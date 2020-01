Beste smart home toestellen: van slimme verlichting tot beveiligingscamera's en sloten

Tien jaar geleden hielden we het niet voor mogelijk, maar vandaag kan werkelijk iedereen zijn huis uitrusten met beveiligingscamera's, kleurenlampen en geautomatiseerde verwarmingssystemen. Zo'n smart home hoeft bovendien niet enorm duur te zijn en je bent hier alvast geen honderden euro's kwijt aan installatiekosten. Smart home producten zijn namelijk allemaal zo ontworpen dat je ze zelf van a tot z kan installeren en instellen.

Weet je niet waar je moet beginnen met jouw smart home? Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij hebben onze favoriete smart home producten per categorie hieronder opgesomd.

Je beslist natuurlijk zelf hoe slim jouw smart home is. Je hebt zeker niet alle verschillende producten nodig om jouw huis een smart home te kunnen noemen. Duurder is daarnaast niet noodzakelijk beter. Sommige dure smart home producten komen namelijk niet volledig tot hun recht in elk huishouden, dus de kans bestaat dat je beter af bent met een goedkoper alternatief dat alsnog perfect in je noden zal voorzien.

Je wordt voor heel wat verschillende keuzes geplaatst. Je moet kiezen welke soorten producten je in huis haalt, welk specifiek product het beste is voor jou en in welk ecosysteem je wil terechtkomen. Daar komt nog bij de verschillende bedrijven smart home producten aan de lopende band produceren dus je wordt voortdurend voor nieuwe keuzes geplaatst.

De belangrijkste keuze die je moet maken is welk ecosysteem je wil: Google, Amazon of Apple. In Nederland en België is Google ongetwijfeld de beste keuze. Google Assistant is namelijk de enige spraakassistent met voldoende uitgebreide ondersteuning die Nederlands spreekt en geïntegreerd is met lokale diensten. Daar komt ook bij dat niet alle Amazon-producten geleverd kunnen worden bij ons.

Voor onze toplijst met smart home producten hebben we dus alleen producten gekozen die kunnen integreren in de Google Home-app.

Beste slimme deurbel: Ring Video Doorbell 2

Wie heb ik aan de lijn?

Goede motion-tracking

Gebruiksvriendelijke app

Geen gratis video-opslag

De Ring Video Doorbell 2 is een heel degelijk apparaat. De set-up is eenvoudig, de app is een makkie om te gebruiken, motion-tracking werkt geweldig, en de batterij gaat lang genoeg mee.

We vonden de lay-out van de app erg goed en het feit dat hij kan worden geïntegreerd met Amazon Alexa en Google Assistant maakt het alleen maar beter.

Maar moet je hem kopen? Als je het formaat niet erg vindt en een apparaat wilt dat op batterijen werkt, dan zit je goed. Als je echter liever iets kleiner wilt of niet wilt betalen voor video-opslag, dan zoek je betere verder.

Als motion-tracking of beveiligingsfuncties bovenaan je prioriteitenlijst staan, is de Ring Video Doorbell 2 wel ideaal.

Lees hier de volledige review: Ring Video Doorbell 2 Review

Beste smart speaker: Google Nest Mini

Weinig speaker, veel mogelijkheden

Ongelooflijke prijs-kwaliteit

Enorm gebruiksvriendelijk

Geluid is nog steeds niet geweldig

De Google Nest Mini is de opvolger van de Google Home Mini en behoudt eigenlijk alles waar we van hielden, maar voegt daar nog wat extra's aan toe. De Google Nest Mini is nog steeds de beste smart speaker op vlak van prijs-kwaliteit.

Met een simpel stemcommando kan Google Assistant je op je wenken bedienen. Je kan de smart speaker gebruiken voor simpele vragen zoals "Wat voor weer is het?" en je kan hem gebruiken om andere smart home apparaten te bedienen.

De Google Nest Mini geeft je iets beter geluid dan de Google Home Mini, maar als geluidskwaliteit op nummer één staat bij jou, dan is dit geen ideale speaker. In dat geval leg je beter enkele euro's meer opzij voor een gewone Google Home. Nog een laatste verschil met de originele Google Home Mini is dat je de Nest Mini nu ook aan de muur kan bevestigen met een handige wall-mount.

Lees hier de volledige review: Google Home/Nest Mini review

Beste smart display: Google Nest Hub

Een smart speaker met een schermpje

Scherm zorgt voor meer overzicht

Automatische helderheid

Feilloze integratie met andere smart home producten

Geen webcam voor videogesprekken

Resolutie is redelijk laag

Geluid kan beter

De Google Nest Hub is in feite niets meer dan een Google Nest Mini met een schermpje eraan. Je mag de meerwaarde van dat schermpje echter niet onderschatten.

Qua geluid zit de Google Nest Hub op hetzelfde niveau als de Nest Mini, dus je moet hem niet kopen als je volledige operaconcerten door je huis wil laten weergalmen. De resolutie van het kleine 7-inch display is ook niet erg hoog, dus volledige films kijk je er best ook niet op. Die twee dingen zijn dan ook niet het doel van de Google Nest Hub.

De Google Nest Hub geeft je net dat beetje meer overzicht en mogelijkheden dan de Google Nest Mini. Hij integreert feilloos met je andere smart home-producten: zaken zoals slimme verlichten, een slimme thermostaat en beveiligingscamera verschijnen meteen in het snelmenu en zijn klaar om te gebruiken.

