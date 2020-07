Samsung Galaxy S20 review

De Samsung Galaxy S20 is niet de meest high-end versie van de S20 line-up, maar ondanks dat is het nog steeds een krachtig toestel. Het ergonomische, mooie design, de introductie van 5G, het 120Hz display en de verbeterde camera-opzet maken het een aantrekkelijk totaalplaatje.

Samsung Galaxy S20 beknopte review

Wat is er gebeurd met de Galaxy S11? Samsung heeft een paar nummers overgeslagen voor de nieuwe Galaxy S20, de opvolger van de Galaxy S10 uit 2019. Hoewel het over kan komen als een verwarrende sprong, zitten hier gegronde redenen achter: het is een flinke upgrade, zeker als je op zoek bent naar een toekomstbestendige (lees 5G-ondersteunende) smartphone.

De Galaxy S20 is goedkoper en makkelijker te gebruiken met één hand dan de Galaxy S20 Plus en gigantische Galaxy S20 Ultra, maar dat maakt het absoluut geen budgettoestel.

Dit is wat je krijgt: een 6,2 inch scherm met een 120Hz display, 5G-ondersteuning, hoogwaardige camera's aan beide zijden van de telefoon, en een flinke accucapaciteit.

Dit is de telefoon voor jou als je op zoek bent naar de nieuwste tech die Samsung te bieden heeft, maar niet op zoek bent naar joekel van een toestel die niets heel houdt van je loonstrookje. Je kunt voor de Ultra kiezen als je meer opslag en/of een 108-megapixelcamera wil hebben, maar voor dagelijks gebruik zullen de meesten genoeg hebben aan de reguliere S20.

Onder de motorkap bevindt zich de nieuwe Exynos 990, met daarbij 8GB of 12GB RAM, afhankelijk of je de 4G- of 5G-versie koopt.

De camera is een ander hoogtepuntje van het apparaat. Alle drie de hoofdcamera's zijn verbeterd (inclusief grote pixels voor betere foto's in situaties met weinig licht), en ook enkele tweaks in de software maken de eindresultaten net dat beetje mooier.

De accucapaciteit bedraagt een flinke 4000mAh. In dagelijks gebruik merkten we zeker een verbetering op dit aspect; het is vrij gemakkelijk voor de S20 om het bij regulier één dag vol te houden.

Helaas bleek er geen ruimte meer over te zijn voor de koptelefooningang. Het is de eerste keer dat deze poort niet aanwezig is op een telefoon uit de vlaggenschiplijn, mits je de vreemde Galaxy S10 Lite buiten beschouwing laat.

De Galaxy S20 is de betaalbare, makkelijker in één hand vast te houden model van de drie S20-telefoons. Het is zeker niet de meest indrukwekkende telg uit de familie, maar het is zeker een top all-rounder te noemen die menig consument blij kan maken.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 lanceringsdatum en prijzen

In Nederland heb je het voordeel dat de Samsung Galaxy S20 (net als de Plus) verschijnt in zowel een 4G- als 5G-versie. Heb je geen zin om 100 euro extra te betalen voor een nieuwe telecommunicatiestandaard die nog niet hier is? Dan kost de S20 jou net zoveel als de S10 vorig jaar bij de release, 899 euro.

Doorgaans zijn de S20-modellen in de Benelux verrijkt met 128GB aan intern opslaggeheugen. Het geheugen is wel verder uitbreidbaar met een microSD-kaartje. De telefoons zijn op 13 maart officieel in de verkoop gegaan.

Design en display

(Image credit: Future)

De Galaxy S20 maakt gebruik van een 6,2-inch display. Daarmee is het scherm 0,1 inch 'groter' dan de S10 van vorig jaar. De vormfactor van de S20 verschilt dan ook niet bijzonder veel, en de WQHD+ resolutie blijft behouden.

Samsung laat haar telefoons nog altijd uit de doos draaien op een Full HD+ resolutie. Dit ziet er doorgaans meer dan scherp genoeg uit, én zo gaat de accu bovendien een stuk minder snel leeg.

Met de S20-serie komt er echter nog een reden naar boven drijven om de 1080p-resolutie aan te houden: in deze modus ondersteunt de S20 een ververssnelheid van 120Hz. Het verschil tussen 60Hz en 120Hz is significant; browse je op het web, of speel je vaak games, dan merk je aan alles dat de telefoon een vloeiendere weergave heeft, en dat is prettig voor het oog.

(Image credit: Future)

De touch-invoersnelheid is eveneens verhoogd naar 240Hz, met als resultaat dat games nog responsiever werken. De Galaxy S20 mag zich dan ook met recht een gaming smartphone noemen, alleen al op basis van het display.

