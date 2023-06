Nieuwe Asus Zenfone 10 is de iPhone 14 mini die we nooit gehad hebben

Asus heeft zijn nieuwste telefoon, de Asus Zenfone 10, officieel onthuld en hij wordt zonder twijfel een van de beste kleine smartphones van het jaar. Binnenin vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-chipset, dezelfde die je in de allerbeste Android-smartphones vindt, zoals de Samsung Galaxy S23 en Xiaomi 13.

De Zenfone 10 heeft daarnaast maximaal 16GB LPDDR5X RAM, 512GB interne opslag en de batterijduur is 13 procent langer dan bij de Zenfone 9, ondanks dat de nieuwere telefoon dezelfde 4.300mAh-batterij gebruikt. De Zenfone 10 kan bovendien draadloos opladen, terwijl de Zenfone 9 dat niet kon.

(Image credit: Asus / Future)

Wat het ontwerp betreft, houdt de Zenfone 10 vast aan het 5,9-inch AMOLED-scherm van zijn voorganger en weegt hij een vergelijkbare 172 gram. Asus is hierdoor de enige die in 2023 een smartphone onder de 6 inch lanceert. Aangezien er geen opvolger kwam voor de iPhone 13 mini is dit de keuze bij uitstek als je een kleine smartphone wil.

De enige echte verschillen tussen de Zenfone 10 en Zenfone 9 vinden we bij de "herontworpen" cameraringen op de Zenfone 10. Asus zegt dat deze een duidelijker en discreter ontwerp hebben. Ook is er dit jaar een groene versie.

De Zenfone 10 heeft nog steeds twee camera's aan de achterkant. Eén daarvan is dezelfde Sony IMX766 50MP-sensor als op het model van vorig jaar. De 12MP-ultrawide is wel geüpgraded naar een 13MP-camera. De 12MP-selfiecamera heeft misschien wel de grootste upgrade gehad op vlak van megapixels en is vervangen door een 32MP-camera.

Naast de gebruikelijke HyperSteady-modus van Asus is er een nieuwe adaptieve EIS-functie beschikbaar op de Zenfone 10, met AI Object Sense en HyperClarity. Dat zorgt voor het behoud van details als je ver inzoomt. Daarnaast krijg je een extra portretmodus met 2x zoom.

De Asus Zenfone 10 is tot slot meteen beschikbaar om te pre-orderen vanaf 799 euro, dezelfde adviesprijs als de Zenfone 9. Hoewel de goedkoopste versie met 8GB RAM en 128GB opslag niet beschikbaar is op het moment van schrijven, heeft Asus wel een tijdelijke lanceringsactie waarbij de versie met 256GB opslag 799 euro kost, evenveel als de goedkoopste optie.