De Samsung Galaxy S20 Ultra is groots in vrijwel elk opzicht. Er is een 108-megapixelcamera aanwezig, een 100x zoomfunctie, een 40-megapixelfrontcamera, en een 6,9 inch display met 120Hz ondersteuning. Met interne specs die nog het meeste weghebben van een laptop betaal je dan ook de hoofdprijs. Verrassend is dat echter niet. Wel is het voor ons een verrassing dat de S20 Ultra een paar vervelende bugs bevat, waardoor niet het volledige potentieel van deze topper wordt benut.

Het ziet ernaar uit dat de Samsung Galaxy S20 Ultra camera's nog niet helemaal gereed zijn - de fabrikant bevestigt aan ons dat het 'werkt aan een toekomstige update om de camera-ervaring te verbeteren'.

Zelf hebben we problemen ondervonden met overbelichting en de autofocus. Vandaar dat we het toestel nog niet een sterwaardering gaan geven. Verschijnt de update echter niet voor 6 maart (de releasedatum), dan zullen we alsnog de beoordeling geven die we nu in gedachten hebben.

Samsung Galaxy S20 Ultra review in het kort

De Galaxy S20 Ultra is Samsungs grootste Android smartphone, en die komt met een gewaagde sales pitch: je kunt in het bezit zijn van de meest geavanceerde 5G smartphone met imposante cameraspecificaties, mits je bereid bent om meer geld dan ooit tevoren te besteden aan een niet-vouwbare telefoon.

De Ultra is gemaakt voor de early adopters onder ons, en drie eigenschappen steken ver boven de rest uit; er is een gigantisch 6,9 inch display met een zeer vloeiende weergave van 120Hz, vijf camera's om onder meer 108-megapixelfoto's, 40-megapixelselfies en 8K-video mee op te nemen, en er zijn 5G-antennes aanwezig die (in sommige delen van de wereld) een pieksnelheid hebben die 66 keer hoger ligt dan bij 4G.

De boost in cameraprestaties is merkbaar ten opzichte van de Galaxy S10 en Galaxy S10 Plus, maar er zijn wat problemen met de autofocus en overbelichting. Dat weerhoudt de Ultra ervan om uitgeroepen te kunnen worden tot de beste camerasmartphone van dit moment.

De 48-megapixeltelefotocamera stelt ons in staat om objecten van veraf wel heel dichtbij te krijgen. De S20 Ultra zoommogelijkheden overtreffen met gemak de 2x optische en 10x digitale zoom van oudere Galaxy S-toestellen. Ook de gelimiteerde 8x digitale zoom van de Pixel 4 moet in het stof bijten. S20 Utlra foto's met 100x digitale zoom zijn echter verre van Instagram-waardig te noemen.

Samsungs nieuwe 'single-take modus' beantwoordt de dagelijkse vraag 'moet ik een foto of video maken hiervan?' door alle camera's te gebruiken voor een opname.

In een tijdsspanne van 10 seconden wordt er een reguliere foto, groothoekfoto, portretfoto, hyperlapse, reguliere video en nog veel meer opgenomen. Deze functie hield ons uit het instellingenscherm. Ook handig: je kunt 33-megpixelfoto's uit video's plukken, wat in de praktijk erg handig bleek.

(Image credit: Future)

De S20 Ultra heeft monsterlijke specs onder de motorkap zitten: 12 of 16GB RAM en 128GB of 512GB aan intern opslaggeheugen om mee te beginnen.

Verder bevindt er zich een flinke 5000 mAh aan accucapaciteit in het beestje. De grote accu moet onder meer het energieslurpende 5G-signaal aankunnen. In 4G-modus wist de telefoon het 24 uur langer volhouden. In de Benelux zal het echter nog even duren voordat we überhaupt aan de slag kunnen met 5G.

De vingerafdrukscanner onder het display keert terug in de S20 Ultra. Helaas is het de eerste Galaxy S-telefoon zonder koptelefooningang.

Het is onmogelijk om de Galaxy S20 Ultra prijs te rechtvaardigen voor iedereen, zeker omdat er in de Benelux nog geen 5G-dekking te bekennen is, en dat is toch wel een belangrijk onderdeel van de Ultra.

