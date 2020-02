De Samsung Galaxy Z Flip herintroduceert klaptelefoons in 2020 met een 6,7-inch display dat in tweeën kan worden gevouwen. Hij verschilt sterk van de Samsung Galaxy Fold en hoewel we niet zeker weten of dit de toekomst van smartphones is, lijkt de uitvoering alvast beter dan bij de Motorola Razr.

We hadden de kans om de nieuwe Galaxy Z Flip uit te proberen op Samsung's Unpacked event. Op het eerste gezicht vouwt hij mooi in twee en lijken er geen problemen te zijn. Dat was echter ook het geval bij de eerste hands-on sessies van de Samsung Galaxy Fold, die achteraf met de nodige problemen te maken kreeg. Wij zijn alvast benieuwd naar de afloop van dit tweede vouwbare avontuur van Samsung.

De Galaxy Z Flip is klaar om zich in bochten te wringen en blaast een frisse wind door de smartphonemarkt van vandaag. Samsung zegt dat dit "het volledige scherm is dat in je broekzak past" en dat kunnen we bevestigen. Het geplooide toestel past inderdaad makkelijker in onze broekzakken dan de Galaxy S20 Ultra. Maar is dat genoeg om voor succes te zorgen?

Voor mensen met kleinere handen (en broekzakken) is het concept op zich alvast een goed begin. De Galaxy Z Flip heeft ook enkele ingebouwde software-functies die aangepast zijn aan het vouwbare display. Een voorbeeld hiervan is een statief-modus die automatisch wordt aangezet wanneer je een foto neemt of videogesprek start terwijl je de onderkant op tafel zet als een soort statief.

Door zijn kleinere vormfactor heeft de Z Flip ook iets zwakkere specificaties in vergelijking met de nieuwe Galaxy S20-smartphones. Hij is alsnog een van de snellere smartphones van vandaag met een Snapdragon 855+ chipset en 8GB RAM-geheugen. Qua camera's zijn de mogelijkheden wel veel beperkter: achteraan zit een 12MP-hoofdlens en 12MP-groothoeklens, terwijl binnenin een 10MP-selfiecamera zit.

Het duidelijke verschil tussen deze smartphone en de eerste foldable van Samsung, de Galaxy Fold, is dat de binnenkant een buigbaar scherm bevat dat zich uitstrekt van boven naar beneden. Hetzelfde hebben we ook gezien bij de nieuwe Motorola Razr.

Het langgerekte scherm van de opengevouwen Galaxy Z Flip onderscheidt hem van de Galaxy Fold, die een mini-tablet werd. De Z Flip heeft daarentegen een 6,7 inch Full HD+ scherm en een 21,9:9 beeldverhouding. Dit is ook meteen de smartphone met het langste display dat we tot nu toe hebben gezien. We hebben duidelijk nog wat tijd nodig om te wennen aan dit formaat.

Je kunt de geopende Z Flip gemakkelijk verwarren met een typische Android-telefoon als je niet let op de vage vouw in het midden van het scherm, maar als je dat scharnier naar beneden laat zakken, wordt de footprint van de telefoon veel kleiner.

Als je de Z Flip in zijn geopende vorm ziet, dan zou je hem kunnen verwarren met een traditionele Android-smartphone. Afhankelijk van de positie waarin je hem openvouwt, zie je in het midden wel een duidelijke vouw waar het scharnier zit. Samsung geeft ook aan dat deze zichtbare vouw normaal is.

Aan de buitenkant zit een klein 1,1-inch AMOLED 'Cover Display'. Dat is net groot genoeg om een inkomende oproep te zien (als de naam van de beller kort genoeg is) of enkele notificatie-icoontjes.

Meldingen, resterende batterij en het tijdstip kunnen ook op dit kleine display worden weergegeven. Het weergeeft niet alleen statische info, want je kan door de notificaties swipen. Als je vervolgen op een melding tikt en de Galaxy Z Flip openvouwt, dan wordt de bijbehorende app meteen geopend.

Wanneer het Cover Display uitvalt, kan je het makkelijk opnieuw aanzetten door er twee keer op te tikken. In de praktijk lijkt dit een handige manier om snel te kijken welke meldingen je hebt zonder dat je de Z Flip moet openvouwen. Op die manier bespaar je niet alleen tijd, maar ook batterij. In vergelijking wordt hier wel minder informatie weergegeven dan op de buitenste displays van de Galaxy Fold en Motorola Razr. In onze volledig review zullen we zeker verder ingaan op het nut van dit kleine display.

