In vrijwel elk opzicht legt de iPhone 15 Pro Max de lat hoger, niet alleen voor iPhones maar voor smartphones in het algemeen. Van de nieuwe materialen tot de beste camera's die we ooit hebben gebruikt, deze grote iPhone voldoet in vrijwel elk opzicht aan onze eisen. Hij is echter niet perfect door het gebrek aan snelladen en 5x optische zoom als absolute maximum. Toch zijn dit uiteindelijk kleine minpuntjes binnen een uitzonderlijke iPhone-ervaring.

iPhone 15 Pro Max: review in een notendop

Zodra je de iPhone 15 Pro Max in je hand houdt, is het duidelijk een andere ervaring dan de iPhone 14 Pro Max. Hij is lichter en het nieuwe titanium voelt iets warmer aan dan het gepolijste roestvrijstalen frame van zijn voorganger. Daarnaast heeft Apple een kleine maar subtiele wijziging aangebracht aan het frame door de hoekige randen ronder te maken. Hierdoor ligt hij beter in de hand en heb je geen groeven meer in je hand als je hem te lang vasthoudt.

Het afscheid van de muteschakelaar is een van de meest welkome en nuttige veranderingen. Deze oeroude, toch wel iconische knop maakt nu plaats voor een aanpasbare Actieknop die bijna alles kan zijn wat je maar wilt.

De grootste verandering voor sommige iPhone-fans is misschien wel de introductie van de USB-C-poort. Trouwe fans zijn er niet altijd over te spreken, aangezien hun collectie Lightning-kabels nu waardeloos is en ze moeten investeren in een nieuwe collectie USB-C-kabels. Dit geklaag zal wellicht van korte duur zijn want letterlijk elke andere smartphone gebruikt al jaren USB-C en zelfs andere apparaten van Apple, zoals de MacBook en iPad, hebben de aansluiting al.

De drievoudige camera van de iPhone 15 Pro Max heeft zowel aan de binnen- als buitenkant wijzigingen gekregen die resulteren in de beste smartphonefotografie die ik ooit heb meegemaakt. Apple heeft niet alleen de primaire 48MP-sensor van de iPhone 14 Pro Max vervangen door een grotere sensor, maar ook de hele beeldverwerking herontworpen.

Zo is er een nieuw standaard afbeeldingsformaat van 24MP dat levensechte resultaten produceert. De flexibiliteit voor portretfoto’s is verder ongezien. Ik hoefde nooit te beslissen of ik nu een portretfoto zou maken of later. In de meeste gevallen kon de iPhone 15 Pro Max achteraf het scherptediepte-effect toevoegen alsof de originele foto in portretmodus was genomen.

Als je had gehoopt op 10x optische zoom op een iPhone, dan zal de iPhone 15 Pro Max je teleurstellen. Ik was gefrustreerd toen Apple aankondigde dat de maximale optische zoom op zijn grootste smartphone slechts is verhoogd naar 5x. De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een uitstekende 10x optische zoom in combinatie met een tweede telefotocamera met 3x optische zoom en daar kan de iPhone 15 Pro Max niet tegenop. Toch levert Apple opmerkelijk goed werk met slechts de helft van dat zoombereik, grotendeels omdat de beeldkwaliteit bij die brandpuntsafstand gewoon uitstekend is.

De combinatie van de nieuwe 3nm-chipset, een display dat schakelt tussen 1-120Hz en slim energiebeheer kan zorgen voor een uitstekende batterijduur van meer dan een hele dag. Dit hangt natuurlijk af van hoe jij je iPhone 15 Pro Max gebruikt en als je een hele dag wil gaan gamen, houdt hij het geen hele dag vol.

Dit is de allerbeste iPhone ooit en voor het eerst onderscheidt hij zich meer van de iPhone 15 Pro door een grotere basisopslag en hoger zoombereik. We zien zelfs een prijsdaling: de iPhone 15 Pro Max met 256GB opslag kost evenveel als de iPhone 14 Pro Max met 128GB opslag. Als je een iPhone 12 Pro Max (of zelfs iPhone 13 Pro Max) hebt, dan is dit hét moment om te upgraden.