De Galaxy S20 Ultra kan nog het beste gezien worden als Samsung 'Ludicrous Mode', de modus die Tesla in haar elektrische wagens stopt. Toegegeven, de camera is een klein beetje overhyped en inconsistent (momenteel), maar de early adopters onder ons zullen dat zeker voor lief nemen. Het soepel zoomen van 0,5x naar 100x zoom alleen al is een bijzonder toffe feature om in je broekzak te hebben.

Samsung Galaxy S20 Ultra releasedatum en prijs

Releasedatum VS en Australië is 6 maart

Benelux release op 13 maart

128GB + 12GB RAM: €1349

512GB + 16GB RAM: €1549

De Samsung Galaxy S20 Ultra gaat samen met de S20 en S20 Plus in de verkoop op vrijdag 13 maart. Pre-orders zijn al wel meteen mogelijk bij verschillende retailers en op de website van Samsung.

Vreemd genoeg zijn er ook delen in de wereld waar de release van de S20-serie eerder plaatsvindt; woon je in de VS of Australië, dan zijn alle S20-telefoons vanaf 6 maart al te koop.

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S20 Ultra verschijnt in twee versies: eentje met 128GB opslag en 12GB RAM voor €1349 en eentje met 512GB opslag en 16GB RAM voor €1549. Zijn dat bedragen waarvoor je een degelijke gaminglaptop kan kopen? Absoluut. Schrale troost: beide versies zijn qua geheugen uit te breiden via een microSD-kaartje.

Display en schermgrootte

6,9-inch AMOLED display met vloeiende 120Hz weergave

120Hz optie werkt (vooralsnog) enkel met Full HD+ resolutie

Het is een grote telefoon, maar niet zo breed als de 6,8 inch Note 10 Plus

Samsungs 6,9 inch display is zeker niet voor alle handen op deze aardbol weggelegd. Het is onmogelijk om met je duim het hele scherm te bedienen zonder van positie te verwisselen. Gek genoeg voelt hij niet heel veel groter aan dan de Galaxy S10 Plus; de breedte van de S20 Ultra is een stukje smaller dan de 6,8 inch Note 10 Plus en 6,7 inch Galaxy S10 5G.

Vooral in de lengte is de S20 Ultra merkbaar groter, en dat komt doordat de beeldverhouding is verhoog van 19,5:9 naar 20:9. Hij is nog in één hand vast te houden, en er zijn broekzakken te koop waarin het toestel nog volledig verdwijnt, maar voor een prettige gebruikerservaring heb je toch echt twee handen nodig.

Het Super AMOLED display is, zoals we gewend zijn van Samsung, levendig en kent een hoge pixeldichtheid met een resolutie van 3200 x 1440 pixels. Naast de WQHD+ resolutie stemt ook de Full HD+ resolutie ons tevreden. De lagere resolutie zorgt voor betere batterijprestaties en is tevens de enige modus waarin je een ververssnelheid van 120Hz kunt bewerkstelligen. Wellicht dat Samsung in de toekomst wel 120Hz aan gaat bieden in WQHD+ resolutie.

Voor nu is Full HD+ met 120Hz naar onze mening al een significante verbetering ten opzichte van de standaard 60Hz optie. Met 120Hz evenaart de S20 Ultra gaming smartphones als de Asus ROG Phone 2 en Razer Phone 2 qua ververssnelheid. De vloeiende weergave maakt het spelen van (intense) games en het gebruik van andere dagelijkse apps als Instagram een stuk prettiger voor het oog.

(Image credit: Future)

We waarderen het dat Samsung een manier heeft gevonden om het cameragat aan de voorzijde kleiner heeft weten te maken. Selfies zien er tevens beter uit dan ooit tevoren, en van de dubbele S10 Plus frontcamera is ook afscheid genomen.

Het inschatten van diepte wordt nu gedaan aan de hand van software, en die werkt prima. Vandaar zetten we zo onze vraagtekens bij de dieptesensor aan de achterzijde van de S20 Plus en S20 Ultra.

De screen-to-body-ratio van de S20 Ultra is erg indrukwekkend te noemen; de randen zijn écht minimaal. Helderheidsniveaus zijn eveneens top en de vele ondersteunde schermstandaarden als HDR10+ stemmen ons tevreden. Wil je het beste smartphonescherm in huis halen, dan ontkom je niet aan de S20 Ultra.

