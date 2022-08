Sony komt eindelijk met PS5 pro controller

Het is eindelijk gebeurd: Sony heeft een PS5 pro controller gelanceerd.

De DualSense Edge Wireless-controller, die tijdens de Opening Night Live-showcase van Gamescom 2022 werd aangekondigd en waarover daarna meer informatie verscheen in een PlayStation Blogpost (opens in new tab), is "de allereerste high-performance, ultra-personaliseerbare" controller die door Sony zelf is ontwikkeld.

Deze aanpassingsopties omvatten de mogelijkheid om specifieke knoppen opnieuw toe te wijzen of uit te schakelen, de gevoeligheid van de analoge stick aan te passen en de afstand tussen de trekkers aan te passen. Al deze opties moeten de gamepad responsiever maken, wat vooral belangrijk is bij het spelen van de FPS-games. Als je eenmaal de instellingen hebt gevonden die voor jou werken, kun je deze opslaan met aangepaste controllerprofielen.

Het schakelen tussen deze profielen zou vrij eenvoudig moeten zijn dankzij een speciale FN-knop, waarmee je ook het volume van de game en de voicechat kunt aanpassen. Volgens Sony kun je dit doen zonder je game te pauzeren of verstoren.

Hoewel de Edge veel van de originele DualSense-functies behoudt, zoals de ingebouwde microfoon en haptische feedback, brengt hij ook een aantal fysieke aanpassingsopties met zich mee. De DualSense Edge heeft verwisselbare doppen (standaard, hoog, laag) en knoppen achteraan (halve koepel en hendel). Hiermee kan je je controller ombouwen zodat hij perfect is voor jou. Volgens de blogpost, zullen er ook verwisselbare sticks zijn, maar die moet je apart kopen.

Naast deze functies wordt de Edge geleverd met een eigen draagtas, waarmee je de controller onderweg kunt opladen. Dat laatste klinkt wel erg bekend...

Pro PlayStation

We wachten al een tijdje op de release van Sony's eigen PlayStation pro controller om de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 van Microsoft te evenaren. Dat is nu eindelijk gebeurd.

Op dit moment is er nog geen releasedatum voor de DualSense Edge, noch heeft Sony de prijs bekendgemaakt. We hopen wel dat het niet lang duurt voordat we de pro-controller voor de PlayStation 5 in handen krijgen.