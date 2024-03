Onze favoriete OLED TV geniet van hoge kortingen: sla je slag voor het te laat is!

OLED TV's worden alsmaar populairder. Enerzijds omdat de technologie steeds beter wordt en anderzijds omdat hun prijzen steeds lager worden. Je hoeft geen 2.000 euro meer uit te geven om een degelijke OLED TV te kopen waarvan het beeld nog steeds zichtbaar is wanneer de zon naar binnen schijnt. Vorig jaar heeft de Samsung S90C bewezen dat heldere OLED TV's geen fortuin moeten kosten. Die heeft namelijk hetzelfde QD-OLED-scherm met extra hoge helderheid als de premium Samsung S95C, maar kost aanzienlijk minder.

Het is dan ook geen verrassing dat de Samsung S90C niet alleen onze favoriete OLED TV, maar ook onze nummer één tv in het algemeen is. Als dat je nog niet heeft overtuigd, dan helpt dit misschien: Coolblue geeft momenteel hoge kortingen op verschillende Samsung-tv's, waaronder ook de S90C. Zelfs de premium Samsung S95C krijgt korting, waardoor hij misschien net binnen je budget past.

Ondanks de korting geniet je nog steeds van alle voordelen die Coolblue biedt bij de levering van hun tv's. Zo kan je ervoor kiezen om gratis je oude tv te laten ophalen bij de levering van je nieuwe en de installatieservice van Coolblue inschakelen voor 59 euro als je dit niet zelf wil doen. Als je de tv aan een muurbeugel wil installeren, kan Coolblue dit ook regelen. Makkelijker kan haast niet!

Hieronder vind je een overzicht met de deals op verschillende Samsung-tv's.

Hoge korting op Samsung-tv's

Samsung QD-OLED S90C Extreem helder beeld Schermformaat: 55 inch, 65 inch, 77 inch, 83 inch | Resolutie: 4K | Schermtype: QD-OLED | Software: Tizen | HDR: HDR10, HDR10+, HLG Samsung QD OLED 55S90C van €2.099 voor €1.588 Extreem helder beeld Uitstekend voor games Goed prijs voor QD-OLED

De Samsung S90C is onze nummer één tv op dit moment. Gewoonlijk was dat de LG C-serie, maar de S90C is helderder en klinkt beter dan de LG C3. Hij heeft veel aansluitingen en is geweldig voor games dankzij ondersteuning voor 4K/120Hz op elke HDMI-poort, evenals VRR (Variable Refresh Rate).

Hij heeft dezelfde Samsung Neural Quantum 4K-processor als de duurdere Samsung S95C, wat zorgt voor verfijnde, natuurlijke beelden. De processor maakt gebruik van 20 neurale netwerken om meerdere AI-gebaseerde verfijningen te introduceren, inclusief verbeterde upscaling van HD-video naar 4K.

Het beeld is enorm helder (meer dan 1.000 nits in onze metingen), waardoor je nog meer contrast krijgt dan je gewend bent van andere OLED TV's. Qua ontwerp heeft de Samsung S90C een ongelooflijk dun paneel, vooral aan de randen.

Samsung QD-OLED S95C Het neusje van de zalm Schermformaat: 55 inch, 65 inch, 77 inch | Resolutie: 4K | Schermtype: QD-OLED | Software: Tizen | HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Samsung QD OLED 55S95C van €2.599 voor €1.899 Verbazingwekkende kleuren Geweldig contrast Mooi, slank design

In onze testen kwam de Samsung S95C uit de bus als de helderste OLED TV die we ooit hebben uitgeprobeerd. Hij produceert niet alleen de beste HDR-beelden tot nu toe, maar biedt ook rijke, heldere en nauwkeurige kleuren die je nergens anders vindt.

Inhoud met een hoog dynamisch bereik ziet er bijvoorbeeld veel krachtiger en realistischer uit. Ook de intensiteit waarmee heldere highlights worden weergegeven, heeft geen negatief effect heeft op de diepe, rijke, inktzwarte kleuren waar OLED om bekend staat. Als het gaat om spektakel of gewoon om iets dat overdag beter zichtbaar is in een lichte kamer, is de S95C perfect.

Combineer dit alles met nauwkeurige audio, alle streamingdiensten die je maar wil en ondersteuning voor HDMI 2.1 (inclusief 4K/120Hz en Variable Refresh Rates), en je hebt een van de beste tv's die vandaag beschikbaar zijn.

Andere deals op Samsung-tv's

Samsung QLED Q80C (75 inch) van €2.599 voor €1.799

QLED TV's bieden een nog hogere helderheid dan OLED TV's en zijn iets goedkoper. Je verliest hier alleen wat contrast. De Samsung QLED Q80C is vooral interessant in grotere formaten en geschikt voor gaming dankzij 4K/120HZ-ondersteuning.

Samsung Neo QLED QN90C (43 inch) van €1.499 voor €1.099

De Neo QLED TV's van Samsung zijn de helderste tv's die je vandaag kan vinden. Het voordeel van deze QN90C is dat hij beschikbaar is in twee kleinere formaten, 43 en 50 inch.

Niet gevonden wat je zoekt? Klik dan op deze link om naar de Onweerstaanbiedingen van Coolblue te gaan!