(Image credit: Future)

Design

Er zijn slechts twee kleuren: Cosmic Gray and Cosmic Black

Minder curve, maar 'valse aanrakingen' blijven bestaan

De bolle camera-opzet en dikkere behuizing zijn niet heel irritant

De Samsung Galaxy S20 Ultra is gemaakt van glas en aluminium. Er is dus geen keramische versie zoals vorig jaar te koop. Het bakbeest verschijnt in twee kleuren: Cosmic Gray en Cosmic Black. De Cloud Blue versie blijft exclusief voor de S20 en S20 Plus, terwijl de kleine S20 exclusief in Cloud Pink te koop is.

Er is nog altijd sprake van een curve aan de randen van de S20 Ultra. Vergeleken met voorgaande Galaxy S-telefoons is de kromming echter een stuk minder extreem. Dat betekent echter niet dat er geen 'ongewenste aanrakingen' worden geregistreerd. De software van Samsung houdt al rekening met het filteren van input van je palm, maar foutloos is hij niet. Wanneer we in de camera-app bijvoorbeeld op de sluiterknop wilden drukken, registreerde de S20 Ultra constant dat wij van zoommodus wilden veranderen. Die feature zit namelijk aan de rand van het display en raakten we aan met onze handpalm.

Naast de lengte en breedte van het toestel (166,9 x 76 millimeter) valt er ook het nodige te zeggen over de dikte. Met 8,8 millimeter is de S20 Ultra een volle millimeter dikker dan de Galaxy S10 Plus. Verder steekt de camera-opzet nogal uit, waardoor hij verre van plat op een tafel zal liggen. Heel vervelend vinden we dit alles niet, maar het zijn wel aspecten om rekening mee te houden.

Galaxy S20 Plus naast de S20 Ultra (Image credit: Future)

Met 220 gram is de Samsung Galaxy S20 Ultra bovendien behoorlijk zwaar te noemen. Ter vergelijking: de S10 Plus weegt 175 gram, en de Galaxy Fold 276 gram. De toename in gewicht heeft alles te maken met de implementatie van het 5G-modem met mmWave-technologie, wat voor ultrasnelle 5G-prestaties moet zorgen. Verder zijn de 108-megapixelcamera en 5000 mAh aan batterijcapaciteit natuurlijk niet gewichtloos.

De Galaxy S20 Ultra offert voor de verandering eens niet camerakwaliteit op voor een mooier design. Hij is groot en ziet er naar onze mening stijlvol genoeg uit. Er zijn zeker mooiere toestellen, maar wat is belangrijker: een superieur design of betere cameraprestaties?

Ga je camera's testen? Doe het dan ook goed (Image credit: Future)

Vijf camera's

108MP hoofdcamera laat jou foto's bijsnijden met minimaal kwaliteitsverlies

Meeste 108MP foto's vertoonden autofocus- en overbelichtingsproblemen

De 100x zoomfunctie is een leuke gimmick, maar niet heel praktisch; 10x zoom is indrukwekkender

Hij heeft de beste frontcamera, maar met de huidige softwareproblemen kan dat niet gezegd worden over de primaire camera

Problemen met de camera's: Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, zijn er momenteel wat problemen omtrent de S20 Ultra camera's. Samsung heeft ons verzocht om een eindbeoordeling mee te nemen in deze review totdat het een camera-update heeft uitgerold. We presenteren hieronder onze huidige bevindingen. Mocht er op termijn een update verschijnen, dan passen we de tekst waar nodig aan.

Verder hebben we een geavanceerde S20 Ultra cameratest uitgevoerd, met onder meer tal van foto's, directe vergelijkingen met Galaxy-toestellen en andere concurrenten.

We kunnen eigenlijk een complete review besteden aan de Samsung Galaxy S20 Ultra camera's. Er is simpelweg ontzettend veel over te vertellen. Dat is goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws wanneer het aankomt op smartphonefotografie. Het is de grootste camera-upgrade voor Samsung-toestellen sinds de Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge.

