Echte draadloze koptelefoons zoals de Samsung Galaxy Buds zijn één van de grootste trends in de wereld van de audio op dit moment, alle grote merken koptelefoons willen een deeltje van de actie inpikken. Stichter hiervan is Apple, waarbij de introductie van diens Apple AirPods zorgde voor een grandioos succes.

En hoewel de Samsung Galaxy Buds de meest recente grote stap zijn van deze Zuid-Koreaanse tech-gigant in de wereld van de true wireless earbuds, zijn ze niet de eerste poging om echt draadloos te gaan. Het bedrijf heeft immers al twee generaties van de Gear IconX op de markt gebracht.

Wat de Galaxy Buds onderscheid van de IconX us dat de laatstgenoemde nuet gekoppeld is aan de Gear-branding en juist onder de Galaxy-familie schaart. Daarmee is het onderdeel van de nieuwe Galaxy S10 , Galaxy S10 Plus en Galaxy S10e – drie smartphones die coole trucjes hebben in combinatie met de Buds, maar daarover dadelijk meer.

[Update: Een Samsung Galaxy Buds update levert hands-free Bixby stembesturing, maar ook verbeterde aanraakbediening. Bovendien kun je de functie voor omgevingsgeluid continu geactiveerd houden. We moeten deze functies nog testen, maar we laten je onze mening weten zodra de test is voltooid. ]

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Buds zijn beschikbaar € 149 en zijn daarmee iets goedkoper dan de Apple AirPods.

De lanceringsdatum van de Samsung Galaxy Buds is geweest op 8 maart in Amerika, West-Europa, de UK en het Midden-Oosten.

Als je de Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus of Galaxy S10e vooraf besteld had, was de kans best groot dat je er een gratis paar Galaxy Buds bij gekregen had. Dit aanbod gold tot en met 7 maart - of zolang de voorraad strekte.

Bron afbeelding: TechRadar

Ontwerp

Over het algemeen zien de Samsung Galaxy Buds er erg goed uit, met een mooi en strak volledig wit ontwerp met de twee oordopjes en een oplaadcassette.

De oordopjes zelf zien er slank en compact uit, met subtiele rubber uitsteeksels om ze stevig in je oren te laten zitten. Je krijgt rubber oordopjes meegeleverd in de maten klein, middel en groot. Bovendien zitten er extra maten oorklemmetjes in de doos, zodat je voor ieder oor een perfecte pasvorm kunt combineren.

Hoewel de dopjes juist wat klein en los in je oren lijken te zitten, met het gevoel alsof ze er ieder moment uit kunnen vallen, zitten ze verrassend stabiel en zijn ze comfortabel in gebruik.

Het ontbreken van kabels zorgt er namelijk voor dat ze niet door die kabels naar onderen worden getrokken. Dat betekent dat ze blijven zitten, hoe vaak je ook met je hoofd schud of knikt. Zelfs een flinke sportsessie in de sportschool of een rondje hardlopen was geen enkel probleem - de dopjes bleven perfect zitten.

Bron afbeelding: TechRadar

Een coole ontwerpfunctie is het gebruik van parelmoer in de behuizing van de oordopjes, waardoor het licht op een heel mooie manier tot leven wordt gewekt in een bijna holografisch effect op je oordopjes.

Naast het feit dat ze er goed uitzien, dient de behuizing van de oordopjes ook als bedieningsinstrument. De oordopjes zijn aanraakgevoelig en kunnen worden gebruikt om de muziek de spelen/pauzeren, doorschakelen naar het volgende of vorige nummer en het opnemen of beëindigen van telefoongesprekken. Bovendien kun je op compatible smartphones gebruik maken van de Voice Assistant van Samsung, Bixby.

Je kunt de functie van het lang indrukken van de Galaxy Buds aanpassen via de Samsung Galaxy Wearable app (Android), waarbij je kunt kiezen uit volume (hoger op het linker oordopje, lager op het rechter oordopje) of voor het activeren van Bixby (lang indrukken op één van beide oordopjes).

De aanraakbediening is praktisch en prettig, maar je moet wel heel nauwkeurig te werk gaan met de aanrakingen. Je moet genoeg kracht uitoefenen op de vlakke delen van de oordopjes om ze de juiste actie te laten uitvoeren. Regelmatig gingen we daarmee de mist in of oefenden we niet genoeg druk uit, waardoor we het nogmaals moesten proberen (en nog eens...).

Hoewel dat niet meer is dan wat ongemak wanneer je de dopjes aan je bureau gebruikt, kan het vervelender zijn wanneer je loopt met de dopjes in. Je handen zijn dan immers minder stabiel. Denk bijvoorbeeld ook aan een sportsessie of een rondje hardlopen. Het goede nieuws is dat je uiteindelijk went aan de bediening, hoewel we het nog altijd niet 100% onder de knie hebben gekregen.

