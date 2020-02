De Samsung Galaxy S20 Plus is een capabele opvolger van een van onze favoriete 2019 smartphones. Er is onder meer een verbeterd display aanwezig, een kwalitatief uitstekende zoomcamera, en een lading aan extra video-opnamemogelijkheden. Ook mogen we dankzij de 5G-ondersteuning de S20 Plus behoorlijk toekomstbestendig noemen.

Samsung Galaxy S20 Plus hands-on samenvatting

De Samsung Galaxy S10 Plus behoort met recht tot een van onze favoriete smartphones uit 2019. Zijn opvolger, de Galaxy S20 Plus, heeft dan ook flinke schoenen te vullen. Door allerlei tweaks en verbeteringen moet de nieuwe Plus dit gaan waarmaken.

De meest opzichtige verbetering van de S20 Plus lijkt het scherm te zijn. Helaas is het niet mogelijk om de hoge 120Hz ververssnelheid te combineren met de maximale WQHD+ resolutie, maar in Full HD+ is het display alsnog top te noemen.

De Galaxy S20 Plus camera-opzet mag dan op papier niet heel indrukwekkend anders lijken, maar schijn lijkt te bedriegen. Alle camerasensoren zijn toch net wat beter en multifunctioneler. Met name de telefotolens lijkt ontzettend goed werk te verrichten. Dankzij 3x optische zoom en 30x digitale zoom kun je nu lekker ver inzoomen.

Ook andere verbeteringen als de batterijcapaciteit, meer RAM, en de nog snellere chipsets kunnen we waarderen. Uiteraard verdient de toevoeging van 5G-ondersteuning een vermelding, al is het voor nu de vraag hoe snel gebruikers in de Benelux nu écht gebruik kunnen gaan maken van deze nieuwe telecommunicatiestandaard.

Toch dienen we enkele kanttekeningen te plaatsen. Zo vinden we het design van de S10 Plus nu niet bepaald bijzonder. Ook is de camera-opzet qua looks wat gewoontjes, én we kunnen natuurlijk niet deze samenvatting maken zonder te melden dat het gemis van de koptelefooningang groot (en onnodig) is.

Naast al deze kritiekpuntjes is de Plus-versie ook niet meer het beste wat Samsung te bieden heeft. Die eer is namelijk weggelegd voor de Galaxy S20 Ultra. Deze joekel van een telefoon is groter, heeft een hogere accucapaciteit, en een 108-megapixellens aan boord, waardoor de S20 Plus af en toe niet zo heel indrukwekkend lijkt.

Details daargelaten blijft de Galaxy S20 Plus natuurlijk een bijzonder volledige telefoon met enkele merkbare upgrades ten opzichte van zijn voorganger. Kom je van een Samsung ouder dan een S10-model, dan ziet het ernaar uit dat de S20 Plus het overwegen waard is.

Meer weten over onze eerste bevindingen van de S20 Plus? Lees hieronder verder:

Samsung Galaxy S20 Plus releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

In Nederland is het voordeel dat de Samsung Galaxy S20 Plus verschijnt in zowel een 5G-versie als een 4G-versie. Heb je geen zin om 100 euro extra te betalen voor een nieuwe telecommunicatiestandaard die nog niet hier is? Dan kost de S20 Plus jou net zoveel als de S10 vorig jaar bij de release, namelijk 999 euro.

Voor nu ziet het ernaar uit dat alle S20 Plus-modellen in de Benelux beschikken over 128GB aan intern opslaggeheugen. Het geheugen is wel verder uitbreidbaar met een microSD-kaartje. Verschil tussen de 4G- en 5G-versie zit 'm ook in het werkgeheugen; bij de 4G-versie heb je 8GB RAM, en de 5G-variant is uitgerust met 12GB RAM.

Op 6 maart verschijnt de S20 in de Verenigde Staten, Australië, en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Benelux moeten we iets langer wachten; de telefoons gaan hier op 13 maart officieel in de verkoop, maar de nieuwe S20 Plus-modellen zijn wel al te bestellen als pre-order.

Design en scherm

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S20 Plus maakt gebruik van een 6,7 inch groot scherm. Dat is nogal een verschil met zijn voorganger, die het moest doen met een schermdiagonaal van 6,4 inch. Er is hier echter sprake van een baas boven baas-situatie; de S20 Ultra kent een diagonaal van 6,9 inch.

Het gaat om een AMOLED-display met een cameragat op dezelfde plek als de Note 10-serie. Volgens Samsung is het gaatje 55 procent kleiner dan dat van de S10-serie. Bij het gebruiken van de Plus viel ons het cameragat ook nauwelijks op, alhoewel een pop-up-camera het scherm helemaal perfect had kunnen maken.

De resolutie bedraagt 3200 bij 1440 pixels, wat neerkomt op Wide Quad High Definition (WQHD+). Dat is net geen 4K-resolutie, maar nog altijd heel scherp te noemen. Net als alle andere Samsung-smartphones staat de resolutie standaard ingesteld op Full HD+, met als gevolg dat het iets minder scherpe display het wel langer volhoudt op één cyclus.

