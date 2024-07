Gigantische leak onthult Google's volledige Pixel 9-serie

Google’s Pixel 9-serie staat op het punt om officieel onthuld te worden tijdens een Google-evenement op 13 augustus 2024. Dat betekent echter niet dat er ondertussen geen leaks meer binnenstromen. De nieuwswebsite 91mobiles deelde recentelijk promotiemateriaal voor de smartphonereeks en daarin werden veel belangrijke details onthuld.

Het design van de drie (normale) modellen komt grotendeels overeen met de beschrijvingen uit eerdere verslagen. Volgens de screenshots heeft elk toestel gepolijste metalen zijkanten en een mat paneel aan de achterkant. Android Headlines geeft aan dat er vier kleuren beschikbaar zullen zijn bij de lancering: 'Rose Pink', 'Obsidian', 'Porcelain' en 'Hazel'.

Aan de achterkant steekt er weer een camera-eiland uit. Hoewel we al een tijdje wisten dat de camera's niet op elk toestel hetzelfde zouden zijn, weten we nu nog beter wat we kunnen verwachten. De leak claimt dat de standaard Pixel 9 alleen een 50MP-hoofdcamera en een 48MP-ultrawide zal hebben. De Pixel 9 Pro en de XL-variant zullen diezelfde camera's hebben, maar daarnaast ook nog een 48MP-telefotocamera.

De Pixel 9 Pro Fold lijkt ook drie lenzen te krijgen, maar schijnbaar zullen deze wel lagere resoluties hebben. Het zou hier gaan om een 48MP-hoofdcamera, een 10,5MP-ultrawide en een 10,8MP-telefotocamera. Daarnaast zouden de selfiecamera's ook niet hetzelfde zijn op alle toestellen. De Pixel 9 krijgt een 10,5MP-camera, de 9 Pro en Pro XL krijgen een 42MP-camera boven hun displays en de 9 Pro Fold zal een 10MP-selfiecamera hebben.

Hardware-specs

Aan de binnenkant van alle Pixel 9-smartphones zullen we schijnbaar de Tensor G4-processor aantreffen. De hoeveelheid RAM zal echter wel verschillen bij de verschillende toestellen. De standaard Pixel 9 krijgt waarschijnlijk 12GB aan RAM, terwijl alle andere modellen tot 16GB aan RAM zullen bieden.

Of dit zal zorgen voor een grote prestatieboost ten opzichte van de Tensor G3-chip in de Pixel 8 valt nog te bezien. Eerdere geruchten hebben al aangegeven dat het zou gaan om een "kleinere upgrade dan oorspronkelijk gepland". Anderen claimen echter dat de nieuwe chip "15 procent betere prestaties zal bieden". Benchmarktests die vorige maand werden ontdekt suggereren echter dat die eerdere geruchten kloppen. De resultaten van de Tensor G4 waren niet slecht, maar er waren gewoon ook geen grote verbeteringen te zien in vergelijking met de vorige generatie.

Hoewel de resoluties van de nieuwe displays niet werden genoemd, suggereert de leak wel dat de displays van alle vier modellen iets beter zullen zijn dan de displays van de Pixel 8-modellen.

Google blijft waarschijnlijk gebruikmaken van zijn Actua-displays, maar de displays zullen dit keer wel groter zijn. De standaard Pixel 9 en de Pixel 9 Pro krijgen een 6,3-inch display, terwijl de Pixel 9 Pro XL voorzien zal zijn van een 6,8-inch scherm. Het coverscherm van de Pixel 9 Pro Fold zal een 6,3-inch 'Actua Front' zijn en aan de binnenkant zou dan een groot 8-inch 'Super Actua Flex'-display aanwezig zijn.

Features

Op het gebied van features zal Circle to Search weer terugkeren en ook Gemini zal natuurlijk aanwezig zijn. De screenshots laten ook zien dat kopers een jaar lang gratis Gemini Advanced krijgen bij de aankoop van een van de toestellen. Dat klinkt erg mooi, maar we moeten nog maar zien of dat ook in Nederland en België het geval zal zijn.

91mobiles belichtte specifiek ook nog twee nieuwe, belangrijke features. 'Emergency SOS' zal je beschermen tegen malware en phishing-pogingen en zal je ook op de hoogte houden van brand, overstromingen en meer gevaren bij je in de buurt. Verder krijgen we volgens de leak ook 'Pixel Screenshots' en dit wordt beschreven als een soort afgezwakte versie van Microsoft Recall.

Die feature stelt gebruikers in staat om informatie over een afbeelding op te slaan, zodat ze dit later weer terug kunnen vinden. Het lijkt erop dat je hierbij handmatig omschrijvingen kan toevoegen aan afbeeldingen, maar we weten nog niet zeker of het inderdaad op die manier werkt.

Voor nog uitgebreidere informatie en meer uitleg over de nieuwe features zullen we toch nog moeten wachten tot het volgende Pixel-evenement op 13 augustus. Er lijkt momenteel echter nog maar weinig informatie te zijn die we niet al hebben meegekregen via leaks en geruchten. Toch zullen we pas echt zien of alle leaks en geruchten kloppen wanneer we de toestellen in handen hebben.