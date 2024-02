Waarom QD-OLED de toekomst van gaming monitoren is

Included in this guide:

In games tellen elke seconde en elk detail. Daarom kunnen nieuwe technologieën een gigantisch verschil maken. Of je nu graag indrukwekkende single-playergames speelt of met de allerbeste gamers wilt strijden in de online esportstitels, nieuwe hardware is altijd fijn.

MSI is al tientallen jaren een van de meest bekende en prestigieuze gaming merken en staat altijd klaar met innovaties. De nieuwste technologische doorbraak waar zij zich aan wagen is QD-OLED. Deze technologie, beter bekend als Quantum Dot OLED, combineert het beste van quantum dot-technologie met de voordelen van OLED.

Dit biedt een ongeëvenaarde visuele ervaring waar elke gamer van zal genieten. MSI’s innovatieve line-up bestaat uit de MAG 341CQP QD-OLED, MPG 271QRX QD-OLED, MPG 321URX QD-OLED en MEG 342C QD-OLED. Laten we dieper duiken in wat deze technologie en monitoren zo uniek maakt.

De magie van QD-OLED

QD-OLED is een fascinerende technologie die OLED en Quantum Dots, twee van de meest geavanceerde beeldschermtechnologieën, samenvoegt. Dit samenspel creëert een nieuwe soort monitor die bijzondere voordelen biedt voor gamers en iedereen die houdt van kraakheldere beeldkwaliteit.

Het grootste voordeel van OLED is het vermogen om elk pixel individueel te verlichten of volledig uit te schakelen. Deze unieke eigenschap maakt het mogelijk om diepe zwarttinten te produceren, omdat er simpelweg geen licht komt op de plekken waar het beeld zwart hoort te zijn. Dit leidt tot een indrukwekkend contrast omdat de helderste en donkerste gedeeltes van het beeld naast elkaar kunnen staan zonder bleeding. Dit resulteert in scherpere, meer gedefinieerde beelden die de kleinste details in zowel lichte als donkere scènes onthullen.

Quantum Dots voegen hier een extra laag aan toe door de kleurzuiverheid en helderheid te verhogen. Als er licht schijnt op deze minuscule deeltjes dan lichten ze op in zeer verzadigde kleuren. In een QD-OLED-scherm versterken ze de kleurweergave en dit resulteert in heldere, levensechte kleuren die van het scherm spatten. De integratie van Quantum Dots met OLED-technologie breidt dus niet alleen het kleurenbereik uit, maar verhoogt ook de helderheid aanzienlijk. QD-OLED-monitoren bieden daarom een intensiever en meeslepender beeld dan traditionele monitoren.

Een ander belangrijk voordeel van QD-OLED-schermen is dat ze erg energiezuinig zijn en een lange levensduur hebben. De Quantum Dots helpen bij het efficiënter omzetten van licht waardoor QD-OLED-schermen veel minder energie verbruiken dan standaard OLED-schermen. Altijd fijn als de elektriciteitsrekening lager uitvalt, maar het scherm genereert ook minder energie waardoor de monitor langer meegaat.

Tot slot is de ultrasnelle reactietijd van QD-OLED een cruciale factor. Deze schermen behouden de snelle reactietijden die kenmerkend zijn voor OLED, waardoor er minder motion blur is en acties op het scherm soepel en helder worden weergegeven. Dit is vooral belangrijk in games waar elke milliseconde cruciaal is. Met een QD-OLED-monitor blijven de beelden scherp en vloeiend. Voor gamers (en iedereen die op zoek is naar de ultieme game-ervaring) vertegenwoordigt QD-OLED de volgende generatie in monitortechnologie.

OLED Care 2.0

OLED Care 2.0 is het garantieprogramma van MSI dat de zorgen van gebruikers over inbranding bij OLED-schermen weg moet nemen. Zoals veel mensen wel weten, is inbranding een probleem dat eigen is aan OLED-schermen. De langdurige weergave van statische beelden op een scherm kan ertoe leiden dat deze beelden "ingebrand" worden op het scherm. Beelden die vaak inbranden zijn bijvoorbeeld logo's van televisiezenders of bepaalde elementen in games zoals de radar en vaste HUD die in principe niet of nauwelijks veranderen.

Met OLED Care 2.0 zet MSI een grote stap voorwaarts in klanttevredenheid. Dit programma biedt namelijk een uitgebreide garantie van drie jaar op inbranding. Daarnaast is MSI momenteel de enige met dit soort langdurige garantie. Gamers kunnen nu genieten van de superieure kwaliteit van QD-OLED-displays zonder zich zorgen te maken over de langetermijngevolgen.

MSI QD-OLED-monitoren

De nieuwe QD-OLED-modellen van MSI, zoals de MAG 341CQP QD-OLED, zijn uitgerust met een geavanceerde koeltechnologie die een grafeen film combineert met een op maat gemaakte heatsink. Deze onderdelen maken gebruik van de uitzonderlijke thermische geleidbaarheid van grafeen om warmte efficiënt af te voeren, terwijl de heatsink zorgt voor een optimale warmteverdeling over het scherm. Dit zorgt ervoor dat de monitor koel blijft tijdens intensieve gaming sessies en ook dit voorkomt inbranding.

