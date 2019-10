Motorola Moto G7 review

Op het eerste gezicht ziet de Moto G7 eruit als een premium smartphone. Hoewel er niet de meest krachtige hardware of beste camera schuilgaat onder de motorkap, blijft de G7 een bijzonder interessante telefoon voor iedereen met een beperkt budget.

De Moto G-merknaam staat tegenwoordig synoniem aan toestellen met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Telkens weer flikt Motorola het om interessante toestellen uit te brengen, zonder dat je daarvoor de hoofdprijs betaalt.

Voor de Moto G7 heeft Motorola veel van de populaire Moto G6 afgekeken, en vervolgens diverse onderdelen verfijnd. Gezien de hoge score voor de Moto G6 is het niet vreemd dat de G7 veel interesse opwekt op de redactie.

De Moto G7 is niet de enige telefoon van de G7-lijn: tegelijkertijd lanceerde Motorola de goedkope Moto G7 Play, batterijduurkoning Moto G7 Power, én de Moto G7 Plus, die over net iets betere hardware en camerakwaliteiten beschikt.

Moto G7 prijs en releasedatum

Adviesprijs bedraagt 249 euro, inmiddels enkele tientjes goedkoper

Vanaf maart 2019 beschikbaar in de Benelux

Verkrijgbaar in zwart en wit

De Moto G7 is sinds maart 2019 verkrijgbaar in de Benelux. De beschikbare kleuren zijn wit en zwart.

De adviesprijs bedraagt 249 euro. Daarmee is hij iets duurder dan de Moto G6 ten tijde van de release, maar daar krijg je wel betere specificaties voor terug. Op het moment van schrijven haal je de Motorola al in huis voor enkele tientjes minder.

Image Credit: Motorola

Design en display

6,2 inch display met Full HD+ resolutie

19:9 beeldverhouding maakt de G7 langer dan menig concurrent

Glazen voor- en achterkant met metalen randen

Heb je de Moto G6 al eens in levende lijve gezien, dan merk je al snel op dat de G7 veel van de ontwerptaal over heeft genomen. Toch onderscheid je de G7 vrij makkelijk van de G6.

Het belangrijkste verschil is dat de G7 meer premium aanvoelt dan je verwacht. Dat komt doordat Motorola glas aan zowel de voor- als achterzijde heeft gebruikt. Tussen de glazen platen vind je een metalen rand terug.

Afbeelding 1 van 2 Image Credit: TechRadar Afbeelding 2 van 2 Image Credit: TechRadar

De gladde achterzijde is licht gebogen, waardoor hij lekker in de hand ligt. Aan de achterzijde steekt de camera een paar millimeter uit, maar dit is niet zo extreem dat we het zien als een minpunt.

Onder de cameralenzen vinden we een vingerafdrukscanner. Deze is makkelijk te bereiken met je wijsvinger. Bij de Moto G6 zat de scanner nog in de rand onder het display verwerkt.

De scanner werkt naar onze mening vrij rap. Of de positie aan de achterzijde beter is dan die van de G6, is een kwestie van smaak.

Image Credit: TechRadar

Aan de rechterrand zien we dat Motorola een volumeknop én aan/uit-knop heeft geplaatst. Beide voelen degelijk aan en zijn makkelijk te gebruiken en bereiken. In de bovenste rand vinden we de simkaartsleuf terug.

De onderzijde is iets voller. Zo vinden we daar de enkele speaker terug, evenals de USB-C poort én koptelefooningang. Ondanks het weglaten van deze poort bij de duurdere Z-serie, blijft de 3,5mm ingang minstens een jaar langer op de Moto G-handset.

Afbeelding 1 van 2 Image Credit: TechRadar Afbeelding 2 van 2 Image Credit: TechRadar

De telefoon is niet helemaal waterdicht. Hij is wel spatwaterbestendig, waardoor een druppel of twee niet voor problemen moet zorgen.

Helemaal nieuw is het display van de Moto G7. De midranger van moederbedrijf Lenovo kent een beeldverhouding van 19:9, wat betekent dat hij relatief langer is dan menig concurrent.

Het 6,2 inch display heeft een screen-to-body-ratio van 81 procent. Heel indrukwekkend is dat niet, maar gezien de prijs van de G7 klagen we hier zeker niet over. Om dit percentage te bereiken zit de frontcamera onder meer verstopt in een vrij diepe regendrupnotch.

Afbeelding 1 van 3 Image Credit: TechRadar Afbeelding 2 van 3 Image Credit: TechRadar Afbeelding 3 van 3 Image Credit: TechRadar

Het display heeft een Full HD+ resolutie van 2270 bij 1080 pixels, wat neerkomt op 405 pixels per inch. Hoewel dit minder is dan de 424 ppi bij de Moto G6, is het verschil verwaarloosbaar.

We zijn zeer te spreken over het heldere, scherpe display waarover de G7 beschikt. De helderheid kan hoog genoeg om het display af te kunnen lezen in de zon. Gebruik met één hand kan af en toe tegenvallen vanwege de lengte, maar dat levert dan weer wel extra schermruimte op.