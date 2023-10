Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

iPhone 15 Pro: review in een notendop

Door het ontbreken van de 5x optische zoom van zijn grotere broer, lijkt de iPhone 15 Pro met 3x optische zoom misschien het "light vlaggenschip" van Apple. Light is echter niet het juiste woord om deze telefoon te omschrijven, want afgezien van de telefotocamera presteert hij even goed als de iPhone 15 Pro Max.

Het verschil tussen de iPhone 15 Pro en de standaard iPhone 15 blijft aanzienlijk. Elke iPhone van dit jaar heeft een nieuw ontwerp met meer afgeronde zijkanten die beter in de hand liggen. De iPhone 15 Pro krijgt daarnaast een titanium frame dat lichter is dan het oude roestvrijstalen frame en steviger moet zijn.

De iPhone 15 Pro is uitgerust met de gloednieuwe Actieknop in plaats van de traditionele muteschakelaar. Met deze nieuwe knop kun je verschillende acties uitvoeren, zodat je je favoriete apps en tools snel kunt openen zonder door startschermen en menu's te navigeren.

Andere upgrades van de iPhone 15 Pro zijn onder andere de nieuwe A17 Pro-chipset. Die zorgt voor topklasse prestaties en is snel genoeg om consolegames te af te spelen. Zelfs zonder de 5x telefotocamera van de iPhone 15 Pro Max biedt de iPhone 15 Pro nog steeds een uitstekende, betrouwbare fotografie-ervaring die die wordt versterkt door professionele upgrades. Denk aan opnames tot 4K/60fps in ProRes naar een extern opslagapparaat en video's in Log, met ACES-conformiteit.

iPhone 15 Pro review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Goedkoper dan de iPhone 15 Pro Max

Nog steeds 128GB opslag als basis

De iPhone 15 Pro kost je minstens 1.229 euro en dat is verbazingwekkend genoeg 100 euro minder dan de iPhone 14 Pro van vorig jaar. In tegenstelling tot bij de iPhone 15 Pro Max houdt Apple hier wel nog 128GB aan als basisopslag. De maximale opslag bedraagt hier wel 1TB, waar de iPhone 15 (Plus) maximaal 512GB kan hebben. Vanaf vrijdag 15 september kon je de iPhone 15 Pro pre-orderen en hij lag vanaf 22 september in de winkel.

Dit blijft alsnog een erg hoge adviesprijs voor wat je krijgt. Voor hetzelfde geld kan je nu een Samsung Galaxy S23 Ultra krijgen die meer basisopslag en een extra telefotocamera met 10x optische zoom. Het feit dat de iPhone 15 Pro Max dit jaar een meer geavanceerde camera set-up heeft, werkt in het nadeel van de iPhone 15 Pro. Je krijgt hier niet meer het beste dat Apple in huis heeft in een kleiner pakketje zoals de voorbije jaren.

Prijs-kwaliteit score: 3,5 / 5

iPhone 15 Pro review: Specs

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro specs Header Cell - Column 1 Afmetingen 146,6 mm x 70,6 mm x 8,25 mm Gewicht 187g Besturingssysteem iOS 17 Schermgrootte 6,1 inch Resolutie 2556 x 1179 pixels Chipset A17 Pro RAM 8GB Opslag 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Camera's achteraan 48MP (primair), 12MP (ultra-wide), 12MP (telefoto met 3x zoom) Selfiecamera 12MP

iPhone 15 Pro review: design

Titanium frame is lichter en comfortabeler

USB-C (eindelijk)

Actieknop is een fijne toevoeging

Sommige designelementen zal je terugzien op alle iPhone 15-modellen, maar er is gelukkig genoeg nieuws te vinden bij de iPhone 15 Pro dat hem onderscheidt van de basisversies. De nieuwe telefoon ziet er uit als een soort combinatie van de iPhone 11 Pro met zijn klassieke afgeronde randen en de iPhone 14 Pro met platte zijkanten. Hij ligt alleszins veel beter in de hand en laat geen diepe groeven in je handpalm achter als je hem stevig vasthoudt.

