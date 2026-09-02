IKEA komt met slimme radiatorknop van nog geen 20 euro

IKEA breidt zijn smart home-assortiment uit met de Liljebagge, een slimme radiatorknop met ondersteuning voor Matter. Op de Zweedse IKEA-website kost hij 199 Zweedse kronen, omgerekend ongeveer 18 euro. Daarmee ligt de prijs opvallend laag vergeleken met veel andere slimme radiatorknoppen.

De Liljebagge verschijnt in januari 2027 in Nederland, maar een officiële Nederlandse prijs is nog niet bekend. Het is dus nog even afwachten of IKEA hier ongeveer dezelfde prijs gaat hanteren als in Zweden.

De Liljebagge vervangt de bestaande thermostatische knop op je radiator en laat je de temperatuur per kamer regelen. Dat kan via het scherm en de knoppen op het apparaat zelf, maar ook via IKEA Home Smart en andere smarthomeplatforms die Matter ondersteunen. Daardoor zit je niet volledig vast aan het ecosysteem van IKEA.

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Je kan bijvoorbeeld instellen dat de slaapkamer 's nachts koeler wordt of dat de woonkamer alvast opwarmt voordat je thuiskomt. Wil je meerdere kamers afzonderlijk regelen, dan heb je wel voor iedere radiator een eigen knop nodig. De lage aanschafprijs maakt het in ieder geval een stuk aantrekkelijker om meerdere radiatoren tegelijk slim te maken.

Niet helemaal een Tado-vervanger

De prijs maakt de Liljebagge interessant als alternatief voor systemen zoals Tado, maar er zit een belangrijk verschil tussen. De IKEA-knop kan alleen de radiator zelf openen en sluiten en stuurt geen warmtevraag naar een cv-ketel. Daardoor is hij niet in iedere woning even veelzijdig.

Bij stadsverwarming, blokverwarming of een warmtenet hoeft dat geen probleem te zijn. Heb je een eigen cv-ketel, dan kan de Liljebagge de radiator wel openen, maar niet zelfstandig zorgen dat de ketel begint te verwarmen. Een systeem dat ook met de thermostaat en cv-ketel communiceert, blijft daar dus flexibeler.

Daarmee is de Liljebagge geen volledige Tado-vervanger voor ieder huishouden, maar voor de juiste verwarmingssituatie kan ongeveer 18 euro per radiator erg aantrekkelijk zijn. Zeker voor wie vooral per kamer wil regelen wanneer en hoeveel er wordt verwarmd, lijkt IKEA hier een opvallend goedkope optie neer te zetten.