Ding dong, tijd voor een Ring-deurbel met korting!

Er zijn vrijwel geen nadelen aan een videodeurbel tegenover een traditionele deurbel. Dit soort slimme deurbel is uitgerust met een camera en verbonden met je wifinetwerk, zodat jij altijd en overal weet wat er bij je voordeur gebeurt. Zodra er wordt aangebeld, krijg je een melding op je telefoon en kan je dankzij de ingebouwde camera zien wie of wat er voor de deur staat. Je kan zelfs je telefoon als draadloze intercom gebruiken en praten met de persoon aan de deur. Dat is vooral handig als er een pakketje wordt bezorgd terwijl er niemand thuis is.

Ring is een van de bekendste fabrikanten van videodeurbellen ter wereld. Er zijn erg eenvoudige Ring-deurbellen die je al voor een paar tientjes kan kopen, maar ook geavanceerde modellen die meer dan 200 euro kosten. Verder heb je de keuze tussen bedrade deurbellen die netstroom gebruiken en draadloze modellen op batterijstroom. Klinkt dat interessant? Dan hebben we goed nieuws voor je, want bij Coolblue krijg je nu korting op het volledige Ring-assortiment. Hieronder vind je onze favoriete deals!

Hoge korting op Ring-deurbellen

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F925207%2Fring-battery-video-doorbell-plus.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" target="_blank">Ring Battery Video Doorbell Plus van €149,99 voor €119 Dit is de meest flexibele deurbel in het aanbod van Ring. Hij werkt namelijk op batterijen waardoor je hem kan ophangen waar je maar wil. Hij is ook bestand tegen zware regen, dus je hoeft hem niet onder een afdakje te hangen. Heb je ook de Chime nodig? Daarvoor betaal je <a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F933032%2Fring-battery-video-doorbell-plus-chime.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" data-link-merchant="coolblue.nl"">19 euro extra.

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F889925%2Fring-video-doorbell-gen-2-lichtbrons.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" target="_blank">Ring Video Doorbell Gen. 2 van €99 voor €69

Als je je videodeurbel wel met het stroomnet kan verbinden, dan kan je nog meer besparen door de standaard Ring Video Doorbell te kiezen. Ook dit model kan tegen de regen en hoeft niet op een afgedekte plaats te hangen. Heb je ook de Chime nodig? Daarvoor betaal je <a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F901420%2Fring-video-doorbell-gen-2-lichtbrons-chime.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" data-link-merchant="coolblue.nl"">31 euro extra.

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F880488%2Fring-video-doorbell-pro-2-wired.html" data-link-merchant="coolblue.nl"">Ring Video Doorbell Pro 2 Wired van €229 voor €179

Dit Pro-model heeft een camera met extra brede kijkhoek zodat je beter kan zien wat er bij je deur gebeurt. Daar komt ook nog geavanceerde 3D-bewegingsdetectie die duidelijk ziet waar de beweging is geregistreerd. Heb je ook de Chime nodig? Daarvoor betaal je <a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F883727%2Fring-video-doorbell-pro-2-wired-chime.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" data-link-merchant="coolblue.nl"">21 euro extra.

Niet gevonden wat je zoekt? Klik dan op deze link om naar alle Ring-deals van Coolblue te gaan!

