Samsung Galaxy Z Flip 5 review

Door het grotere coverscherm en het nieuwe scharnier heeft de Samsung Galaxy Z Flip 5 de grootste gebreken van zijn voorganger aangepakt. De klaptelefoon is nu nog duurzamer en dat is maar goed ook. De software bij de lancering maakt namelijk niet optimaal gebruik van het grotere coverscherm, dus hopelijk komt Samsung met extra features in software-updates. De nieuwe sensor in de primaire camera doet tot slot goed zijn werk, maar de ultrawide hinkt achterop.

De zomer is ongeveer halfweg en dat wil maar één ding zeggen: nieuwe vouwbare smartphones van Samsung. Dit jaar zijn de grootste upgrades gebeurd bij de Samsung Galaxy Z Flip 5. Die heeft nu een groter coverscherm van 3,4 inch dat zich kan meten met dat van de Motorola Razr 40 Ultra. Het nieuwe scharnier zorgt ervoor dat beide helften van de telefoon volledig plat op elkaar kunnen liggen zodat er geen zand of stof tussen kan komen. Zijn deze upgrades in combinatie met kleine verfijningen voldoende voor de Samsung Galaxy Z Flip 5 om de koning van de klaptelefoons te worden?

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Flip 4: releasedatum en prijs

Pre-orders vanaf 26 juli, in de winkel vanaf 7 augustus

Adviesprijs vanaf 1.199 euro

Geen versie met 128GB opslag meer

De Samsung Galaxy Z Flip 5 zal op 7 augustus in de verkoop gaan en geïnteresseerden kunnen al vanaf 26 juli de telefoon pre-orderen. De prijzen zijn dit jaar licht gestegen, wat geen verrassing is als we kijken naar de andere Samsung-smartphones van dit jaar. Daarnaast is er geen Samsung Galaxy Z Flip 5 met 128GB opslag meer.

Er zijn nu slechts twee versies: 256GB en 512GB opslag. Vorig jaar betaalde je 1.099 euro voor de Samsung Galaxy Z Flip 4 met 128GB opslag en 1.159 euro voor 256GB opslag. Voor de Galaxy Z Flip 5 met 256GB opslag betaal je nu 1.199 euro, een stijging van 40 euro tegenover vorig jaar. De enige concurrent van Samsung is momenteel de Motorola Razr 40 Ultra met dezelfde adviesprijs van eveneens 1.199 euro.

Samsung haalde tijdens een prebriefing aan dat de hoge prijs de grootste drempel is voor consumenten die een foldable willen aanschaffen. Het feit dat je nu 100 euro meer betaalt voor de goedkoopste versie van de Galaxy Z Flip 5 tegenover de Galaxy Z Flip 4, is een erg interessante keuze.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Samsung Galaxy Z Flip 5 review: Design

(Image credit: Future)

Kleiner scharnier en dunnere randen

Armor Aluminium frame & Gorilla Glass Victus achterkant

IPX8-score voor waterbestendigheid

De Samsung Galaxy Z Flip 4 lijkt sterk op de Galaxy Z Flip 3 en het was dan ook hoog tijd voor een nieuw ontwerp. Het grotere coverscherm van de Galaxy Z Flip 5 trekt natuurlijk alle aandacht en toch is er een ander element dat misschien nog belangrijker is, met name het nieuwe scharnier.

Alle vorige Z Flip-smartphones kampten met hetzelfde probleem: beide helften van het scherm konden niet volledig plat op elkaar liggen. Bij het scharnier was er een opening waar zand en stof tussen konden kruipen en dat wil je natuurlijk vermijden met een vouwbaar scherm. Door de nieuwe zero gap hinge kunnen beiden helften nu wel volledig plat op elkaar liggen.

Ondanks het nieuwe scharnier heeft de Galaxy Z Flip 5 geen officiële score voor stofbestendigheid. Net zoals vorig jaar (en het jaar daarvoor) krijgt hij een IPX8-score. De 8 wil zeggen dat de smartphone een halfuur lang op ongeveer een meter diepte in zoet water kan liggen zonder schade op te lopen. De X wijst erop dat er geen testen zijn uitgevoerd voor stof- en vuilbestendigheid. Let daarom bijvoorbeeld goed op bij een dagje naar het strand.