De behuizing bestaat nu uit een combinatie van een keramisch versterkt glas aan de voorkant, een extra stevig glas aan de achterkant en het nieuwe titanium frame. Het voordeel van dit nieuwe materiaal is dat het tegelijkertijd erg sterk en licht is. Het is dan ook lichter dan het roestvrij staal dat op de iPhone 14 Pro en Pro Max wordt gebruikt. De iPhone 15 Pro voelt in de hand duidelijk lichter aan dan de iPhone 14 Pro.

De iPhone 15 Pro beschikt ook over superdunne schermranden. Ze zijn maar 1,5 mm dik en in principe dus bijna niet meer te zien. Het zou ons nu dan ook niet meer verbazen als Apple volgend jaar op de iPhone 16 Pro Max de randen volledig weet te verwijderen.

Image 1 of 7 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De grootste designveranderingen op de iPhone 15 Pro zijn eerder functioneel in plaats van stijlvol. Ten eerste is er nu een Actieknop aanwezig, net als op de Apple Watch Ultra. Deze heeft de plaats van de fysieke muteschakelaar overgenomen. Dat is wel een opmerkelijke verandering, aangezien die schakelaar tot nu toe op elke voorgaande iPhone zat.

De overstap naar de actieknop verandert de manier waarop je omgaat met de stille modus. Vroeger kon je dat op basis van de schakelaar zien en nu moet je even op het scherm kijken. De actieknop is echter zoveel meer dan dat. We zagen de knop niet als iets dat typisch was voor Apple, maar zijn in korte tijd volledig overtuigd van zijn nut.

De Actieknop kan vooraf gedefinieerde focusmodi openen, direct naar de camera-app gaan, de zaklamp aanzetten, een spraakmemo opnemen, het vergrootglas openen en zoveel meer. Je kan zelfs een zelfgemaakte snelkoppeling vanuit de snelkoppeling-app van Apple starten. Denk aan smarthome-routines, je favoriete afspeellijsten of gewoon eender welke app openen.

Image 1 of 7 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Action Modes on the iPhone 15 Pro Max, which are the same as those on the iPhone 15 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De tweede grote designverandering is natuurlijk de USB-C-poort die nu eindelijk de Lightning-poort heeft vervangen op de iPhone 15 Pro (en alle andere iPhone 15-modellen). Deze poort is nu al een tijdje voor de meeste andere (slimme) apparaten de universele standaard en dankzij deze verandering is elke iPhone 15 nu compatibel met de oplaadkabels die vrijwel alle andere smartphones (en nog veel meer apparaten) gebruiken.

De gevolgen van de overgang van Lightning naar USB-C zijn misschien niet wat je had verwacht. Dit heeft helaas geen invloed op de oplaadsnelheid, maar maakt wel gegevensoverdracht tot 10 Gbps mogelijk. Stel je voor dat je de iPhone 15 Pro rechtstreeks op je MacBook Pro aansluit, ProRes-foto's maakt en deze vrijwel direct op je Mac ziet verschijnen. Dit is iets dat simpelweg niet kan met de iPhone 15 of eender welke oudere iPhone.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Je kan bijvoorbeeld je iPhone 15 Pro verbinding met een externe monitor. Je hebt hier zelfs geen extra adapter voor nodig als je de juiste kabel hebt. Verbind dan nog via Bluetooth een muis en toetsenbord, en je hebt een volledige computer of gameconsole die in je broekzak past.

Eén kabel om al je apparaten op te laden is natuurlijk top. De iPhone 15 is echter de overgangsgeneratie. Trouwe iPhone-fans hebben een arsenaal aan Lightning-kabels en -accessoires die ze nu niet meer kunnen gebruiken met hun nieuwe iPhone 15. Anderzijds maken iPads en MacBooks al langer gebruik van USB-C, dus als je andere producten in het Apple-ecosysteem hebt, moet je vast wel ergens USB-C-accessoires hebben.

