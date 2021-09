iPhone 13 Pro Max review

Zoek je de krachtigste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt? Dan zit je goed met de iPhone 13 Pro Max. Het grootste pijnpunt is zonder meer de sterke batterijduur. Je hebt diepe zakken nodig om deze telefoon te kunnen gebruiken, aangezien hij zowel groot als duur is. Je krijgt er echter wel heel veel voor terug. Enkele upgrades zijn niet zo spectaculair. Zo is het 120Hz ProMotion display niet zo'n grootste verandering, en ook de Filmmodus gaan we waarschijnlijk niet vergeten. De cameraprestaties bij weinig licht zijn echter excellent, en de chipset onder de motorkap is sneller dan welke chip dan ook op het moment van schrijven. Als je een grote iPhone wil die jou nog jaren bij gaat staan, dan is dit hét toestel wat je in huis moet halen.

Review in een notendop

De iPhone 13 Pro Max... wat maakt dit toestel zo 'Pro'? Nou, er is onder meer een prima batterijduur inbegrepen, camera's die vrijwel alles kunnen doen wat je nodig hebt van een smartphone, en het toestel is verkrijgbaar in een reeks aan prettige kleuren. Dit is zonder meer een kanshebber voor de koppositie in onze gids met de beste smartphones in de wereld van dit moment.

Er is nu zelfs een variant beschikbaar met 1TB aan opslag, waardoor je als opkomende filmmaker dit toestel naar hartenlust kunt gebruiken voor jouw content bijvoorbeeld.

Met een adviesprijs van minimaal 1.259 euro is het nog altijd een ontzettend duur toestel, maar gezien de populariteit van zijn voorgangers maakt dat veel mensen niet uit. Ook moet je reëel zijn door te stellen dat je hier best wel veel voor terug krijgt; in tegenstelling tot de Android-concurrentie kun je er bij de iPhone 13 Pro Max zo goed als zeker vanuit gaan dat je nog in lengte van dagen software-updates mag ontvangen.

Het design van de iPhone 13 Pro Max is vrijwel identiek aan dat van de iPhone 12 Pro Max, met het platte, industrieel uitziende ontwerp. Het camerablok steekt redelijk uit aan de achterkant, waardoor hij wat wiebelt op oppervlaktes.

Het scherm van de iPhone 13 Pro Max ondersteunt een verversingssnelheid van 120Hz, genaamd ProMotion. Zelf zien we er niet meteen een gigantische verbetering in, maar je krijgt ook een hogere maximale helderheid en een kleinere notch tot je beschikking.

Het krimpen van de notch is iets wat we toejuichen, maar we zien dit stukje technologie liever volledig verdwijnen. Dat gezegd hebbende: de schermkwaliteit blijft indrukwekkend.

Het grootste pluspunt van de iPhone 13 Pro Max is zonder meer de uitstekende batterijduur. We hoeven pas op de tweede dag onze adapter erbij te halen bij normaal gebruik. Zelfs intensief gebruik zorgde er niet voor dat onze smartphone voor 21:00 de geest gaf. Houd er rekening mee dat Apple geen adapter meelevert.

De camera-opzet is ontzettend multifunctioneel. Apple heeft flink gewerkt om cameraprestaties in situaties bij weinig licht te verbeteren, alsook het implementeren van een sterke nachtmodus voor alledrie de 12MP sensoren aan de achterzijde. Er is zelfs een macrofotografiemodus inbegrepen, waarmee de handset automatisch naar de groothoekcamera wisselt als je van dichtbij objecten wil vastleggen.

De Filmmodus wisselt automatisch van focus, afhankelijk van waar mensen naar kijken. Het is een geinige feature, maar echt veel voegt het naar onze mening niet toe.

De meeste mensen die deze smartphone gaan kopen, zullen nooit alles uit de iPhone 13 Pro Max halen wat hij kan bieden. Dat komt omdat er zo gigantisch veel power in dit beestje zit. Zo weet je in ieder geval zeker dat je nog tot in lengte van dagen kunt genieten van deze telefoon.

iPhone 13 Pro Max releasedatum en prijs

De iPhone 13 Pro Max werd op 14 september onthuld. Het toestel is sinds 17 september te pre-orderen via onder meer de webshop van Apple en verschijnt op 24 september in de winkelrekken.