iPhone 15 Pro Max review: Specs

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 77,6 mm x 160,7 mm x 7,85 mm Gewicht: 221 gram Besturingssysteem: iOS 17 Schermgrootte: 6,7 inch Resolutie: 1.290 x 2.796 pixels Processor: A17 Pro RAM: 8GB Opslag: 256GB, 512GB, 1TB Camera's achter: 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 12MP-telefoto met 5x zoom Selfiecamera: 12MP Batterij: N/A

iPhone 15 Pro Max review: Prijs en beschikbaarheid

De iPhone 15 Pro Max kost je minstens 1.479 euro en dat is verbazingwekkend genoeg net zo duur als de goedkoopste iPhone 14 Pro Max, maar het instapmodel van dat toestel had 128GB aan opslagruimte en dit jaar heeft de iPhone 15 Pro Max minimaal 256GB aan opslagruimte. Vergeleken met de iPhone 14 Pro Max met 256GB is dit nieuwe instapmodel dus zelfs 130 euro goedkoper geworden. De iPhone 15 Pro Max is met deze prijs wel nog duurder dan zijn grote Android-rivaal, de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Vanaf vrijdag 15 september kon je de iPhone 15 Pro Max pre-orderen en hij ligt vanaf 22 september in de winkels.

Prijs-kwaliteit score: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max review: design

Enorm stevig titanium

Afgeronde randen liggen beter in de hand

Lichter en iets kleiner

De telefoon voelt anders omdat de afmetingen kleiner zijn en het gewicht lager. Waar de iPhone 14 Pro Max 77,6 x 160,7 x 7,85 mm was, is de iPhone 15 Pro Max 76,7 x 159,9 x 8,25 mm. Dat betekent dat hij net een haartje kleiner is dan het vorige model en je zal bijgevolg geen oude hoesjes kunnen gebruiken met de iPhone 15 Pro Max. Dankzij de titanium behuizing is de iPhone 15 Pro Max 19 gram lichter dan de iPhone 14 Pro Max (221 g vs. 240 g) en dat merk je ook echt wanneer je ze allebei vasthoudt.

Apple heeft zijn glanzende roestvrijstalen frame ingeruild voor een geborsteld titanium frame. Dat is sterk, corrosiebestendig en vooral lichter. Verder zijn er de nieuwe afgeronde randen die veel prettiger in de hand liggen dan het hoekige ontwerp van de iPhone 14 Pro Max. Bovendien lijkt het Super Retina XDR-scherm groter (en het Dynamic Island kleiner), dankzij de dunnere randen.

Een andere grote verandering aan het ontwerp is de nieuwe USB-C-poort. Aan de oplaadsnelheid verandert niets, maar wie vaak gegevens tussen hun iPhone en pc overzet met een kabel krijgt wel een grote upgrade. Met de juiste kabel haal je namelijk een gegevensoverdrachtssnelheid van 10 Gbps. Helaas moet je die kabel zelf aankopen, want de kabel in de doos ondersteunt deze snelheid niet.

Boven de volumeknoppen vinden we nu de nieuwe Actieknop, die alleen beschikbaar is op de iPhone 15 Pro Max en iPhone 15 Pro. Dit piepkleine knopje vervangt de oeroude muteschakelaar, die wel nog steeds op de iPhone 15 en iPhone 15 Plus zit. In plaats van een schakelaar met één functie is de Actieknop programmeerbaar via een van de meest geavanceerde interfaces ooit.

De Actieknop werkt standaard nog steeds als muteknop. In plaats van een schakelaar, moet je er één keer op drukken om de status van je telefoon te controleren (bellen of stil) en lang drukken om het te veranderen. De actieknop kan nog veel meer, waaronder Focus Mode inschakelen, de zaklamp bedienen, spraakmemo's starten, je favoriete shortcut uitvoeren, de camera openen en nog veel meer.

Over het geheel genomen, denk ik dat het ontwerp van de iPhone 15 Pro Max behoudt wat goed was aan het vorige model, terwijl er ergonomische en functionele aanpassingen zijn toegevoegd.

Design score: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max review: display

6,7-inch Super Retina XDR OLED-display

Dunnere schermranden

Resolutie & ProMotion refresh rate (1 - 120Hz) blijven behouden

Als je het 6,7-inch display van de iPhone 14 Pro Max mooi vond, vind je het scherm van de iPhone 15 Pro Max waarschijnlijk nog mooier. Apple heeft wat van de zwarte rand rond het Super Retina XDR OLED-scherm geschaafd waardoor je een kleinere iPhone hebt met evenveel schermruimte. Functioneel is dit niet, maar het ziet er meer premium uit.