Image 1 of 2 De Galaxy Z Flip 4 vouwde niet helemaal dicht (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) De Galaxy Z Flip 5 sluit wel helemaal. (Image credit: Future)

Op vraag van Samsung doen we geen crashtesten met hun smartphones, maar ik moet wel zeggen dat de Galaxy Z Flip 5 enorm stevig aanvoelde. Het nieuwe scharnier werkt vlot en heeft nog steeds borsteltjes aan de binnenkant die vuil weg vegen. Er was geen enkel moment waarop ik een verontrustend gekraak hoorde en het is nog steeds mogelijk om het scharnier in eender welke positie te laten staan. Op die manier wordt de Galaxy Z Flip 5 zijn eigen statief.

Als er één werkpunt is, dan is dat de vouwlijn in het scherm. Net zoals Motorola haalde Samsung aan dat de vouwlijn minder zichtbaar is. Na een vergelijking tussen beide foldables is de conclusie dat Motorola hier beter in geslaagd is. De vouwlijn van de Galaxy Z Flip 5 is alleen iets minder zichtbaar als je volledig recht naar het scherm kijkt. Zelfs de kleinste aanpassing aan de kijkhoek onthult de vouwlijn. Ik voelde de vouw ook duidelijk bij het swipen, terwijl ik bij de Motorola Razr 40 Ultra soms vergat dat die vouw bestond.

Een laatste puntje is dat de Bespoke-edities verleden tijd zijn. Bij de Galaxy Z Flip 4 kon je door Samsung zelf de boven- en onderkant van de smartphone aanpassen met een kleur naar keuze. Aangezien de bovenkant nu volledig uit het grotere coverscherm bestaat, is dit niet meer van toepassing. Je kan wel kiezen uit vier frisse kleuren: grafiet (zwart), crème (wit), lavendel (paars) en het nieuwe mint (licht pastelgroen).

Design score: 4,5/5

Samsung Galaxy Z Flip 5 review: display

(Image credit: Future)

6,7 inch FHD+ vouwbaar AMOLED met 120Hz refresh rate

3,4 inch AMOLED-coverscherm met 60Hz refresh rate

Net als de Flip 4 heeft zijn opvolger een 6,7 inch Full HD+ (2640 x 1080) 'Dynamic AMOLED 2X' display wanneer je hem opent. Het scherm heeft soepele 120Hz variabele verversingssnelheid die kan worden teruggeschroefd naar 1Hz om batterij te besparen. Met een maximale helderheid van 1.200 nits was het ook goed zichtbaar in fel zonlicht.

De beeldkwaliteit is nog steeds top, maar de vouwlijn blijft dus een werkpunt. De beeldverhouding van 22:9 is behouden en het display is daarom iets langer dan dan de 20:9-verhouding van de meeste smartphones. Apps gaan goed om met deze ongebruikelijke verhouding en zelfs games vertonen weinig problemen. Omdat het scherm dunner is, is het handiger om met één hand te gebruiken. Bij mijn Samsung Galaxy Z Flip 5 werd ook een case geleverd met ingebouwde ring (vergelijkbaar met een popsocket), die zorgde voor extra grip zodat ik zonder schrik de telefoon met één hand kon gebruiken.

De vouwlijn blijft zichtbaar, maar is niet enorm storend. (Image credit: Future)

Het coverscherm heeft daarentegen wel een grote upgrade gehad. Hiervoor hadden we een 1,9 inch Super AMOLED-paneel met resolutie van 260 x 512 en een verversingssnelheid van 60Hz. Het nieuwe display meet nu 3,4 inch, heeft een resolutie van 720 x 748 pixels, maar behoudt wel het 60Hz refresh rate. Het is wel nog steeds responsief en groot genoeg om berichten te typen zonder voortdurend de foute toetsen aan te tikken.