Het is de duurste iPhone die je nu kan kopen. Het goedkoopste model met 128GB opslaggeheugen begint bij een prijskaartje van 1.259 euro. Het model met 256GB kost 1.379 euro en dat van 512GB 1.609 euro. Voor het eerst heeft Apple nu ook een smartphone met 1TB aan opslag, met een enorme prijs. Voor deze versie betaal je 1.839 euro.

Design

Laten we maar met de deur in huis vallen: de iPhone 13 Pro Max is een joekel van een toestel. Dit is niet een telefoon voor mensen die altijd hun handset met een hand willen gebruiken. Wil je veel scherm, veel batterij, en heb je daar twee handen vaak voor over? Dan is dit jouw ding.

De rand van roestvrij staal die we kennen van de iPhone 12-serie is terug, en dat geeft het geheel een stoere look. Hoewel het scherpere, plattere ontwerp er misschien mooier uitziet, kunnen we ons niet onttrekken aan het idee dat de meer gebogen iPhones van voor de iPhone 12 iets comfortabeler in de hand lagen. Niet iedereen vindt dit echter zo'n groot verschil/probleem.

De Lightning-poort zit zoals gewoonlijk aan de onderkant van de telefoon, geflankeerd door de luidspreker (nou ja, een ervan - de andere bevindt zich in de oortelefoon, en doet zijn werk uitstekend als je films kijkt of naar muziek luistert).

Op de redactie hebben we de Sierra Blue-versie mogen ontvangen. Net als de andere kleuren (grafiet, goud en zilver) is het niet zo een heel uitgesproken kleur. Dit geeft het een wat 'professionelere' uitstraling, in tegenstelling tot de soms wel erg flitsende kleuren van de reguliere iPhone 13.

Ondanks de aanwezigheid van Ceramic Shield aan zowel de voor- als achterzijde, wat extra bescherming met zich mee moet brengen, raden we je toch aan om deze glazen plaat in een hoesje te stoppen. Gedurende onze tijd met de iPhone 12 Pro Max wisten we namelijk na verloop van tijd alsnog het scherm te beschadigen met minimale krasjes, alsook de randen. Hoewel deze variant nog bestendiger moet zijn, kan het geen kwaad om je investering te beschermen.

MagSafe, de magnetische aansluiting op de achterkant van de nieuwe iPhone-serie waarmee je opladers en andere accessoires draadloos kunt aansluiten, keert ook terug. Het is goed om te zien dat er steeds meer accessoires beschikbaar komen voor deze technologie.

iPhone 13 Pro Max display

Het scherm van de iPhone 13 Pro Max is op drie belangrijke vlakken vernieuwd: de notch is kleiner, er is nu ondersteuning voor 120Hz, en de verhoogde maximale helderheid zorgt ervoor dat je het scherm beter in de felle zon kunt aflezen.

De kleinere notch valt het meeste op van de drie. Hoewel een kleinere inkeping altijd prettig is, verandert het niet veel aan het algehele uiterlijk van het apparaat. Er zit nog altijd een flink gat in je films en games.

Dat gezegd hebbende: Face ID zelf werkt wel zeer prettig en snel. Je kunt uit bijzonder veel hoeken je telefoon laten ontgrendelen (er zijn momenten waarop je denkt dat het toestel echt niet je gezicht kan vinden, maar dat toch lukt). De notch is misschien niet de mooiste oplossing, maar wel een heel praktische.

Apple's 120Hz technologie heet ProMotion, en dat kennen we van de iPad Pro-serie. Het is verrassend dat het zolang geduurd heeft voordat deze technologie beschikbaar is gekomen op een iPhone, aangezien Apple al een tijd bekend is ermee. Ook hebben veel rivalen al een jaar of twee de 120Hz verversingssnelheid geïmplementeerd op hun smartphones.

De hogere verversingssnelheid zorgt er wel voor dat de batterijduur een knauw krijgt. In onze ogen is dat het niet altijd waard, aangezien je lang niet altijd zoveel extra voordeel haalt uit 120Hz.

Apple implementeert wel een slimme versie van deze technologie. Het 120Hz display kan ook de verversingssnelheid terugschroeven bij bepaalde acties (automatisch), om zo de batterijduur te verlengen. De minimale verversingssnelheid is 10Hz, wat neerkomt op 10 beelden per seconde.

