De Asus ROG Phone 8 Pro is een fantastische gaming smartphone met supersnelle prestaties, maar dat is niet eens wat hem zo interessant maakt. Dit is namelijk de eerste gaming smartphone die ook echt heel fijn is voor alledaags gebruik. Hij heeft een verfijnd design, uitstekende camera's en handige features zoals draadloos opladen en een IP68-certificering.

Asus ROG Phone 8 Pro: review in een notendop

De Asus ROG Phone 7 Ultimate van vorig jaar was misschien wel de beste gaming smartphone op de markt, maar je moest er wel wat voor over hebben, qua geld en gebruiksgemak. Hij had namelijk een hoog prijskaartje en het was niet de fijnste telefoon voor alledaags gebruik.

De Asus ROG Phone 8 Pro is nog steeds erg duur en natuurlijk ook nog steeds een geweldige gaming smartphone, maar Asus heeft nu van dit toestel ook gewoon een uitstekende telefoon in het algemeen gemaakt.

Het vernieuwde design is veel discreter. Deze nieuwe telefoon is veel minder opzichtig en spreekt daardoor misschien ook al een breder publiek aan dan alleen gamers. Daarbij heeft de ROG Phone 8 Pro ook een aantal belangrijke nieuwe features gekregen die hem meer op gelijke voet zetten met andere flagships rond deze prijs. Denk dan aan features zoals een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid, evenals draadloos opladen.

Een andere reden waarom hij nu meer als een normale telefoon aanvoelt, is omdat hij een zeer degelijk camerasysteem heeft. Je kan levendige, scherpe beelden vastleggen bij allerlei verschillende omstandigheden. Je krijgt hier zeker niet het allerbeste camerasysteem, maar de camera's zijn meer dan goed genoeg voor alledaagse foto's en dit is misschien zelfs de eerste gaming smartphone waarbij dat het geval is.

De dunnere bezels om het scherm betekenen dat je dit keer wel met een punch-hole-selfiecamera te maken hebt en dat er niet meer twee speakers aan de voorkant zitten die naar je toe zijn gericht. Ook weet de ROG Phone 8 Pro zijn indrukwekkende prestaties niet zo lang vol te houden als bijvoorbeeld de Nubia Red Magic 9 Pro. Tenminste, niet zonder de AeroActive Cooler X-ventilator aan te sluiten en dat accessoire wordt alleen meegeleverd bij het duurste model.

Hoe dan ook, over het algemeen is dit een enorm gebalanceerde gaming smartphone. Het is een van de snelste telefoons die we tot nu toe zijn tegengekomen en het 6,78-inch 165Hz AMOLED-display van de ROG Phone 8 is groot, soepel en geeft accuraat kleuren weer. Je krijgt ook nog steeds die kleine, handige extra's die zorgen voor een geweldige game-ervaring, zoals de veelzijdige, capacitieve 'Air Triggers' en een tweede USB-C-poort aan de linker zijkant.

Naast de verbetering in pure kracht, kunnen we niet echt met gemak zeggen dat Asus hier echt een duidelijk betere gaming smartphone heeft gecreëerd. Dit is echter nog steeds een erg goede gaming smartphone en de ROG Phone 8 Pro zal je gelukkig ook minder snel teleurstellen dan zijn voorgangers.

Asus ROG Phone 8 Pro review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 1.099 euro (voor de basisversie)

Nu beschikbaar

De Asus ROG Phone 8 Pro is sinds 16 januari 2024 officieel beschikbaar. De ROG Phone 8 (Pro) is technisch gezien in drie varianten verkrijgbaar, maar ze verschillen eigenlijk zo weinig dat we ze verder in deze review gewoon als één toestel beschouwen. De standaard Asus ROG Phone 8 heeft een adviesprijs van 1.099 euro en dit model heeft 12GB RAM, 256GB opslagruimte en "klassieke" RGB-verlichting.

