De Motorola Razr 2019 is een uitstekende poging om een iconische telefoon nieuw leven in te blazen. Met dit apparaat onderscheidt Motorola zich weer echt van de concurrentie. Ja, de telefoon die iedereen 15 jaar geleden had, is anno 2019 weer uniek. Daar betaal je echter ook de hoofdprijs voor. Heel vreemd is dat niet, aangezien het om een eerste versie gaat. Houd er echter rekening mee dat je niet 'meer scherm' krijgt dan bij een reguliere telefoon.

Hands-on review in een notendop

De Motorola Razr 2019 is een vouwbare telefoon die tevens gezien kan worden als een throwback naar een van de meest iconische designtrends in de smartphonewereld, namelijk die van de originele Razr V3 uit 2004. De Razr 2019 kan gezien worden als de 'toekomst' verpakt in het verleden. Maar is dit nostalgische plaatje interessant genoeg om een impact te hebben op de markt?

Het is niet heel vreemd om te beweren dat de Razr 2019 Motorola's meest ambitieuze experiment tot nu toe is: de midrangers en budgettoestellen van het merk presteren al jaren degelijk, zonder al te veel rare fratsen uit te halen. Ook lijken de nieuwe Moto Z-telefoons nog altijd op de originele, terwijl de Moto G7-serie ook al veel wegheeft van de Z-lijn. En de nieuwe Motorola One-lijn is qua ontwerp niet heel bijzonder te noemen.

De Razr 2019 biedt de gelegenheid voor Motorola om uit haar comfort zone te stappen, en tegelijkertijd de smartphone-industrie een vernieuwde blik te geven in hoe telefoons er in de toekomst uit kunnen zien. Met de Galaxy Fold en Mate X leek de toekomst van vouwbare smartphones vooral een horizontaal iets te zijn, waarbij er een breder display wordt gecreëerd indien uitgeklapt. Motorola pakt het echter volledig anders aan met een langgerekt display, wat in de praktijk slechts net iets langer is dan de iPhone 11.

Dus nee, je krijgt niet meer scherm tot je beschikking. Het unieke van de Razr 2019 is zijn ingeklapte modus. Het kleinere display toont je berichtjes, oproepen, muziek, emails en meer - vrijwel hetzelfde als op een smartwatch, maar dan net iets gemakkelijker. Daarnaast bevindt er zich een camera net onder dit kleine schermpje. Is de Razr 2019 dichtgeklapt, dan beschik je in een keer over een frontcamera met een handig previewscherm.

Het is zeker prettig om te weten dat je niet zoveel hoeft te betalen voor deze experimentele telefoon als de Galaxy Fold. De Razr 2019 kan gebruikt worden met één hand wanneer het toestel volledig is uitgeklapt. Misschien nog belangrijker is het feit dat hij dichtgeklapt zonder moeite in je handpalm en broekzak past.

Die kleine vormfactor is wat de Razr speciaal maakt. Het werkt allemaal net wat makkelijker dan bij een reguliere smartphone, waarvan je meteen het hele scherm voor je kiezen krijgt bij het activeren ervan. Ook moeten we toegeven dat het open- en dichtklappen van een telefoon nog altijd net zo leuk is als vroeger.

De nieuwe Razr kan en zal de nodige wenkbrauwen doen fronsen; het apparaat is zonder meer prettig in gebruik, maar ook een stuk prijziger dan een reguliere telefoon. Het prijskaartje reflecteert de enorme moeite die Motorola heeft moeten doen om een moderne klaptelefoon werkend te kunnen krijgen in 2019. Saai is goedkoop. Wil je de blits maken met looks en niet met specs, dan is de Razr een optie die niet over het hoofd mag worden gezien.

Moto Razr 2019 releasedatum en prijs

Pre-orders starten 26 december; 9 januari VS release

Zal verkocht worden in een select aantal Europese markten

1500 dollar is weinig voor een vouwbare smartphone, maar blijft veel geld

De Motorola Razr 2019 is uit de doeken gedaan op 13 november. Pre-orders starten op 26 december 2019, en de officiële release zal begin januari 2020 plaatsvinden in de Verenigde Staten. De prijs in de VS bedraagt 1500 dollar.

