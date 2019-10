Motorola One Zoom review

De Motorola One Zoom heeft een premium uiterlijk met midrange specificaties. Qua pure prestaties zijn er betere smartphones, maar de ware kracht van de One Zoom schuilt in zijn cameraprestaties en daar kunnen we weinig op aanmerken, zeker als we naar de prijs kijken.

Aan het einde van de zomer, op IFA, verraste Motorola ons met de Motorola One Zoom met vier camera’s achteraan en een prijs van slechts 429 euro. Hij heeft niet de benodigde hardware om te concurreren met vlaggenschepen zoals de Samsung Galaxy S10 Plus, maar dat is ook niet het doel van de smartphone. De Motorola One Zoom is een echte camerasmartphone zoals je er geen tweede vindt.

Hij combineert de bekende 48MP-hoofdlens met een groothoeklens, dieptecamera en telelens met 3x optische zoom. Hiermee concurreert hij met enkele toppers zoals de OnePlus 7 Pro, waarvoor je enkele honderden euro's meer moet neertellen. Kan hij zichzelf staande houden in de dichtbevolkte camerasmartphonemarkt?

Motorola One Zoom lancering en prijs

Gelanceerd op 6 september 2019

Richtprijs van 429,99 euro

De lancering en verkoopdatum van de Motorola One Zoom lagen slechts enkele dagen van elkaar. Op 5 september werd hij aangekondigd en 6 september lag hij meteen in de winkelrekken over heel de wereld.

Er is slechts één versie van de smartphone beschikbaar in Nederland en België. Dit is het grijze model met binnenin 128GB opslag, 4GB RAM en een Snapdragon 675. De officiële prijs voor de One Zoom ligt op 429,99 euro.

(Image credit: Future)

Design en display

Helder 6,4-inch AMOLED-scherm met waterdruppelnotch

In-screen vingerafdrukscanner

Full HD-resolutie

Groot camera-eiland

De Motorola One Zoom is uitgerust met een kwalitatief AMOLED-scherm van 6,4 inch met een Full HD-resolutie.

Motorola heeft gekozen voor een glazen achterkant met een matte afwerking en een borstelpatroon. Achteraan valt vooral het camera-eiland op. Daar vind je de vier lenzen en het Motorola-logo dat dienst kan doen als notificatielampje.

Het logo bevat dus niet langer de vingerafdrukscanner. Die is bij de Motorola One Zoom verplaatst naar het display.

Qua aansluitingen krijgen we het volledige pakket met een USB-C-aansluiting en hoofdtelefoonaansluiting onderaan en het simkaartslot en een mono-speaker bovenaan.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: TechRadar)

Het design van de One Zoom is zeker opvallend door het camera-eiland achteraan. Wij vonden het een gewaagde, maar geslaagde keuze en het oplichtende logo is een leuke toevoeging. Je moet er wel tegen kunnen dat je vingers heel de tijd tegen de hobbel zullen komen.

In de doos zelf zit nog een transparante plastic case die ervoor zorgt dat het camera-eiland niet langer uitsteekt. De case maakte de One Zoom wel gevoelsmatig dikker en lomper voor ons.

Het AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie en 19,5:9 beeldverhouding is ook geslaagd. De punch-hole selfiecamera heeft Motorola hier achterwege gelaten. In plaats daarvan krijgen we een waterdruppelnotch. De schermranden zijn niet de dunste die er bestaan, maar we vonden ze al bij al niet dik genoeg om storend te zijn.

De kwaliteit van het scherm is eveneens goed. De helderheid kan hoog genoeg bij fel zonlicht en laag genoeg tijdens de late uurtjes. De combinatie van de automatische nachtmodus en de laagste helderheid zorgt er tot slot voor dat je de smartphone ook 's nachts kan aanzetten zonder dat je ogen tranen.