Aan het scherm zelf is in feite niets veranderd. We zien opnieuw een maximale helderheid van 2000 nits zodat het scherm duidelijk zichtbaar blijft in het felste licht. Het brede kleurengamma zorgt voor rijke beelden en de contrastverhouding van 2.000.000:1 ondersteunt de meest inktzwarte kleuren.

ProMotion betekent dat de iPhone 15 Pro Max net zo goed overweg kan met het scrollen door webpagina's als met video's en games. Alle bewegingen zien er vloeiend uit en het scherm schakelt naadloos van 120Hz naar 1Hz wanneer je stopt met scrollen.

De nieuwe StandBy-modus is verrassend handig als je je iPhone oplaadt met een MagSafe-oplader. Ik gebruikte een Belkin Boost Charge Pro 2-in-1 oplaadstandaard met MagSafe, waarna de telefoon automatisch in StandBy gaat. ‘s Nachts was het scherm donker genoeg om me niet wakker te houden, maar wel net licht genoeg om de klok te kunnen lezen.

Display score: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max review: camera

Nieuwe 5x optische zoom

Verbeterde 48MP-sensor

Nieuwe mogelijkheden voor portretfoto’s zijn top

We beginnen met de specificaties van de camera's:

Hoofdcamera: 48MP f/1,78 met OIS

Ultra-wide: 12MP f/2,2 met 120º kijkhoek

Telefoto: 12MP, f/2,8 met 5x optische zoom & 3D sensor shift OIS

Selfiecamera: 12MP f/1,9

Elke foto die je met de iPhone 15 Pro Max maakt, heeft standaard een resolutie van 24MP. Ook kan je nu foto's maken in 48MP RAW zodat je ongecomprimeerde beelden hebt die je daarna zelf kan bewerken. De beelden zijn werkelijk oogverblindend. De kleuren zijn helderder en, met uitzondering van misschien een net iets te blauwe lucht, de meest nauwkeurige die ik ooit heb gezien. Zelfs in directe vergelijking met de Samsung Galaxy S23 Ultra won de iPhone 15 Pro Max. De kleuren in bloemen zijn perfect en de scherpte is verbluffend. De huidtinten zijn zelfs exact. Het maakte niet uit wat voor huidskleur, de iPhone 15 Pro Max begreep het en reproduceerde het.

Apple heeft deze iPhone volgestopt met meer professionele fotografietools dan ooit tevoren. Zo kun je nu kiezen tussen verschillende brandpuntsafstanden zoals op een echte camera. Het bereik gaat van 13mm tot 24mm, 28mm, 35mm, 48mm en 120mm voor de 5x zoom. Je kunt deze afmetingen zien in de camera-app door een van de hoofdvergrotingsniveaus ingedrukt te houden. Vanaf nu kan je ook instellen welke camera er standaard gebruikt moet worden als je de camera-app opent. Dit is handig als je bijvoorbeeld meer foto’s met de ultrawide neemt dan met de hoofdcamera.

De beslissing om slechts 5x optische zoom te gebruiken is een bron van frustratie. Het is beter dan de 3x zoom waarmee de iPhone 15 Pro opgescheept zit, maar stelt niets voor tegenover de 10x zoom die je vindt op de Samsung Galaxy S23 Ultra. De camera werkt weliswaar fantastisch bij dit zoombereik en is een van de beste telefotocamera’s met 5x optische zoom ooit. Daarnaast is de stabilisatie in deze verbeterd en dit merk je in de praktijk. Je kan prima met de losse hand stabiele foto’s maken met 5x zoom zonder wazige stukken.

Elke iPhone 15 verfijnt portretfotografie. Er is nog steeds een specifieke portretmodus, maar je hoeft hem niet langer te gebruiken om hetzelfde resultaat te krijgen. Zolang de camera's van de iPhone 15 Pro Max diepte-informatie kunnen vastleggen, kun je bijna elke foto achteraf in een portretfoto veranderen, zelfs als de foto met de hoofdcamera is gemaakt.

Je kunt zien of de camera diepte ziet terwijl je fotografeert, omdat er dan een kleine "Portret f" verschijnt in de rechterbovenhoek. Je kunt erop tikken en vervolgens Portret (Aan of Uit) selecteren om te zien hoe de foto er in portretmodus uit zou zien. Dit werkt niet altijd, want als de camera bijvoorbeeld een persoon of huisdier niet herkent of geen bruikbare diepte-informatie vastlegt, kun je een foto niet in portretmodus zetten. In mijn test werkte dit in de meeste gevallen zoals beloofd en dit zou de portretmodus wel eens overbodig kunnen maken. Net als bij traditionele opnamen in de portretmodus kun je de scherptediepte instellen, maar daarnaast kun je nu ook op verschillende onderwerpen tikken om het scherpstelpunt te wijzigen.