(Image credit: Future)

Nieuw is dat je met Full HD+ nu ook een ververssnelheid van 120Hz kunt selecteren, dat is twee keer zo snel als de reguliere ververssnelheid van een smartphone tegenwoordig. In theorie betekent dit dat alles een stuk vloeiender wordt weergegeven, en in de praktijk kunnen we dit alleen maar beamen. Gamen en scrollen tijdens het browsen zijn twee bezigheden waarbij je écht voordeel merkt van deze technologie.

Helaas is de Galaxy S20 Plus niet in staat om een ververssnelheid van 120Hz aan te houden wanneer de WQHD+ resolutie is ingeschakeld. Een vreemde concessie, en we verwachten dat toekomstige Galaxy S- en Galaxy Note-telefoons niet deze beperking hebben.

Design

Toegegeven, de Samsung Galaxy S10 Plus was zeker niet de meest adembenemende smartphone die je in huis kon halen vorig jaar, maar hij had tenminste een eigen identiteit. Denk aan het herkenbare camerablok aan de achterzijde en het chique metalen frame, en het flink gebogen display zorgde voor een prettige handligging.

Wat dat betreft is de Galaxy S20 Plus een stuk saaier te noemen. Allereerst is het camerablok ingeruild voor een flink uitstekende rechthoek die in de bovenhoek is geplaatst, iets wat we op vrijwel elke andere telefoon uit 2020 ook gaan zien. De glazen achterzijde (er is geen keramiek-optie meer) voelt niet zo prettig als voorheen, en de plaatsing van de frontcamera is naar onze mening niet minder erg dan een gewone regendrupnotch.

Er zijn zeker de nodige redenen te bedenken voor de camera-opzet die uitsteekt en de verandering in materiaalkeuze. Denk bijvoorbeeld aan het optimaal gebruikmaken van de beschikbare ruimte, of betere beveiliging van componenten, maar het resultaat is dat de S20 Plus iets minder 'Samsung' aanvoelt dan gewenst.

Samsung Galaxy S20 Plus (L) vs Samsung Galaxy S10 Plus (R) (Image credit: Future)

De telefoon is groot te noemen, maar niet gigantisch. De afmetingen bedragen 161,9 x 73,7 x 7,8 millimeter. Ook is het gewicht van 186 gram nog enigszins te doen.

Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren Cloud Blue, Cosmic Gray, en Cosmic Black. Cloud Pink is enkel beschikbaar als kleur bij de reguliere Galaxy S20.

Vier camera's

Je krijgt vier camera's aan de achterzijde tot je beschikking bij de Samsung Galaxy S20 Plus. Dat is hetzelfde aantal als bij de S10 Plus, en op het eerste gezicht lijkt er dan ook niet heel veel anders. Schijn bedriegt echter.

De hoofdlens blijft een 12-megapixellens met een f/1,8 diafragma. Dat is theoretisch gezien inferieur aan de S10 met f/1,5 + f/2,5 dubbel diafragma. De S10 wisselt hiertussen, afhankelijk van de lichtsituaties (eerstgenoemde voor betere foto's bij weinig licht).

Samsung heeft echter de grootte van individuele pixels verhoogd van 1,4 microns naar 1,8 microns. Combineer dat met een grotere sensor, en je weet dat de S20 meer details en licht vast kan leggen dan zijn voorganger.

(Image credit: Future)

Verder is er een 12/megapixelgroothoeklens inbegrepen met een diafragma van f/2,2. De S10 had een 16-megapixelgroothoeklens, waardoor je in resolutie wat achteruitgaat. Desalniettemin moet de algehele fotokwaliteit wel beter zijn; de sensor is groter en kent grotere pixels (1,4 microns versus 1 micron). In onze tests zagen groothoekfoto's er dan ook prima uit.

Dé camera die het meeste vooruitgang heeft geboekt, dat is toch wel de telefotolens. Vergeet de 12-megapixeltelelens van de S10; de S20 heeft een 64-megapixelexemplaar met 3x optische zoom en 30x digitale zoom. Toegegeven, de S20 Ultra met 10x optische zoom en 100x digitale zoom gaat nog een stap of twee verder, maar dat wil niet zeggen dat de prestaties van de S20 Plus ondermaats te noemen zijn. Het blijft een handige en veelzijdig werkende lens.

Met de meeste camera-apps zien we dat het wisselen tussen cameralenzen met horten en stoten gepaard gaat, maar dit is niet het geval bij de Samsung Galaxy S20 Plus. De transitie is verrassend soepel, en het heeft zo ook een meerwaarde; je kunt al uitzoomend goed zien waar je nu exact opgericht hebt.

