Black Friday versus Cyber Monday: wat is het verschil?

Het is weer bijna zover: Black Friday en Cyber Monday 2019 zijn voordat je het weet al voorbij, en winkels als Bol.com, Coolblue en MeGekko zijn al volop bezig met voorbereidingen treffen voor de beste Black Friday deals op 29 november.

Black Friday, een periode die tegenwoordig meerdere dagen in november duurt, behoort tot een van de betere momenten dat je apparatuur kunt kopen. Denk hierbij aan TV's, laptops, koptelefoons, speakers, smartphones, en elk technologisch apparaat wat je je eigenlijk maar kunt bedenken. Hetzelfde geldt voor Cyber Monday.

Toch zit er wel degelijk een verschil tussen Cyber Monday en Black Friday. Wij vertellen je er meer over, én melden natuurlijk ook welke van de twee de betere deals voor jou in petto heeft.

Black Friday en Cyber Monday: waar gaat het over?

We trappen af met Black Friday. Traditioneel gezien is Black Friday de vrijdag direct na Thanksgiving day, beter bekend als Thanksgiving. Dit is de dag waarop dank wordt gezegd (traditioneel aan God) voor de oogst en meer. Na deze dag begint voor retailers het vakantieverkoopseizoen.

Black Friday is gebaseerd op retailers die met allerlei indrukwekkende kortingen op de proppen komen om koopjesjagers te lokken. Je zal vast wel een keer of twee beelden hebben gezien van deze feestdag in de Verenigde Staten. Overvolle winkels en gewonde koopjesjagers die elkaar nog net niet de tent uitslaan is de Amerikaanse consument niet vreemd.

Tegenwoordig zijn veel van de Black Friday deals (gelukkig) ook 'gewoon' via het internet te vinden. Dat scheelt weer een blauwe plek of twee.

Wanneer vinden Black Friday en Cyber Monday 2019 plaats? (Image credit: Shutterstock) Oorspronkelijk vindt Black Friday plaats op de vrijdag direct na Thanksgiving in de VS, het moment dat voor retailers het vakantieverkoopseizoen start. Dit betekent dat Black Friday 2019 begint op 29 november. Cyber Monday is de eerste maandag na Black Friday. Dit jaar vindt deze dag dan ook plaats op 2 december. Net als voorgaande jaren verwachten we in de weken voor de officiële data dat retailers al met tal van stuntaanbiedingen aan komen zetten. Meerdere keren in de week kijken of er nieuwe deals verschenen zijn, is dan ook geen heel gekke gedachte.

De exacte datum verschilt dus elk jaar. Ondanks de wisselende datum van Black Friday zijn retailers er altijd als de kippen bij om eind november al de beste deals in huis te hebben. Tegenwoordig lijkt de start van al het kortingsgeweld met het jaar eerder te beginnen.

Cyber Monday vindt daarentegen altijd plaats op de maandag na Thanksgiving, waardoor deze doorgaans alleen op de maandag plaatsvindt. In 2019 is dit 2 december.

Cyber Monday is, zoals je wellicht al verwacht, een dag waarop de stuntprijzen en verkoopacties voornamelijk in webshops aanwezig zijn. De term is bedacht door Ellen Davis en Scott Silverman van de US National Retail Federation en Shop.org. Cyber Monday was een idee om online shopping te promoten. Het idee stamt uit 2005, een tijd waarin het internet zelf ook nog in zijn kinderschoenen stond.

De bedenkers wilden kleine retailers mee laten concurreren met grote namen die Black Friday al voor zich gekaapt hadden. Het is niet heel verwonderlijk dat de grote spelers op de markt enkele jaren later ook zijn gaan inhaken op Cyber Monday.

Vanwege deze gebeurtenissen kan het af en toe lastig zijn om exacte verschillen tussen de datums te spotten. Uiteindelijk voelen de laatste twee maanden van het jaar aan als een grote, homogene, koopjesspeeltuin.