Een 120Hz display is eerder een luxe extra dan een must-have functie, en tijdens onze tests merkten we dat het er niet altijd zoveel vloeiender uitzag in vergelijking met het scherm van de 11 Pro Max. Als je goed kijkt zie je het verschil, maar in werkelijkheid is het geen enorme verandering.

Wel valt ons op dat alles veel 'stabieler' scrolt. De input van onze vingers was veel accurater, en we hoefden niet meerdere rijen tekst aan te tikken voordat we de juiste vonden waar we iets aan toe wilden voegen. De tekst ziet er ook scherper uit. Het nieuwe scherm is dus geen grootste verbetering, maar wel een verbetering.

Een verhoogde schermverversing is ook handig tijdens het spelen van games. Je moet zo sneller kunnen reageren op wat er in een game gebeurt. Zelf zagen we niet direct een groot verschil daarentegen.

De iPhone 13 Pro Max kent een piekhelderheid van 1200 nits (lees: feller dan veel smartphones ooit kunnen behalen). Vergeleken met de iPhone 11 Pro Max is het veel makkelijker om af te lezen wat erop het scherm staat in zonnige omstandigheden. Het is echter nog altijd een beetje moeilijk om bijvoorbeeld een film in direct zonlicht te bekijken.

Dat gezegd hebbende: de verhoging van de schermhelderheid maakt de iPhone 13 Pro Max bruikbaarder dan welke iPhone dan ook in het zonlicht, en dat is iets wat we alleen maar toejuichen.

Daarnaast kunnen we niet ontkennen dat het OLED-display om door een ringetje te halen is, met een zeer rijke kleurreproductie en veel andere prettige functies, zoals Dolby Vision. Dit geeft films net dat extra stukje detail en helderheid mee.

Wat opvalt is dat Apple door de jaren heen heeft gekozen voor iets meer verzadigdere kleuren. Dit merk je vooral op wanneer je rode elementen in een afbeelding bekijkt. Dit is iets waar Samsung om bekendstaat, en het is interessant om te zien dat Apple zich iets meer in die richting heeft gebogen met de iPhone 13 Pro-reeks.

Batterijduur

je hebt het hierboven al kunnen lezen, maar de batterijduur van de iPhone 13 Pro Max is het grootste pluspunt aan deze telefoon.

Waarom het zo goed is? Bij regulier gebruik, met wat browsen en muziek streamen via wifi en drie tripjes met de kinderen door de dag heen, namen we de telefoon van de lader om half 8 's ochtends. Pas de volgende dag om 4 uur 's ochtends was de batterij leeg, en dat kwam omdat we twee gigantische games aan het downloaden waren. Dat is dus 35 uur aan batterijduur.

We hebben een test gedaan met de iPhone 13 Pro Max en iPhone 11 Pro Max. Beide starten met een volle batterij en laten we 2 uur en 20 minuten YouTube-content streamen op maximale schermhelderheid. Het oudere model (wat wel al meer dan een jaar in gebruik is geweest) zakte naar 81 procent, terwijl de iPhone 13 Pro Max zakte naar 91 procent.

We claimen niet dat de iPhone 13 Pro max batterij revolutionair is; een zware dag met veel gebruik van de camera, het draaien van Spotify op de achtergrond, het verdwijnen van een telefoonsignaal af en toe en het draaien van YouTube-video's en spelen met de smartphone zelf, zorgde ervoor dat het toestel na 14 uur aan de adapter moest hangen.

Bij regulier gebruik merk je echter dat je zeker nog een derde over hebt aan accucapaciteit, zelfs wanneer je iets zwaardere taken hebt uitgevoerd, zoals navigeren of het streamen van muziek.

In onze labtest houdt de iPhone 13 Pro max het 12 uur en 16 minuten vol bij continu browsen over een 5G-connectie. Dat is op het moment van schrijven beter dan we tot dusver gezien hebben op een vlaggenschip. De toestellen die wel beter scoorden, beschikten dan weer vaak niet over snellaadmogelijkheden.

Daarover gesproken: we vinden het nog steeds een jammerlijke keuze dat Apple geen adapter meelevert. Het tegengaan van e-waste is een nobel iets, maar het was beter geweest als Apple je vooraf de keuze zou geven of je er wel of niet een adapter bij zou willen hebben (en dan een kleine korting geven voor als je er geen hoefde).