Bron afbeelding: TechRadar

Samsung Galaxy Buds oplaadcassette

Laten we nu naar het doosje kijken waar de oordopjes in geleverd worden. Deze ins ontzettend compact en kan makkelijk in je broekzak meegenomen worden als je op pad bent met deze oordopjes in.

Als je eerder gewerkt hebt met de Samsung Gear IconX, weet je dat het totale pakketje bij deze buds een stuk kleiner is dan diens voorganger. Hij is in feite 30% kleiner, en dat maakt een groot verschil als je hem in je broekzak wil meenemen!

Het doosje voelt over het algemeen best stevig en solide. Hij heeft een stevig klepje op de bovenkant, met magneten die de oordopjes op hun plek houden wanneer je ze niet gebruikt.

Aan de buitenkant van het doosje vind je een klein led-lampje. Daaraan zie je het energieniveau van de oplaadbare batterij van de opbergcassette. Een led-lampje aan de binnenkant van de opbergcassette toont je hoe veel energie je oordopjes nog hebben.

Op de achterkant van het opbergdoosje vind je een USB-C oplaadpoort – de Galaxy Buds wordt geleverd met een USB kabel, zodat je ze kunt opladen in de opbergcassette. De buds zelf hebben een batterijduur van 6 uur, waarbij de opbergdoos je nog eens voorzien van 7 uur aan energie. Dat is best goed voor echte draadloze oordopjes.

Bron afbeelding: TechRadar

De Samsung Galaxy Wearable app vertelt je hoe veel energie de buds nog hebben als je ze uit hun doosje haalt, maar het laat je niet zien hoe veel energie er nog in de oplaadcassette zit, in tegenstelling tot de Apple AirPods – in plaats daarvan zul je het moeten doen met de led-lampjes aan de buitenkant van het hoesje om het energieniveau in te schatten.

Een van de meest interessante functies van deze koptelefoon is het feit dat je ze draadloos kunt opladen in hun doosje. Dat houdt in dat wanneer je een Qi compatible draadloos oplaadstation hebt – bijvoorbeeld voor je smartphone – je de oordopjes op het platform kunt leggen om ze op te laden.

Dat is vooral praktisch aangezien de nieuwe Galaxy S10-serie voorzien is van een twee-weg draadloze oplader.

Als je deze functie dus geactiveerd hebt op je Galaxy S10 smartphone en je legt je oortjes op de achterkant van je smartphone, dan worden ze netjes opgeladen. Dat is een slimme functie, die voor ons erg goed werkte in onze korte testperiode.

Functies en prestaties

Als je beschikt over een Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus of Galaxy S10e, is het koppelen van de oordopjes een fluitje van een cent. Het komt overeen met het koppelen van de Apple AirPods met één van diens iPhones.

Connectiviteit lijkt te wisselen tussen verschillende gebruikers. Meerdere auteurs op Techradar hebben de buds getest. Waar sommigen een probleemloze verbinding tot stand wisten te brengen, hadden anderen soms een haperende verbinding.

De meeste van deze connectiviteitsproblemen lijken opgelost te zijn met behulp van software updates die door Samsung zijn uitgestuurd. Maar net als bij andere echte draadloze oordopjes kun je ook bij deze buds problemen ondervinden wanneer je ze in de buurt van andere Bluetooth apparaten gebruikt.

Sinds de laatste update hebben we geen problemen meer ondervonden met een haperende Bluetooth-verbinding.

Bron afbeelding: TechRadar

Waar de vorige echte draadloze oordopjes van Samsung, de Gear IconX, niet bepaald indruk maakte, weten de Galaxy Buds juist wel hun podium te pakken; met een goede scheiding tussen de lage, midden en hoge tonen en een warme, diepe bas, klinkt muziek erg goed wanneer ze uit deze kleine dopjes komen.

Dat zou eigenlijk niet als een verrassing moeten komen, aangezien de dopjes mede ontwikkeld zijn door de audio experts van AKG.

Wij begonnen met het luisteren van Radiohead’s ‘Daydreaming’ en waren onder de indruk van de details en de helderheid van de vocale partijen, die werden aangevuld door de zachte piano arpeggio's en soepele synthesizers.

De korrelige en vervormde zang zweeft soepel van links naar rechts en zorgt zo voor een mooie harmonie, terwijl violen en cello's boven en onder de mix dralen.

Toch laten de Galaxy Buds hun echte kracht zien als het aankomt op de basfrequenties, zoals het zware nummer als Billie Eilish’s ‘Bury A Friend’. Bij nummers als dit zorgen de luchtverplaatsende dynamische drivers er voor dat je de bas bijna kunt voelen in je borst - een ongewone ervaring bij dit soort draadloze oordopjes.

