Google toont promovideo met Pixel 9 Pro voor event in augustus

Google heeft ons allemaal verrast door zijn jaarlijkse Pixel-evenement in oktober te vervroegen naar augustus: dinsdag 13 augustus om precies te zijn. Bovendien geeft de officiële teaser voor het evenement ons een grote aanwijzing over wat er onthuld gaat worden.

Oké, het was al een vrij zeker dat de Pixel 9 en Pixel 9 Pro op dit evenement zouden verschijnen, maar zoals Android Police opmerkt, geeft de zeer korte promoclip ons een blik op de Pixel 9 Pro. Dit lijkt het Pro-model te zijn vanwege de drievoudige camera die zichtbaar is op de achterkant van het toestel. Er staat ook "Pro" in de URL van de pagina. Dezelfde teaser is ook door Google op YouTube geplaatst en kan je hieronder bekijken.

De video geeft weinig prijs, maar bevestigt dat we Google's volgende telefoons twee maanden eerder gaan krijgen dan verwacht. Op die manier zou Google voor het eerste zijn nieuwe telefoons eerder lanceren Apple, want de iPhone 16 verschijnt naar verwachting pas in september.

Verwachtingen

De eventpagina van Made by Google geeft ook niet veel prijs over wat er komt, behalve dat er een livestream zal zijn. Ervan uitgaande dat de Pixel 9 en de Pixel 9 Pro er zeker zullen zijn, is het goed mogelijk dat er nog meer hardware getoond wordt.

Zo wordt er gesproken over een Pixel 9 Pro XL. Dan is er nog de Pixel Fold 2 die ook de de Pixel 9 Pro Fold zou kunnen heten. Dit is de opvolger van de Pixel Fold, die in mei 2023 werd gelanceerd, maar slechts in een handvol regio's beschikbaar was. Andere mogelijkheden zijn de Pixel Watch 3, Pixel Tablet 2 en misschien een nieuw paar Google Pixel Buds.