Bij de ROG Phone 8 Pro krijg je 16GB aan RAM, 512GB aan opslagruimte en subtielere LED-verlichting op de achterkant. Dit model kost je 1.199 euro. Het meest premium model, dat wij hebben getest, is de ROG Phone 8 Pro Edition. Dat model is exclusief via de website van Asus verkrijgbaar en beschikt over 24GB RAM, 1TB opslagruimte, LED-verlichting en de externe AeroActive Cooler X-ventilator. Dit totaalpakket kost 1.499 euro.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Asus ROG Phone 8 Pro review: specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 1 Afmetingen: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm Gewicht: 225 gram Display: 6,78 inch, tot 165Hz Full HD+ AMOLED Processor: Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12GB / 16GB / 24GB (LPDDR5X) Opslag: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Besturingssysteem: Android 14 Hoofdcamera: 50MP f/1,9 Sony IMX890 1/1,56-inch sensor met 6-assige 'Hybrid Gimbal' Ultrawide-camera: 13MP f/2,2 120˚ gezichtsveld met "freeform lens" Telefotocamera: 32MP f/2,4 3x zoom met OIS Selfiecamera: 32MP f/2,5 Batterij: 5.500mAh Opladen: 65W bedraad, 15W draadloos Kleuren: 'Phantom Black', 'Rebel Grey'

Asus ROG Phone 8 Pro review: design

Gloednieuw, neutraal ontwerp

Air Trigger-schouderknoppen

Twee USB-C-poorten

Asus heeft het design van zijn ROG Phone dit jaar opnieuw aangepakt met de ROG Phone 8 Pro. We denken dat het bedrijf zich gerealiseerd heeft dat de meeste mensen liever geen typische gaming smartphone in hun zak willen hebben. Zelfs de mensen die wel van een gamerdesign houden, willen waarschijnlijk ook liever iets dat er niet uitziet als een vaag prototype.

De ROG Phone 8 Pro voelt dan ook erg vreemd, alleen al door het feit dat hij er nu relatief normaal en onopvallend uitziet. Het is nog steeds een erg grote telefoon en met zijn dikte van 8,9 mm en gewicht van 225 gram is hij net zo dik als de Red Magic 9 Pro en de Samsung Galaxy S24 Ultra, maar niet iets lichter.

Dankzij zijn subtiel afgeronde randen, sobere kleurtonen en de glanzende designelementen van het Pro-model voelt dit als een telefoon die je ook uit je broekzak kan halen in het bijzijn van mensen die niet gamen, zonder al te veel commentaar. Helaas zijn de afwerkingen zoals "Dare to win" nog steeds aanwezig op de achterkant van de telefoon, maar dit keer zijn ze gelukkig wel vrij klein en donker, dus vallen ze niet zo op.

Als je voor het Pro-model kiest, krijg je niet eens de RGB-verlichting die typerend is voor gaming producten. In plaats daarvan krijg je dan een klein stukje op de achterkant dat voorzien is van 341 witte LED-lampjes. Standaard zullen die lampjes uitstaan en dan merk je ook eigenlijk helemaal niet dat ze er zijn. Wanneer je ze aanzet, kunnen ze allerlei dingen weergeven, zoals de tijd, het batterijpercentage, binnenkomende notificaties en een paar andere dingen die je kan instellen in de Armoury Crate-app.

Een ander designelement dat de Asus ROG Phone 8 Pro nu aantrekkelijker maakt voor een breder publiek, is de toevoeging van de IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid. Eindelijk hebben we een gaming smartphone waarbij het niet meteen game over is als je hem in een plas water laat vallen.

Om die certificering te kunnen krijgen, heeft Asus wel de grote AeroActive Portal van de ROG Phone 7 Ultimate weg moeten laten. Die stelde namelijk een aantal interne onderdelen bloot wanneer de AeroActive Cooler gekoppeld was aan het toestel. Er is nog steeds een AeroActive Cooler X-ventilator die je bij het duurste model van de ROG Phone 8 Pro krijgt, maar hiermee wordt alleen hitte weggetrokken van het oppervlak van de achterkant van de telefoon. Het koelgebied is nu wel 2,6x groter en de ventilator is sneller om te compenseren voor de koeling die anders verloren ging bij dit nieuwe design.

Wat helaas wel jammer is voor sommige gamers, is dat die AeroActive Cooler X nu nog maar twee fysieke triggers heeft in plaats van vier. Die triggers kan je instellen voor allerlei acties in games, dus extra knoppen kunnen juist erg handig zijn.