We begrijpen maar al te goed dat het grotere display bij sommigen reden tot zorg kan zijn bij geïnteresseerden, en voor deze groep hebben we zowel goed als slecht nieuws. Allereerst het goede nieuws: de Galaxy S20 is dunner en minder breed dan de S10. Dat komt door de beeldverhouding van 20:9, wat hem iets langwerpiger maakt dan de 19:9 verhouding van de S10.

Het slechte nieuws: de S20 is ongeveer twee millimeter langer dan de S10, en Samsung heeft het nagelaten om een opvolger van de Samsung Galaxy S10e uit te brengen, waardoor de S20 de kleinste optie is van het nieuwe trio. Een echt kleine smartphone kunnen we de S20 echter niet noemen.

(Image credit: Future)

De Galaxy S20 heeft een herkenbare look: twee glazen delen die gescheiden worden gehouden door een aluminium frame. Er is nog altijd een bepaalde curve aanwezig op het display, maar het loopt alleszins minder af dan bij de S10. Het aantal valse aanrakingen zal waarschijnlijk flink afnemen.

Helaas heeft Samsung bij de S20-serie geen ruimte meer gereserveerd voor de 3,5mm ingang. Voor bedrade audio kun je enkel terecht bij de USB-C poort met een dongle. En nee, Samsung heeft ook geen dongle voor jou over in de doos, maar wel een setje USB-C-oortjes.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future)

Het zal je vast niet verbazen dat Samsung dit jaar dan ook met een opvolger van de draadloze Galaxy Buds op de markt is gekomen, de Galaxy Buds Plus. Hoewel draadloze oordopjes uitermate handig zijn in tal van situaties, blijven we het gemis van de oude vertrouwde 3,5mm ingang jammer vinden.

De Galaxy S20 verschijnt in drie kleuren: Cloud Blue, Cloud Pink en Cosmic Gray. De kleuren zijn nogal conservatief vergeleken met alle kleuropties van de S10.

De Cosmic Black kleur is gereserveerd voor de S20 Plus en S20 Ultra, maar de beschikbaarheid van al deze kleuren verschilt per regio. Daarnaast kun je erop rekenen dat Samsung na verloop van tijd hoogstwaarschijnlijk nieuwe kleuredities uit gaat brengen.

Camera

(Image credit: Future)

De Galaxy S20 beschikt volgens Samsung zelf over de grootste camera-upgrade sinds dat de S7 de S6 opvolgde. Een gewaagd statement, aangezien die sprong destijds gigantisch was. Een groot deel van deze claim is te danken aan het feit dat alle drie de camera's aan de achterzijde grotere sensoren in huis hebben vergeleken met de S10.

De sensoren behoren overduidelijk tot de meest belangrijke stukjes hardware om mooie foto's te kunnen schieten. Belangrijke opmerking: kijk niet enkel naar de cijfertjes en het aantal megapixels, maar meer naar wat erachter deze cijfers schuilt en waarom ze zo goed zijn.

Ter verklaring: de primaire camera blijft een 12-megapixelcamera met een f/1,8 diafragma. Dat is theoretisch gezien inferieur aan de S10 met f/1,5 + f/2,4 dubbel diafragma, wat wisselt afhankelijk van de lichtsituaties (eerstgenoemde voor betere foto's bij weinig licht).

Samsung heeft echter de grootte van individuele pixels verhoogd van 1,4 microns naar 1,8 microns. Combineer dat met een grotere sensor, en je weet dat de S20 meer details en licht vast kan leggen dan zijn voorganger.

Hetzelfde geldt voor de 64-megapixeltelelens, wat op papier een grote upgrade lijkt te zijn. De individuele pixels zijn kleiner, terwijl het diafragma wijder is (f/2,0 in plaats van f/2,4, kleiner is beter).

Het is onderaan de streep een verbetering, en we krijgen ook nog eens de optie tot 3x optische zoom en 30x digitale zoom. De 3x optische zoom is de beste lossless zoom die we tot dusver op een smartphone hebben gezien. De 30x digitale zoom is kwalitatief uiteraard wat minder, maar bleek in sommige scenario's nog altijd zeer handig.

Hieronder zie je de zoomkwaliteiten van de Galaxy S20:

Afbeelding 1 van 5 Shot in automatische modus (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 5 3x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 5 10x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 5 20x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 5 30x zoom (Image credit: Future)

Heb je de extreme 100x zoomfunctie nodig van de S20 Ultra, dan ben je bij de reguliere S20 aan het verkeerde adres. Zelf merkten we dat wij bij dagelijks gebruik niet veel meer nodig hadden dan 30x digitale zoom.

De 12-megapixelgroothoekcamera is het minst veranderd ten opzichte van zijn voorganger. De sensor is wel groter, met grotere pixels (1,4 microns versus 1 micron), en het diafragma van f/2,2 blijft gelijk. Ook hier geldt: het eindresultaat moet merkbaar beter zijn dan bij de S10 met zijn 16-megapixelgroothoeklcamera.

