Today's best nuki smart lock deals €229 €199.99 View Reduced Price

Als je denkt aan smart home, denk je waarschijnlijk eerst aan de bekende smart speakers en talloze slimme beveiligingscamera’s. De wereld van het smart home stopt daar weliswaar niet, integendeel zelfs. Een van de minder bekende smart home-producten zijn de slimme deursloten. Met zo’n slim slot heb je niet langer je sleutels nodig om je deur open te maken, maar kan je daarvoor bijvoorbeeld je smartphone gebruiken. Voor deze review gingen we aan de slag met het Nuki Smart Lock 2.0.

Installatie

Eens de kalibratie voltooid is, ben je klaar om het Nuki Smart Lock 2.0 volledig naar wens in te stellen. Of je kan ervoor kiezen om er nog enkele accessoires aan te koppelen

Een van de grootste voordelen van het Nuki Smart Lock 2.0 is de enorm eenvoudige installatie. In de doos zit een kleine snelstartgids om je te helpen bij de fysieke installatie. Het principe van het Nuki Smart Lock 2.0 kan je in een bepaald opzicht “primitief” noemen. Je huissleutel stop je aan de binnenkant in je deurslot en vervolgens schuif je het slimme slot over je sleutel. Wanneer het slimme slot dan het commando krijgt om je deur los of vast te maken, dan draait de motor van het slot aan je sleutel. Heel hoogtechnologisch klinkt dat niet, maar het is wel een enorm gebruiksvriendelijk en efficiënt systeem.

Afhankelijk van je deurslot zijn er twee installatieopties op basis van hoe ver je slot uitsteekt van de deur. Als het slot ver genoeg uitsteekt, kan je het Smart Lock 2.0 erover schuiven en als het niet ver genoeg uitsteekt, zit er een extra stuk in de doos met een klevend laagje zodat je het slot tegen je deur kan plakken. Eens het Nuki Smart Lock 2.0 aan je deur hangt, is het tijd om de app erbij te nemen.

De verdere installatie in de app verloopt even eenvoudig en vlot. Je wordt stap voor stap door de installatie gegidst en alles gebeurt vanzelf. Het slot voert hier onder andere een automatische kalibratie uit zodat het weet hoe er precies aan de sleutel gedraaid moet worden om de deur te openen en te sluiten. Daar merkten we meteen een onoverkomelijk nadeel, namelijk het geluid. De motor van het slot maakt vrij veel lawaai wanneer er aan de sleutel gedraaid wordt. Reken er dus niet op dat je ’s nachts in complete stilte thuis zal kunnen komen.

Bekijk hier onze koopgids met de beste smart speakers

(Image credit: Nuki)

Verschillende accessoires

Het Nuki Smart Lock 2.0 kan je op zichzelf gebruiken of met enkele accessoires. Zo zijn er de Nuki keyfob, de keypad en bridge. Voor deze review hebben we de Nuki bridge getest. De Nuki keyfob kan je vergelijken met je autosleutels: met een druk op de knop kan je je deur openen of sluiten. De Nuki keypad is op zijn beurt een klein cijferslot dat je bij je deur kan hangen. Geef de juiste code in en je deur gaat open.

Het belangrijkste accessoire is, wat ons betreft, de Nuki bridge. Die zorgt er namelijk voor dat je eender waar je deur kan ontgrendelen via de app. Zonder de bridge kan je het Nuki Smart Lock 2.0 alleen openen wanneer je binnen bluetooth-bereik bent. Met de Nuki bridge heb je bovendien heel wat extra automatiseringsmogelijkheden, waaronder ook spraakondersteuning via Google Assistant.

De bridge zelf is een klein vierkant blokje dat je in het stopcontact stopt. Veel meer werk kwam hier niet bij kijken. We stopten het blokje in het stopcontact, voegden hem toe in de app en we waren klaar.

(Image credit: Nuki)

Gebruik in de praktijk

Nu de installatie van het Nuki Smart Lock 2.0 en de Nuki bridge achter de rug waren, konden we ons uitleven met een eindeloze reeks instellingen. De basisinstellingen in de app zijn erg overzichtelijk, maar eens we begonnen graven in de meer geavanceerde sectie, werd alles wel erg geavanceerd. We gaan niet alles uitspitten hier, maar enkele fijne opties waren geolocatie waarmee onze deur automatisch in en uit het slot ging wanneer we binnen of buiten een bepaalde radius waren. We konden ook instellen dat het slot automatisch vergrendelde als de deur een bepaald aantal seconden dicht was en we konden het via Google Assistant toevoegen aan onze ochtendroutine zodat het meteen uit het slot ging van zodra we onze wekker hadden uitgeschakeld. De opties zijn quasi eindeloos en we hadden niet de indruk dat we bepaalde opties tekortkwamen. Je kan in de app ook gezinsleden toevoegen in een paar tikjes zodat zij ook via de Nuki-app het slot kunnen bedienen en in de activiteitslog zie je in een oogwenk wie de deur vast of los heeft gemaakt en op welke manier (met de app, keyfob, Google Assistant…). Alles werkte ook zoals verwacht, dus we hebben op dit vlak niets te klagen.

We willen wel nog een laatste puntje van kritiek meegeven. Voor de veiligheid gebruik je het Nuki Smart Lock 2.0 best in combinatie met een dubbelzijdig slot. Als het slot blokkeert bij een gesloten deur met een enkelzijdig slot, dan kan je namelijk je huis niet binnen, aangezien er al een sleutel in het slot zit. Een slotenmaker is in dit geval een oplossing. Hij duwt namelijk het volledige slot uit je deur, waardoor het Nuki Smart Lock 2.0 er mee af zal vallen. Het slot (of je vloer) kan wel wat schade oplopen, maar je kan tenminste je huis binnen. Als de batterijen van het Nuki Smart Lock 2.0 nog maar 20% capaciteit over hebben, wordt dit gemeld in de app zodat je tijdig vier nieuwe AA-batterijen kan beginnen zoeken.

Tot slot zagen we in de app of op de website van Nuki geen info over wat we konden ondernemen als het slot blokkeerde en we ons huis niet binnenraakten. In het beste geval kom je nooit in dit scenario terecht, maar het is geen onrealistisch gegeven. Een slotenmaker bellen is hier een oplossing, maar het was fijn geweest om een soort van noodgevalknop in de app terug te vinden.

(Image credit: Nuki)

Eindoordeel

Aan het einde van de rit zijn we erg tevreden over het Nuki Smart Lock 2.0. De installatie van zowel het fysieke slot als de app verliep probleemloos en vlot. Het lawaai van het slot blijft een onoverkomelijk iets, maar de vele automatiseringsopties deden dat probleempje verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ook de integratie met Google Home en Google Assistant is een pluspunt, aangezien veel gebruikers hun smart home-producten graag in dat ecosysteem houden.

Het grote minpunt is dat er geen echt oplossing bestaat wanneer het slot blokkeert. Als je een dubbelzijdig slot hebt, kan je natuurlijk altijd een sleutel bij de hand hebben. Bij een enkelzijdig slot ben je aangewezen op de slotenmaker als het Nuki Smart Lock 2.0 weigert je deur los te maken.

Exclusieve korting voor TechRadar-lezers! Wij mogen onze lezers gelukkig maken met een tijdelijke kortingscode (geldig t.e.m. 31/12/2019) voor aankopen via de Nuki-website. Als je een Nuki Smart Lock 2.0 (met of zonder accessoires) koopt, kan je de code SL102019DAKTCR gebruiken bij het afrekenen voor 10% korting!Deal bekijken