Doordat de bezels om het scherm van de Asus ROG Phone 8 Pro nu een stuk dunner zijn, is de telefoon ongeveer 10 mm kleiner dan zijn voorganger. Daardoor past hij natuurlijk weer iets gemakkelijker in je broekzak, maar het heeft er ook voor gezorgd dat het display nu wordt onderbroken door een punch-hole-selfiecamera. Dat is een interessante keuze, want op een gaming smartphone is een beetje extra ruimte aan de boven- en onderkant misschien juist wel handig om een goede grip te hebben.

Die extra ruimte aan de boven- en onderkant had gebruikt kunnen worden voor een paar speakers die het geluid recht naar je toe sturen, maar helaas missen die op de ROG Phone 8 Pro. Er zit nog steeds wel één speaker bovenaan op de voorkant, maar de andere zit op de onderste rand en die kan je vrij gemakkelijk blokkeren wanneer je de telefoon horizontaal vasthoudt. De speakers klinken nog steeds wel goed en helder en ze worden ook vrij luid, maar je krijgt een betere scheiding van geluiden en betere helderheid bij een toestel zoals de kleinere iPhone 15 Pro.

Twee belangrijke designelementen voor gamers zijn nog steeds aanwezig op deze telefoon. Eén daarvan zijn de Air Triggers. Dit zijn speciale aanraakgevoelige knoppen aan een van de zijkanten van de telefoon. Je kan deze knoppen instellen voor allerlei acties in verschillende games en ze kunnen bijvoorbeeld erg handig zijn bij shooters en MOBA's. Je kan beide knoppen zelfs in tweeën splitsen om in totaal vier extra fysieke knoppen te gebruiken.

De andere belangrijke feature voor gamers is de tweede USB-C-poort aan de zijkant van de telefoon (tegenover de kant met de Air Triggers). Dit zorgt ervoor dat je gewoon comfortabel (horizontaal) kan blijven gamen wanneer je je telefoon moet opladen. Daarnaast is er ook nog steeds een 3,5mm-koptelefoonpoort aanwezig.

Design score: 4,5/5

Asus ROG Phone 8 Pro review: display

(Image credit: TechRadar)

6,78-inch LTPO OLED-display

Supersnelle refresh rates tot 165Hz

FHD+-resolutie

Asus heeft de ROG Phone 8 Pro voorzien van een nieuw 6,78-inch E6 OLED-display. Met zijn resolutie van 1.080 x 2.400 (FHD+) is dit niet het scherpste display, zeker vergeleken met andere Android-toestellen van 1.000 euro of duurder, maar we hebben verder geen klachten.

Het scherm kan extreem fel worden. Zo claimt Asus een piekhelderheid van 2.500 nits bij HDR-beelden en 1.600 nits in de hoge helderheidsmodus. Die modus zal overigens automatisch worden ingeschakeld wanneer je naar buiten gaat op een zonnige dag als je de automatische helderheid aan hebt staan.

Toen we de de automatische helderheid niet aan hadden staan, maten we een maximale helderheid van ongeveer 775 nits en dat is nog steeds echt uitstekend. De Red Magic 9 Pro haalde bijvoorbeeld maar 445 nits.

We vonden dat het display van de ROG Phone 8 Pro kleuren ook erg accuraat en natuurlijk weergaf, wanneer je tenminste wisselt van de "optimale" modus naar de normale modus. We hebben hier te maken met een LTPO-paneel en dat betekent dat hij automatisch kan schakelen van 1 tot 120Hz bij alledaags gebruik. Dat zorgt ervoor dat de telefoon extra energie-efficiënt is wanneer je niet met een hoge refresh rates aan het gamen bent.

In de gaming modus kan je zelfs tot 165Hz gaan. Nu zijn er niet veel mobiele games die refresh rates boven de 120Hz ondersteunen, maar de ROG Phone 8 Pro is in ieder geval klaar voor games die het wel ondersteunen.

