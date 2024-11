Onze Black Friday-expert deelt zijn favoriete deals van dit jaar

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

Het is eindelijk écht Black Friday, hoewel geen enkele retailer zich daar nog iets van aan lijkt te trekken. Sommige winkels hadden al kortingen aan het begin van november en ongeveer halverwege de maand vlogen de Black Friday-deals alle kanten op. Vergeet hier de gouden regels niet: niet elke korting is de moeite waard en een slecht product met een goede korting, koop je alsnog gewoon niet.

Ik ga al sinds 2018, toen Black Friday daadwerkelijk alleen die ene bewuste vrijdag was, jaarlijks op zoek naar de beste deals. Hiermee houd ik niet alleen rekening met de korting, maar ook met de kwaliteit van het product in kwestie. Een korting van 50 procent op een smartphone klinkt wel mooi, maar als de smartphone een te lage score kreeg in mijn review, raad ik die alsnog niet aan.

Mijn top 6 deals

LG B4 OLED55B46LA - 55 inch - 4K OLED - 2024 van €999 voor €859 [NL & BE] De LG B4 is de goedkoopste OLED TV van LG uit 2024 en een van de weinig degelijke opties onder 1.000 euro. Het OLED-paneel is erg goed en levert het bekende uitstekende contrast met diepe zwartwaarden. Er is daarnaast een refresh rate van 120Hz in combinatie met vier HDMI 2.1-poorten, waar vooral gamers blij mee zullen zijn. Het grootste minpunt van de LG B4 is zijn lagere helderheid in vergelijking met vrijwel elke andere OLED TV. Zorg er daarom voor dat je je woonkamer goed kan verduisteren.

iPad (2022) van €399 voor €333 [NL] Kortingen op iPads komen niet vaak voor en als ze voorkomen, dan gaan het om een paar tientjes op de iPad Pro's van meer dan 1.000 euro. Het instapmodel van de iPad uit 2022 heeft eerder dit jaar een lagere prijs gekregen van Apple zelf en daar komt nu extra korting bovenop. Dit is een van de krachtigste tablets die je voor dit geld kan kopen en is geschikt voor zowel games als productiviteit. Houd wel rekening met de lage interne opslag van 64GB. (Ook in BE voor €344)

Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition van €449 voor €369 [NL & BE] Sony's dunnere, kleinere revisie van de originele PS5 is eindelijk ook in de aanbieding. Deze Slim-variant biedt naast zijn compactere formaat ook een grotere 1TB interne SSD (in plaats van 825GB). Het gaat hier om de Digital Edition van de console, oftewel de versie zonder diskdrive voor fysieke games. De PS5 Pro heeft nu ook een kleine korting gekregen, maar we vinden de PS5 Slim de betere keuze. De PS5 Pro kost twee keer meer, maar biedt slechts kleine prestatieverbeteringen tegenover deze Slim-versie.

Motorola edge 40 neo van €299 voor €226 [NL & BE] De Motorola edge 40 neo was een van mijn favoriete smartphones van vorig jaar vanwege zijn sterke prijs-kwaliteitverhouding. Hij heeft niet alleen een stijlvol, maar ook stevig ontwerp dat tegen een duik in het water kan. Het scherm is van topklasse, de batterij gaat lang mee én is snel weer opgeladen. Zolang je geen gamer bent en niet de allerhoogste camera-eisen hebt, zal je geen seconde klagen over de edge 40 neo.

Sony WH-1000XM4 van €249 voor €189 [NL & BE] De Sony WH-1000XM4 is niet alleen een van mijn persoonlijke favorieten, maar ook de topfavoriet van de voltallige redactie. Het strakke, comfortabele ontwerp is ideaal voor lange luistersessies en ook een paar jaar na zijn lancering zijn zowel de noise-cancelling als het geluid nog steeds van topkwaliteit. Hij geniet op vrijwel elk moment wel van korting, maar zijn prijs is nog nooit zo laag geweest als nu.

Anker A1 van €54,99 voor €29,99 [NL & BE] Anker hoort thuis in de categorie van merken die alles goed doen, maar niets fantastisch. Zijn de Anker A1 de beste sportoordopjes? Zeker niet. Zijn de de beste sportoordjes die je op dit moment voor 30 euro kan kopen? Zeker en vast. Noise-cancelling ontbreekt, bijvoorbeeld, maar er zijn wel oorhaakjes voor een stevige fit en een IPX7-certificering zodat je gemakkelijk kan blijven sporten tijdens hevige regen. De batterijduur van negen uur in de oordopjes is eveneens erg goed en je kan ze nog drie keer volledig opladen in de compacte case.

Hoe vind je een goede Black Friday-deal?

De kans dat mijn persoonlijke top zes een perfecte match is met die van jou is bijna onbestaande. Als deze lijst je helemaal niet heeft geholpen, heb ik nog enkele belangrijke tips voor jouw eigen zoektocht naar de beste Black Friday-deals.

De eerste tip mag geen verrassing zijn: bekijk onze Black Friday-overzichten. We hebben niet alleen een algemeen Black Friday-overzicht, maar ook overzichten in subcategorieën waar je meer deals zal vinden. Op basis van onze eigen ervaringen met producten zijn er meteen een heleboel afvallers die we met geen enkele korting zouden aanraden. Daarnaast houden we door de jaren heen de prijzen in de gaten en weten we wanneer iets daadwerkelijk een goede korting is die je niet (snel) opnieuw zal zien.

Als je zelf op zoek gaat naar een deal, dan is deze tweede tip cruciaal: vergelijk de prijzen bij zoveel mogelijk retailers. Niet elke winkel geeft dezelfde kortingen op dezelfde producten. De iPad hierboven kost namelijk alleen 333 euro bij MediaMarkt. Bij Coolblue, Expert, bol en Amazon betaal je momenteel meer. Soms verschillen de kortingen zelfs per kleur of formaat. Zo kan de 55-inch versie van een specifieke tv het goedkoopste zijn bij bol, terwijl de 65-inch versie het goedkoopst is bij Coolblue.

Deze derde en laatste tip is vooral handig wanneer je meerdere producten wil kopen: vergeet bundelvoordelen niet. Sommige winkels pakken uit met bundelvoordeel bovenop hun gewone Black Friday-kortingen. MediaMarkt heeft bijvoorbeeld bundelvoordelen als je een deelnemende tv en soundbar van Samsung bij hen koopt. Het kan dat zowel de tv als soundbar bij andere retailers goedkoper zijn, maar als je het bundelvoordeel ervan aftrekt, kan MediaMarkt als goedkoopste uit de bus komen. Amazon België geeft dit jaar bijvoorbeeld 10 euro extra korting als je voor 50 euro aan deelnemende Black Friday-producten koopt.