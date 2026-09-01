Vergeet de IKEA x XBOX-collectie: IKEA heeft al langer betaalbare gaming-accessoires

De nieuwe IKEA x XBOX-collectie die tijdens Gamescom werd aangekondigd krijgt momenteel erg veel aandacht. Hoewel de absurde 'thumbstick'-kruk en het 'D-pad'-kussen zeker erg opvallen, zijn er een heleboel gaming-accessoires (los van deze samenwerking) bij IKEA te vinden die voor veel mensen misschien toch wel wat interessanter zijn. Het Zweedse bedrijf maakt al langer "gaming-vriendelijke" producten, waaronder betaalbare meubels, handige opslagmogelijkheden en leuke accessoires.

Wij hebben hieronder sommige van onze favorieten verzameld. We zijn vooral grote fans van het MÅLOMRÅDE-gamebureau met zijn ingebouwde monitorarmen, een bord om je accessoires aan te hangen en zit/sta-functionaliteit. Qua handige opbergruimte zijn een aantal van de beste opties voor ons toch wel de BRÄNNBOLL-mand met zijn handvatten die je als pootjes kan gebruiken om de mand hoger van de grond te zetten, en de open kast op wielen uit dezelfde productreeks. Dat kastje heeft plaats voor vrijwel al je accessoires en is gemakkelijk overal naartoe te rijden dankzij zijn wieltjes.

IKEA gaming-accessoires