Design score: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro review: display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

6,1-inch 'Retina Super XDR' OLED-scherm

Dynamic Island blijft hetzelfde

Uitstekende always-on features

De iPhone 15 Pro gebruikt vrijwel hetzelfde prachtige 6,1-inch Super XDR OLED-scherm als zijn voorganger. Het gebruikt dezelfde ProMotion-technologie om de refresh rate te kunnen laten wisselen tussen de 1Hz en 120Hz, afhankelijk van de content op het scherm.

Het Dynamic Island is ook weer van de partij op de iPhone 15 Pro, maar dit keer is het geen exclusieve feature meer voor de Pro-modellen. Ook de iPhone 15 en iPhone 15 Plus beschikken nu over een Dynamic Island.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Zoals we eerder ook al aangaven, zitten er om het display nu ook nog maar minimale schermranden. Bij het gebruiken van de camera of het bekijken van foto's is de rand bijna niet meer te zien. Dit is dus weer een kleine aanpassing die misschien toch een verrassend grote invloed kan hebben op de gebruikerservaring. Het scherm ziet er net zo helder uit als bij de vorige generatie (er is opnieuw een piekhelderheid van 2.000 nits) en het is nog even kleurrijk. Elke foto die je bekijkt op dit grote display, ziet er erg levendig uit.

We moeten Apple ook weer een pluim geven voor de uitstekende implementatie van de always-on schermtechnologie. Naast een verwaarloosbare impact op de batterijduur zijn de iPhone 14 Pro en iPhone 15 Pro de enige telefoons die een always-on ervaring bieden met overzichtelijke informatie. Het is een functie die we missen bij andere apparaten, zelfs degenen die hun eigen implementatie van een always-on display bieden.

Kortom is dit het soort scherm dat je verwacht te vinden op een van de beste telefoons op de markt. Apple heeft hier niet geprutst met een winnend recept en het alleen wat bijgeschaafd door de dunnere schermranden.

Display score: 5 / 5

iPhone 15 Pro review: software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

iOS 17 uit de doos

Nieuwe functies zoals Contact Posters en NameDrop

Minstens vijf jaar systeemupdates

We geven hier kort de hoogtepunten van iOS op basis van de belangrijkste toevoegingen die de release met zich meebrengt en welke aspecten bijzonder goed aanvoelden tijdens de review van de iPhone 15 Pro.

Ondanks een heleboel nieuwe functies voelt iOS 17 in vergelijking met iOS 16 niet als een ingrijpende update. Toch zijn de nieuwe functies, zoals Contact Posters en NameDrop, handig en passen ze binnen de verwachtingen. De mogelijkheid om stickers van alle media op te halen is een leuke touch en de meer functionele verbeteringen, zoals verbeterde autocorrectie, nieuwe ringtones en betere haptics, zijn ook geweldig.

Er zijn nog een aantal andere specifieke elementen voor de iPhone 15 Pro. We kijken even naar de gelikte interface die Apple heeft toegevoegd aan de nieuwe Actieknop. Deze is anders dan alle andere instellingen van iOS en is zowel visueel goed ontworpen als duidelijk. Het Dynamic Island laat daarnaast zien dat Apple in staat is om een fysieke beperking om te zetten in een pluspunt. We hadden wel gehoopt dat er meer nieuwe features voor het Dynamic Island waren na een jaar.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ten slotte verdient de nieuwe StandBy-modus nog wat aandacht. Die voegt nog meer waarde toe aan het uitstekende display. Dan is er nog de roadmap voor software-updates. Apple blijft het voortouw nemen en hoewel rivalen als Samsung en OnePlus bezig zijn met een inhaalslag, krijgt de iPhone 15 Pro dezelfde vijf jaar systeemupdates als zijn voorgangers. Als je geluk hebt, kan dat oplopen tot zes jaar. Apple geeft nooit officiële informatie over het updatebeleid, dus we baseren ons hier op de andere iPhones tot nu toe.