(Image credit: MSI)

MSI MPG 271QRX QD-OLED Ultieme esportsmonitor Specificaties Schermgrootte: 27 inch Resolutie: 2.560 x 1.440 pixels Refresh rate: 360Hz Input lag: 0,03ms Beeldverhouding: 16:9 Helderheid: 250 nits Aansluitingen: 1x DisplayPort (1.4a), 2x HDMI (2.1), 1 x USB-C (DP alt.) met PD (90W), 2x USB-A 2.0, 1x USB-B 2.0, 1x 3,5mm-audiojack De beste deals van vandaag € 999 bij Megekko NL € 999 bij Bol.com Netherlands

De MSI MPG 271QRX QD-OLED is een gamechanger voor esports, dankzij zijn ongeëvenaarde 360Hz refresh rate. Deze indrukwekkende snelheid zorgt voor een ultra-vloeiende beeldweergave, essentieel voor competitieve games waar elke frame telt. Deze monitor is ontworpen om gamers een voorsprong te geven door hen eerder te laten reageren dan tegenstanders.

Met een responstijd van slechts 0,03ms minimaliseert de MPG 271QRX input lag tot bijna nul waardoor jouw acties zonder enige vertraging plaatsvinden. Gecombineerd met de indrukwekkende QD-OLED-technologie zorgt dit ervoor dat spelers niet alleen gebruik kunnen maken van de snelheid maar ook van uitzonderlijke beeldkwaliteit met levendige kleuren en diepe contrasten.

Kortom, de MSI MPG 271QRX QD-OLED is het ultieme scherm voor esporters die elk klein voordeeltje uit hun apparaten willen halen. De 360Hz refresh rate en 0,03ms responstijd zorgen voor een nieuwe standaard voor gaming monitoren. Dit maakt de MPG 271QRX een essentiële toevoeging aan de set-up van elke serieuze competitieve gamer.

(Image credit: MSI)

De MSI MPG 321URX QD-OLED is een indrukwekkende 32-inch monitor die de grenzen van gaming displays opnieuw definieert met zijn 4K-resolutie en 240Hz refresh rate. Deze combinatie zorgt voor kristalheldere beelden en vloeiende gameplay, ideaal voor gamers die geen compromis willen tussen beeldkwaliteit en prestaties.

Met extra's zoals de Gaming Intelligence-app voor aangepaste instellingen, RGB Mystic Light voor sfeerverlichting en een usb-hub met Power Delivery tot 90W, verrijkt de MPG 321URX elke gaming set-up. Veel gaming monitoren besparen op praktische functies zoals de mogelijkheid om als usb-hub te werken, maar MSI toont aan dat het deze praktische functies niet achterwege laat.

Kortom, de MSI MPG 321URX QD-OLED is de droom van elke gamer die op zoek is naar de ultieme 4K-ervaring zonder snelheid op te offeren. Met zijn geavanceerde functies en indrukwekkende specificaties, staat deze monitor garant voor een hoogstaande game-ervaring.

(Image credit: MSI)

Er is niet zoiets als de perfecte monitor, maar de MSI MEG 342C QD-OLED komt wel heel erg dichtbij. Deze ultrawide gaming monitor is een echt totaalpakket en uitstekende aanvulling op iedere gaming set-up. Hij ziet er daarnaast erg imposant uit.

Met een indrukwekkende refresh rate van 175Hz en ondersteuning voor variabele refresh rates (VRR) is deze monitor helemaal game-proof en hoef je niet bang te zijn dat tegenstanders je eerder zien. Het enige nadeel is dat je dan iets anders de schuld moet geven als je verliest.

Dankzij de bijna onmiddellijke reactietijd van de MEG 342C QD OLED ziet beweging er ongelooflijk vloeiend uit, terwijl lage input lag ervoor zorgt dat jouw acties meteen zichtbaar zijn op het scherm. Hoewel deze monitor het beste presteert met een gaming pc of laptop, ondersteunt hij ook 4K/120Hz gaming voor consoles zoals de PS5.

Tot slot is de MSI MEG 342C ook een fantastische optie als je graag films kijkt, want dankzij de bijna oneindige contrastverhouding en het indrukwekkende QuantumDot-OLED display ogen zwarttinten diep en intens. Het is alsof je een eigen bioscoop hebt waar je ook nog fantastisch op kan gamen.

(Image credit: MSI)

MSI MAG 341CQP QD-OLED Specificaties Schermgrootte: 34 inch Resolutie: 3.440 x 1.440 pixels Refresh rate: 175Hz Input lag: 0,03ms Beeldverhouding: 21:9 Helderheid: 250 nits (standaard), 1000 nits (HDR) Aansluitingen: 1x Display Port (1.4a), 2x HDMI (2.1), 1x USB-C (DP alt.) met Power Delivery (15W), 2x USB-A, 1x USB-B, 1x 3,5mm-audiojack De beste deals van vandaag € 1.199 bij Coolblue NL

De MSI MAG 341CQP QD-OLED is een fantastische combinatie van vormgeving en prestaties. Deze ultrawide-monitor, met een UWQHD-resolutie (3.440 x 1.440 pixels met een 21:9 beeldverhouding), zorgt voor een meeslepende game-ervaring. De brede kijkhoek en QD-OLED-technologie zorgen voor levendige kleuren en diepe zwarttinten, waardoor elk spel tot leven komt.

Met een refresh rate van 175Hz en ondersteuning voor variabele refresh rates, blinkt de MAG 341CQP uit in soepele, vloeiende gameplay zonder haperingen of tearing. Dit maakt het een uitstekende keuze voor alle games van de Sims tot de meest competitieve esportsgames waar elke milliseconde telt. De bijna onmiddellijke reactietijd en lage input lag zorgen ervoor dat jouw acties direct en nauwkeurig worden vertaald naar het scherm.

Naast zijn indrukwekkende gaming capaciteiten is de MAG 341CQP een fantastische keuze voor het bekijken van films of professioneel gebruik, dankzij de uitzonderlijke beeldkwaliteit van het QD-OLED-paneel.

De beste MSI MAG 341CQP deals van vandaag € 1.199 Bekijken