Display score: 4,5/5

Asus ROG Phone 8 Pro review: camera's

Flink verbeterde 1/1,56-inch sensor met gimbal

13MP-ultrawide met freeform lens

Eindelijk een telefotocamera (32MP met 3x optische zoom)

Je gaming smartphone een stijlvoller design geven is alvast een stap in de juiste richting, maar als je wil dat de gemiddelde consument je telefoon serieus neemt als een alternatief voor andere premium smartphones, kan je maar beter ook een degelijk camerasysteem hebben. Gelukkig is dat zeker het geval bij deze Asus ROG Phone 8 Pro.

Ten eerste is de hoofdcamera al flink verbeterd. Deze gebruikt nu dezelfde 1/1,56-inch Sony IMX890-sensor als de OnePlus 11. Deze wordt vervolgens gecombineerd met een nieuwe generatie van de indrukwekkende 6-assige Hybrid Gimbal-stabilisator die ook in de Asus Zenfone 10 zat en waardoor beelden veel stabieler zijn dan bij de standaard optische beeldstabilisatie (OIS) die je in de meeste toestellen terugvindt.

De combinatie van de onderdelen en de contrastrijke kleuren van Asus zorgt ervoor dat beelden goed belicht en gedetailleerd zijn bij allerlei verschillende soorten omgevingslicht. Vooral nachtfoto's zien er verrassend scherp uit dankzij de grotere sensor en het gimbalsysteem waarmee de sensor goed stil kan blijven tijdens de langere sluitertijden.

Die gimbal helpt overigens niet alleen bij nachtfoto's, maar ook bij het stabiliseren van je video. Je kan ook goed in de interface zien wanneer dit werkt. Zo lang de stip in het midden van de cirkel zit, doet de gimbal zijn ding.

Asus ROG Phone 8 Pro cameravoorbeelden

Image 1 of 19

Via de Hyper Steady-modus kan je nog stabielere beelden krijgen. Deze modus snijdt je beelden enigszins bij om vervolgens elektronische beeldstabilisatie (EIS) te kunnen gebruiken voor een nog stabieler eindresultaat. Je kan hier maximaal in 8K met 24fps of 4K met 60fps opnemen, maar die Hyper Steady-modus is alleen beschikbaar bij 1080p met 30fps.

Dat zijn echter niet alle cameraverbeteringen, want er is dit keer ook een 32MP-telefotocamera met 3x optische zoom toegevoegd. Op de vorige ROG Phone-modellen zat in plaats daarvan een redelijk nutteloze macrocamera. De ingezoomde foto's die je met deze telefotocamera kan maken zien er scherp uit en wijken qua toon ook niet te ver af van de foto's die je maakt met de hoofdcamera.

Het enige zwakke punt op het gebied van de camera's is de 13MP-ultrawide van de ROG Phone 8 Pro. De beelden die je hiermee vastlegt wijken qua toon, details en dynamisch bereik helaas wel duidelijk af van de foto's die je met de andere twee camera's maakt. Toch heeft Asus hier wel een freeform lens geleverd en dat betekent dat de vervorming aan de randen wordt verminderd.

We merkten helaas dat de AI-beeldverwerking van Asus niet altijd de juiste instellingen kiest voor je beelden. Dit was duidelijk te zien in een paar van de foto's die we hebben genomen van een oude treinwagon. Bij de foto's met de hoofd- en telefotocamera werd de wagon overbelicht, terwijl we bij de ultrawide juist met het tegenovergestelde te maken hadden.

De 32MP-selfiecamera mist helaas ook wat scherpte en kan huidtinten soms wat vervaagd weergeven. Standaard heb je hier te maken met een groothoeklens met 0,7x zoom die ook kan switchen naar een crop van 1x zoom. Je hebt hier dus wel een beetje flexibiliteit voor wanneer je wil wisselen tussen een selfie en een groepsfoto.

De Asus ROG Phone 8 Pro is dus zeker geen rivaal voor de iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 Pro en Samsung Galaxy S24 Ultra op het gebied van camerakwaliteit en gezien zijn prijs zou je dat misschien wel verwachten of in ieder geval hopen. Toch is dit al een grote stap vooruit als je bedenkt hoe slecht de camerasystemen op veel andere gaming smartphones tot nu toe zijn geweest.

