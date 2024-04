AOC onthult drie monitoren in nieuwe Graphic Pro U3-serie

Beeldschermspecialist AOC heeft vandaag een nieuwe lijn aan monitoren aangekondigd, die uitermate geschikt zijn voor creatieve professionals. De AOC Graphic Pro U3-lijn biedt uitstekende kleurnauwkeurigheid, geavanceerde functies en een strak ontwerp. De gloednieuwe monitoren beloven het werk van creatieve professionals, zoals fotografen, visuele artiesten, ontwerpers, editors, broadcasters en producers volledig te veranderen. De nieuwe U3-lijn bestaat uit de AOC Q27U3CV, U27U3CV en U32U3CV. De AOC Q27U3CV is uitgerust met een scherm van 27-inch (68,6 cm) en beschikt over een QHD-resolutie (2560 x 1440). De AOC U27U3CV en U32U3CV zijn voorzien van een scherm van respectievelijk 27- en 31,5-inch (80 cm) en beschikken beide over een UHD-resolutie (3840 x 2160).

Calman Ready: uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid en hardwarekalibratie

De Graphic Pro U3-lijn biedt een indrukwekkende kleurnauwkeurigheid van DeltaE < 2. Dit zorgt ervoor dat elke tint op het scherm met precisie wordt nagebootst. Met een dekking van 98,5% DCI-P3 bieden deze monitoren een breed kleurengamma, waardoor de beelden echt tot leven komen.

Het hoogtepunt van de nieuwe Graphic Pro U3-lijn is de Calman Ready-certificering. Hierdoor is directe communicatie mogelijk met de Calman-kleurkalibratiesoftware van Portrait Displays. De monitoren profiteren van de geautomatiseerde kalibratiemogelijkheden (AutoCal™) middels de Calman-software. Dit maakt een eenvoudige, nauwkeurige en snelle kalibratie van de monitor mogelijk, wat resulteert in een nauwkeurige kleurweergave. Deze kalibratie maakt RGB-tripletbesturing op scaler-niveau en 1D/3D-LUT-profilering mogelijk voor de beste beeldprestaties. In vergelijking met aangepaste ICC-profielen, die alleen een beeldaanpassing uitvoeren, biedt een 1D/3D LUT (zoek-tabel)-oplossing het voordeel van een directe beeldschermkalibratie op hardwareniveau. Dit verbetert de kleurnauwkeurigheid enorm en kan worden uitgevoerd zonder extra dure tools.

Veelzijdige connectiviteit en hoogwaardige functies

AOC begrijpt het belang van naadloze connectiviteit in een creatieve werkomgeving, waarbij grafische tablets, kaartlezers, externe schijven en andere randapparatuur veelvuldig worden gebruikt. De Graphic Pro U3-lijn bevat een HDMI 1.4/2.0-poort en een DisplayPort 1.4-poort en beschikt over een USB-C-hub met RJ-45 ingang. De USB-C-hub (met een bandbreedte van 10 Gbps met USB 3.2 Gen2) bevat een USB-C upstream-poort met 96W Power Delivery, Ethernet doorvoer en ondersteuning voor DisplayPort Alt-modus om het scherm uit te breiden. Daarnaast beschikt het over een tweede USB-C downstream-poort met 15W Power Delivery, wat het aansluiten van extra apparaten mogelijk maakt. Tot slot maken vier USB-A-poorten de hub compleet voor het aansluiten van extra randapparatuur. Met maximaal 96W Power Delivery via USB-C kunnen professionals hun laptops opladen, terwijl ze tegelijkertijd gegevens overdragen en content weergeven.

Zowel de U27U3CV en U32U3CV beschikken over een derde USB-C-poort voor de KVM-switch. Hierdoor kunnen het toetsenbord en de muis die zijn aangesloten op de USB-hub worden omgeschakeld tussen de pc's die zijn aangesloten op de twee verschillende USB-C-poorten van de monitor.

De Q27U3CV heeft zelfs een DisplayPort-uitgang en ondersteunt de hoge bandbreedte van DisplayPort's HBR3 voor het doorlussen van meerdere monitoren om gerommel met kabels te verminderen.

