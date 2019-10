Moto G7 Power review

Hoewel de camera en het design niet heel indrukwekkend zijn, maken de batterijduur en overige specificaties bijzonder veel goed. De Moto G7 Power is een bijzonder slimme koop, want deze marathonloper is voor een vriendenprijsje op te halen in de winkels.

De Motorola Moto G-serie mag dan niet alle toeters en bellen hebben van de high-end toestellen, maar dat verschil zie je ook terug in de prijs. Elk lid van de Moto G7 familie voelt degelijk aan en biedt veel waar voor zijn prijskaartje.

De Motorola Moto G7 Power is een telefoon die volledig in het teken staat van batterijprestaties. Het toestel is in staat om dagenlang gebruikt te kunnen worden zonder tussentijds opladen. Wat dat betreft doet de G7 Power ons terugdenken aan de telefoons van weleer, een tijd waarin het opladen van je telefoon eerder wekelijks dan dagelijks plaatsvond.

De G7 Power is een smartphone voor mensen die niet altijd toegang hebben tot een oplader, of mensen die willen dat ze applicaties uren achter elkaar kunnen gebruiken zonder tussenkomst van een kabeltje. Een fantastische camera of indrukwekkende specificaties zijn niet heel belangrijk.

De Moto G7 Power is een verrassend capabele middenmoter. Hoewel de specificaties op papier verre van indrukwekkend lijken, is er in de praktijk genoeg positiefs te melden.

De camera is niet zo goed als die van zijn G7 broertjes, de Moto G7 en Moto G7 Plus, maar daarvoor krijg je wel een joekel van een batterij terug.

Image Credit: TechRadar

Prijs en beschikbaarheid

In de Benelux al een tijdje verkrijgbaar

Moto G7 Power prijs: 209 euro bij release

De Moto G7 Power is wereldwijd te koop, waaronder de Benelux. De adviesprijs bedraagt 209 euro, maar tegenwoordig vind je het toestel voor enkele tientjes minder.

De versie in de Benelux heeft 64GB aan intern uitbreidbaar opslaggeheugen en 4GB RAM. In andere delen van de wereld wordt er ook een versie met 32GB opslag en 3GB RAM verkocht.

Op het moment van schrijven is de Moto G7 Power alleen verkrijgbaar in het zwart. Wellicht kunnen we je troosten met het feit dat Motorola wel standaard een hoesje meelevert.

Design en display

Vrij dik en zwaar

6,2 inch display

Plastic achterzijde

De Moto G7 Power is een grof apparaat. Met afmetingen van 159 x 76 x 9,3 millimeter zal niet iedereen dit toestel van 200 gram kunnen waarderen.

Vanwege zijn gewicht kan hij af en toe wat onhandig aanvoelen. Heb je kleine handen? Dan kan het lastig zijn om de hoeken van het scherm aan te raken.

De plastic achterzijde voelt niet zo indrukwekkend als het Gorilla Glass van de G7 en G7 Plus, maar voelt wel degelijk genoeg om niet in tranen te hoeven uitbarsten als je hem een keer laat vallen. Het meegeleverde rubberen hoesje is bovendien een welkome toevoeging voor extra grip en veiligheid.

Image credit: TechRadar

Ben je nog onbekend met Motorola smartphones, dan zal je merken dat de knopjes wat anders zitten dan bij de meeste telefoons. De volumeknop bevindt zich bijvoorbeeld aan de rechterzijde boven de aan/uit-knop.

De koptelefooningang bevindt zich aan de bovenzijde van het apparaat in plaats van de onderkant. Of dat een voor- of nadeel is, dat hangt een beetje af van hoe je het apparaat gebruikt. De vingerafdrukscanner aan de achterzijde zit wel gewoon op een lekkere plek aan de achterkant.

Afbeelding 1 van 4 Image credit: TechRadar Afbeelding 2 van 4 Image credit: TechRadar Afbeelding 3 van 4 Image credit: TechRadar Afbeelding 4 van 4 Image credit: TechRadar

Het scherm heeft een grootte van 6,2 inch en beschikt over een HD+ resolutie van 1520 bij 720 pixels. Dat is, mits je de toestellen naast elkaar legt, merkbaar minder scherp dan het display van de G7 en G7 Plus. Deze toestellen maken gebruik van een Full HD+ display van 2270 bij 1080 pixels.

Zolang je niet dag in, dag uit geconfronteerd wordt met Full HD schermen, valt de resolutie van het G7 Power display wel mee. Iets irritanter dan het display vinden we de grove notch aan de bovenzijde. Hierdoor is er vrij weinig ruimte voor notificaties.

Met de kleurweergave zit het best snor bij de Moto G7 Power. Het apparaat geeft je, mocht je niet tevreden zijn met de standaard instellingen, de optie om de kleurinstellingen iets aan te passen. Denk aan een meer of minder verzadigd display.