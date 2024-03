Scoor nu tot 60 euro extra inruilwaarde op een nieuwe iPhone

Als je aan het overwegen bent om misschien toch maar voor een nieuwe iPhone te kiezen, dan is nu geen slecht moment om je oude telefoon in te ruilen voor een nieuw toestel van Apple. De nieuwe iPhone 15-modellen zijn inmiddels alweer redelijk wat in prijs gedaald sinds hun release, maar er zijn natuurlijk ook nog altijd goede deals te vinden voor oudere iPhones.

Als je de kosten van een nieuwe telefoon een beetje wil drukken, dan is het altijd aan te raden om in ieder geval te kijken wat voor inruilwaarde je oude telefoon heeft. Zeker als je huidige toestel nog niet zo oud is en als het oorspronkelijk ook een duur toestel was, kan je met een beetje geluk honderden euro's besparen op je nieuwe telefoon dankzij inruilacties.

Momenteel biedt Coolblue bovenop de standaard inruilwaarde (van maximaal 600 euro) bij de aankoop van een nieuwe iPhone ook nog eens tot 60 euro extra inruilwaarde. Die extra inruilwaarde krijg je bij de iPhone 15- en iPhone 15 Pro-modellen, maar ook oudere iPhones, zoals de iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 en iPhone SE (2022) krijgen momenteel extra inruilwaarde.

Hieronder vind je een overzicht met de deals op verschillende iPhones.

iPhone 15 met extra inruilwaarde De beste iPhone voor de meeste mensen Lancering: September 2023 | Gewicht: 171 gram | Afmetingen: 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | Besturingssysteem: iOS 17 | Schermgrootte: 6,1 inch | Resolutie: 2.556 x 1.179 | CPU: A17 Bionic | RAM: 6GB | Opslag: 128/256/512GB | Batterij: 3.349mAh | Camera's achter: 48MP + 12MP | Selfiecamera: 12MP Ben jij klaar voor de iPhone 15? Dynamic Island vervangt de notch 48MP-hoofdcamera USB-C

De iPhone 15 is natuurlijk interessant omdat hij Apple's nieuwste instapmodel is. Hij heeft ook simpelweg de beste prijs-kwaliteitverhouding voor een iPhone in 2024.

Je krijgt hier geen titanium behuizing, 120Hz refresh rate en optische zoom die je op de Pro-modellen wel krijgt, maar de iPhone 15 biedt nog steeds een volwaardige premium ervaring en met 60 euro extra inruilwaarde bovenop de standaard inruilwaarde wordt dit natuurlijk een nog betere deal.

Je krijgt hier onder andere een 6,1-inch Super XDR OLED-display, een snelle A16 Bionic-processor, een verbeterde 48MP-hoofdcamera, een Dynamic Island in plaats van een notch en eindelijk een USB-C-poort. Daarnaast kan je ook kiezen uit verschillende pastelkleuren.

Wil je liever een iets groter formaat, dan vind je hier ook de deal voor de iPhone 15 Plus met 60 euro extra inruilwaarde.

iPhone 15 Pro met extra inruilwaarde De allerbeste iPhone tot nu toe Lancering: September 2023 | Gewicht: 187 gram | Afmetingen: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm | Besturingssysteem: iOS 17 | Schermgrootte: 6,1 inch | Resolutie: 2.556 x 1.179 pixels | CPU: A17 Pro | RAM: 8GB | Opslag: 128GB/256GB/512GB/1TB | Batterij: 3.274mAh | Camera's achter: 48MP+12MP+12MP | Selfiecamera: 12MP Kies jij voor de ultieme prestaties van de iPhone 15 Pro? Prachtig ontwerp met titanium Nieuwe A17 Pro-chipset USB-C

Wil je het beste van het beste dat Apple momenteel te bieden heeft (in een iets compacter formaat dan de Pro Max), dan kom je uit bij de iPhone 15 Pro met zijn nieuwe titanium behuizing.

Het enige verschil tussen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max (naast het formaat), is dat de Pro Max een telefotocamera met 5x optische zoom heeft en de Pro een telefotocamera met 3x optische zoom. Als je dat niet zo'n belangrijk verschil vindt, dan kan je natuurlijk geld besparen door voor de Pro te kiezen en alsnog van dezelfde krachtige prestaties genieten.

Die krachtige prestaties zijn het gevolg van de nieuwe A17 Pro-chip die je in beide Pro-modellen terugvindt. Verder krijg je een 6,1-inch Retina Super XDR OLED-display, een dynamische refresh rate tussen 1Hz en 120Hz, een Dynamic Island en ook hier eindelijk een USB-C-poort. De USB-C-poort op de Pro-modellen ondersteunt overigens ook een snellere gegevensoverdracht dan die op de standaard iPhone 15 en iPhone 15 Plus.

Wil je liever een iets groter formaat en die 5x optische zoom, dan vind je hier ook de deal voor de iPhone 15 Pro Max met 60 euro extra inruilwaarde.

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F914568%2Fapple-iphone-14-128gb-zwart.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" target="_blank">iPhone 14 (128GB) voor 749 euro met 35 euro extra inruilwaarde

De iPhone 14 van de vorige generatie is nog steeds een zeer degelijke iPhone en dient dan ook als een goed alternatief voor de iPhone 15 als je liever wat meer geld wil besparen. Je krijgt hier geen 60 euro extra inruilwaarde, maar 35 euro extra inruilwaarde is nog steeds mooi meegenomen.

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F892007%2Fapple-iphone-13-128gb-zwart.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" target="_blank">iPhone 13 (128GB) voor 649 euro met 35 euro extra inruilwaarde

Deze iPhone is inmiddels twee generaties oud en wordt ook niet meer door Apple zelf verkocht, maar het is nog steeds een uitstekend toestel en je kan hem dan ook vaak met een mooie korting in huis halen, en nu dus ook met 35 euro extra inruilwaarde voor je oude telefoon.