Samsung heeft hier, wat ons betreft, twee nagels op de kop geslagen bij de Galaxy Z Flip: ten eerste wordt er gebruik gemaakt van dun glas om het binnenscherm te bedekken. De Moto Razr, Samsung Galaxy Fold en Huawei Mate X maken daarentegen allemaal gebruik van kwetsbare plastic schermen. We zijn alvast benieuwd naar de duurzaamheid van dit nieuwe display op lange termijn.

Ten tweede heeft de Z Flip een 3.340mAh batterij in vergelijking met de 2.510mAh capaciteit van Motorola, waarover we niet heel tevreden waren. Samsung is in staat om dit te doen met een dubbele batterij, net als bij de grotere Fold. Er zit hier dus een stuk van de batterij in het bovenste én het onderste deel van het toestel. Zo meteen gaan we verder in op de batterijduur, maar het concept op zich belooft veel goeds voor de foldables-wereld.

Net als alle vouwbare smartphones kost de Galaxy Z Flip ruim boven de duizend euro. In Nederland en België zal hij een richtprijs van 1500 hebben en op 21 februari zal hij (in beperkte oplage) in de winkelrekken.

Dus dat dunne glas hé

Het display van de Samsung Galaxy Z Flip is gemaakt van 'Ultra Thin Glass', wat een verbetering is tegenover andere foldables die gebruikmaakten van een plastic OLED-paneel.

De glazen aanpak van Samsung voelt glad wanneer we erover swipen en er is geen merkbare frictie. De gladheid voelt aan zoals Corning Gorilla Glass, dat vaak gebruikt wordt in de behuizing van high-end smartphones. Je zal waarschijnlijk niet eens merken dat er hier een geheel ander type scherm is gebruikt.

Belangrijker is dat het ultradunne glas vrij duurzaam aanvoelde, en toen we op het (hard) op het scherm tikten, hadden we niet het gevoel dat we dingen kapot zouden maken. Een echte valtest hebben we natuurlijk niet gedaan, maar op basis hiervan zijn we er wel van overtuigd dat hij een kleine val zou overleven. Dit is mogelijk de meest duurzame foldable tot nu toe.

Een "probleem" met het Ultra Thin Glass is dat er een vouw zichtbaar is op het scherm, op de plaats waar het scharnier zit. De vouw lijkt niet zo dramatisch als bij de Galaxy Fold, aangezien het display hier kleiner is en we een gloednieuwe smartphone in onze hadden hadden. We gokken dat het, net zoals bij de Galaxy Fold, niet heel lang zal duren voor je deze vouw gewoon niet meer opmerkt in je dagelijks gebruik.

Vroeg verdict

De Galaxy Z Flip is niet noodzakelijkerwijs een spil in de opvouwbare telefoonstrategie van Samsung - het voelt meer als een nieuw experiment om te zien welk ontwerp bij de consument blijft hangen. Wie weet bestaan de Fold en Flip stijlen naast elkaar.

We zien de Samsung Galaxy Z Flip niet als een rechtstreeks opvolger van de Galaxy Fold van vorig jaar. Niet alleen is de naamgeving anders, maar ook het design is volledig verschillend. Momenteel lijkt het op een nieuw experiment van Samsung en op termijn zouden de Z Flip en Fold misschien naast elkaar kunnen uitgroeien tot volledig smartphonefamilies.

De Z Flip doet meteen al meerdere dingen goed, waar de Motorola Razr de mist inging. We denken meteen aan de grotere batterij en dun glas (geen plastic) om het 6,7-inch display aan de binnenkant te beschermen. Dat alles is niet voor iedereen een reden om 1500 euro uit tegen aan een smartphone. Zeker niet aangezien hij daarmee zelfs de Galaxy S20 Ultra overstijgt die aanzienlijk betere specificaties over de gehele lijn heeft. Net zoals de Galaxy Fold, heeft de Galaxy Z Flip een enorm specifiek doelpubliek.

De nieuwe Samsung Galaxy Z Flip is het bewijs dat de toekomst van opvouwbare smartphones nog niet in steen gebeiteld is. Het blijft een gedurfd idee dat zich momenteel nog volop aan het ontplooien is.