Camera score: 4/5

Asus ROG Phone 8 Pro review: prestaties

Voorzien van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3-chip

12GB, 18GB of 24GB LPDDR5X RAM

256GB, 512GB of 1TB UFS 4.0-opslagruimte

De Asus ROG Phone 8 Pro mag er van buiten nu dan wel erg stijlvol uitzien, maar het gaat ons uiteindelijk meer om wat voor prestaties hij levert. Gelukkig is dit een echte krachtpatser met maar een paar hele kleine minpunten op dit gebied. Ten eerste krijg je hier al de nieuwste specs waaronder Qualcomm’s Snapdragon 8 Gen 3-processor. Dat wordt waarschijnlijk de belangrijkste chip voor Android-flagships in 2024.

Daarnaast kan je ook genieten van maximaal 24GB LPDDR5X RAM (in de Pro Edition). Dat zouden we normaal gesproken al gauw overkill noemen, maar in een dure gaming smartphone is het nog enigszins te begrijpen. Met zulke onderdelen zorgt Asus dus voor geweldige prestaties. In de Geekbench 6 CPU-benchmarks die we hebben uitgevoerd, wist de ROG Phone 8 Pro een multi-core score van ongeveer 7.200 te halen en daarmee zit hij redelijk dicht in de buurt van de Red Magic 9 Pro en iPhone 15 Pro.

Bij de verschillende GFXBench-benchmarks (die zich op de GPU focussen) wist de ROG Phone 8 Pro beter te presteren dan de Red Magic 9 Pro bij de on-screen tests en het andere toestel te evenaren bij de off-screen tests. Dat verschil is waarschijnlijk te wijten aan de hogere resolutie van het display van de Red Magic 9 Pro.

De Red Magic 9 Pro weet de ROG Phone 8 Pro $weer te verslaan als het gaat om langdurige prestaties en dat is toch wel een belangrijke categorie. We hebben de 3DMark Solar Bar Stress Test gedraaid op de toestellen en die test voert 20 minuten lang intensieve grafische taken uit in een loop om intensieve, langdurige 3D-gameplay na te bootsen. De ROG Phone 8 Pro scoorde in deze test 92,2% en dat laat zien dat zijn prestaties redelijk consistent bleven vanaf de eerste lus tot de laatste lus.

Dat is al veel beter dan wat je ziet bij de meeste "normale" flagships. Die scoren vaak tussen de 70 en 80%. Het is echter een minder goede score dan die van de Red Magic 9 Pro. Die wist namelijk een bijna perfecte score van 99,7% te halen. Dit verschil heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de ROG Phone geen geïntegreerd koelsysteem met ventilator heeft. Toen we namelijk de AeroActive Cooler X vastmaakten aan de achterkant van de ROG, kregen we plots een score van 98,3%.

Het is het ook waard om te vermelden dat de ROG Phone 8 Pro na deze GPU-test van 20 minuten erg heet was geworden. Het toestel voelde niet gewoon een beetje warm aan, maar hij was echt oncomfortabel om vast te houden door de hitte. Dit is dus zeker iets om in gedachten te houden als je vaak langdurig grafisch geavanceerde games speelt. Momenteel zijn er echter niet echt mobiele games te vinden die het toestel tot het uiterste zullen drijven.

Over het algemeen is de Asus ROG Phone 8 Pro dus een van de best presterende smartphones op de markt. Hij loopt net iets achter op de Red Magic 9 Pro als het gaat om langdurige, consistente gaming prestaties. Dat is echter al niet echt meer merkbaar als je het duurste model hebt gekocht en je de AeroActive Cooler X-ventilator aan de telefoon koppelt. Beide toestellen zullen hoe dan ook met gemak fantastisch presteren in elke moderne mobiele game die je maar wil spelen en dat ook nog eens met de hoogste grafische instellingen.

Er is ook meer dan genoeg ruimte om je favoriete games en mediabestanden op te slaan, aangezien je 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte krijgt, afhankelijk van welk model je kiest.

