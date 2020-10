De beste Xbox One Black Friday Deals van 2020

Black Friday komt alsmaar dichter in de buurt en ook voor Xbox-fans is dat goed nieuws. Er zijn inmiddels drie verschillende versies van de Xbox One zijn met de toevoeging van de Xbox One X, Xbox One S en Xbox One S All Digital, dus de kans is groot dat er verschillende deals opduiken. Daar komt nog eens bij dat de lancering van de Xbox Series X en Series S op 10 november zal plaatsvinden. Verwacht zeker niet dat er kortingen op deze nieuwste consoles zullen vallen, maar zij zullen de prijs van de One X zeker aardig naar beneden halen.

Xbox One deals van vorig jaar

Xbox One Black Friday deals: vooruitzichten

Zoals in elk Black Friday artikel voor een spelconsole geven we hier het bekende vooruitzicht van de combopakketten. Retailers doen niets liever dan consoles bundelen met enkele games of accessoires en er vervolgens een mooie korting op plakken. Gezien de grote variëteit aan Xbox One-consoles zal dat hier ongetwijfeld ook het geval zijn.

De traditionele Xbox One zal je niet meer terugvinden, dus daar moet je je hoop niet op vestigen. Wel achten we de kans groot dat je leuke kortingen op de Xbox One X zal terugvinden, nu de nieuwe consoles er zijn, dus interessante bundels zijn hier niet uitgesloten.

Zitten er leuke deals voor Xbox-games aan te komen?

Dat je interessante deals als het op games aankomt op de kop zal kunnen tikken, staat buiten kijf. Black Friday biedt je hoe dan ook leuke opties aan, of je nu met een volledig nieuwe console aan de slag wil, of als je eerder op zoek bent naar goede koopjes op de beste game-titels die er momenteel op de markt zijn.

De kans bestaat altijd dat je nieuwere games, zoals FIFA 21 en Star Wars Squadrons, voor op z'n minst enkele euro's minder zal kunnen terugvinden in deze periode. Ook bundels kunnen hier leuke kortingen aanbieden.

Ook hier kan je ervan uitgaan dat oudere spelletjes hogere kortingen zullen krijgen. Probeer dan zeker te kijken naar spelletjes die al enige tijd geleden zijn gelanceerd, zoals Star Wars Jedi: Fallen Order, of zelfs GTA V voor zij die hier nog niet zijn opgesprongen. Ook games zoals Assassin's Creed: Odyssey of Borderlands 3 zullen misschien wel tegen leuke prijzen beschikbaar zijn, dus probeer alvast een lijstje op te stellen met de games waar je naar op zoek bent om jouw bibliotheek te verruimen. Zo kan je gerichter zoeken en maak je meer kans om de juiste koopjes op de kop te tikken.

Zullen er goedkopere controllers en accessoires te vinden zijn op Black Friday?

Reken maar van yes. Black Friday en Cyber Monday zijn dé periode bij uitstek om interessante prijzen te vinden op Xbox One-controllers en accessoires. Of je nu een nieuwe headset wil, extra schijfruimte of een tweede controller zoekt, allemaal producten die best wel eens prijzig kunnen uitvallen, je zal ongetwijfeld wel iets vinden om jouw game-opstelling helemaal strijdvaardig te krijgen.

