iPhone 16: nieuws, geruchten en meer

De iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max zijn waarschijnlijk de volgende generatie smartphones waar iedereen nu naar uitkijkt. Ze verschijnen waarschijnlijk pas in september van dit jaar, maar nu de Samsung Galaxy S24 is gelanceerd, kijken we alweer uit naar het Apple-event.

We moeten dus nog lang wachten, maar omdat ze zo populair zijn, lekt er nu al informatie uit. We hebben nu al een idee van de meeste specificaties van de iPhone 16. Hoogtepunten zijn onder andere camera-upgrades, een nieuwe 'Capture'-knop en grotere schermen voor de Pro-versies. Er zijn nog veel meer dingen uitgelekt en hieronder vind je alles wat we tot nu toe hebben gehoord, inclusief voorspelde releasedata en prijzen.

iPhone 16: releasedatum

Lancering in de eerste helft van september 2024

Verkoop start een week na de lancering

Het spreekt voor zich, maar aangezien Apple nog niet zo lang geleden de iPhone 15 heeft uitgebracht, kunnen we niet precies weten wanneer de iPhone 16 zal verschijnen. Wel kunnen we enkele voorspellingen doen op basis van vorige jaren.

Als het bedrijf zich aan hun traditie houdt, verwachten we dat Apple de iPhone 16 aankondigt tijdens het lanceringsevenement in september in 2024. De kans is klein (of eerder onbestaande) dat we de werkelijke datum van dat evenement voor augustus 2024 te weten komen, maar we kunnen de data van eerdere Apple-evenementen gebruiken om te voorspellen wanneer het volgende event plaatsvindt.

Apple kiest meestal de eerste of tweede week van september voor zijn jaarlijkse iPhone-lanceringen en meestal voor een dinsdag. In 2023 viel het evenement op 12 september. De vier versies van de iPhone 15 werden toen uit de doeken gedaan en de vrijdag in de week daarna (15 september) begon de verkoop.

Dat betekent dat 3 of 10 september zeer waarschijnlijke data zijn voor de iPhone 16 in 2024 (beide data zijn dinsdagen), hoewel 4 en 11 september ook mogelijkheden zijn. Net als de iPhone 15 zal de iPhone 16 waarschijnlijk de vrijdag van de week daarop (20 september) officieel in de verkoop gaan.

iPhone 16: prijs

(Image credit: Apple)

Geruchten zijn het oneens over de prijs van iPhone 16

Om overduidelijke redenen krijgen we waarschijnlijk pas in september te horen wat de officiële prijzen van de iPhone 16 zijn. Tipgevers zijn nu al verdeeld over de vraag of Apple de prijzen volgend jaar zal verhogen of verlagen.

De iPhone 15 begint bij 969 euro, waar de iPhone 14 bij 1.019 euro begon. De iPhone 15 Plus begint bij 1.119 euro. De iPhone 15 Pro (128GB) begint bij 1.229 euro tegenover 1.329 euro bij de iPhone 14 Pro. De iPhone 15 Pro Max (256GB) begint op zijn beurt bij 1.479 euro.



Sommige analisten voorspellen dat de iPhone 16 nog eens goedkoper zou kunnen zijn dan de iPhone 15. Dit komt omdat Apple naar verluidt van plan is om het proces dat wordt gebruikt voor de productie van iPhone-chipsets ergens in 2024 te wijzigen, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de verkoopprijzen.

Aan de andere kant zou de iPhone 16 duurder kunnen zijn dan de iPhone 15 als gevolg van stijgende productiekosten. Volgens een recent rapport van Nikkei Asia kost de productie van de iPhone 15 Pro Max Apple 558 dollar, een stijging van 12% ten opzichte van de productiekosten van de iPhone 14 Pro Max. We hebben ook gehoord dat de iPhone 16 Pro en Pro Max duurdere camera's zouden hebben.

Het is ook goed om in gedachten te houden dat Apple mogelijk in 2024 zijn eerste "iPhone Ultra" introduceert. Aanvankelijk gingen er geruchten dat een iPhone 15 Ultra dit jaar de iPhone 15 Pro Max zou vervangen, maar dat is niet gebeurd en analisten voorspellen nu dat er in plaats daarvan een iPhone 16 Ultra zal verschijnen later dit jaar.