In de praktijk vinden we alle camera's simpelweg briljant goed werken. Schiet je standaard in de automatische modus? Dan zal je onder de indruk zijn van de resultaten. Scrol naar beneden om foto's te zien die we met de verschillende camera's hebben geschoten.

De Galaxy S20 Plus en Ultra hebben allebei een ToF-sensor (Time of Flight), en dat is iets waarover de reguliere variant niet beschikt. Zelfs zonder deze sensor is de S20 in staat om mooie scherptediepte-effecten toe te voegen. Geen groot gemis dus.

Spiksplinternieuw is de mogelijkheid om video's in een resolutie van 8K op te nemen. Ook is er een anti-rolcorrecitie van maximaal 60 graden mogelijk, wat onderdeel is van Super Steady Stabilization, wat erop neerkomt dat de S20 video's kan opnemen met een minimum aan schokken. Deze superstabiele modus werkt echter niet in 8K of 4K.

Verder is het opnemen in 8K gelimiteerd tot 24 frames per seconde. Er is wel een groot voordeel aan 8K: je kunt video's bijsnijden en bewerken, zonder dat je kwaliteit verliest als je het omzet in 4K of 1080p.

Ondanks de optie tot 8K denken we dat 4K video's populairder zullen zijn. Dat komt onder meer omdat je meer controle hebt over het aantal frames per seconde, 20x zoom hebt (8K gaat niet verder dan 6x), en de bestanden zijn simpelweg kleiner dan bij 8K (8K kost je ongeveer 600MB per minuut in HEVC-formaat).

(Image credit: Future)

Ben je van plan om 8K video's te maken? Tik dan op de cameraknop tijdens het opnemen om 33-megapixelfoto's te maken. Deze functie kan van pas komen wanneer je 'snaps' wil maken van hoge kwaliteit tijdens het filmen.

We vinden het prettig om te ondervinden dat je nog altijd overal naartoe kunt swipen op het scherm om te wisselen tussen de camera's aan de achterzijde en de frontcamera. Ook kun je een handgebaar maken om een selfietimer te activeren, en zorgt een dubbele tik op de fysieke vergrendelknop ervoor dat de camera-app opstart.

Nieuw is de 'single-take' modus. Deze schakelt automatisch tussen de drie camera's aan de achterzijde in een tijdsspanne van 10 seconden, om zo een verscheidenheid aan foto's en video's vast te leggen. Het vervangt de vraag 'Moet ik een foto of video maken?' door 'Waarom niet allebei?'.

Uiteindelijk zit je opgezadeld met foto's, ultra-wides, portretfoto's, hyperlapsevideo's, reguliere video's, en meer. Het klinkt misschien een beetje als een zooitje ongeregeld, maar het zorgde er wel voor dat we vrijwel niet meer in het cameramenu hoefden rond te swipen, op zoek naar de beste instellingen.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 7 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 7 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 7 De Galaxy S20 groothoekcamera in actie (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 7 Nu met de standaard camera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 7 3x optische zoom (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 7 (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 7 (Image credit: Future)

5G (of toch niet)

De Galaxy S20-serie zal voor vele kopers de eerste kennismaking worden met 5G. Althans, als je daarvoor kiest: in Nederland heb je de keuze uit de 4G- en 5G-versies, terwijl in België enkel de 4G-variant wordt verkocht.

In Nederland ziet het ernaar uit dat providers de komende maanden volop gaan experimenteren met 5G, waardoor deze keuze van Samsungs enigszins te volgen valt.

Downloadsnelheden zullen zitten rond de 200Mbps gemiddeld, 6 keer zo goed als de 4G-snelheden in diverse delen van de wereld.

Hoe sterk 5G exact zal zijn, dat is natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van de ondersteuning en het bereik in jouw gebied. Linksom of rechtsom: de Galaxy S20 met 5G is behoorlijk toekomstbestendig.

(Image credit: Future)

Er is een belangrijk verschil op te merken qua 5G-kunstjes tussen de S20 aan de ene kant en de S20 Plus en S20 Ultra aan de andere kant. Alle drie ondersteunen ze de sub-6 technologie (laag- en middenband), maar alleen de Plus en Ultra hebben mmWave antennes, die hogere snelheden kunnen realiseren.

Hoewel het bereik van mmWave erg gelimiteerd is momenteel, is dit wel het vermelden waard. We weten momenteel nog niet in hoeverre providers in de Benelux mmWave gaan ondersteunen.