Over de Europese markt is nog niet heel veel meer bekend dan dat de telefoon in een select aantal markten zal verschijnen in het begin van 2020. Het is nog niet duidelijk of de Benelux daartoe behoort.

Motorola is overduidelijk op de hoogte van problemen waar andere vouwbare smartphones last van hadden bij de release. In een statement voor de VS meldt het bedrijf het volgende:

"We hebben volledig vertrouwen in de duurzaamheid van het Flex View-display, en gebaseerd op ons onderzoek, zal deze schermtechnologie het langer volhouden dan de gemiddelde levensduur van een smartphone. We erkennen dat het een gloednieuwe technologie is, en zijn toegewijd aan het blijven verbeteren van de technologie. Vandaar dat we een wereldklasse servicepakket hebben gemaakt, zodat elke Razr-klant een prettige ervaring beleeft."

Onder die service valt onder meer een 24/7 chatdienst of 14 uur per dag directe hulp van toestel-analytici. Mocht het display de geest geven, dan garandeert Motorola dat je binnen 24 uur weer met een werkend apparaat zit opgescheept. Vinden er defecten plaats tijdens regulier gebruik, dan vergoedt Motorola de reparatiekosten. Voor alle oorzaken die buiten de garantie vallen (die overigens 1 jaar geldig is), mogen klanten 299 dollar ophoesten voor een nieuw display. Of dezelfde ondersteuning ook geldt in Europa, is op dit moment nog niet bekend.

Note the gap between hinge and screen.

Design

De Razr 2019 erft het old-school design van de originele Razr; van het klapmechanisme tot aan de grove kin waar het bovenste deel net boven moet neerklappen. Hoewel de nieuwe Razr niet exact hetzelfde aanvoelt als de Razr van weleer (de nieuwe versie is zwaarder, breder, en iets moeilijker te besturen met één hand), geeft het wel een nostalgisch tintje aan het oude vertrouwde format.

De toewijding aan deze nostalgische designkeuze zorgt wel voor iets minder interessante specificaties, zeker in vergelijking met andere moderne smartphones. Het uitgeklapte display is niet groter dan de meeste telefoons. Ook de resolutie is niet zo heel indrukwekkend.

Wel indrukwekkend: het design dat de Razr in staat stelt om in elkaar te klappen als een hamburger. In tegenstelling tot de inmiddels beruchte scharniertechnologie van de Galaxy Fold, is Motorola's mechanisme een meesterwerk van tandwieltjes en nokken (of wat het ook mag zijn) die samen voor een gebalanceerde klikactie zorgen wanneer je het toestel open- en dichtklapt, keer op keer.

De meeste consumenten openen hun telefoon ongeveer 47 keer op een dag, maar dit kan bij enkele veelgebruikers oplopen tot 86 keer in de leeftijdscategorie 18-24, zo melden diverse onderzoeken van Journal of Accountancy. Het kleinere scherm aan de voorzijde zorgt er echter voor dat je niet telkens je hele telefoon hoeft te gebruiken. Zo weet je bijvoorbeeld meteen of je een interessante melding hebt of niet, waarna je zelf de afweging kunt maken of deze melding het openklappen waard is.

Het openklappen van de telefoon is een leuk proces. De grotere dichtheid en breedte van het apparaat zorgen er wel voor dat het openklappen een lastigere klus is vergeleken met de oude Razr. Dat is begrijpelijk; telefoons zijn veel groter vandaag de dag, en het is onmogelijk om zo een geavanceerde smartphone uit te brengen die net als de Razr V3 slechts 95 gram weegt en openklapt bij de minste of geringste druk. Desalniettemin opent de Razr op prima wijze, en het scharniermechanisme van Motorola's paradepaardje klikt naadloos in en uit.

