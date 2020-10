Sony Xperia 1 II review

Review in twee minuten

De Sony Xperia 1 II (Sony Xperia 1 Mark 2) is de meest recente poging van het Japanse bedrijf om met een vlaggenschip te komen dat de concurrentie aankan met de beste telefoons van Apple, Samsung en een hoop andere Android-concurrenten.

Dit is de beste Sony-smartphone die we in lange tijd gezien hebben. Er zijn grote verbeteringen aangebracht op enkele belangrijke vlakken, maar het is ook een dure telefoon die ontwikkeld is voor een beperkt doelpubliek. De Xperia 1 II kan bijvoorbeeld eerder vergeleken worden met de Samsung Galaxy S20 Ultra, dan met de Samsung Galaxy S20 of S20 Plus.

De Sony Xperia 1 II heeft het meest verfijnde design van een Sony smartphone tot nu toe en behoudt de unieke rechthoekige vorm. Uiteraard keert ook het geweldige 4K-display terug, wat zorgt voor een resolutie die je op geen andere smartphone zal vinden.

De 4K-smartphones van Sony hebben in het verleden problemen gehad met de batterijduur, maar we waren zeer tevreden met de prestaties van de Sony Xperia 1 II en je batterij zal bij normaal gebruik zeker een dag meegaan en zelfs langer bij licht gebruik.

De telefoon is krachtig, met een high-end chipset en automatische camera-modi die beter zijn dan op vorige modellen van Sony. Bovendien krijg je ook toegang tot 5G-connectiviteit en draadloos opladen.

Wat de telefoon uniek maakt, is echter ook een nadeel, want hij is ontwikkeld met een zeer specifieke gebruiker in gedachten - zij die een telefoon willen met een extra lang scherm, voor de ideale kijkervaring tijdens het gamen of kijken van films - en daarom kan het toestel tijdens dagelijks gebruik al eens wat minder praktisch zijn. Er zullen ongetwijfeld fans zijn van het design, maar het is duidelijk geen telefoon voor iedereen.

Ten slotte moeten we het ook over de prijs hebben, die hoger ligt dan verwacht. De Sony Xperia 1 II heeft zijn voor- en nadelen, maar het is ook de meest succesvolle telefoon van het bedrijf in lange tijd en toont dat Sony nog steeds competitief kan zijn op het hoogste niveau van de smartphonemarkt.

Sony Xperia 1 II lanceringsdatum en prijs

De Sony Xperia 1 II werd ons voorgesteld in februari 2020 tijdens een evenement op het kantoor van Sony ter vervanging van dat op het afgelaste MWC 2020. De smartphone is nu beschikbaar voor pre-order bij verschillende webshops en wordt verwacht vanaf 15 juni.

Met zijn prijskaartje van 1199 euro is het een van de duurste smartphones momenteel op de markt en positioneert hij zich net tussen de iPhone 11 Pro (1159 euro) en iPhone 11 Pro Max (1259 euro) in de Benelux.

(Image credit: TechRadar)

Hij is niet zo duur als de Samsung Galaxy S20 Ultra, die nog steeds meer dan 1.300 euro kost. Vergeleken met de Sony Xperia 1 is het echter wel een schok, want er komt maar liefst 250 euro bij.

Die prijsstijging komt er grotendeels door de toevoeging van 5G, maar het is hoe dan ook een groot bedrag. Zeker als je (nog) niets aan de technologie hebt in de Benelux.

Tot 2 augustus krijg je wel een Sony WH-1000XM3 hoofdtelefoon ter waarde van 279 euro gratis bij je aankoop. Deze actie loopt via de website van Sony.

Design

Het design van de Xperia 1 II is door Sony niet echt veranderd ten opzichte van de vorige generatie. Het toestel voelt premium aan en past perfect naast de high-end smartphones van Samsung en Apple.

Toch is de telefoon net iets anders en velen zullen het een moeilijk apparaat vinden om met één hand vast te houden voor dagdagelijkse taken, zoals het sturen van berichten of browsen van sociale media. Dat heeft allemaal te maken met de aspect ratio van 21:9, die de telefoon hoger maakt dan veel andere vlaggenschepen. Je zal dus geen fan zijn als je houdt van kleinere smartphones.

De Xperia 1 II heeft afmetingen van 165,1 x 71,1 x 7,6mm en is met zijn 181,4 gram relatief licht vergeleken met andere vlaggenschepen. De display meet 6,5 inch, een formaat dat we op andere telefoons ook tegenkomen, maar dan niet in combinatie met de 21:9 aspect ratio die het scherm veel groter doet lijken. Hieronder bekijken we de display meer in detail.

