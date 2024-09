PS5 Pro releasedatum is bekend en pre-orders starten op 26 september

Sony heeft de releasedatum van de PS5 Pro bevestigd en we weten nu dat we niet lang meer hoeven te wachten op Sony's krachtigste console.

De releasedatum van de PlayStation 5 Pro is donderdag 7 november 2024. Dit leerden we via een officiële post op de PlayStation Blog.

Pre-orders voor de nieuwe console, die nu ergens in het midden van de huidige consolegeneratie verschijnt, starten op 26 september. Het Pro-model zal dan bij PlayStation zelf te bestellen zijn.

Sony heeft ook de prijs van de PS5 Pro al bekend gemaakt en die is even schrikken. De nieuwe PlayStation zal in Europa namelijk maar liefst 799,99 euro.

Die prijs maakt de PS5 Pro dus 250 euro duurder dan de huidige basisversie (met diskdrive) van de PS5, oftewel het Slim-model. Daarnaast is de PS5 Pro dankzij deze prijs ook de duurste console van Sony tot nu toe.

Sony deelde niet alleen de releasedatum van het apparaat, maar gaf ons ook een eerste blik op de nieuwe console. Hieronder zie je een aantal afbeeldingen van het apparaat.

Image 1 of 2 (Image credit: Sony) (Image credit: Sony)

Het lijkt erop dat de PS5 Pro dus ongeveer hetzelfde witte design behoudt dat we inmiddels gewend zijn van de PS5-modellen. Daarnaast zullen er waarschijnlijk ook weer verwisselbare zijpanelen beschikbaar zijn, net als bij de originele PS5 en de PS5 Slim. Over het algemeen lijkt het design hier echter meer op dat van de PS5 Slim dan dat van de originele PS5. Dat betekent ook dat de Pro compatibel is met de bestaande, officiële diskdrive die je los aan kan schaffen voor als je je volledige digitale console om wil toveren tot een console die disks kan afspelen. Het is dan ook belangrijk om te weten dat er voor 799,99 euro geen diskdrive inbegrepen is bij de PS5 Pro.

Er zijn genoeg discussies te vinden over of zo'n tussentijdse upgrade eigenlijk wel nodig is, en dat is dan ook een interessant vraagstuk, maar we moeten toegeven dat we eigenlijk altijd wel enigszins enthousiast worden bij de release van een nieuwe console.

Ben je benieuwd wat Mark Cerny van PlayStation gisteren allemaal heeft verteld over de PS5 Pro? Kijk dan hieronder de volledige 'Technical Presentation' nog eens terug op YouTube.