Gewaagd ontwerp

Een beeldscherm dat prachtig is om naar te kijken, is ook inspirerend voor creatieve professionals. Alle modellen hebben een strak, modern ontwerp dat de prestigieuze Red Dot Design Award 2023 heeft verdiend. Hierdoor zijn ze een stijlvolle aanvulling op elke creatieve werkruimte. De modellen worden geleverd met een standaard dat 150 mm in hoogte verstelbaar is met een breed scala aan kantel-, draai- en rotatiefuncties. De ergonomische standaard maakt het mogelijk voor gebruikers om met een gezonde houding voor de monitor te zitten. Alle modellen worden geleverd in een recyclebare groene verpakking met een papieren kussen aan de binnenkant, waardoor de Graphic Pro U3-lijn voldoet aan de nieuwste milieuregels.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Q27U3CV: 27-inch IPS-paneel met QHD-resolutie (2560 x 1440), een verversingssnelheid van 60/75 Hz en VESA DisplayHDR 400-certificering. Met 1x HDMI 1.4-poort, 1x DisplayPort 1.4-ingang, 1x DisplayPort 1.4-uitgang, 1x RJ-45-ingang, 2x USB-C-poorten (1 up, 1 downstream) en 4x USB-A-poorten wordt de veelzijdigheid verbeterd. De monitor beschikt tot slot over twee 3W-luidsprekers.

27-inch IPS-paneel met QHD-resolutie (2560 x 1440), een verversingssnelheid van 60/75 Hz en VESA DisplayHDR 400-certificering. Met 1x HDMI 1.4-poort, 1x DisplayPort 1.4-ingang, 1x DisplayPort 1.4-uitgang, 1x RJ-45-ingang, 2x USB-C-poorten (1 up, 1 downstream) en 4x USB-A-poorten wordt de veelzijdigheid verbeterd. De monitor beschikt tot slot over twee 3W-luidsprekers. U27U3CV: 27-inch Nano-IPS-paneel met UHD-resolutie (3840 x 2160), een verversingssnelheid van 60Hz en VESA DisplayHDR 400-certificering. Voorzien van een randloos ontwerp aan vier zijden voor een verbeterde focus bij opstellingen met meerdere monitoren. Met 2x HDMI 2.0-poorten, 1x DisplayPort 1.4-uitgang, 1x RJ-45-ingang, 3x USB-C-poorten (1 up, 2 downstream) en 4x USB-A-poorten, evenals een KVM-switch, wordt de veelzijdigheid verbeterd. De monitor beschikt tot slot over twee 3W-luidsprekers.

27-inch Nano-IPS-paneel met UHD-resolutie (3840 x 2160), een verversingssnelheid van 60Hz en VESA DisplayHDR 400-certificering. Voorzien van een randloos ontwerp aan vier zijden voor een verbeterde focus bij opstellingen met meerdere monitoren. Met 2x HDMI 2.0-poorten, 1x DisplayPort 1.4-uitgang, 1x RJ-45-ingang, 3x USB-C-poorten (1 up, 2 downstream) en 4x USB-A-poorten, evenals een KVM-switch, wordt de veelzijdigheid verbeterd. De monitor beschikt tot slot over twee 3W-luidsprekers. U32U3CV: 31,5 inch Nano-IPS-paneel met UHD-resolutie (3840 x 2160), een verversingssnelheid van 60Hz en VESA DisplayHDR 400-certificering. Met 2x HDMI 2.0-poorten, 1x DisplayPort 1.4-uitgang, 1x RJ-45-ingang, 3x USB-C-poorten (1 up, 2 downstream) en 4x USB-A-poorten, evenals een KVM-switch, wordt de veelzijdigheid verbeterd. De monitor beschikt tot slot over twee 3W-luidsprekers.

De AOC Q27UC3V, U27U3CV en U32U3CV zijn vanaf begin juni verkrijgbaar tegen een adviesprijs van respectievelijk € 349,00, € 469,00 en € 589,00.