(Image credit: TechRadar)

Zoals we al aanhaalden, heeft de smartphone nog steeds de scherpe randen en hoeken waar hij al langer voor bekend staat. Toch ligt hij aangenaam in de hand, maar zal je het bij gebruik met één hand wel moeilijk krijgen. De achterkant van de telefoon bestaat uit glas (en wordt beschermd door Gorilla Glass 6), wat de telefoon een premium gevoel geeft. De achterkant is bovendien makkelijk vast te nemen.

De smartphone is verkrijgbaar in zwart of paars en wij gingen zelf aan de slag met de zwarte versie.

Aan de rechterkant zien we de volumeknop, aan/uit-knop en de vertrouwde Sony camera-knop. De aan/uit-knop dient ook als vingerafdrukscanner en dat werkte goed. Aan de linkerkant vinden we alleen de lade voor je SIM-kaart terug.

Zoals veel Sony-producten, is de Xperia 1 II voorzien van een IP65/IP68 stof- en waterdichtheidcertificaat, dus je kan makkelijk een onweer trotseren zonder de binnenkant nat te maken.

(Image credit: TechRadar)

Een van de belangrijkste aspecten zal voor veel fans de terugkeer van de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting zijn. Veel vlaggenschepen laten de poort voor wat ze is en stappen over op Bluetooth-verbindingen, maar Sony gaat de andere richting uit en dat terwijl de poort op de Xperia 1 wel afwezig was.

Het blijft een handige toevoeging en als je fan bent van hoofdtelefoons of oortjes met draad, dan is dit een van de weinige vlaggenschepen die je dat kan bieden.

Display

Tot op de dag van vandaag is Sony de enige fabrikant die een 4K-display op een smartphone aanbiedt. Dat komt waarschijnlijk omdat veel bedrijven vinden dat QHD voldoende is, maar het is een duidelijke meerwaarde voor zij die content in de hoogst mogelijke kwaliteit willen bekijken.

Het scherm is met zijn 6,5 inch aan de grotere kant, zeker met de 21:9 beeldverhouding. We hebben een aantal fabrikanten dit formaat zien overnemen, maar Sony was de eerste die dit deed, en het blijft kenmerkende eigenschap van zijn smartphones.

Het idee hier is dat je scherm langer is dan bij veel andere telefoons, dus je hebt meer ruimte op het scherm om naar te kijken. Dat moet zorgen voor een breder gezichtsveld tijdens het gamen en een eersteklas ervaring tijdens het kijken van films of series.

Natuurlijk moet de content die je kijkt dan ook wel in 21:9 zijn en dat kan al eens een uitdaging zijn op platformen zoals YouTube, maar ondanks dat er veel 16:9 gebruikt wordt, is er genoeg beschikbaar om naar te kijken.

Sex Education op Netflix maakt bijvoorbeeld standaard gebruik van 21:9 en veel tv-programma's en films op de dienst gebruiken eveneens deze beeldverhouding. Dat zorgt er dan weer voor dat je de content meer gaat consumeren zoals de makers dat in gedachten hadden, al zouden zij natuurlijk eerder voor een bioscoopscherm kiezen.

Call of Duty: Mobile op de Xperia 1 II (Image credit: TechRadar)

De 4K-resolutie zorgt voor 1644 x 3840 pixels, wat zich vertaalt in een indrukwekkende 643 pixels per inch. De kleuren zien er heel natuurlijk uit en de maximale helderheid is hoger dan op de vorige Sony-telefoons, wat voor een nog betere kijkervaring zorgt.

Merk ook op dat Sony niet voor een notch heeft gekozen. Dat is natuurlijk vrij logisch, want het zou zonde zijn om het perfecte scherm om films op te kijken te breken met een zwarte vlek. Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat er boven- en onderaan het display kleine randen zijn. Naast de selfiecamera vinden we daarin boven- en onderaan ook een luidspreker terug.

Camera

(Image credit: TechRadar)

Sony wil dat de Xperia 1 II als de smartphone met de beste camera op de markt wordt gezien en als je de moeite wil doen om met de professionele instellingen in de camera-app te spelen, dan zal je beloond worden met geweldige beelden.

Als je de camera echter zelf de moeite wil laten doen, dan heeft Sony gelukkig ook de automatische modus verbeterd op de Xperia 1 II. Het is nu nog makkelijker om foto's te maken die de concurrentie aankunnen met de beste camera's die we momenteel op smartphones vinden.

De telefoon is voorzien van een quad-camera, genesteld in een camera bump die net iets hoger is dan de achterkant. Voorzien zijn een 12MP f/1.7 wide, 12MP f/2.4 telephoto en 12MP f/2.2 ultrawide lens, plus een 0.3MP time of flight sensor.

In onze tests bleek de autofocus enorm snel en merkten we dat de Xperia 1 II wel erg scherpe beelden kon produceren, met levensechte kleuren. De foto's zullen er misschien niet even dramatisch of kleurrijk uitzien als op de iPhone of Samsung Galaxy smartphones, maar het geeft een waarheidsgetrouw beeld van je onderwerp.