Het coverdisplay heeft op zichzelf bijna geen minpunten. De resolutie is prima voor dit formaat en omdat er minder is dat je kan doen op dit display, is het refresh rate van 60Hz niet storend. Persoonlijk was ik wel te vinden voor de unieke vorm van het coverdisplay. De twee camera's zitten hier in een soort bergje, terwijl de Motorola Razr 40 Ultra de camera's had opgenomen "in" het display.

Display score: 4,5/5

Samsung Galaxy Z Flip 4 review: camera

(Image credit: Future)

12MP-hoofdcamera met verbeterde sensor

Dezelfde 12MP-ultrawide en 10MP-selfiecamera

Ultrawide krijgt het moeilijk bij weinig licht

Samsung recycleert al enkele jaren dezelfde camera's op de Z Flip-serie en dat blijkt nu opnieuw zo te zijn. Het opvouwbare display heeft een centraal geplaatste 10MP (f/2.4) punch-hole camera, terwijl de set-up op het coverdisplay bestaat uit een primaire camera van 12MP (f/1.8) met OIS en een 12MP (f/2.2) groothoekcamera. Er is wat gesleuteld aan de sensor van de primaire camera, maar de overige twee zijn hetzelfde gebleven en helaas merk je dat.

Ik merkte snel dat de primaire 12MP-camera betere foto's maakt dan de andere twee. Zowel details en kleuren als het dynamisch bereik zijn gewoon beter dan bij de ultrawide en selfiecamera. De nabewerking van Samsung zorgt over het algemeen voor realistische resultaten en accurate kleuren bij de hoofdcamera, terwijl foto's met de ultrawide soms iets te koel en/of slecht belicht waren.

Image 1 of 12 hoofdcamera (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future)

De prestaties bij weinig licht zijn een wereld van verschil voor beide camera's. Opnieuw doet de hoofdcamera het prima en weet hij zelfs redelijk goed scherp te stellen. Zelfs wanneer het volledig donker was buiten, moest ik hoogstens vijf seconden wachten voor de foto was genomen en het resultaat was gedetailleerd en helder. Afhankelijk van de situatie maakt de Samsung Galaxy Z Flip 5 de foto's soms onrealistisch helder.

Ook de ultrawide had vaak niet meer dan vijf seconden nodig om de foto te nemen. Het resultaat was helaas niet van hetzelfde niveau. Als er nog enkele lichtbronnen op de achtergrond zijn, kunnen de foto's ermee door. Verwacht echter niet dat je in een volledig donkere haven een foto van alle woonboten kan nemen. Aan de randen van de foto's zit dan best veel ruis en vaak wordt er gewoon niets scherpgesteld. Voor 1.199 euro verwacht ik meer van Samsung.

(Image credit: Future)

Tot slot kan je nu makkelijker selfies nemen met de camera's op het coverscherm. Door vanaf het camera-icoon in de rechterbenedenhoek naar boven te swipen gaat de camera open. Net zoals bij de andere software voor het coverscherm, zie ik hier wat gemiste kansen. Een foto nemen is erg eenvoudig: je kan op het scherm tikken, je hand omhoog houden tot de ontspanner begint af te tellen of op de volumeknop drukken.

Wisselen tussen de primaire en groothoekcamera is minder handig. Je moet dit doen door met je vingers te knijpen op het scherm. Om de ultrawide te activeren, veeg je je vingers uit elkaar tot de camera maximaal heeft uitgezoomd. Terugkeren naar de standaard 1x zoom gaat moeilijker, aangezien de camera zich niet automatisch vastzet op die 1x. Een millimeter te ver swipen brengt je naar 1,1x en niet ver genoeg swipen zorgt voor een 0,9x zoom. Het zou handiger zijn om, zoals in de gewone camera-app, enkele sneltoetsen voor bepaalde zoomniveaus (0,5x, 1x, 2x) te hebben.