De gehypete 108MP-modus vinden we in de praktijk niet merkbaar beter dan de standaard 12MP-modus. De extreme fotogrootte zorgt er wel voor dat je kunt bijsnijden met minimaal kwaliteitsverlies. Hetzelfde geldt voor de 8K-videomodus; het geeft je iets meer speelruimte om achteraf materiaal te bewerken.

De 108MP-modus van Samsung is zeker niet foutloos. Meer dan eens is er sprake van overbelichte foto's. Ook zien we dat de camerasoftware van Samsung af en toe wel erg agressief is wanneer het aankomt op het zachter maken van gezichten en texturen. Verder vindt er af en toe focus hunting plaats. Als de camera niet weet scherp te stellen via de autofocus, dan gaat het constant op zoek naar een object om scherp te stellen. Dit resulteert in wazige foto's.

Verder zal het je niet verbazen dat 108-megapixelfoto's niet bepaald klein in formaat zijn. De gemiddelde grootte bedraagt 20MB, en in de praktijk blijkt dat diverse sociale media daar moeite mee hebben. Niet zo gek ook met een resolutie van 12.000 x 9.000 pixels. Twitter verkleinde de foto's niet, maar wees ze gewoon keihard af.

Je loopt dus tegen nogal wat probleempjes op met de S20 Ultra camera. Ook verlies je enkele features in de 108MP-modus. Denk aan motion foto's (niet erg) en een beautymodus (ook niet erg). Verder lijkt er sprake van een standaard beautymodus die huiden wel erg glad doet lijken. Deze functie staat echter nergens aangegeven en is dus ook niet uit te schakelen (wel erg).

In de twee foto's hierboven, genomen met een Ultra en iPhone 11 Pro Max, zien we dat de afbeelding van de Ultra helderder is, maar dit heeft nadelige gevolgen voor het dynamisch bereik. Dit gebeurde nogal vaak tijdens het testen van de camera. Je ziet ook meteen waar het toestel moeite had met focussen. De bokeh is goed daarentegen, en voorziet de achtergrond van een mooie waas.

Afbeelding 1 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 1x (no zoom) Afbeelding 2 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 2x zoom Afbeelding 3 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 4x zoom Afbeelding 4 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 10x zoom Afbeelding 5 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 30x zoom Afbeelding 6 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 100x zoom (max zoom) Afbeelding 7 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra ultra-wide camera – 0.5x zoom

Zo werkt 100x zoom op de Samsung Galaxy S20 Ultra (Image credit: Future)

De 100x digitale zoom van de 48-megapixeltelecamera is een mooie gimmick, maar echt bruikbaar zijn de resultaten ervan niet. Zelfs op een statief vonden we foto's met 30x digitale zoom wat oververscherpt. Het is de 10x hybride optische zoom die de meeste indruk maakt bij ons, zeker in een directe vergelijking met de nieuwe iPhones en Pixels.

Waar de 108MP-camera het af en toe lastig had, blinkt de 40MP-frontcamera juist uit in het schieten van selfies. In de standaard 12MP-modus was er af en toe sprake van autofocusproblemen (en iets meer in de 40MP-modus), maar dan vooral wanneer we zelf gingen bijsnijden.

(Image credit: Future)

Samsung moet gebruikers eigenlijk in staat stellen om meer van de bokeh-modus zelf aan te kunnen passen. Een oppervlakkig scherptediepte-effect limiteert de multifunctionaliteit van de 40MP-camera. Er is niet bijzonder veel wat je bij kunt snijden als de achtergrond altijd wazig is.

(Image credit: Future)

Samsung introduceert ook een feature genaamd 'Smart Selfie Angle'. Dankzij deze optie zoomt de telefoon automatisch uit voor groepsselfies. We hebben deze mogelijkheid al gezien op de Pixel 3, iPhone 11, en S10-serie, maar bij de S20 Ultra gebeurt de uitzoom automatisch als de camera twee of meer gezichten spot. Weer een zorg minder wanneer je een portret wil maken met je vrienden.