Fans van de Sony camera's zullen hier zeker hun ding vinden.

Afbeelding 1 van 3 De hoofdsensor op de Xperia 1 II (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 De wide-angle sensor op de Xperia 1 II (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 De telephoto lens met 3x zoom op de Xperia 1 II (Image credit: TechRadar)

Uiteraard kan je ook video vastleggen op de Sony Xperia 1 II en dat in verschillende resoluties en frame rates. 4K 60 frames per seconde is een optie, maar je kan ook voor 120fps slow-motion kiezen in Full HD.

De stabilisatie is hier enorm indrukwekkend en je kan makkelijk vanuit de hand opnemen zonder al te veel schokken.

Voor videografen is er een aparte professionele app waarbij je een hele reeks instellingen manueel kan aanpassen. Als je hier de kennis van hebt, zal je ongetwijfeld fenomenale beelden kunnen maken.

De 8MP selfie-camera zorgt voor leuke beelden, maar is lang niet zo indrukwekkend als de camera's op de achterkant.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 8 (Image credit: TechRadar)

Specificaties en prestaties

De Sony Xperia 1 II wordt aangedreven door een high-end Qualcomm Snapdragon 865 SoC die we al in verschillende telefoons zijn tegengekomen in 2020. Denk maar aan de Samsung Galaxy S20 en OnePlus 8.

De chip wordt hier ten volste gebruikt en we merkten geen problemen op met ons reviewtoestel. Apps laden snel en we zaten nooit te wachten.

De Geekbench 5 benchmarking app toonde een gemiddelde multi-core score van 3085. Dat is vergelijkbaar met de Samsung Galaxy S20, maar iets minder dan de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro.

(Image credit: TechRadar)

De chipset komt met 8GB RAM (hierin heb je geen keuze), wat meer dan voldoende is. De Xperia 1 II ging goed om met games - laadtijden waren vrij kort en we merkten geen vertragingen op.

Je krijgt ook 256Gb opslagruimte, wat meer dan genoeg is voor je apps, games en foto's, maar je kan ook nog uitbreiden met een microSD-kaart.

Batterijduur

Sony telefoons scoorden in het verleden niet altijd even goed op het vlak van batterijduur, maar de Sony Xperia 1 II is op dat vlak een van de beste toestellen van het bedrijf.

Binnenin vinden we een batterij van 4.000mAh, wat misschien niet heel veel is als je rekening houdt met het 4K-display, maar desondanks haalden we makkelijk een hele dag uit de batterij bij gemiddeld tot intens gebruik.

Twee dagen zal waarschijnlijk niet lukken en als je veel content kijkt op je telefoon zal één dag ook lastig worden, maar voor intensieve gebruikers zijn er meerdere manieren om de telefoon op te laden.

De Xperia 1 II is namelijk de eerste smartphone van het bedrijf die draadloos opladen aanbiedt en dat werkte heel vlot. Sony gebruikte al eens Qi-draadloos opladen op de Xperia XZ3, maar die mogelijkheid is nu niet meer ondersteund.

De Xperia 1 II komt ook met fast-charging via de kabel, waardoor je heel snel kan opladen als je toch eens wat extra stroom nodig hebt.

Koop hem als...

Je veel media kijkt op je telefoon

Het scherm van de Sony Xperia 1 II is een van de beste op de markt en de aspect ratio van 21:9 en 4K zorgen voor een van de beste kijkervaringen op de markt.

Je een 3.5mm hoofdtelefoonaansluiting wil

De Sony Xperia 1 II is een van de weinige vlaggenschepen op de markt die deze nog beschikbaar heeft en het is een geweldige toevoeging voor de audiofiel die zijn hoofdtelefoon met draad wil gebruiken zonder adapter.

Je een geweldige camera wil

De Sony Xperia 1 II heeft misschien niet de allerbeste camera, maar neemt wel fantastische foto's. Dat kan al in de automatische modus, maar je krijgt nog betere resultaten in de pro mode.

Koop hem niet als...

Je een betaalbaar vlaggenschip wil

Sony heeft een hoog prijskaartje aan de Xperia 1 II gehangen en dat is een probleem als je op zoek bent naar een betaalbare telefoon van Sony. We raden je aan om in de plaats te kijken naar de Xperia 5 of de Xperia L4.

Je niet om kan met een grote telefoon

Dit is een moeilijke telefoon om vast te houden als je kleinere handen hebt, want de aspect ratio van 21:9 maakt het moeilijk om hem met één hand te bedienen. Hij neemt bovendien ook veel plaats in in je broekzak.

Je een vingerafdrukscanner in het scherm wil

Dit is een klein probleem, maar veel van de high-end telefoons in 2020 zijn hiervan voorzien en helaas is de vingerafdrukscanner in het scherm afwezig bij de Xperia 1 II.

Eerste review: juni 2020