(Image credit: Future)

Als laatste lens aan de achterkant behandelen we de Time of Flight-sensor voor een geavanceerd scherptediepte-effect. De lens is niet volledig nieuw en zien we op steeds meer smartphones terug. We moeten nog altijd een smartphone vinden die ons echt omver blaast met deze technologie.

Aan de voorzijde vind je een enkele 10-megapixellens terug, dezelfde die op de S10 en Note 10 te vinden zijn. Details, kleuren en lichtweergave waren allemaal top te noemen in onze selfies. Ook de Live Focus-modus, wat de achtergrond moet doen vervagen, was vrij accuraat in onze testperiode. Soms had de feature echter wat moeite met ons haar.

Over het algemeen kunnen de S20 Plus testfoto's ons zeer bekoren. Een groot deel van deze loftrompet heeft Samsung te danken aan haar eigen post processing camerasoftware, dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om alles net wat mooier te maken.

Een nieuwe functie is de 'single-take' modus. Deze schakelt automatisch tussen de drie camera's aan de achterzijde in een tijdsspanne van 10 seconden, om vervolgens tal van foto's en video's vast te leggen met alle beschikbare lenzen. Het vervangt de vraag 'Moet ik een foto of video maken?' met 'Waarom niet allebei?'.

Uiteindelijk zit je opgezadeld met foto's, ultra-wides, portretfoto's, hyperlapsevideo's, reguliere video's, en meer. Het klinkt misschien een beetje als een zooitje ongeregeld, maar het zorgde er wel voor dat we vrijwel niet meer in het cameramenu hoefden rond te swipen, op zoek naar de beste instellingen.

(Image credit: Future)

Een andere grote highlight van de nieuwe S20-serie is de optie om te filmen in een resolutie van 8K. Helaas is de framerate gelimiteerd op 24 frames per seconde. Wel fijn: je kunt video's bijsnijden en bewerken, waarna je deze zonder kwaliteitsverlies kunt omzetten naar 4K of 1080p.

Verder is er een nieuwe videomodus genaamd Pro Video, wat vergelijkbaar is met Pro Fotomodus. Dingen als diafragma, ISO, witbalans en meer kun je in deze modus zelf aanpassen.

5G,batterijduur, specs en software

In de Benelux verschijnt de Samsung Galaxy S20 Plus met Samsungs zelfgemaakte Exynos 990 chipset. Bijzonder is dat de S20 Plus verkrijgbaar is als 4G- en 5G-versie, al zal de 5G-versie in grotere getale aanwezig zijn in webshops. Buiten de ondersteuning voor het te verschijnen nieuwe netwerk heeft de 5G-versie 12GB RAM in plaats van 8GB zoals het geval is bij de 4G-editie.

(Image credit: Future)

We verwachten dat de prestaties van de nieuwe chipset net weer een stukje hoger liggen dan vorig jaar. In onze testperiode waren we zeer te spreken over de snelheid, en het zou ons niets verbazen als ze zich kunnen meten met de nieuwe iPhones.

Uit de doos draait de Samsung Galaxy S20 Plus op Android 10, met daaroverheen Samsungs eigen One UI 2.0 softwareschil.

De Samsung Galaxy S20 Plus maakt gebruik van 4500 mAh aan accucapaciteit, en dat is behoorlijk voor een high-end smartphone. Gezien het 120Hz paneel verwachten we echter dat er ook wel wat meer nodig is dan de 4100 mAh van de S10 Plus vorig jaar.

Samsungs snelle oplaadtechnologie keert terug, en je kunt er meteen gebruik van maken dankzij de inbegrepen 25W snellader. Draadloos opladen is mogelijk met een snelheid van maximaal 15W. Ook kun je andere draadloos oplaadbare apparaten opladen met deze smartphone (mits deze Qi-compatibel zijn). Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Buds (Plus).

(Image credit: Future)

Vroeg verdict

De Samsung Galaxy S20 Plus brengt enkele belangrijke verbeteringen met zich mee die veel nieuwe gebruikers kunnen aantrekken, afhankelijk van wat je precies zoekt in een smartphone. De schermtechnologie is indrukwekkend, en de zoomlens lijkt een echte topper te zijn.

Ben je al in het bezit van een Samsung Galaxy S10 Plus of een gelijkwaardig toestel? Dan zal deze S20 Plus waarschijnlijk niet het upgraden waard zijn. Het lijkt alsof Samsung de meeste moeite heeft gestoken in de imposante (en gigantische) Galaxy S20 Ultra. Daar betaal je dan ook weer enkele honderden euro's meer voor, maar stiekem hadden we iets meer spektakel verwacht bij de Plus-versie.

Het is zeker mogelijk dat de S20 Plus over geheime talenten beschikt die we in onze korte hands-on nog niet hebben ontdekt. We hopen er misschien ook wel op. Hoe dan ook lees je ons eindoordeel over de Galaxy S20 Plus in de aankomende weken, nadat we eerst meer tijd hebben besteed met het vlaggenschip van Samsung.