Een adapter met snellaadtechnologie aan boord zorgt ervoor dat de iPhone 13 Pro Max binnen 15 minuten weer voor 10 uur gebruikt kan worden. Althans, zo blijkt onze eigen test.

Na weer 15 minuten aan de oplader is de batterij voor 53 procent. Daarna zakt de laadsnelheid echter redelijk; na een uur is de batterij voor 80 procent vol, en het duurt weer 80 minuten voordat de 100 procent is bereikt.

Camera's

Hoewel we van mening zijn dat de batterijduur het beste aspect is van de iPhone 13 Pro Max, zijn de cameracapaciteiten een goede tweede. De verbeteringen ten opzichte van de iPhone 12 Pro Max mogen dan niet heel groot zijn, de kleine tweaks zorgen wel voor betere resultaten in diverse situaties. De iPhone 13 Pro Max behoort dan ook met recht tot de beste camera smartphones van dit moment.

De primaire camera kent een 12MP sensor met 1,9 micron pixels om meer licht op te vangen, en gecombineerd met een diafragma van f/1,5 kun je zeer indrukwekkende kiekjes schieten in situaties met weinig licht.

De groothoekcamera is ook voorzien van een upgrade. De sensor is wederom een 12MP exemplaar, maar ondersteunt nu ook Apple's nachtmodus, waardoor je zelf in vrijwel volledig verduisterde situaties nog mooie plaatjes kunt schieten (mits je het toestel stil kunt houden tijdens het proces).

De telefotocamera is geüpgraded om 3x optisch te kunnen inzoomen. Dat is prettig, al hadden we ook graag de mogelijkheid gehad om 2x optisch te kunnen zoomen. De zoomafstand staat vast, al vinden we de digitale zoom ook nog redelijk (mede dankzij de chipset die hier veel werk doet).

Kijken we naar de fotokwaliteit van de iPhone 13 Pro Max, dan zien we dat de smartphone van Apple duidelijk een paar streepjes voor heeft op het model van 2020.

Interessant is te zien dat er verbeteringen zijn doorgevoerd in de beeldverwerking: in sommige afbeeldingen was het object helderder en scherper wanneer er een sterk achtergrondlicht present was (wat lastig is om te managen op een smartphonecamera), terwijl in andere afbeeldingen het duidelijk is dat de iPhone 13 Pro Max besloot om de foto iets duisterder te maken. Dit om meer details te behouden.

De aanpak van de iPhone 13 Pro Max is handig in het voorkomen van overbelichting, en levert over het algemeen aantrekkelijkere plaatjes op. De verbeteringen zijn echter niet gigantisch ten opzichte van de iPhone 12 Pro Max (of 11 Pro Max), maar wel merkbaar en welkom.

Afbeelding 1 van 9 Een flink verlichte scène kan ontzettend veel details realiseren. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 9 Drukke plaatjes kunnen wat te scherp afgedrukt worden, met als gevolg een verlies in detail. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 9 3x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 9 1x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 9 Groothoekcamera (0,5x) (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 9 De hemel is 'verloren' in dit plaatje, maar het beeld van het einde van de weg is wel duidelijk. Dat is iets waar andere toestellen het lastig hebben. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 9 Foto in een situatie met weinig licht. Zoals je ziet is er genoeg detail te vinden in de foto. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 9 15x digitale zoom wordt goed verwerkt door de iPhone 13 Pro Max. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 9 Goed verlichte objecten kunnen er alsnog wat korrelig uitzien. (Image credit: TechRadar)

Macrofotografie

Een van de belangrijkste vernieuwingen in de camera-opzet is de nieuwe macrofotografiemodus. Deze activeert zichzelf automatisch wanneer je van dichtbij een object wil vastleggen. Het is een bijzondere transformatie op beeld, maar ineens wordt een wazige wereld haarscherp, en kun je enkele prachtige plaatjes schieten.

Scherpe plaatjes schieten wordt eigenlijk alleen lastig wanneer het toestel zelf voor schaduw zorgt (omdat je zo dichtbij staat). We hebben enkele prachtige foto's kunnen schieten in deze modus, en we zien de macromodus zeker uitgroeien tot iets waar menigeen uren plezier aan kan beleven. Veel objecten zijn van dichtbij namelijk extra interessant.