Apple heeft grote sprongen gemaakt bij foto’s met lastige belichting. De beeldsignaalprocessoren van de iPhone 15 Pro Max verzamelen meer licht en maken daar beter gebruik van, zelfs in de moeilijkste situaties. Nachtfotografie is ook beter. Ik zag minder groen in de astrofotografie en meer sterren.

De iPhone blijft geweldig voor video, met een breed scala aan lenzen, de Actiemodus die schokken en trillingen elimineert en de Cinematic-modus die professionele resultaten oplevert in de juiste handen. Deze laatste modus werkt trouwens net als de portretmodus voor fotografie, in die zin dat je tijdens het opnemen van video's met één tikje de focus van het ene onderwerp naar het andere kunt verschuiven. Net zoals de nieuwe portretmodus werkt dit ook bij een video die reeds is opgenomen.

iPhone 15 Pro Max: cameravoorbeelden

Camera score: 5 / 5

iPhone 15 Pro Max review: prestaties

Nieuwe A17 Pro-chip

8GB RAM

256GB basisopslag in plaats van 128GB

Al sinds de introductie van zijn eigen chips verlegt Apple de grenzen van wat mogelijk is met zowel smartphones, tablets als laptops. Vergeleken met de A16 Bionic is de A17 Pro gebouwd op een nog kleiner 3nm-proces, wat de efficiëntie zou moeten verbeteren. Hij is uitgerust met een CPU die 10% sneller is en een 6-core GPU die niet alleen 20% sneller is, maar ook Ray Tracing ondersteunt.

De Geekbench 6-resultaten van de iPhone 15 Pro Max bevestigen de claims van Apple. Hieruit blijkt dat de A17 Pro draait op een kloksnelheid van 3,78 GHz, vergeleken met 3,46 GHz voor de A16 Bionic en 3,36 GHz voor de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Cijfers vertellen natuurlijk maar een deel van het verhaal. Voor mij gaat het erom wat ik kan doen met de iPhone 15 Pro Max. Een van de beloofde ervaringen is het spelen van games van consolekwaliteit en dat is zelfs voor Apple hoog gegrepen.

Via Capcom kregen we toegang tot een eerste versie van Resident Evil: Village. Toen ik het opstartte, viel meteen op dat alle knoppen die normaal op je fysieke controller zitten, digitaal op het scherm staan. Het gevolg was dat zelfs het 6,7-inch display van de iPhone 15 Pro Max helemaal vol stond met digitale knoppen. Gelukkig had ik een compatibele bluetooth controller, want dat maakte de dingen nét iets makkelijker. De graphics hebben nooit gehaperd, de game reageerde verder goed en het geluid was uitstekend.

Naast gamen was elke actie op de iPhone 15 Pro Max zo responsief als ik had verwacht. Ik probeerde meerdere 4K 60fps clips te bewerken in iMovie en vond geen problemen met de bewerking of de export. De snelheid van dat laatste was niet sneller op de A17 Pro dan op de A16 Bionic op de iPhone 14 Pro Max.

Prestaties score: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max review: software

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iOS 17 uit de doos

Kleine verbeteringen

StandBy is best leuk met de juiste accessoires

De iPhone 15 Pro Max draait iOS 17 uit de doos. Dit is een relatief lichte update en de kans is groot dat je geen verschil merkt tegenover iOS 16.

De StandBy-functie is onze favoriet. Het tovert de iPhone 15 Pro Max om tot een soort geavanceerde wekkerradio of mini kalender op je bureau. De nieuwe Contact Posters zijn een mooie uitbreiding en ook Name Drop is handig om snel contactgegevens te delen. Houd er wel rekening mee dat deze functie standaard is ingeschakeld en dat er automatisch verbinding kan worden gemaakt. Dat laatste is niet altijd even handig en we raden dan ook aan om dit te deactiveren in de instellingen wanneer je het niet nodig hebt.

Software score: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max review: batterij

Dezelfde batterijduur als de iPhone 14 Pro Max

USB-C-poort laadt even traag op als de voorbije jaren

Geen adapter in de doos

Apple deelt nooit de accucapaciteit en we kunnen alleen maar aannemen dat de accu van de iPhone 15 Pro Max minstens even groot is als die van de iPhone 14 Pro Max (onafhankelijke bronnen suggereren dat hij een tikkeltje groter is). De grootte van de batterij is slechts een van de vele factoren die de totale batterijduur bepalen. Apple staat erom bekend om langer te doen met een kleinere batterij in vergelijking met Android-smartphones.

