licht op een dynamischere manier weergeven en dus meer details in games naar voren halen, specifiek details vanuit de achtergrond. Sony heeft ook al bevestigd dat deze rays nu soms dubbel of driedubbel zo snel kunnen worden gecreëerd in vergeleken met bij de huidige PS5.

De upgrades op GPU-gebied zijn dus ook niet alleen maar gefocust op hardware. De introductie van PSSR betekent volgens Sony dat de PS5 Pro nu "super scherpe beelden kan leveren door ongelofelijk veel details toe te voegen". Deze AI-upscalingtechnologie kan dus ook zorgen voor een boost voor de resolutie van een game. Dat doet de technologie door het beeld per pixel te analyseren en machine learning te gebruiken om de beelden van de game aan te vullen. Zo kan er nog meer scherpte worden toegevoegd, zonder dat de game-ontwikkelaars hiervoor speciale software aan hun kant moeten toevoegen.

Over het algemeen zijn al deze upgrades bedoeld om het "dilemma" van "fidelity vs performance" aan te pakken. Sony wil dat je niet meer zo expliciet hoeft te kiezen tussen de beste beeldkwaliteit met een minder indrukwekkende framerate en een minder indrukwekkende beeldkwaliteit met hogere framerates. Er zal misschien nog steeds een keuze zijn, maar in de fidelity-modus zal de framerate dus mogelijk iets hoger liggen dan voorheen, terwijl de performance-modus een iets betere beeldkwaliteit zal bieden.

(Image credit: Sony/PlayStation)

PS5 Pro specs: processor

Helaas is er nog niet bevestigd wat voor processor er precies in de PS5 Pro zal zitten. Er gaan echter al langer geruchten rond die suggereren dat de processor hetzelfde zal zijn als die in de PS5. Toch zou er wel één ding veranderd zijn.

De processor van de PS5 Pro zou namelijk iets sneller zijn. Dat moet zorgen voor betere prestaties en bij veel games ook voor stabielere framerates. Als we meer te weten komen over de processor van de PS5 Pro, dan zullen we dat hier toevoegen.

PS5 Pro specs: SSD

Ook de nieuwe SSD brengt goed nieuws met zich mee. Het interne geheugen heeft een upgrade gekregen in de PS5 Pro in de vorm van een 2TB SSD. Hier zijn we zeker erg blij mee, want de 825GB SSD in het basismodel (met nog maar 630GB aan bruikbare opslagruimte) is eigenlijk niet genoeg voor deze generatie games. Als je graag Call of Duty speelt, heb je waarschijnlijk al vaker gigantische games van meer dan 100GB moeten installeren. De upgrade naar 2TB zorgt ervoor dat je veel meer ruimte hebt voor je games en hierdoor hoef je misschien minder snel extra opslagruimte aan te schaffen.

(Image credit: Sony/PlayStation)

PS5 Pro specs: andere features

Een andere nieuwe feature is "PS5 Pro Game Boost". Deze kan je toepassen op meer dan 8.500 backward-compatible PS4-games om ze zo in betere kwaliteit op de PS5 Pro te spelen. Het kan voor stabielere of simpelweg verbeterde prestaties zorgen bij verschillende PS4- én PS5-games. Daarnaast kan "Enhanced Image Quality" de resolutie van bepaalde PS4-games een boost geven.

Het feit dat de diskdrive nu optioneel is bij de PS5 Pro (en niet inbegrepen voor de hoge prijs), is ook een interessante keuze. De PS5 Pro zonder diskdrive verkopen zou natuurlijk bedoeld kunnen zijn om de prijs iets te drukken, maar het is nog steeds een enorm duur apparaat en het voelt wel vreemd dat je voor zo'n dure console nog eens extra geld moet uitgeven aan een diskdrive om je bestaande fysieke games te kunnen spelen.

De laatste paar dingen die we nog even willen benoemen zijn de geclaimde ondersteuning voor 8K, de ondersteuning voor VRR en een upgrade voor de draadloze connectiviteit. De Pro zal voorzien zijn van de nieuwste draadloze technologie (in regio's die het ondersteunen): Wi-Fi 7. Dat zou moeten zorgen voor een stabielere online multi-player-ervaring en betere downloadsnelheden, in ieder geval voor mensen die hun console niet direct aan hun router kunnen of willen verbinden met een kabel. Aangezien de PS5 Pro in de eerste instantie dus alleen digitale games speelt, is deze feature een fijne toevoeging. Goede Wi-Fi is namelijk van groot belang als je je digitale gamebibliotheek wil downloaden.

Zodra we meer te weten komen over de specs van de PS5 Pro en wat voor effecten sommige van deze specs zullen hebben, zullen we dit artikel updaten met deze informatie om je op de hoogte te houden.