Camera score: 4/5

Samsung Galaxy Z Flip 5 review: prestaties en software

Samsung One UI 5.1.1 en Android 13 uit de doos

Vier jaar Android-updates, vijf jaar security-updates

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy met 256GB of 512GB opslag

We beginnen bij het belangrijkste en dat is het coverscherm, waar vrij veel nieuwe software bij komt kijken. Je hebt de mogelijkheid om een tiental widgets in te stellen en te ordenen. Er zijn widgets met het weer, je agenda, contactpersonen, een logboek van je laatste oproepen, een spraakrecorder, stappenteller, SmartThings-scènes, dagelijkse activiteit, Finance-watchlist en een laatste menu met apps. Er zijn ook enkele nieuwe achtergronden voor het coverscherm, maar dat is vooral leuk en niet echt baanbrekend.

De widgets zelf werken prima. Je kan swipen van de ene naar de andere widget of met je twee vingers naar binnen bewegen om een overzicht met alle widgets te open. In het overzicht kan je dan tikken op de widget waar je naartoe wil. De widgets tonen je voornamelijk informatie, maar echte interactie is er niet. Zo kan ik zien wat de afspraken in mijn agenda zijn. Als ik echter een afspraak wil toevoegen, aanpassen of verwijderen moet ik de Galaxy Z Flip 5 openklappen. Wat ik het meeste miste tegenover de Motorola Razr 40 Ultra was een widget voor Spotify (of een algemene widget om muziek te bedienen).

(Image credit: Future)

Op vlak van apps is er nog werk aan de winkel. Momenteel kan je via Samsung Labs (waar alle functies in bèta zich bevinden) vijf apps aanduiden die je op het coverscherm kan gebruiken: de berichten-app (van Google of Samsung), Google Maps, WhatsApp, YouTube en Netflix. Deze werken zoals het hoort en als je de Galaxy Z Flip 5 openklapt, wordt de actieve app op het grote scherm geopend (maar niet omgekeerd). Ik had hier graag meer apps gezien, waaronder een notitie-app zoals Google Keep of Samsung Notes. Samsung heeft aangegeven dat ze meer apps gaan toevoegen in de toekomst. Welke apps dat zijn en hoe lang het duurt voor we die gaan zien, konden ze niet prijsgeven.

Ik zou het daarnaast handig vinden als ik een melding op het coverscherm kon aantikken en dat die app dan meteen werd geopend bij het openklappen. Dit is eveneens niet mogelijk. Bij sommige meldingen kan je vanaf het coverscherm een vooraf ingestelde Quick Reply sturen, maar dit werkt niet bij elke app. Als je een e-mail snel wil beantwoorden, zal je sowieso de Galaxy Z Flip 5 moeten openklappen.

(Image credit: Future)

Zodra je de Galaxy Z Flip 5 openklapt, krijg je dezelfde ervaring als bij de Z Flip 4. De nieuwe telefoon draait One UI 5.1.1 met Android 13 uit de doos, dus de algemene ervaring komt overeen met die van de Galaxy S23. Ook hier krijg je een garantie op vier Android-updates en vijf jaar security-updates.

De processor is eveneens overgenomen van de Galaxy S23. De Galaxy Z Flip 5 wordt aangedreven door de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy en in combinatie met 8GB RAM kan je zowat elke denkbare taak probleemloos uitvoeren. Het vapor chamber koelsysteem van de Galaxy S23 is ook gekopieerd en deed goed zijn werk. Alleen bij zware games begint de Galaxy Z Flip 5 heet te worden, maar bij welke andere taak dan ook (inclusief 4K-video opnemen) blijft hij verrassend koel.

Houd er tot slot rekening mee dat er geen versie met 128GB opslag meer is. Een mogelijke reden daarvoor is dat de Galaxy Z Flip 5 een grandioze 40GB aan systeembestanden bevat waardoor je een derde van die 128GB meteen kwijt bent. De basisopslag zit nu op 256GB en de optie met 512GB die vorig jaar werd geïntroduceerd, blijft beschikbaar.