Software score: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro review: camera

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

48MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera, 12MP-telefotocamera met 3x zoom

Ondersteunt nu ProRes-video bij 4K/60fps met externe opslag

Log-video werkt nu ook

Qua camera's wijkt de iPhone 15 Pro niet al te veel af van zijn voorganger. De telefoon heeft de volgende drie camera's: een 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en 12MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Door de 5x optische zoom exclusief te houden voor de iPhone 15 Pro Max, heeft Apple voor het eerst een aanzienlijk gat geslagen tussen de Pro-versies. Dat betekent niet dat de iPhone 15 Pro plots slechte camera's heeft, want deze drievoudige set-up is al jaren een van onze favorieten.

Aan de voorkant heeft iPhone 15 Pro dezelfde 12MP-camera als iPhone 14 Pro. Dit is een van de betere selfiecamera's met levensechte kleuren, ondersteuning voor geavanceerde portretfuncties voor foto's en video's en een goede integratie met apps zoals Snapchat.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ondanks alle overeenkomsten die de camera heeft met zijn voorganger, wijkt hij op een aantal belangrijke punten af. Zo zijn er beeldbewerkingstrucs die niet aanwezig waren op eerdere modellen.

Dankzij de 48MP-resolutie van de hoofdsensor op elke iPhone 15 is de nieuwe standaardresolutie voor het vastleggen van foto's 24MP. Om dat magische getal te bereiken, combineert de 15 Pro een 12MP-foto die al door de beeldverwerking van de telefoon is gehaald met een 48MP-foto om details, kleurdiepte, dynamisch bereik enzovoort te maximaliseren.

Daarnaast kan je nu portretfoto's achteraf creëren. Je hoeft bijgevolg geen gebruik meer de maken van de portretmodus om dit effect te krijgen. Je kan dit effect toevoegen aan bijna elke foto die je hebt genomen met eender welke camera.

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Apple heeft zelf aangegeven dat de portretfunctie op dit moment mensen, honden en katten kan herkennen. Als je iemand bent die uren foto's kan nemen van hun pluizige vrienden, dan zal je dit zeker kunnen appreciëren. Hoewel telefoons zoals de Galaxy S23 een soortgelijke functie hebben om het scherptediepte-effect achteraf aan te passen, zijn attributen zoals randdetectie lang niet zo nauwkeurig en moeten de foto's wel eerst in de portretmodus worden genomen.

iPhone 15 Pro cameravoorbeelden

Image 1 of 36 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ondanks drie camera's en het gebrek aan 5x optische zoom, benadrukt Apple nog steeds de zeven totale brandpuntsafstanden van de iPhone 15 Pro: 13mm-groothoekcamera (met speciale macromodus met minimale afstand van 2cm), 24mm-hoofdcamera met 28mm- en 35mm-modus, waarbij elke modus foto's in 24MP kan nemen, de 2x digitale zoom op de hoofdcamera en tot slot 77mm met de 3x telefotocamera. Bij deze laatste twee ben je wel beperkt tot foto's in 12MP.

Hoewel de fotografie-ervaring op de 15 Pro onmiddellijk vertrouwd zal aanvoelen voor Pro-gebruikers die er al lang mee werken, wordt snel duidelijk dat Apple heeft gekozen voor meer uitgesproken kleuren. Dat resulteert in levendigere kleuren en een scherper contrast dat een beetje meer punch heeft. Het zit wat in de richting van Samsung en wijkt af van de nauwkeurigheid bij Google Pixels.

Als het licht uitgaat, is de 15 Pro ook beter dan zijn meest prominente rivalen qua dynamisch bereik en behoud van detail, kleur en diepte. Foto's gemaakt in extreme duisternis en astrofotografie zijn dan weer scenario's waarin Google en Samsung beter presteren.