Afbeelding 1 van 8 De dinosaurus ziet er ongevaarlijk uit... (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 8 Totdat je z'n bek ziet van dichtbij. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 8 Dit stukje aarde ziet er vrij standaard uit... (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 8 Maar van dichtbij zie je een andere wereld zowat. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 8 De binnenkant van een bloem. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 8 Een eenvoudige rugzakriem. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 8 Naaiwerk op een deken. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 8 De zijkant van een stoffen servet. (Image credit: TechRadar)

Foto's bij weinig licht en nachtmodus

Apple heeft alle drie de camera's aan de achterzijde verbeterd, om ze beter te laten presteren in situaties met weinig licht. Het resultaat is op meerdere manieren zichtbaar.

Allereerst zien we dat foto's in situaties met weinig licht (dus niet de nachtmodus) veel duidelijker uitzien. Alles wat we vastleggen, ziet er duidelijk, scherp en helder uit. Hoewel er de de nodige ruis in de afbeeldingen zit, zijn dit zonder meer de beste foto's bij weinig licht die we ooit hebben gezien van een iPhone.

Dit komt deels door de nieuwe sensor, maar wordt ook gerealiseerd dankzij de LiDAR-functie (waarbij de lasers scannen waar alle oppervlakken zijn). Daarnaast mag de excellente stabilisatie aan boord niet vergeten worden. De autofocus is superieur en leverde soms foto's af die veel helderder lijken op het plaatje dan in het echte leven, zonder aan details in te hoeven boeten door de sluiter langer open te houden.

Interessant is dat de iPhone 13 Pro Max in situaties met weinig licht bij ingezoomde foto's niet kiest voor de telefotocamera maar de primaire camera. Dit is geen groot probleem, aangezien de kwaliteit van de afbeelding nog altijd vrij goed te noemen is, maar wel iets om rekening mee te houden. De plaatjes zijn wat aan de donkere kant in dit geval. Apple herhaalt dit trucje nu al een paar jaar.

Een andere aanpassing die de nieuwe, gevoeligere sensor met zich meeneemt is dat de nachtmodus niet zo vaak geactiveerd wordt. Hoewel de resultaten van de nachtmodus er indrukwekkend uit kunnen zien, is het wel vervelend om de smartphone een seconde of twee stil te moeten houden voor een 'snel kiekje' in de avond. De nieuwe sensor probeert deze modus dan ook zo vaak mogelijk te vermijden.

Fotografische stijlen

Een nieuwe feature is Fotografische Stijlen, waarmee je jouw plaatjes kunt voorzien van een opgefriste look. Denk hierbij aan 'Rijk Contrast', 'Levendig', 'Warm' en 'Koel'.

Het interessante aan deze modus is dat de. kleur en het contrast van de foto aangepast worden wanneer je het plaatje schiet in plaats van nadat je geschoten hebt. Je kunt dit effect ook verwijderen achteraf.

Afbeelding 1 van 5 Originele foto (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 5 Rijk Contrast (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 5 Levendig (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 5 Warm (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 5 Koel (Image credit: TechRadar)

Dit betekent dat je kunt kiezen voor foto's met telkens een rijker contrast als dat je stijl is, of voor een reeks foto's die iets minder warm zijn voor als dat is waar jouw project om vraagt.

Het heeft meer weg van de fotostijlopties op DSLR's en spiegelloze camera's dan van een Instagram-filter. Hoewel we het niet echt veel hebben gebruikt, voegt het wel een interessante nieuwe laag aan functies toe.

Filmmodus

De grote nieuwe toevoeging op filmvlak is de 'Cinematic Mode', ook wel Filmmodus genoemd. We hebben op andere smartphones, zoals de Sony Xperia 1 II, de mogelijkheid gezien om een 'rack focus' uit te voeren (een techniek waarbij de focus van een object tijdens het shot wordt verlegd naar een ander object).

Dit houdt het volgende in: als de hoofdrolspeler in je film naar iemand anders kijkt en stopt met spreken, verschuift de focus naar laatstgenoemde en wordt de oorspronkelijke spreker onscherp. Het ziet er zeker dynamischer en film-achtig uit. Je kunt zelfs de scherpstelling wijzigen nadat de film is opgenomen in de bewerkingsmodus op de iPhone. Handig voor wanneer iemand die spreekt er niet zo scherp uitziet als je zou willen.