Er is een ingebouwde lichtsensor zodat de helderheid van het display altijd perfect afgestemd is, maar een webcam is er niet. Je kan dus geen videogesprekken met Google Duo voeren maar bijvoorbeeld wel de feed van je beveiligingscamera bekijken op het display.

Lees de volledige review: Google Nest Hub review

Beste slimme verlichting: Philips Hue (Bluetooth)

Licht in de duisternis

Makkelijke installatie

Gebruiksvriendelijke-app

Nu ook Bluetooth-varianten

Redelijk duur

Een ding dat je misschien wilt doen zodra je besluit om je huis slim te maken, is je gloeilampen vervangen - iets wat makkelijker gezegd is dan gedaan, gezien de vele verschillende opties die er zijn. Maar we denken dat de beste slimme lampen die van Philips Hue zijn.

Als je kiest voor Philips Hue lampen, moet je de Philips Bridge ook aanschaffen, die is een soort van hub voor je verlichting. Het voordeel is echter de betrouwbaarheid en het feit dat het systeem compatibel is met een reeks verschillende standaarden en home control systemen, waaronder Apple HomeKit, Nest en Samsung SmartThings.

UPDATE: Philips heeft ook Hue Bluetooth-lampen gelanceerd die iets goedkoper zijn en waarvoor je de Philips Bridge niet nodig hebt. Je kan de lampen nog steeds met je smartphone en Google Assistant bedienen, maar enkele van de automatiseringen en bediening buitenshuis zullen niet meer mogelijk zijn.

Lees de volledig reviews: Philips Hue & Philips Hue Bluetooth

Beste slimme thermostaat: Nest Thermostat E

Goedkoper maar nog steeds even slim

Elegant design

Makkelijk in gebruik

Bespaart geld

Display is soms moeilijk af te lezen

Als je denkt aan de "slimme thermostaat", wat komt er dan in je op? Voor de meeste mensen zou het waarschijnlijk de Nest Learning Thermostat zijn.

Nest was een van de eerste bedrijven die machine learning toepaste in het verwarmen en koelen van je huis, en is sindsdien geprezen als de beste fabrikant van slimme thermostaten. Nu is het bedrijf terug met een nieuwe, meer betaalbare versie van de slimme thermostaat: de Nest Thermostat E.

De Nest Thermostat E bewijst dat je geen lening moet aangaan voor een slimme thermostaat. Hij laat een paar overbodige functies achterwege, maar houdt het merendeel van de slimmigheden in stand en bespaart je een heleboel geld.

Er zijn maar weinig situaties waarin de Thermostat E niet de beste keuze is. Als je bijvoorbeeld een premium meertraps verwarmings- of koelsysteem heeft, kan de Learning Thermostat een betere keuze zijn. Maar als de Nest thermostat E compatibel is met je installatie en je je het gebrek aan Farsight of een iets mindere kwaliteit van de display niet erg vindt, dan is het een uitstekende optie.

Lees de volledige review: Nest Thermostat E

Beste slimme beveiligingscamera: Arlo Pro 3

Haarscherpe beveiliging

Goede beeldkwaliteit...

Stijlvol ontwerp

Makkelijke installatie

Duidelijke app met veel functies

...maar niet de hoogste resolutie

Beperkte beveiliging zonder abonnement

Het is gemakkelijk te zien waarom Arlo een populaire keuze is bij mensen die thuisbeveiliging serieus nemen. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit een van de meest geavanceerde systemen is die we hebben getest met een schat aan nuttige functies, waaronder een ingebouwde sirene en controle via het web.

De set-up was relatief makkelijk, al moet je wel wat plaats vrijmaken bij je router om het basisstation aan te sluiten. Maar de bouwkwaliteit van de Arlo Pro 3 camera's is geweldig, net als de beeldkwaliteit van zowel de streaming als de opname.

De gratis cloud-opslag is een echte zegen, en het Arlo-ecosysteem is rijk aan functies, al moet je voor al die functies wel een abonnement aanschaffen.

Lees de volledige review: Arlo Pro 3

Beste smart lock: Nuki Smart Lock 2.0

Oerdegelijk en effectief

Eenvoudige installatie

Integratie met Google Home en Google Assistant

Gebruiksvriendelijke app met veel opties

Lawaai bij het openen/sluiten van de deur

Geen duidelijke instructies voor als het smart lock blokkeert

Slimme sloten klinken misschien net iets te geavanceerd, maar niets is minder waar. Het Nuki Smart Lock 2.0 is volledig geïnstalleerd in amper een kwartier en daarna hoef je nooit meer naar je huissleutels te grijpen.

Dit slimme slot is op het eerste gezicht geen technologisch hoogstandje maar werkt wel fantastisch. Je stopt je sleutel in het slot, schuift het Nuki Smart Lock 2.0 erover en je stelt de app in. Vervolgens draait een motor in het smart lock aan je sleutel in plaats van jijzelf.

Het Nuki Smart Lock 2.0 op zichzelf werkt via een bluetooth-verbinding met je smartphone, maar met de Nuki Bridge kan je verschillende automatiseringen mogelijk maken, waaronder opties met Google Assistant.

Lees de volledige review: Nuki Smart Lock 2.0