Prestaties score: 5/5

Asus ROG Phone 8 Pro review: software

Android 14 met ROG UI

Armour Crate-app voor het optimaliseren van je game-instellingen

Twee grote Android-updates en vier jaar veiligheidsupdates

De gebruikersinterface van Asus is een van de interfaces op de Android-markt waar het minst aan veranderd is ten opzichte van stock Android. De interface is dan ook echt een verademing om te gebruiken vergeleken met Red Magic OS 9.0 van Nubia. We hadden ook helemaal geen last van de problemen (bugs) die we tegenkwamen bij het instellen van de ROG Phone 7 Ultimate.

De positieve ervaring begint al meteen wanneer je kan kiezen tussen de stock Android-variant van het paneel met de snelle instellingen en de geoptimaliseerde variant van Asus. Het homescherm lijkt qua lay-out sowieso redelijk op stock Android. Wij zouden heel graag willen dat meer (lees: alle) Android-fabrikanten ons deze keuze zouden geven.

ROG UI is in principe gewoon hetzelfde als Zen UI op de Zenfone 10. Een aantal aspecten van de interface zien er net iets anders uit dan de standaard interface van Google. Zo krijg je hier standaard wat typische gaming wallpapers en zijn er een aantal extra apps geïnstalleerd, zoals de Galerij en Link met Windows. Ook Instagram en Facebook zijn vooraf geïnstalleerd, maar verder valt het gelukkig mee qua bloatware.

Hetgeen dat in de interface het meest op gamers gefocust is, is de Armoury Crate-app. Via die app kan je de verschillende prestatiemodi aanpassen, de Air Triggers instellen en voor elke individuele game gedeelde macro's activeren. Je kan de Armoury Crate UI ook tevoorschijn toveren tijdens het gamen door vanaf de bovenhoek naar beneden te swipen. Dat is vooral erg handig wanneer je die Air Triggers wil instellen.

Asus belooft verder minstens twee grote Android-updates en vier jaar aan veiligheidsupdates. Dat betekent dat de ROG Phone 8 Pro in ieder geval nog op Android 16 zal draaien. Dit is zeker niet het beste softwarebeleid dat je op een premium Android-toestel kan tegenkomen en dat is erg jammer, omdat deze krachtige hardware toch wel redelijk toekomstbestendig is. Momenteel zien we ook dat mensen vaker hun telefoon minstens drie jaar lang willen blijven gebruiken voordat ze weer upgraden en dit beleid voldoet dus niet echt aan wat we verwachten van een smartphone van deze prijs.

Software score: 3,5/5

Asus ROG Phone 8 Pro review: batterij

5.500mAh-batterij is kleiner dan die van zijn voorganger

Gaat een dag mee, maar niet de beste batterijduur voor een gaming smartphone

65W bedraad en 15W draadloos opladen

Om de ROG Phone 8 Pro zijn stijlvollere design te kunnen geven, heeft Asus helaas de batterij kleiner moeten maken dan die van zijn voorganger. De ROG Phone 7 had een batterij van 6.000mAh, terwijl het nieuwe model een 5.500mAh-batterij heeft.

Natuurlijk moeten de verbeterde efficiëntie van de nieuwe chip en van de displaytechnologie een beetje kunnen compenseren voor dit verschil, maar toch heeft zelfs Asus zelf toegegeven dat dit toestel wel minder lang mee zal gaan op een volle batterij dan zijn voorganger. Dat is niet echt een ideale trend voor een gaming smartphone, waarbij je eigenlijk altijd een grotere batterij wil zien. Daarbij heeft de Nubia Red Magic 9 Pro wel een grote 6.500mAh-batterij, dus dat toestel is sterke concurrentie.

Tijdens onze eigen batterijtests wisten we op de ROG Phone 8 Pro inderdaad niet dezelfde batterijduur te halen als op zijn goedkopere rivaal. Op een gemiddelde dag, bij alledaags gebruik met ongeveer vier uur schermtijd, hadden we aan het einde van de dag nog net iets minder dan 50% over. Dat is zeker niet slecht, maar wel veel minder dan de 65% die we overhielden bij de Red Magic 9 Pro.