Hoewel het een geinige tool is, vinden we het vreemd dat Apple hier zo'n groot iets van heeft gemaakt. Het merendeel van de gebruikers zal deze modus niet of nauwelijks gebruiken, zo vermoeden wij. Hoe vaak ga je namelijk zoveel tijd stoppen in het opnemen en bewerken van dit soort video's?

Portretmodus

We zien ook dat Apple verbeteringen heeft doorgevoerd voor wat betreft de achtergrondvervaging in de portretmodus. Dit geldt voor zowel de frontcamera als die aan de achterzijde.

De TrueDepth-camera aan de voorzijde is in staat om prachtige selfies te nemen (althans, dat is afhankelijk van wie er voor de camera staat...), en de vervaagde achtergrondfoto's met de camera's aan de achterzijde zien er ook bij vlagen sterk uit.

Er zijn enkele fundamentele elementen van de portretmodus voorzien van een upgrade: de belichting is natuurlijk en het scherptediepte-effect is zo sterk verbeterd dat alles waarop gefocust moet zijn ook echt op gefocust wordt. Denk hierbij aan de randen van iemands hoofd bijvoorbeeld (en hun haren).

Afbeelding 1 van 5 Snel bewegende scènes worden goed vastgelegd. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 5 Zelfs als je springt kan een foto gemaakt worden met gescheiden achtergrond en voorgrond. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 5 De randen van het haar zijn beter te zien in helder licht. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 5 Statische objecten werken ook goed in portretmodus. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 5 Je kunt de inbegrepen effecten gebruiken om mooie plaatjes te maken. (Image credit: TechRadar)

Het is zelfs mogelijk om portretmodus te gebruiken om stilstaande objecten vast te leggen die geen mens of dier zijn. In het bos kan dit bijvoorbeeld prachtige plaatjes opleveren.

Hoewel we het jammer vinden dat de portretmodus enkel werkt met 1x en 3x zoom (2x zoom op de 11 Pro Max was de perfecte afstand vaak voor ons). We merkten dat we constant naar voren of naar achteren moesten lopen om op de juiste afstand van een object te komen met de iPhone 13 Pro Max. De 12 Pro Max zat al op 2,5x zoom, maar we zijn nu dus nog iets dichterbij gekomen qua zoom.

ProRAW

ProRaw is terug op de iPhone 13 Pro Max (en ook beschikbaar op de iPhone 13 Pro). Het is een soort van toegangspoort naar 'propere' fotografie.

De meeste smartphones schieten foto's in JPEG-formaat, met beelden die in-camera aangepast worden qua kleur en contrast. De afbeeldingen zijn echter. ook gecomprimeerd en veel van de data wordt weggegooid, waardoor je achteraf minder data hebt om je plaatjes te kunnen bewerken.

Een raw-modus is ook vaak aanwezig bij smartphones. In deze modus wordt er niets getweakt door de smartphone zelf, waardoor je achterblijft met ontzettend veel data om de foto aan te passen.

ProRAW moet fungeren als de gulden middenweg en het beste bieden van beide werelden. Alle informatie blijft behouden, zodat je foto's achteraf kunt aanpassen als je dat wilt (in bijvoorbeeld LightRoom), maar je krijgt ook de voordelen die de A15-chip met zich meebrengt voor wat betreft de beeldverwerking en het tweaken van plaatjes. We vonden het erg interessant om te kunnen spelen met de schaduw in afbeeldingen, en we kregen enkele toffe effecten door de belichting en scherpte aan te passen. Dit alles dankzij de extra data waarmee we konden spelen.

Er is ook nog een ProRes-modus, waarmee je video's in hoge kwaliteit kunt schieten met veel data om te bewerken. Het is mogelijk om beelden op te nemen in maximaal 8K.

Hoewel het niet iets is waar de doorsnee consument veel aan zal hebben, is het wel iets waarmee de Pro-serie zich ook echt kan onderscheiden van de basismodellen.

Hardware en prestaties

Apple komt met enkele flinke claims rondom de iPhone 13 Pro Max. Het moet een van de krachtigste smartphones ooit zijn. Die claims lijkt het apparaat waar te kunnen maken.