Helemaal waar is die opvatting niet. Er zijn namelijk enkele belangrijke verschillen tussen Black Friday en Cyber Monday die handig van pas komen als je op zoek bent naar stuntprijzen en acties.

(Image credit: Shutterstock)

Wat is het verschil tussen Black Friday en Cyber Monday?

Tussen de twee evenementen zit meer verschil dan enkel de datum. Black Friday deals vind je zowel online als in fysieke winkels, terwijl Cyber Monday zich voornamelijk richt op artikelen die online afgeprijsd zijn.

Beide evenementen bieden vaak fantastische deals op diverse tech, of je nu op zoek bent naar een nieuwe laptop of een hippe noise-cancelling koptelefoon. Er zijn echter enkele voorbeelden bekend waarvan het zich loont om te wachten op 2 december met kopen.

Een goed voorbeeld is kleding. Ben je hierin geïnteresseerd? Dan loont het zich vaak om te wachten tot Cyber Monday. Op deze dag bieden retailers vaak vrijwel hun hele assortiment aan met korting.

Daarnaast zijn kleine huishoudelijke apparaten en witgoed op Cyber Monday vaak bijzonder scherp geprijsd. Ben je op zoek naar een nieuwe magnetron? Dan is het een slim plan om te wachten tot deze dag.

De meeste retailers houden op Cyber Monday vast aan de kortingsacties van Black Friday. Soms worden de prijzen nog eens extra verlaagd op Cyber Monday. Je neemt wel een risico als je wacht tot Cyber Monday, want voor je het weet is de voorraad op.

Zie je een fantastische Black Friday deal die aan jouw wensen en eisen voldoet? Dan raden we aan om zo snel mogelijk het artikel in huis te halen. Producten zijn vaak voordat je het weet uitverkocht. Je kunt ze vaak enkele dagen later teruggeven, mocht je op Cyber Monday een betere deal vinden.

(Image credit: Shutterstock.com)

Welke deals kan ik verwachten op Cyber Monday 2019?

Hoewel we niet exact kunnen voorspellen welke producten afgeprijsd zullen zijn, hebben we na jaren ervaring wel een idee wat ongeveer in de verkoop zal gaan op Cyber Monday.

Actiecamera's als die van GoPro zijn vaak enkele tientjes goedkoper op Cyber Monday. De iPad Air is ook vaak scherp geprijsd tijdens deze dagen. Ook de nieuwe iPad 10.2 zal hoogstwaarschijnlijk goedkoper zijn op Cyber Monday.

Vorig jaar waren er ook tal van retailers die smartphones voor een stuk minder dan de adviesprijs verkochten, waaronder de iPhone XR. We verwachten dit jaar veel korting op oudere modellen als de Galaxy S9 of Galaxy Note 9. Deze nog altijd prima werkende telefoons zijn rond 2 december anderhalf en één jaar oud.

Verder is Amazon een verstandige plek om rond te speuren naar deals. Houd er echter rekening mee dat de techgigant zelf liever met acties strooit op haar eigen Prime Day.

Hoe bereid ik me voor op Black Friday en Cyber Monday 2019?

Een goede voorbereiding is het halve werk; wil je het meeste uit Black Friday en Cyber Monday 2019 halen, dan is het belangrijk om vooraf een idee te hebben wat je wil kopen, én waar je deze apparaten kunt kopen.

Wij raden je aan om een wenslijst te maken. Hij hoeft niet specifiek gelinkt te zijn aan een retailer, maar meer een algemeen idee van wat je wil aanschaffen in november. Wil je bijvoorbeeld een nieuwe soundbar voor je gloednieuwe tv? Of heb je behoefte aan een nieuwe gaming smartphone?

Veel van de grote retailers plaatsen in de nacht van 29 november hun deals online. Het kan zich dus lonen om donderdagnacht op te blijven, om jezelf van een goede deal (of twee) te verzekeren.