Met de meegeleverde 65W-oplader van Asus konden we het toestel van 0 tot 100% opladen in ongeveer 40 minuten. Je kan de ROG Phone 8 Pro bovendien nog draadloos opladen met 15W en dat is iets dat veel andere gaming smartphones achterwege hebben gelaten. Dit is dus weer zo'n feature die dit toestel aantrekkelijker maakt voor de gemiddelde gebruiker (en niet alleen gamers).

Batterij score: 4,5/5

Moet je de Asus ROG Phone 8 Pro kopen?

Swipe to scroll horizontally Asus ROG Phone 8 Pro scorekaart Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit De ROG Phone 8 Pro is zeker geen goedkope smartphone, maar het is zowel een sterke gaming smartphone als een goede concurrent voor "normale" flagships. 4/5 Design Asus heeft de ROG Phone een nieuw design gegeven dat nog steeds niet echt subtiel is, maar wel praktischer en ook iets minder "gamer-achtig". 4,5/5 Display Groot, fel, responsief scherm met accurate kleuren, maar nu wel met een onderbreking van het display voor een punch-hole-selfiecamera. 4,5/5 Camera's De eerste gaming smartphone met een degelijk (maar nog steeds niet geweldig) camerasysteem, inclusief een telefotocamera. 4/5 Prestaties Een van de snelste telefoons op de markt met meer dan genoeg RAM en goede koeling. 5/5 Software Relatief overzichtelijk en vrij dicht bij de stock Android-ervaring als je wil. Helaas wel maar twee jaar aan grote Android-updates. 4/5 Batterij Een kleine stap achteruit qua capaciteit en batterijduur vergeleken met zijn voorganger en grootste rivaal, maar nog steeds goede resultaten. 4,5/5

Koop hem als...

Je een redelijk onopvallende gaming smartphone wil

De ROG Phone 8 Pro levert uitstekende gaming prestaties, maar ziet er niet zo opzichtig of goedkoop uit als andere gaming smartphones (op het gebied van hardware én software).

Je een gaming smartphone wil met alle handige flagship features

Gaming smartphones laten dingen zoals draadloos opladen, stof- en waterbestendigheid en een telefotocamera vaak achterwege, maar de Asus ROG Phone 8 Pro is eigenlijk de eerste die dat niet doet en daardoor beter kan concurreren met typische flagships.

Je een flagship met uitstekende, langdurige prestaties wil

Er zijn meer dan genoeg snelle flagship smartphones om uit te kiezen, maar geen enkele kan zijn topprestaties zo lang volhouden als de Asus ROG Phone 8 Pro.

Koop hem niet als...

Je een budgetvriendelijke gaming smartphone zoekt

De Asus ROG Phone 8 Pro is zeker niet goedkoop en je kan dan ook voor een fractie van deze prijs alternatieven vinden waar je nog steeds redelijk goed op kan gamen.

Je op zoek bent naar een dunne, lichtgewicht smartphone

Ondanks zijn verfijnde design is de Asus ROG Phone 8 Pro nog steeds een groot en relatief zwaar apparaat.

Je je telefoon lang wil blijven gebruiken

Asus belooft helaas maar twee grote Android-updates voor de ROG Phone 8 Pro. Hij zal dus Android 16 ontvangen en daarna niets meer. Er zijn wel vier jaar security-updates, maar dat is geen goede compensatie.

Asus ROG Phone 8 Pro review: alternatieven

Nubia Red Magic 9 Pro

De Red Magic 9 Pro is de grootste rivaal van de ROG Phone 8 Pro als het gaat om gaming. Hij weet langduriger zijn topprestaties te leveren en zijn batterij gaat ook langer mee. Daarnaast kan je dit toestel al voor maar 649 euro in huis halen (in tegenstelling tot 1.099 euro). Je levert dan echter wel in op design, software en camerakwaliteit.

Asus ROG Phone 7 Ultimate

De Asus ROG Phone 7 Ultimate is niet zo snel als de nieuwe ROG Phone 8 Pro, hij ziet er niet zo stijlvol uit en hij is minder geschikt voor alledaagse taken. Hij is echter wel iets meer op gaming gefocust en je kan hem nu misschien ook af en toe voor een mooiere prijs vinden.