In de praktijk lopen we echter tegen een 'probleem' aan: heel veel smartphones zijn al meer dan snel genoeg om alledaagse taken met gemak aan te kunnen. Dat de iPhone 13 Pro Max lekker snel tussen apps kan wisselen, is dan ook niet super bijzonder.

Kijken we naar het zwaardere geschut, dan komt de iPhone 13 Pro Max pas echt tot zijn recht. Het transcoderen van Adobe-video van 4K naar 1080p gaat twee keer zo snel als op de iPhone 11 Pro Max, en een seconde sneller dan de 12 Pro Max van vorig jaar. Apple claimt dat de nieuwe A15 Bionic-chipset daarnaast efficiënter dan ooit tevoren tewerk gaat.

Wel valt ons op dat het laden van zware games, zoals Grid Autosport, niet bepaald sneller geladen worden. Het detailniveau zorgt ervoor dat het even duurt voordat de game volledig is geladen, maar we verwachten dat het een stuk sneller werkt op de iPhone 13 Pro Max in vergelijking met een toestel van twee jaar geleden.

We zijn nu wel een beetje onnodig kritisch, want we zien dat bij het bewerken van foto's, opslaan van video's en andere zware taken de iPhone 13 Pro Max veel beter presteert dan zijn voorgangers. Alleen de iPad Pro presteert op dit vlak eigenlijk beter, en dat is een veel duurder toestel met M1-chipset.

Kijken we naar de benchmarks, dan zien we dat de iPhone 13 Pro Max veel beter scoort qua framerate, multi-core capabiliteit en snelheid van video transcoderen in vergelijking met de Samsung Galaxy S21 Ultra. In sommige gevallen zelfs twee keer zo snel.

Het geüpgradede iOS 15 is uiteraard aanwezig op de iPhone 13 Pro Max. Er zijn enkele verbeteringen waar je naar kunt uitkijken. Zo is de Weer-applicatie uitgebreid, met een betere tracking, verbeterde animaties en andere dingen die zeer handig kunnen zijn, zoals mappen die hitte- en regenpatronen tonen.

Apple geeft veel aandacht aan het nieuwe Focus Mode, wat ervoor zorgt dat je bepaalde afleidingen uit kunt schakelen voor als dat nodig is. Het voelt als een krachtige tool, maar in onze tests viel dat een beetje tegen. Wellicht is dat iets wat nog geperfectioneerd moet worden door de maanden heen, maar in de praktijk annuleerden wij constant deze instellingen.

Wellicht moeten we zelf iets meer discipline opbouwen, maar het zou fijn zijn om iets meer standaardmodi tot onze beschikking te krijgen, of een betere tutorial over hoe deze functie handig kan zijn.

Een andere iets om rekening mee te houden zijn de notificaties: het is fijn om niet-tijdgevoelige updates bij elkaar te zetten, en ze alleen 's ochtends en in de namiddag te zien. Al snel bleek dat we er niet veel om gaven en ze volledig uitschakelden in het menu. De mogelijkheid om dit te kunnen doen is erg prettig.

Het nieuwe 'Kaarten' om afbeeldingen te tonen in Berichten is ook geinig. Het is een kleine verandering, maar het is leuk om er doorheen te scrollen.

Moet je de iPhone 13 Pro Max kopen?

Koop hem als...

Je een iPhone zoekt met sterke batterijduur

Apple heeft het eindelijk een iPhone afgeleverd met een bijzonder sterke batterijduur. Je hoeft je op een drukke dag geen zorgen te maken dat deze telefoon het halverwege begeeft.

Je alle power nodig hebt

De A15 Bionic-chipset is behoorlijk indrukwekkend. Hoewel slechts een klein aantal gebruikers deze chip echt op de staart zal gaan trappen, is het wel handig om zoveel kracht tot je beschikking te hebben (voor in de toekomst).

Je een multifunctionele camera-opzet zoekt

De iPhone 13 Pro Max is zonder meer een van de beste camera smartphones die we hebben getest de afgelopen jaren. Ook zijn er tal van interessante fotomodi aanwezig om uren plezier aan te beleven.

Koop hem niet als...

Je kleine handen hebt

Dit ligt misschien voor de hand, maar veel gebruikers zullen moeite hebben om dit toestel met een hand te kunnen gebruiken. Daar is hij eigenlijk ook niet voor gemaakt. Geen behoefte aan een joekel van een toestel? Blijf dan weg.