Het is nog niet duidelijk of deze Ultra naast of in plaats van een iPhone 16 Pro Max komt, maar het is vrijwel zeker dat Apple's eerste Ultra-versie van de iPhone de duurste iPhone ooit wordt.

iPhone 16: mogelijke schermformaten

De iPhone 15 Pro Max is de grootste iPhone die momenteel verkrijgbaar is. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Grotere schermen, nieuwe beeldverhouding voor Pro-modellen

Standaardmodel blijft waarschijnlijk 6,1 inch

Als het gaat om schermformaten, hebben we geruchten gehoord dat de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max de grootste iPhones tot nu toe zouden kunnen zijn. Apple-tipgever Ross Young beweert namelijk dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Ultra (of iPhone 16 Pro Max) respectievelijk een scherm van 6,3 inch en 6,9 inch krijgen, waarbij beide telefoons ook een nieuwe beeldverhouding van 19,6:9 krijgen. Dit maakt ze de hoogste en smalste iPhones tot nu toe.

Deze afmetingen van 6,3 inch en 6,9 inch worden nu bevestigd door een tweede bericht, terwijl een derde ook beweert dat de schermen van de iPhone 16 Pro en Pro Max 0,2 inch groter zullen zijn dan die van hun voorgangers. Een ander lek suggereert dat de iPhone 16 Pro een 6,27-inch scherm krijgt en de iPhone 16 Pro Max een 6,86-inch scherm.

Ter referentie: de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben respectievelijk een scherm van 6,1 inch en 6,7 inch, terwijl elke iPhone 15 een beeldverhouding van 19,5:9 heeft. De onderstaande voorbeelden, gemaakt door 9to5Mac, laten zien hoeveel groter en smaller de iPhone 16 Ultra zal lijken in vergelijking met de overeenkomstige iPhone 15.

(Image credit: 9to5Mac)

Waarom zou Apple van plan zijn om zijn iPhones nog groter te maken? Deze grotere iPhone 16 Pro en iPhone 16 Ultra zullen naar verluidt ruimte maken voor een aantal serieuze camera-upgrades (waarover later meer). Ross Young merkt op dat de standaard iPhone 16 dezelfde 19.5:9-beeldverhouding zal houden, hoewel deze veranderingen in afmetingen mogelijk door zullen sijpelen naar de iPhone 17 en iPhone 17 Plus in 2025.

Dat komt ongeveer overeen met een ander lek, dat schat dat het display van de iPhone 16 op 6,12 inch zal meten en dat van de iPhone 16 Plus op 6,69 inch. Beide basismodellen van de iPhone 16 zouden helaas weer een refresh rate van 60Hz krijgen, net als hun voorgangers.

Afgezien van de afmetingen, zou de iPhone 16-serie helderdere schermen kunnen hebben. Naar verluidt overweegt Apple om technologie in te bouwen die dit mogelijk maakt en tegelijkertijd energiezuiniger is. Dit zou echter de productiekosten van de telefoons verhogen en naar verluidt zou het scherm minder helder lijken als je er vanaf de zijkant naar kijkt, dus het zou geen complete upgrade zijn.

iPhone 16: design

(Image credit: Apple)

Camera's worden geplaatst zoals op de iPhone 12

Face ID-sensoren worden mogelijk verborgen onder het scherm

Elk model zou een nieuwe 'Capture'-knop hebben

Tot nu toe hebben we nog niet al te veel geruchten rond het ontwerp van de iPhone 16. We roeien voorlopig dus met de riemen die we hebben.

Het eerste gerucht heeft betrekking op de plaatsing van Face ID-sensoren op de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Apple-analist Ming-Chi Kuo en het Zuid-Koreaanse The Elec melden dat de Face ID-onderdelen van beide telefoons onder het scherm verborgen zullen zijn. Dit zal het Dynamic Island niet volledig laten verdwijnen aangezien de sensor zelf naar verluidt nog steeds zichtbaar zal zijn, maar het zou wel kleiner worden.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Het tweede gerucht verwijst uitsluitend naar de standaard iPhone 16. Volgens Twitter-leaker @URedditor zal de iPhone 16 een verticale camera-indeling hebben, in plaats van de diagonale opstelling die sinds de iPhone 13 wordt gebruikt. "Hierdoor zal het toestel in 2024 direct herkenbaar zijn als het nieuwste model", schrijft @URedditor.

De standaard iPhone 15 houdt vast aan dezelfde cameraopstelling als de iPhone 14, weliswaar met de toevoeging van een 48MP-hoofdcamera. Het lijkt erop dat Apple het uiterlijk van de iPhone 16 zou kunnen opfrissen door, euhm, een ouder ontwerp te recyclen.

Het derde (en meest interessante) gerucht over het design van de iPhone 16 is van toepassing op de hele serie. Volgens bronnen die bekend zijn met de ontwikkeling van de iPhone 16 zullen Apple's volgende smartphones voorzien zijn van een extra knop, die intern bekend staat als de "Capture"-knop. De bron geeft geen info over het doel van deze nieuwe knop, maar het zou een ontspanknop voor de camera kunnen zijn. Van een andere bron hebben we dan weer vernomen dat de Capture-knop van de iPhone 16 "een nieuwe speciale knop voor video-opnames" zal zijn.