De iPhone 15 Pro Max haalde in mijn testen gemiddeld 23 uur batterij. Dit is natuurlijk een anekdotische meting en de resultaten zullen variëren, afhankelijk van wat je met de telefoon doet. Laat ik het zo zeggen: je moet enorm goed je best doen om deze telefoon na een dag helemaal leeg te krijgen. Lichte gebruikers kunnen wellicht twee dagen verder, maar als je een lichte gebruiker bent, is het misschien niet zo slim om 1.500 euro aan een telefoon te geven.

Apple zegt dat de iPhone 15 Pro Max in 30 minuten kan worden opgeladen tot 50% met een 20W USB-C-adapter. De mijne laadde in die tijd 47% op. Het duurde nog anderhalf uur voordat hij volledig was opgeladen. In diezelfde tijd kan je sommige Android-telefoon drie keer volledig opladen en het begint ietwat gênant te worden dat Apple snelladen compleet links laat liggen.

Batterij score: 4 / 5

Moet je de iPhone 15 Pro Max kopen?

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max score card Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit De adviesprijs is hetzelfde, maar de basisopslag is verdubbeld. 4,5 / 5 Design De combinatie van een titanium behuizing en afgeronde zijkanten is een esthetisch en ergonomisch succes. 4,5 / 5 Display Aan het display is niets veranderd. Door de dunnere schermranden voelt het wel groter. 4,5 / 5 Camera De meest veelzijdige camera’s ooit die quasi perfecte foto’s en video’s maken. 5 / 5 Prestaties De A17 Pro is zo snel als Apple zegt en maakt consolegaming werkelijkheid op een iPhone. 4,5 / 5 Software iOS 17 biedt kleine, welkome verbeteringen. Er zijn dit jaar geen drastische wijzigingen. 4,5 / 5 Batterij De batterij gaat makkelijk een hele dag mee, maar het wordt hoog tijd voor snelladen. 4 / 5

Koop hem als...

Je de beste iPhone ooit wil De iPhone 15 Pro Max is dit jaar niet gewoon een grotere versie van de iPhone 15 Pro. Zijn 5x optische zoom biedt mogelijkheden die geen enkele iPhone kan bieden.

Je vaak gamet op je telefoon De A17 Pro is zonder twijfel de krachtigste chip in een smartphone. Hij is niet alleen geweldig voor mobiele games, maar kan ook consolegames draaien.

Je uitstekende foto’s wil Dit trio van camera’s tilt de foto- en videokwaliteit naar nieuwe hoogtes

Koop hem niet als...

Je een lager budget hebt Dit is de allerbeste en allerduurste iPhone van dit jaar. De reguliere iPhone 15 zal voor veel mensen even goed werken en kost 500 euro minder.

Je verder wil inzoomen Voor 10x optische zoom moet je nog steeds in het Android-kamp zijn.

Je je telefoon snel wil opladen Ondanks de USB-C-poort laadt de iPhone 15 Pro Max even traag op als vorig jaar. Het wordt tijd dat Apple snelladen omarmt zodat het beter kan concurreren met Android.

iPhone 15 Pro Max review: alternatieven

Samsung Galaxy S23 Ultra

We gaan er geen doekjes om winden. De Samsung Galaxy S23 Ultra is ongeveer het beste alternatief voor de iPhone 15 Pro Max dat je in het Android-kamp kan vinden. Zijn camera's zijn op sommige vlakken iets geavanceerder en hij laadt sneller op. Lees hier de Samsung Galaxy S23 Ultra review

Google Pixel 7 Pro

Ook de Google Pixel 7 Pro biedt een gelijkaardige ervaring en doet dat voor aanzienlijk minder geld. Qua pure prestaties zit hij enkele trapjes lager, maar dat merk je alleen bij veeleisende games. Lees hier de Google Pixel 7 Pro review

iPhone 14 Pro Max

Er is niet zóveel veranderd tegenover de iPhone 14 Pro Max. Hoewel Apple hem zelf niet meer verkoopt, zijn er genoeg retailers die hun resterende stock zo snel mogelijk willen verkopen aan lagere prijzen. Lees hier de iPhone 14 Pro Max review