Afbeelding 1 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: Samsung Galaxy S20 Ultra Afbeelding 2 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: iPhone 11 Pro Max Afbeelding 3 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: Google Pixel 4 Afbeelding 4 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: Samsung Galaxy S10 Afbeelding 5 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: Samsung Galaxy S10 5G Afbeelding 6 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: Samsung Galaxy Note 10 Afbeelding 7 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: OnePlus 7 Pro

Portretmodus, door Samsung al een tijdje omgetoverd tot Live Focus, werkt beter dan de meeste smartphones in daglicht, maar in situaties met weinig licht heeft de S20 Ultra het lastig. Hoewel we nooit gezegd hebben dat Samsung de beste camera in huis heeft, vinden we het scala aan opties wel erg indrukwekkend bij Samsung. Zo is er de Colour Point-feature. Hierdoor kun je één object in kleur op de foto krijgen, terwijl de rest zwartwit blijft.

(Image credit: Future)

Een flink aantal megapixels gaat vaak gepaard met een nadeel: individuele pixels zijn vaak kleiner. Op tal van goedkope Android-smartphones met 48MP- en 64MP-camera's zien we dat de camera's in situaties met weinig licht bijzonder matig presteren. Gelukkig pakt Samsung het anders aan.

De S20 Ultra heeft inderdaad kleinere pixels van 0,8 microns, terwijl de S20 en S20 Plus de pixelgrootte verhogen tot 1,8 microns (meer dan de S10-serie met 1,4 microns). Er zijn echter twee eigenschappen van de S20 Ultra die de kleinere microns moeten compenseren.

Samsung heeft haar vlaggenschip uitgerust met nona-binning-technologie. Hierdoor combineert de Ultra negen pixels in één, om zo de pixelgrootte in situaties met weinig licht te vergroten naar 2,4 microns. Hierdoor houd je 12-megapixelfoto's over (108 gedeeld door 9? Ja, het klopt).

Ten tweede zit er een grotere fysieke camerasensor op de S20 Ultra. Het gaat om een 1/1,33 inch primaire sensor en een 1/2 inch telefotosensor. We zien minder ruis in avond- en nachtfoto's dankzij deze fysiek grotere sensors die meer licht kunnen absorberen. Zoals hierboven vermeld verpest Samsung het af en toe echter door plaatjes te overbelichten, met als gevolg dat kiekjes er vaak wat kunstmatig en (te) gladjes uitzien.

De S20 Ultra beschikt over de beste hardware die we ooit hebben gezien op een camerasmartphone, en verdient dan ook veel van de hype die gaande is rondom het apparaat. Er zijn echter diverse kwaaltjes die ervoor zorgen dat het volle potentieel van de S20 Ultra camera-opzet niet bereikt wordt. Hopelijk kan dit aan de hand van toekomstige updates verholpen worden.

Samsung Single Take en 8K video's

Samsung heeft nog altijd de beste camera-app

33MP foto's knippen uit video's en 'Single Take' modus bieden flexibiliteit

8K video's opnemen mogelijk en laat je achteraf bijsnijden, maar komt wel met dezelfde autofocusproblemen

De camera-applicatie van Samsung blijft naar onze mening nog altijd tot de beste ooit behoren. Het weet robuuste features te combineren met een vrij simpel en overzichtelijk menu. Je kunt overal in de app swipen om te wisselen tussen de frontcamera en de camera's aan de achterzijde. Via een handgebaar is het zelfs mogelijk om de selfiecameratimer te activeren. Verder vinden we het prettig dat je met een dubbele klik op de aan/uit-knop de camera-app kunt opstarten zonder naar het scherm te kijken.

De nieuwe 'Single Take' modus is naar onze mening een blijvertje. Deze feature laat alle camera's een foto en/of video maken, waardoor je in totaal uitkomt op 13 foto's en video's (van maximaal 10 seconden), om vervolgens zelf de beste eruit te kiezen. Het lijkt en voelt veel meer te zijn met een gimmick, en we hopen dat anders smartphonefabrikanten op termijn met iets vergelijkbaars komen.

(Image credit: Future)

De S20 Ultra introduceert 8K-resolutie voor het opnemen van video's. Samsungs Super Steady stabilisatietechnologie heeft nu ook anti-rolstabilisatie (maximaal 60 graden). Beide functies klinken goed op papier, maar je kunt ze helaas niet tegelijkertijd gebruiken.

