Logitech onthulde tijdens G PLAY 2026 in Warschau 15 nieuwe producten en wij konden ze alvast zien

Logitech G is een speciale tak van Logitech die zich focust op alles wat met gaming te maken heeft. Op 23 september organiseerde Logitech het G PLAY 2026-evenement in Warschau en tijdens dat evenement werden er maar liefst vijftien nieuwe producten onthuld. Wij waren uitgenodigd en konden alvast kennismaken met deze producten en er wat meer over te weten komen via de Logitech G-teamleden die aanwezig waren.

Tussen de nieuwe producten zitten natuurlijk weer nieuwe muizen, toetsenborden en headsets, maar ook een nieuwe microfoon en nieuwe accessoires voor simracing.

We hebben alle producten kunnen zien tijdens het event, maar voor een paar hebben we wat uitgebreidere demo's gekregen. Hieronder lees je meer over onze eerste indrukken van de Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE en de Logitech G Blue Yeti 2.

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Los van die producten onthulde Logitech G echter ook nog de PRO X3 Lightspeed-headset, het PRO X2 Rapid-toetsenbord, de PRO X Control-muismat, het G316 X 75-toetsenbord (en nieuwe Lilac-modellen van de G316 X 98 en de G305 X SUPERLIGHT-muis), nieuwe kleuren en een verbeterde sensor voor de G502 X PLUS-muis, een nieuwe kleur voor de ASTRO A50 X-headset, de RS50 McLaren Bundle voor simracing, plus de RS50 en G923 speciaal voor pc en de RS PEDALS SE. Daarnaast zijn er verbeteringen geïntroduceerd voor Streamlabs en de G HUB.

Logitech G Blue Yeti 2

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Een van de grootste onthullingen tijdens het event was de Logitech G Blue Yeti 2-microfoon. De originele Blue Yeti was jarenlang een 'go-to' voor creators, podcasters en streamers, maar verschillende technologieën zijn natuurlijk flink vooruitgegaan sinds die microfoon uitkwam in 2009. Er zijn tussendoor wel wat nieuwere Yeti's verschenen, maar dit is de eerste echte opvolger.

De nieuwe microfoon geeft onder andere een intelligente 'proximity'-sensor die de positie van de spreker kan volgen en daar automatisch de gain, EQ en opnamepatronen op kan aanpassen. Daarnaast is er ook een AI-aangedreven ruisfilter die stemmen goed moet kunnen onderscheiden van achtergrondgeluiden en een kleurenscherm aan de voorkant waar je instellingen in realtime op kan terugzien en aanpassen. Hij is beschikbaar in het wit en zwart voor 159,99 euro.

We hebben tijdens het event niet uitgebreid de microfoonkwaliteit kunnen testen, maar we hebben wel die proximity-sensor, ruisfilter en het nieuwe display in actie gezien.

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Het Logitech G-teamlid dat ons wat meer uitleg gaf over de Yeti 2 liet vrijwel meteen weten dat die proximity-sensor geen camera is. Het is natuurlijk fijn om te weten dat je microfoon je niet continu via een camera bekijkt. Toch weet de sensor je in de praktijk wel erg accuraat te volgen. Je hoeft niet eens te praten en je ziet op het display vanuit welke hoek je volgens de Yeti 2 voor de microfoon zit. Dit paste zich in realtime heel accuraat aan.

Het was sowieso heel handig om op dat display alle belangrijke instellingen terug te vinden en te kunnen aanpassen. Het is veel fijner om bijvoorbeeld tijdens het gamen of streamen snel aanpassingen te kunnen doen via de microfoon zelf dan via software waarvoor je eerst weer van tabblad moet wisselen. Je kan op het display ook nog de sterkte van het AI-aangedreven ruisfilter aanpassen of de functie uitzetten. Verder is de touchbediening voor het dempen van de microfoon een erg slimme toevoeging. Voorheen was dit een fysieke klik en dat is natuurlijk niet ideaal bij een microfoon die dat geluid waarschijnlijk ook oppikt, zeker als je gain hoog staat.

Mensen die wat meer bekend zijn met audioapparatuur zullen in de praktijk misschien toch graag zelf hun instellingen bepalen, en dat kan natuurlijk ook nog gewoon, maar de automatische gain en het opnamepatroon zijn ideaal voor mensen die er juist niet heel veel verstand van hebben en gewoon meteen in allerlei situaties goed verstaanbaar willen zijn.

Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Het is opvallend dat Logitech G nu alweer de PRO X3 SUPERSTRIKE heeft gelanceerd. De PRO X2 SUPERSTRIKE kwam eerder dit jaar nog uit (in februari), dus het heeft niet eens een jaar geduurd voor zijn opvolger alweer is gelanceerd.

Hopelijk kunnen we de nieuwe variant nog wat uitgebreider testen om erachter te komen of er genoeg verbeterd is om nu al een upgrade te verantwoorden. De X3 SUPERSTRIKE is met zijn adviesprijs van 189,99 euro geen goedkope muis. Hij is wel "maar" 10 euro duurder dan de huidige adviesprijs van de X2 SUPERSTRIKE.

Bij het event konden we het nieuwe model in ieder geval wel al even kort testen en er wat meer over leren van en aantal Logitech G-teamleden die eraan hebben gewerkt. De muis ziet er nog ongeveer hetzelfde uit als zijn voorganger (los van andere kleuropties: volledig 'Nachtzwart' en 'Magenta Eclipse') en weer een iets lager gewicht. Dat gewicht is nu ook wat beter verdeeld, zodat het minder voelt alsof hij aan de voorkant zwaarder is dan achter.

De grootste upgrade lijkt echter de nieuwe chip te zijn, want die brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo zijn de draadloze prestaties niet alleen verbeterd, maar is de latency ook weer wat lager en is batterijduur omhooggegaan door efficiënter stroomverbruik. Je geniet nu van meer dan 135 uur aan batterijduur. Bij elkaar zijn dit dus zeker weer fijne 'quality of life'-updates en voor pro's zijn de prestatieverbeteringen misschien toch ook weer erg aantrekkelijk.

De unieke 'Haptic Inductive Trigger System' (HITS)-technologie blijft iets wat je echt moet ervaren. Er is geen echte fysieke klik, maar met haptische feedback kan je het klikgevoel naar wens instellen. Daarnaast zijn de activerings- en resetpunten voor beide muisknoppen ook aan te passen met verschillende niveaus. Je kan dus helemaal zelf instellen hoe snel inputs geregistreerd moeten worden en wat voor gevoel ze moeten geven. Het is dus echt helemaal naar wens in te stellen en ook bijvoorbeeld per game aan te passen.

Dit is duidelijk een gaming-muis die is ontwikkeld voor en door professionals. Als je als meer casual gamer of amateur toch van deze features wil genieten, is het ook handig dat je bijvoorbeeld kan beginnen met een profiel van een professional die de muis ook gebruikt. Die profielen vind je terug in de G HUB. Naarmate je de HITS-technologie iets beter leert kennen, kan je alles nog wat meer op jouw voorkeuren aanpassen.