Bron afbeelding: TechRadar

Wij hebben deze volledig draadloze oordopjes ook getest bij de soundtrack van de indie puzzle-platformer game Fez, door de componist Disasterpeace. Tijdens het luisteren naar ‘Puzzle’, waren we onder de indruk van de levendige weergave van het geluid door de Galaxy Buds, met de vervormde sinusgolven die afzwakten en opwelden, terwijl schelle synthesizers in alle helderheid door de muziek doordrongen. Orgel-achtige arpeggio's en heldere bellen klonken ook levendig binnen het warme klankbeeld.

Als gevolg van dat warme en zware klankbeeld, kunnen de middentonen een beetje onderdanig lijken. Het is daardoor niet het meest natuurlijke klankbeeld dat je zult horen. Als je een echte muziekliefhebber bent, zul je in de middentonen wat meer power verwachten voor een meer accurate weergave van je muziek.

Als je juist houd van bas-rijke muziek, zul je genieten van het geluid van de Galaxy Buds. Natuurlijk bieden ze niet dezelfde kracht of geluidsisolatie als een paar goede over-ear koptelefoons, maar voor volledig draadloze oordopjes is de geluidskwaliteit echt indrukwekkend.

Bron afbeelding: TechRadar

Samsung Galaxy Buds app

In de Galaxy Wearable app vind je een paar leuke extra functies, waaronder een equalizer, waarmee je kunt schakelen tussen verschillende voorinstellingen, waaronder een ‘Bass Boost'. We merkten hier geen grote verschillen op in de geluidsweergave van de oordopjes, maar het is een leuke aanvulling.

Via de app kun je ook de 'ambient sound' functie activeren, waarbij het achtergrondgeluid van je omgeving gemengd wordt met de muziek. De koptelefoon gebruikt hiervoor de ingebouwde microfoons van de oordopjes. Een handige functie als je de buds gebruikt tijdens het hardlopen en je niet afgesloten wil worden van de buitenwereld. Het is immers een stuk veiliger als je iets van je omgeving kunt horen!

De oordopjes kunnen ook geluiden wegfilteren, zoals het rumoer van verkeer, terwijl het stemmen versterkt die dichtbij zijn. Daardoor kun je alert blijven op geluiden in je omgeving, zonder compromissen te maken als het aankomt op de kwaliteit van je muziek.

Hoewel dit een praktische functie is, liepen we toch tegen problemen aan. Vooral wanneer de wind flink waait. In deze omstandigheden werd het geluid van de wind versterkt, wat zorgde voor een oncomfortabel schril fluitend geluid.

Ben je de kleine oordopjes kwijt en weet je niet meer waar je ze hebt neergelegd? Dan kun je de ‘Find My Earbuds’ functie in de app gebruiken om ze op te sporen. Met deze functie ingeschakeld, maken de Galaxy Buds een constant piepend geluid, zodat je ze snel kunt vinden.

Eindoordeel

Het lijkt erop alsof Samsung de juiste mix heeft gevonden met de Galaxy Buds, waardoor ze een geduchte tegenstander worden voor de Apple AirPods als je kijkt naar het ontwerp, het geluid en het gebruiksgemak. Wij hielden van het parelmoer effect van de behuizing en het smalle ontwerp van het doosje. De oordopjes voelden bovendien comfortabel en zaten goed in het oor.

De geluidskwaliteit van deze volledig draadloze oordopjes is bovendien heel erg goed, met een diepe bas en heldere geluiden. Echte muziekliefhebbers willen waarschijnlijk een natuurlijker geluid voor hun muziek, de Galaxy Buds maakt de muziek een stuk warmer dan hij in feite is.

De geclaimde batterijduur van zes uur voor de oordopjes en zeven uur voor de hoes leken prima te kloppen. Hoewel er wat verbindingsproblemen waren voor de meest recente software-update van Samsung, lijken die problemen inmiddels voor het grootste deel opgelost.

De kanttekening hier is dat bepaalde functies die beschikbaar zijn via de bijbehorende app, zoals het horen van het omgevingsgeluid en de equalizer presets nuttig lijken, maar niet altijd even effectief werkten als we hadden gehoopt. Deze functies zijn grotendeels buiten het bereik van iOS gebruikers, aangezien je de bijbehorende app alleen kunt downloaden op Android gebruikers die draaien op Android 5.0 of nieuwer.

Als je een Samsung Smartphone hebt, zijn de Galaxy Buds een geweldige set draadloze oordopjes. Het totaalplaatje maakt hem een goede set om in huis te halen, ze kunnen met alle merken de strijd aangaan. Bovendien krijg je op een Android smartphone nog wat extra functies. Heb je een iPhone, dan mis je deze extra functies maar kun je alsnog genieten van de goede geluidskwaliteit, de uitstekende pasvorm en het aantrekkelijke ontwerp. Dat maakt het ook voor iOS-eigenaren een goede keuze.