(Image credit: Apple)

In tegenstelling tot mechanische knoppen bewegen aanraakgevoelige (of solid-state) knoppen niet wanneer ze worden ingedrukt. In plaats daarvan zijn ze voorzien van trilmotoren die feedback geven. De Home-knop op de iPhone SE (2022) is een capacitieve knop, net als de trackpads op nieuwere MacBook-modellen, dus Apple is alvast bekend met de technologie.

De eerste geruchten rond de iPhone 15 spraken over aanraakgevoelige volume- en aan/uitknoppen op de Pro-versies. In april 2023 kwam Apple echter terug op die beslissing, omdat het bedrijf naar verluidt meer tijd nodig had om de haptische motoren te ontwikkelen. Het lijkt er nu op dat deze aanraakgevoelige knoppen inderdaad zullen verschijnen op de iPhone 16, maar dan in de vorm van een geheel nieuwe knop.

We hebben deze mysterieuze nieuwe knop nu echter ook gezien bij een tweede bron. Die voegde eraan toe dat de Actie-knop ook capacitief zal zijn. Een andere bron heeft zowel de Capture-knop als de Actie-knop genoemd en gezegd dat er "uitgebreid bewijs" is dat elke iPhone 16 een Actie-knop zal hebben en dat beide knoppen aanraakgevoelig zullen zijn.

Image 1 of 3 (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors)

Hierboven zie je enkele prototypes voor het ontwerp van de iPhone 16. Als we de geruchten mogen geloven, gaat Apple voor het zwarte ontwerp. Sindsdien hebben we ook mockups gezien van hoe de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max er naar verluidt uit zullen zien. Die kan je hieronder bekijken.

(Image credit: MacRumors)

Deze laten een soortgelijk ontwerp zien als de huidige Pro-modellen, maar met grotere schermen (respectievelijk 6,3 en 6,9 inch) en een nieuwe Capture-knop. De Face ID-componenten zijn echter niet verborgen onder het scherm, wat in strijd is met enkele eerdere lekken. Dezelfde bron zei ook dezelfde kleuren als vorig jaar te verwachten van de Pro-modellen, misschien met één extra kleurtint.

iPhone 16: camera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Periscooplens voor beide Pro-modellen

Geruchten over 'supertele' periscooplens voor Pro Max

Geruchten over 48MP-groothoekcamera

De standaard iPhone 16 zou dezelfde 48MP hoofd- en 12MP-groothoekcamera kunnen krijgen als de iPhone 15. Zoals gebruikelijk zijn de belangrijkere camera-upgrades waarschijnlijk bestemd voor de iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max en/of iPhone 16 Ultra. De iPhone 16 Pro zou zelfs de eerste middelgrote iPhone kunnen zijn met een periscoopcamera, aangezien die nu exclusief aanwezig is op de iPhone 15 Pro Max.

We hebben dit gerucht al een paar keer gehoord: analist Ming-Chi Kuo beweerde in september 2023 nog dat de iPhone 16 Pro de 'tetraprisma' periscoop-cameratechnologie van de iPhone 15 Pro Max zal overnemen en analist Jeff Pu zei in oktober hetzelfde over de iPhone 16 Pro.

Nog recentelijker herhaalde Ming-Chi Kuo zijn beweringen over de 5x zoom camera in november en hij voegde eraan toe dat de productie van deze camera nu veel hoger is dan voorheen. Dit zou kunnen betekenen dat Apple meerdere versies kan uitrusten met deze camera.

Periscoopcamera's stellen je in staat extra ver in te zoomen zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. In de beperkte ruimte van de cameramodule van een telefoon maakt een periscoopcamera gebruik van spiegels om meer lenselementen in de camera te verwerken en dus een langere zoomlengte mogelijk te maken.

Zoals eerder vermeld, zal het grotere 6,3-inch scherm van de iPhone 16 Pro waarschijnlijk plaats bieden aan deze onvermijdelijk forse periscoopcamera.

Mockup van een iPhone met periscoopcamera (Image credit: MacRumors)

De toevoeging van een periscoopzoomlens aan de iPhone 16 Pro zorgt er echter niet noodzakelijkerwijs voor dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max (of iPhone 16 Ultra) gelijk zijn. Berichten suggereren namelijk dat deze supergrote 6,9-inch iPhone een zogenaamde 'super-telefoto' periscoopcamera zou kunnen krijgen. Dit is een term die wordt gebruikt voor lenzen met een brandpuntsafstand van meer dan 300 mm. Met dergelijke lenzen kunnen fotografen close-up beelden vanop verre afstanden, zoals sportevenementen en wilde dieren.