Super Steady werkt niet in 8K-resolutie, zelfs niet in 4K-resolutie. Het is vooralsnog gelimiteerd tot 1080p. Verder: 8K is gelimiteerd tot 24 frames per seconde. Je krijgt dus niet alle toeters en bellen die je mag verwachten bij het opnemen van een 4K of Full HD video.

8K is wel handig wanneer je achteraf nog de behoefte voelt om video's bij te snijden en/of bewerken zonder al te veel te hoeven inleveren op kwaliteit. 4K geeft ons weer meer framerates en zoomcapaciteiten. Zo krijg je 20x zoom in 4K video's, terwijl je met 8K niet verder komt dan 6x. Net als bij 8K gaat 4K gepaard met autofocusproblemen, en we zien hier dan ook een patroon ontstaan; grotere cijfers zijn niet altijd beter.

8K video's opnemen gaat gepaard met de nodige MB's. Het kost ongeveer 600MB om één minuut aan 8K content in HEIC-formaat op te slaan. Elke 8GB maakt de telefoon een nieuwe video aan. Mocht je van plan zijn om vaak 8K te gaan gebruiken, dan is het slim om de 512GB-versie te overwegen.

Dankzij de ingebouwde videotrimmer konden we zelf al veel van onze 8K video's trimmen. Verder vinden we de optie om 33MP foto's te halen uit video-opnamen bijzonder handig, en de eindresultaten stemden ons vaak tevreden.

The S20 Ultra introduces 8K-resolution video recording, and Samsung's Super Steady stabilization now incorporates anti-rolling correction (up to 60 degrees). Both sound great, but both can't be used at the same time.

5G, batterijduur, specs, en software

5G mmWave kán 66x zo snel zijn als 4G, maar is in de Benelux nog lang niet beschikbaar

Aan snelheid geen gebrek

Samsungs Quick Share-functie aapt Apple's AirDrop na, waardoor je makkelijk en snel bestanden kunt uitwisselen met andere S20-telefoons (voor nu)

De Galaxy S20 Ultra zal voor vele kopers de eerste 5G telefoon ooit zijn. In 2019 ondersteunde slechts 1 procent van alle toestellen 5G. De technologie staat dan ook nog in de kinderschoenen.

Waar in sommige delen van de wereld al volop publiekelijk geëxperimenteerd wordt met 5G, moeten we in de Benelux nog een tijdje wachten. Er worden momenteel in Nederland al gesloten tests gehouden, en het is de bedoeling dat tegen eind 2020 5G in enkele delen van het land beschikbaar wordt.

Vooralsnog blijft er dan ook een groot pluspunt van de Galaxy S20 Ultra onbenut in de Benelux. Dat is jammer, want de S20 Ultra heeft alles in huis om de potentieel razendsnelle 5G-prestaties aan te kunnen. Net als de S20 Plus is de Ultra uitgerust met mmWave-technologie voor zeer rappe downloadsnelheden. De reguliere S20 is enkel uitgerust met sub-6-technologie voor een zo goed mogelijk bereik, waarover ook de Plus en Ultra beschikken.

Onze Amerikaanse collega's hebben op het mmWave-netwerk van Verizon een snelheid van 1,9Gbps weten te behalen. Dit netwerk is ontzettend snel, maar heel beperkt in bereik. Het merendeel van de tijd wordt er gebruikgemaakt van sub-6 (bereik van 200Mbps tot 500Mbps). In Londen zijn enkel sub-6-netwerken te gebruiken, en het blijkt dat hogere snelheden behaald kunnen worden op 4G LTE met een iPhone 11 dan 5G met een S20 Ultra.

(Image credit: Future)

Verder is er aan power geen gebrek onder de motorkap. De high-end Exynos 990 drijft de S20 Ultra aan. Er zijn twee versies beschikbaar: 12GB RAM / 128GB opslag en 16GB RAM / 512GB opslag. Beide uitvoeringen bieden uitbreidbaar opslaggeheugen aan via een microSD-kaartje.

Samsungs One UI 2.0 software past Android 10 aan en geeft het de herkenbare One UI-look die we kennen van vorig jaar. Vergeleken met versie 1.0 zien we minieme verbeteringen in het design. Het grootste voordeel van One UI is het gebruiksgemak met één hand; door het merendeel van de menu-onderdelen in de onderste helft weer te geven, is gebruik met één hand zelfs met de S20 Ultra af en toe mogelijk. Verder is Google Duo nu geïntegreerd in de bel-app, en kun je met maximaal acht mensen videobellen in Full HD.

