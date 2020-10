Nieuwe Nest Thermostat is de meest betaalbare smart home-thermostaat van Google

Google heeft zijn eerste nieuwe Nest Thermostat-hardware in drie jaar onthuld - net op tijd voor de kerstperiode, en klaar om jouw verwarming aan te passen gebaseerd op jouw gebruiksgewoontes.

Het grote verschil ligt niet in ontwerp of de hoeveelheid functies, maar in de prijs. De pre-order startte in Noord-Amerika en Canada op 12 oktober (we wachten momenteel op meer informatie rond de globale beschikbaarheid), en het prijskaartje komt neer op $130.

Een slimme thermostaat kan je aardig wat besparen door de brede kijk op je energieverbruik, waardoor het een interessante investering is.

Slank, kleurrijk ontwerp

Het nieuwe Nest Thermostaat 2020-model heeft een slanker ontwerp. Nu komt hij in vier kleuren: wit, een warm roze, donkergrijs en een heel licht groen. Verder heeft het toestel geen gebruikelijke draad nodig voor de opstelling en maakt het gebruik van twee AA-batterijen.

De slimme thermostaat heeft een 'gladde spiegel'-display om een oogje op jouw temperatuur en verwarmingsroutines te houden, maar het is geen touchscreen. In plaats daarvan kan je tikken en vegen aan de zijkant van de nieuwe Nest Thermostaat om de functies te beheren - en je kan natuurlijk ook de bijhorende smartphone-app gebruiken, of middels een slimme stemassistent zoals de Google Assistant ertegen praten.

Functies zoals Savings Finder en meldingen bij verwarmingsproblemen met boilers en airco's blijven beschikbaar bij het goedkoper model.