Prestaties en software score: 3,5/5

Samsung Galaxy Z Flip 5 review: batterij

Dezelfde 3.700mAh-batterij met 25W snelladen en 15W draadloos laden

Alleen oplaadkabel in de doos

Een dag batterijduur is makkelijk te halen, maar niet meer dan dat

Vorig jaar heeft Samsung een grotere 3.700mAh-batterij in de Z Flip 4 gepropt en die zien we nu opnieuw in de Galaxy Z Flip 5. Het 25W opladen met kabel en 15W draadloos opladen zijn hetzelfde en ook 4,5W omgekeerd draadloos opladen blijft mogelijk. Zoals verwacht, zit er geen oplader in de doos.

Ondanks het grotere coverscherm, kon ik altijd een volledige dag gebruik uit de batterij halen. Zelfs met lichte games tussendoor had ik aan het einde van de dag nog enkele procentjes batterij over. Als je de hele dag gaat lopen filmen en gamen, moet je wel even bijladen tussendoor, maar bij gemiddeld gebruik haal je vrijwel zeker een volledige dag uit de batterij.

Samsung blijft natuurlijk Samsung en het snelladen blijft daarom beperkt tot 25W. Als je de juiste oplader hebt, kan je in iets minder dan een uur de batterij weer volledig opladen.

Batterij score: 4/5

(Image credit: Future)

Moet je de Samsung Galaxy Z Flip 5 kopen?

Swipe to scroll horizontally Design Dankzij het nieuwe scharnier vouwt de Galaxy Z Flip 5 volledig dicht. De vouwlijn blijft wel goed zichtbaar. 4,5/5 Display Het binnenste display is ongewijzigd en het grotere coverscherm is geweldig. 4,5/5 Camera De primaire camera presteert enorm goed, maar de ultrawide mag zeker een update krijgen. 4/5 Prestaties en software Het updatebeleid en de pure kracht van de processor zijn top. De software voor het coverdisplay is momenteel nog te beperkt. 3,5/5 Batterij Dezelfde batterij als vorig jaar en dat is prima. Je haalt meestal een dag gebruik zonder tussendoor op te laden. 4/5 Prijs-kwaliteit De prijs is iets hoger geworden, maar niet hoger dan de concurrentie. Je krijgt waar je voor betaalt. 4/5

Koop hem als...

je graag video's en foto's van jezelf maakt Dankzij het grotere coverdisplay is het enorm handig om foto's en video's van jezelf te maken, aangezien je kan zien wat er precies in beeld komt.

je een compacte telefoon wil Als je hem kan betalen, is dit de meest compacte telefoon die je kan vinden. Bovendien moet je hier niet inboeten op schermruimte!

je de krachtigste klaptelefoon wil Met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy is dit de snelste klaptelefoon die je kan vinden. Dankzij het nieuwe koelsysteem is hij zelfs geschikt voor zware games.

Koop hem niet als...

je de allerbeste camera's wilt De hoofdcamera is uitstekend voor foto en video, maar de ultrawide hinkt achterop en inzoomen is nog steeds niet de sterkste kant van de Galaxy Z Flip 5.

je hoge verwachtingen hebt van het coverscherm Het grotere coverscherm is fijn, maar minder nuttig dan gehoopt. Je zal voornamelijk informatie aflezen, maar wanneer je daadwerkelijk iets wil doen, moet je de Galaxy Z Flip 5 bijna altijd openklappen.

geld een probleem is Vorig jaar betaalde je nog 1.099 euro voor de goedkoopste Galaxy Z Flip 4, terwijl dit nu verhoogd is naar 1.199 euro. Je krijgt inderdaad twee keer zoveel opslag, maar daar word je niet spontaan rijker van.

Samsung Galaxy Z Flip 5: alternatieven

Motorola Razr 40 Ultra De rechtstreekse concurrent van de Galaxy Z Flip 5 is natuurlijk de Motorola Razr 40 Ultra. Je krijgt hier meer mogelijkheden met het coverscherm, gelijkaardige camera's maar minder lang updates. Lees de volledige Motorola Razr 40 Ultra review

Asus Zenfone 10 Als je een compact Android flagship wilt dat je niet moet openklappen, dan is de Asus Zenfone 10 een optie. Je krijgt topklasse prestaties in een klein pakketje. Lees meer over de Asus Zenfone 10