Google Assistant krijgt een heleboel nieuwe functies in 2020

De laatste jaren gebruikt Google CES als platform om nieuwe Assistant-functies aan te kondigen en dat is dit jaar niet anders. Zonder nieuwe hardware om te presenteren, lag de focus in plaats daarvan op Google Assistant. De lijst met nieuwe functies voor dit jaar ziet er alvast veelbelovend uit.

Sinds zijn debuut in 2016 heeft Google Assistant een uitgebreide collectie aan gebruiksmogelijkheden opgebouwd. Het is niet langer alleen een spraakassistent die je vertelt hoe het weer is. En in 2020 zal hij veel meer doen dan alleen het licht aan en uitdoen.

Om alles overzichtelijk te houden, hebben we de updates opgesplitst in een eenvoudige lijst zodat je kan zien wat er de komende maanden op de planning staat.

Hou er wel rekening mee dat de Engelstalige Google Assistant deze updates eerst zal ontvangen. Als je de spraakassistent in het Nederlands gebruikt, kan het al gauw enkele maanden duren voor de updates beschikbaar zijn.

(Image credit: Google)

Snellere, eenvoudigere smart home setup: Wanneer je een nieuw slim apparaat installeert via de app van het toestel, moet je meestal je Google-gegevens invoeren om het te verbinden met de Google Home-app. Een nieuwe update zal die stap verwijderen, in plaats daarvan wordt er een melding of "suggestieknop" getoond die de setup eenvoudig zal voltooien zonder dat je je inloggegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Geplande acties instellen: Je kan momenteel nog niet vragen aan Google Assistant om acties in de toekomst uit te voeren. Dingen zoals de verwarming of het licht aanzetten op een bepaald uur kan je momenteel alleen instellen via de app van het apparaat zelf. In de loop van dit jaar zal je daarentegen in staat zijn om te zeggen "Hey Google, zet de verwarming aan om 6u". Met deze Scheduled Actions kan je dus makkelijk instellen wanneer compatibele apparaten aan moeten gaan.

Meer smart home producten: Als je dacht dat er al meer dan genoeg apparaten met Google Assistant-functionaliteit waren, bereid je dan alvast voor want er komen nog meer toestellen aan. Je kunt ook nog eens 20 nieuwe apparaten bedienen via de Google Home-app, waaronder airconditioners, luchtzuiveraars, koffiezetapparaten en nog veel meer.

Aantekeningen achterlaten: Als je merkt dat je Post-it-briefjes voor je gezin achterlaat in heel het huis, dan kan Google Assistant ook dat taakje van je overnemen. In de loop van 2020 zal de Assistant in staat zijn om een sticky note te maken op elk compatibel smart display dat zichtbaar zal zijn voor iedereen in het huis zonder dat je je hoeft aan te melden bij een Google-account. Ze kunnen zelfs worden aangemaakt zonder dat er een Google-account nodig is.

Online content lezen: Hoewel de Assistant kan worden ingesteld om teksten voor te lezen, zijn langere lappen tekst een blijvend probleem. Dat gaat echter veranderen in 2020. Android-gebruikers kunnen bijvoorbeeld zeggen: "Hey Google, lees deze pagina" om de Assistant een volledige webpagina te laten voorlezen. In feite belooft Google dat Assistant zelfs slim genoeg zal zijn om te herkennen dat pagina-elementen zoals navigatieknoppen moeten worden weggelaten.

De Assistant-geschiedenis verwijderen: Google wil dat je weet dat je privacy belangrijk is voor hen. Dit jaar zal een eenvoudig commando als "Hey Google, verwijder alles wat ik deze week tegen je gezegd heb" de gebruikersgeschiedenis wissen. Elke toevallige trigger - zoals wanneer de Assistant opgeroepen wordt door iets wat op de tv gezegd wordt - kan dan ook verwijderd worden door te zeggen "Hey Google, dat was niet voor jou bedoeld".

Ondersteuning voor Android TV: Dit jaar krijgen sommige tv-modellen far-field microfoons zodat je je slimme TV op dezelfde manier kan gebruiken als een slimme luidspreker of display. Dit jaar zullen er zelfs Samsung-tv's verschijnen met een ingebouwde Google Assistant!