Video mogen we zeker niet vergeten, want dat is waar de Pro zijn naam echt waarmaakt. Het is interessant dat Apple zijn krachtigste camerafuncties blijft pushen naar professionals. Dankzij de kracht van de nieuwe A17 Pro ondersteunt de iPhone 15 Pro (Max) nu Apple ProRes-video tot 4K/60fps op voorwaarde dat je een extern opslagapparaat hebt aangesloten. Als je de opname op de iPhone zelf wil opslaan, blijft dit beperkt tot 4K/30fps. Log capture is ook toegevoegd, wat, net als RAW voor foto's, beeldmateriaal een vlak kleurprofiel geeft. Op die manier kunnen professionals nauwkeurig aanpassingen aanbrengen.

Voor alle anderen is het goed om te weten dat de iPhone 15 Pro net als zijn voorgangers consistente en betrouwbare camera's heeft, zowel op vlak van foto als video.

Camera score: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro review: prestaties

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Apple A17 Pro-chipset

8GB RAM

Topklasse prestaties

Oververhittingsproblemen

Onder de motorkap wordt de iPhone 15 Pro aangedreven door de nieuwste chipset van Apple zelf, met name de A17 Pro. Dit is meteen ook de krachtigste telefoon die je nu kan kopen.

De A17 Pro is meer dan een simpele upgrade van de A16 Bionic. In de A17 Pro zit een nieuwe CPU, een nieuwe GPU en een nieuwe, 2x snellere Neural Engine. Dan hebben we het nog niet eens over de hogere kloksnelheid vergeleken met de A16 en het nieuwste 3nm-proces van TSMC, dat is ontworpen om te helpen bij het stroomverbruik en efficiëntie.

Dit stelt Apple in staat om consolegames naar de iPhone 15 Pro te brengen. Enkele geplande titels zijn Resident Evil: Village (op 30 oktober in de App Store) en de geremasterde Resident Evil 4 (31 december in de App Store). Omdat deze games specifiek voor de A17 Pro zijn geoptimaliseerd, werken ze niet op oudere iPhones met een andere chip. De iPhone 14 Pro of iPhone 15, die beide een A16 Bionic hebben, kunnen de games bijvoorbeeld niet afspelen.

Wat betreft mijn onze game-ervaringen, zijn Genshin en Honkai Impact zijn enkele van de meest veeleisende titels van het moment. Ondanks de indrukwekkende bewegingsonscherpte en partikeleffecten die dergelijke titels bieden, heeft de 15 Pro tijdens een speelsessie van 30 minuten niet één keer gehaperd. Ook werd hij niet warm, een probleem waar menig gebruiker wel last van heeft. Toch is het fijn om te weten dat dit geen symptoom lijkt te zijn van de A17 Pro en aangepakt kan worden met een software-update.

Prestaties score: 5 / 5

iPhone 15 Pro review: batterij

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

3.274mAh-batterij

Nieuwe optie om tot 80% te laden

Dezelfde oplaadsnelheid van 27W

Zoals gebruikelijk heeft Apple de batterijcapaciteit van de iPhone 15 Pro niet zelf bekendgemaakt. Inmiddels zijn er mensen die hun iPhone volledig uit elkaar hebben gehaald en op de batterij staat dat hij en capaciteit van 3.274mAh heeft. Dit is een tikkeltje groter dan de 3.200mAh-batterij van vorig jaar.

Apple geeft dezelfde afspeeltijd van 23 uur voor video's als op de iPhone 14 Pro, wat niet verrassend is gezien de minieme verandering in capaciteit. De oplaadsnelheden blijven hetzelfde: maximaal 27W bedraad, 15W draadloos via MagSafe en 7,5W met gewone draadloze opladers.