Er zit bijzonder veel technologie van het scharniergewricht verstopt, maar niet alles; het kan af en toe onprettig zijn om te zien dat het display bij het uitklappen een gaatje in het midden laat vallen. Het is echter lastig om deze opening te zien, en we begrijpen van Motorola dat het toestel spatwaterdicht is, met onder meer een waterbestendige nanocoating.

Eenmaal dichtgeklapt past de Motorola Razr 2019 met gemak in je handpalm. De telefoon heeft een getextureerde metalen achterzijde, en een glazen voorzijde inclusief 'quick look' display. Net onder het display vinden we de hoofdcamera terug; in gesloten houding tovert de hoofdcamera zich om in een frontcamera. Het achterpaneel is gemaakt van metaal, waardoor de telefoon niet draadloos oplaadbaar is.

De iconische Razr kin is is voorzien van antennes, speakers, een USB-C poort en een vingerafdrukscanner die aan de voorzijde is gepositioneerd. De telefoon ondersteunt geen gezichtsvergrendeling, waardoor de vingerafdrukscanner de enige biometrische optie is. Hij voelt ook een beetje vreemd. Helaas kunnen we nog niets melden over de snelheid of effectiviteit van de scanner.

Er is geen optie om het geheugen uit te breiden. Ook opvallend: er is geen simkaart te plaatsen. De telefoon gebruikt namelijk eSIM, een nog altijd vrij nieuwe en onbekende standaard. Een hoofdtelefooningang ontbreekt eveneens. Er is een volumeknop en aan/uit-knop aan de rechterrand. Beide knoppen zijn iets te smal en scherp om als gebruiksvriendelijk bestempeld te kunnen worden.

Display

De Razr 2019 maakt gebruik van een langgerekt 21:9 pOLED HD-display met een resolutie van 2142 bij 876 pixels. Daarmee is het apparaat net zo breed als de Xperia-lijn, alleen een stuk minder scherp.

Voor het bekijken van media is dat niet de beste eigenschap. We merkten op dat slechts 70 procent van de Netflix-content het langgerekte scherm van de Xperia 1 volledig vult, om maar een indicatie te geven van hoeveel media niet het volledige display zal benutten.

In de praktijk met de Razr 2019 blijkt dat bij het bekijken van YouTube-video's, dat we specifiek op zoek moesten naar 21:9 content om het gehele scherm op te laten vullen. Andere media boden niet deze optie, waardoor je opgezadeld zit met flinke zwarte balken aan de boven- en onderzijde. We kregen geen kans om de telefoon te draaien op Netflix, HBO, of het gloednieuwe Disney Plus. Het is dan ook lastig om te melden hoe goed de kwaliteit van het display is. Wat we hebben gezien, toont aan dat je niet moet rekenen op de best mogelijke schermkwaliteit van hedendaagse smartphones.

Voor een vouwbare smartphone in deze prijsklasse presteert de Motorola Razr 2019 echter vrij behoorlijk. Ja, je voelt het scharnier onder het scherm als je met je vinger over het midden glijdt, maar storend is het niet. Beter zelfs: in tegenstelling tot de Fold is er bij de Razr 2019 geen zichtbare vouw te zien, al durven we niet te stellen dat dit na een paar weken of maanden gebruik ook nog het geval is.

Het scherm aan de voorzijde kent een schermdiagonaal van 2,7 inch en heeft een resolutie van 800 bij 600 pixels. Dat is veel scherper dan verwacht, en maakt het nemen van selfies een stuk prettiger. Tik simpelweg op het display, druk de volumeknop in, of zet 'smile for shutter' (glimlach-herkenning) aan, en de telefoon maakt een foto. Simpel, toch?

Camera

De Razr 2019 heeft een enkele 16-megapixellens. Deze presteert prima. We verwachten dat de cameraprestaties vergelijkbaar zijn met die van de Moto Z4, wat best prima moet zijn.