Prestaties en software

(Image credit: Future)

Dankzij de gloednieuwe en razendsnelle Exynos 990-chipset past de S20 perfect in het rijtje thuis met toestellen die 'te' snel zijn voor de meeste gebruikers om de kracht überhaupt te merken. De chipset is meer dan krachtig genoeg om alles soepel te laten verlopen van wat we vragen. Of het nu games spelen is of het snel opstarten van apps; de Exynos 990 kan het.

De rest van de interne specificaties bedraagt: 8GB RAM (4G versie) of 12GB RAM (5G versie), en 128GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen (maximaal 1TB). Naast de chipset is de 8GB of 12GB RAM ook iets waar de doorsnee consument niet snel de limiet van zal opzoeken. Wellicht dat de 5G-versie iets sneller kan multi-tasken vanwege de extra 4GB RAM, maar een levensgroot verschil zal dat niet opleveren.

De Galaxy S20 draait op Android 10, op het moment van schrijven de meest recente versie van Google's besturingssysteem. Samsung legt zoals gewoonlijk haar eigen softwareschil hier overheen, genaamd One UI. Dit geeft de telefoons van de Zuid-Koreaanse fabrikant een herkenbare, eigen gezicht. One UI 2.0 is nog meer geoptimaliseerd voor gebruik met één hand (touchbediening zo veel mogelijk onderaan het scherm verwerken). Verder ziet het geheel er prettig uit, evenals de ingebouwde dark mode.

Samsung brengt standaard veel van haar eigen applicaties mee op haar toestellen. Wil je deze niet gebruiken? Dan kan dat gewoon; de standaard Google-applicaties werken gewoon.

Batterij

Als er één ding is wat we weten over 5G, dan is het wel dat de nieuwe standaard bijzonder veel energie opslurpt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de S20 is voorzien van een grote(re) accu ten opzichte van zijn voorganger. Waar de S10 het moest doen met 3.400mAh, beschikt de S20 over 4.000mAh. Dit geldt voor zowel de 4G- als 5G-versie.

Bij regulier tot intensief gebruikt merkten we op dat de S20 het vrij makkelijk één volle dag uithield. Doorgaans zat er aan het eind van de avond nog ongeveer 20 procent in de batterij.

(Image credit: Future)

Af en toe waren er momenten dat de batterijcapaciteit aanmerkelijk sneller dan normaal leeg getrokken werd, maar dat had dan ook te maken met het intensieve gebruik. Wanneer we bijvoorbeeld in hoge helderheid het 120Hz-display gebruikten. Dit vraagt simpelweg veel van een telefoon.

Samsungs snellaadfunctie is wederom aanwezig. Heb je de juiste oplader in huis, dan is de S20 binnen één uur volledig opgeladen. Verder ondersteunt de S20 15W draadloos opladen. Niet zo snel als via de kabel, maar wel een handige functie om erbij te hebben.

Omgekeerd draadloos opladen is eveneens aanwezig. Je kunt hiermee draadloos oplaadbare apparaten opladen met de S20 door ze op de smartphone te plaatsen. Naast smartphones kun je bijvoorbeeld ook de nieuwe Galaxy Buds Plus op deze manier opladen.

Koop hem als...

Je een 5G smartphone wil hebben De 5G-versie van de S20 is hét perfecte toestel om op termijn kennis te maken met de wondere wereld van 5G. Het is op dit moment zeker nog niet essentieel, maar naarmate de 5G-ondersteuning verbetert zal je deze aankoop steeds meer waarderen.

Je geen koelkast in je broekzak wil hebben Meer power in een smartphone betekent vaak ook een groter exemplaar. Bij de S20 gaat die vlieger gelukkig niet helemaal op. Toegegeven, het is geen vervanger voor de kleine Galaxy S10e, maar wel het meest compacte 2020 vlaggenschip wat je in huis kunt halen.

Je behoefte hebt aan een top camera, maar geen 100x zoom De Galaxy S20 Ultra heeft een echte aandachtstrekker in zich met de 108-megapixelcamera met 100x zoom, maar in de praktijk merkten we dat de 30x zoom functie van de reguliere S20 meer dan goed genoeg was. De automatische modus werkt top, en de plaatjes zien er écht goed uit.

Koop hem niet als…

Je krap bij kas zit Toegegeven, de 4G-versie is net zo duur als de S10 van vorig jaar, maar voor de 5G-versie betaal je toch alweer bijna duizend euro. In 2020 zullen er zeker goedkopere 5G-toestellen op de markt komen, mocht je daar behoefte aan hebben.

Je verwacht een grote upgrade ten opzichte van de S10 Ja, er zijn mooie verbeteringen te spotten, maar voor echt grote verschillen moet je bij de Ultra zijn, of nog een jaartje wachten. Deze telefoon is wel de upgrade waard als je nog in het bezit bent van een Galaxy S8 of Galaxy S9.