Een andere nieuwe toevoeging is Quick Share, de Samsung-versie van Apple's AirDrop. Quick Share stelt je in staat om gemakkelijk en snel bestanden met meerdere mensen (tegelijkertijd) te delen, zonder dat je Bluetooth nodig hebt. De feature is momenteel echter exclusief voor de Galaxy S20-serie. Het is de bedoeling dat oudere Samsung-telefoons binnenkort ook de functie gaan ondersteunen.

Batterijduur en opladen

5000mAh is gigantisch, maar niet compleet overbodig

5G en 120Hz verbruiken relatief veel energie

Samsung levert 25W oplader mee, maar de Ultra werkt ook met 45W oplader en ondersteunt 15W draadloos opladen

Het gebruiken van 5G blijkt een nogal energieslurpende bezigheid. Het is dan ook niet gek dat Samsung de Galaxy S20 Ultra uitrust met 5000 mAh aan accucapaciteit. In de praktijk blijkt de Ultra het 24 uur langer vol te houden op één cyclus wanneer je geen gebruikmaakt van 5G. Aangezien er in de Benelux nog geen 5G is, mag je spreken van een waar accubeest.

De Ultra houdt het op één cyclus doorgaans twee volle dagen uit. Heb je de 120Hz optie aan, dan mag je rekenen op anderhalve dag ongeveer bij regulier tot intensief gebruik. Ben je erg gesteld op een zo goed mogelijke batterijduur? Dan raden we aan om 60Hz standaard in te schakelen, al vinden wij het erg lastig om afscheid te nemen van de vloeiende 120Hz weergave.

Samsungs Super Fast Charging keert terug. De S20 Ultra ondersteunt maximaal 45W snelladen. In de doos zit een 25W oplader. Qua oplaadsnelheid is de Ultra dan ook vergelijkbaar met de Galaxy Note 10 Plus. Ook de draadloze oplaadsnelheid bedraagt maximaal 15W.

Ondanks de grotere batterij wisten we de telefoon voor 31 procent op te laden binnen 15 minuten met de reguliere oplader. Binnen 30 minuten was het apparaat voor 63 procent gevuld.

Koop de Galaxy S20 Ultra als...

Je houdt van smartphones met een groot, mooi display

Dit 6,9 inch display is een waar lust voor het oog. De schermranden zijn minimaal, komt met levendige kleuren en uitstekende helderheidsniveau's. Als kers op de taart is er 120Hz ondersteuning aanwezig voor een uiterst soepele weergave.

Je nu al een 5G-ready smartphone wil

5G is allesbehalve mainstream in de wereld, en in de Benelux duurt het ook nog even voordat de nieuwe netwerkstandaard beschikbaar zal zijn. Koop je de S20 Ultra, dan weet je in ieder geval wel dat je bij de 5G-release in eigen land meteen razendsnel kunt internetten.

Je houdt ervan om op te vallen met cameragimmicks

De S20 Ultra camera-opzet barst van het aantal megapixels en kekke features. Hoewel de 108MP-foto's niet perfect zijn en de 100x digitale zoom niet echt bruikbaar is, zijn het wel mooie gimmicks om te laten zien op feestjes. Daarnaast zijn er tal van andere functies aanwezig (Single Take bijvoorbeeld) die ook op lange termijn een meerwaarde hebben.

Koop de Galaxy S20 Ultra niet als...

Je de beste camerasmartphone wil hebben

De cameratechnologie die Samsung gebruikt is nieuw en veelbelovend, maar momenteel nog verre van perfect. Hoewel we zeker af en toe mooie foto's wisten te schieten met de Ultra, kunnen we het toestel zeker niet bestempelen als beste camerasmartphone.

Je meer van kleine smartphones houdt

De Galaxy S20 Ultra is gigantisch en voor velen niet te gebruiken met één hand zonder pijn te krijgen. Helaas is er geen opvolger van de S10e gepresenteerd, waardoor de reguliere S20 je beste optie is van de nieuwe S20-serie.