Helaas is er dus geen multifunctionele camera-opzet aanwezig zoals bij de Motorola One Zoom. Waarschijnlijk was dit een van de compromissen die gesloten moesten worden om alles in zo een klein formaat verpakt te krijgen. Genomen foto's zagen er echter prima uit, maar de Razr koop je toch niet voor het betere camerawerk.

De camera-applicatie werkt ongeveer hetzelfde als bij andere Motorola-toestellen: een simpel menu met simpele basisopties zoals fotografie, video, en een verzameling aan speciale modi als panorama, nachtmodus, en meer.

Er is ook een 5-megapixelfrontcamera aanwezig in de top van het uitgevouwen display. Hoewel deze een stuk minder scherp is, vinden we het overschakelen van de hoofdcamera naar frontcamera bij het uitklappen van het toestel een leuke ervaring.

Prestaties

De Razr 2019 wordt aangedreven door een Snapdragon 710 chipset. Deze chip presteert uiteraard niet zo goed als de geavanceerde Snapdragon 855 die in de Galaxy Fold zit. Waarom heeft Motorola hiervoor gekozen?

Het antwoord is vrij simpel: een grotere, brutere chip vraagt meer batterij en wekt meer hitte op, in ieder geval meer dan het Razr-team wilde hebben in het uiteindelijke eindproduct.

De Razr 2019 draait op Android 9. Hoewel je enkele nieuwigheden van Android 10 mist, heeft deze Motorola niet de nieuwste compatibiliteitssnufjes van Google's nieuwe softwareversie nodig voor een prettige software-ervaring.

Het apparaat ondersteunt ook de diverse Motorola-functionaliteiten die we kennen van andere Moto's. Deze features werken zowel in gesloten als open modus. Denk hierbij aan de handige 'zwaai om zaklamp te openen', of 'beweeg heen en weer om de camera te openen'. Dit is tevens de enige optie om de camera werkend te krijgen als de telefoon ingeklapt is (en het kleine scherm een preview toont).

Batterij

De grootste zwakte van de Motorola Razr 2019 is hoogstwaarschijnlijk de batterijduur: de nieuwe Razr beschikt over een accucapaciteit van slechts 2510 mAh. Wederom is dit een compromis vanwege het design. Je kunt maar zo veel kwijt in een 6,9 millimeter dik apparaat, en de batterij is bovendien gesplitst: één deel aan de bovenzijde en één deel aan de onderzijde (voor de balans).

Hoewel Motorola garandeert dat de batterij een hele dag meegaat op één cyclus, zijn we daar niet zo zeker van, al helemaal niet wanneer we de GPS gebruiken en veel videocontent erop kijken. Aan de andere kant: als het kleine scherm ervoor zorgt dat het grote, veel minder zuinige display een stuk minder vaak nodig is, werkt dat zeker in het voordeel van de batterijduur.

Het is in ieder geval een aspect waar we tijdens onze officiële reviewperiode veel aandacht aan gaan besteden. Hoe dan ook: de Razr 2019 ondersteunt geen draadloos opladen, maar wordt wel geleverd met een 15W TurboPower-oplader.

Voorlopig oordeel

De Motorla Razr 2019 is een gewaagd experiment. In plaats van een nieuw, geavanceerd design te kiezen, zet Motorola vol in op een oud ontwerp in een nieuw jasje. Zullen consumenten zich daadwerkelijk aangetrokken voelen tot een peperdure telefoon met een design waarmee 15 jaar geleden iedereen rondliep?

In veel opzichten erft de nieuwe Razr de reputatie van zijn voorganger als prijzig statussymbool. In plaats van een simpel stijlicoon toont Motorola met deze telefoon aan dat de toekomst van vouwbare smartphones nog niet vaststaat, iets wat we wel vermoedden na de totaal anders gebouwde Mate X en Galaxy Fold.

Het unieke design van de Razr komt echter met een prijs. Het is lastig om in te schatten hoezeer de consument bereid is om meer te betalen voor specificaties en prestaties die ook in een conventioneler jasje verkrijgbaar zijn voor honderden euro's minder.