Onze iPhone haalde ongeveer 5,5 uur schermtijd per oplaadbeurt, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip 5, wat genoeg is voor een comfortabele dag gebruik. Ter referentie, het uitvoeren van Honkai Impact resulteerde in een gemiddeld verbruik van 1% per minuut speeltijd, maar dat is waarschijnlijk een van de meest veeleisende dingen die je zult doen met de telefoon.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De twist dit jaar is natuurlijk de overstap naar USB-C, die voor velen extra gemak toevoegt. In de eerste plaats kan je de iPhone 15 Pro nu opladen met de oplader van bijna alle andere toestellen. Ten tweede kan je nu je iPhone gebruiken om andere apparaten op te laden. Doe de USB-C-kabel in je iPhone en verbind hem bijvoorbeeld met een koptelefoon om hem op te laden.

De oplaadsnelheid is helaas niet verbeterd. Tijdens het testen laadde de iPhone 15 Pro 50% op in 30 minuten. Volledig opladen duurde 1 uur en 35 minuten, hoewel de laatste 30 minuten werden gebruikt om van 90% naar 100% te gaan. Ten slotte is er een nieuwe functie die de batterijgezondheid moet verbeteren op lange termijn. Je kan namelijk instellen dat de batterij tot 80% wordt opgeladen en geen procentje meer.

Batterij score: 4 / 5

Moet je de iPhone 15 Pro kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Hij mag dan krachtig zijn, de concurrentie geeft je soms meer voor minder geld. 3,5 / 5 Design De subtiele aanpassing van de vorm van het frame, de overstap naar lichter titanium en USB-C zijn top. 4,5 / 5 Display Fijn AMOLED-scherm met adaptief 120Hz refresh rate. De always-on functies zijn geweldig. 5 / 5 Software Vertrouwd voor oude iPhone-gebruikers met een aantal mooie verbeteringen en langdurige ondersteuning. 4,5 / 5 Camera Er is geen 5x optische zoom, maar dat weerhoudt de camera's er niet van om uitstekend te presteren. 4,5 / 5 Prestaties Met de nieuwe A17 Pro vergroot Apple zijn voorsprong. 5 / 5 Batterij Batterij houdt het een hele dag vol, maar laadt traag op. 4 / 5

Koop hem als...

Je de allersnelste smartphone wil

Geen enkele andere telefoon kan de prestaties van de A17 Pro in de iPhone 15 Pro overtreffen.

Je professionele video's wil opnemen

Er is geen 5x optische zoom en toch behoort de iPhone 15 Pro tot de smartphones met de beste camera's. Vooral de 4K/60fps ProRes-video is geweldig voor professionals.

Je de muteschakelaar beu bent

De Actieknop lijkt iets heel kleins, maar weet toch de volledige gebruikerservaring te veranderen.



Koop hem niet als...

Geld een probleem is

Hij is goedkoper dan vorig jaar, maar alsnog enorm duur. Android-concurrenten geven je gelijkaardige specs voor minder geld.



Je de allerbeste batterij wil

Je haalt bij gemiddeld gebruik zeker een volledige dag met een volle batterij. Veeleisende gebruikers halen het einde van de dag waarschijnlijk niet en de oplaadsnelheid blijft storend traag.



Je echt ver wil inzoomen

Met zijn 3x optische zoom hinkt de iPhone 15 Pro achterop op zowel de iPhone 15 Pro Max als menig Android-smartphone.

iPhone 15 Pro: alternatieven

iPhone 15 Pro Max

Als je echt het allerbeste van Apple wil en vooral die 5x optische zoom, dan moet je bij de iPhone 15 Pro Max zijn.

Samsung Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 komt erg dicht in de buurt van de iPhone 15 Pro met zijn uitstekende scherm, compacte formaat, topklasse prestaties en drievoudige camera.

Xiaomi 13

Als je vooral een telefoon wil die sneller kan opladen, dan is de Xiaomi 13 een goed alternatief. Hij is slechts een tikkeltje groter dan de iPhone 15 Pro, heeft gelijkaardige camera's en prestaties, maar kan met 67W opladen en zelfs 50W draadloos opladen.