De huidige iPhones behoren al tot de beste cameratelefoons op de markt, maar deze 'super-telefoto' periscoopcamera zou een potentieel baanbrekende upgrade voor de iPhone 16 Pro Max betekenen. We hebben ook gehoord dat zowel de iPhone 16 Pro als de Pro Max dun gegoten glas zouden kunnen gebruiken voor hun telefotocamera's, waardoor ze grotere zoomafstanden in een vergelijkbaar formaat zouden kunnen persen.

Het gerucht gaat dat de Pro-versies een 48MP-groothoekcamera krijgen, wat een grote verbetering zou zijn ten opzichte van de 12MP-camera die momenteel wordt gebruikt. De huidige groothoekcamera's zijn zeker niet slecht, want de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max maken consistent heldere en levendige foto's. De upgrade van 12MP naar 48MP klinkt echter veelbelovend en volgens de geruchten zou deze camera ook meer licht kunnen opvangen. Dat laatste zorgt voor betere foto's in het donker.

Zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Pro Max beschikken al over een 48MP-hoofdcamera die gebruikmaakt van "pixel binning" om gegevens van vier pixels samen te voegen tot één grote pixel voor beter resultaten bij weinig licht. Deze technologie zal waarschijnlijk ook zijn weg vinden naar de 48MP-groothoekcamera van de iPhone 16 Pro.

iPhone 16 features

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

A17 Pro of A18-chipset waarschijnlijk voor iPhone 16

A18 Pro/Bionic-chipset voor Pro-versies

Verbeterde batterijduur over de hele lijn

We hebben nog niet veel gehoord over de processoren die zullen worden gebruikt in de iPhone 16-serie, behalve dat Apple van plan is om het productieproces voor chipsets in 2024 te wijzigen. We kunnen wel een aantal voorspellingen doen op basis van de gebruikelijke innovaties van Apple.

Aangezien de standaard iPhone 15 de A16 Bionic-chipset van de iPhone 14 Pro kreeg en zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Pro Max de gloednieuwe A17 Pro-chipset kregen, zouden we denken dat de standaard iPhone 16 de A17 Pro van de iPhone 15 Pro zal overnemen, terwijl de iPhone 16 Pro en Pro Max een nog onbekende A18 Pro/Bionic krijgen.

Toch wijst een lek erop dat elke iPhone 16 een A18-chipset krijgt. Ze zouden dus allemaal even krachtig kunnen zijn, hoewel de bron opmerkt dat het mogelijk is dat er nog steeds onderscheid wordt gemaakt. De iPhone 16 Pro (Max) kan daarom opnieuw de Pro-versie van die chip bevatten.



Natuurlijk zullen deze chipsets betere prestaties en een langere batterijduur bieden, maar de processors van Apple zijn de afgelopen jaren zo efficiënt geworden dat deze upgrades waarschijnlijk verwaarloosbaar lijken in de praktijk. In elk geval hebben leakers gesuggereerd dat de hele iPhone 16-serie zal worden uitgerust met 3 nm-chips.

Wat RAM betreft, suggereert een lek dat alle vier de iPhone 16-modellen 8GB zullen hebben. Dat zou een upgrade zijn voor de iPhone 16 en 16 Plus, maar geen verandering voor de Pro-modellen.

Volgens een lek zouden de iPhone 16 Pro-modellen wel Wi-Fi 7 kunnen ondersteunen en een nieuwe 5G-modem bevatten. Dit zou betekenen dat netwerksnelheden over de gehele lijn verbeterd worden. Deze claims over 8GB RAM voor alle iPhone 16-modellen en een nieuwe 5G-modem voor de Pro-modellen zijn trouwens drie maanden later door dezelfde bron herhaald.

Qua batterijen hebben we nog niet veel gehoord over de iPhone 16. Er waren wel geruchten over gestapelde batterijen in de iPhone 15, maar die zijn uitgerust met traditionele smartphonebatterijen. Deze upgrade zou wel eens naar de iPhone 16 kunnen komen. In theorie kunnen gestapelde batterijen compacter worden verpakt en een hogere energiedichtheid bieden dan de huidige batterijen. Als dit type batterij daadwerkelijk aanwezig is, kan de totale batterijduur sterk toenemen.

(Image credit: Shutterstock / kurgenc)

Gelekte afbeeldingen van een batterij uit de iPhone 16 Pro tonen een capaciteit van 3.355mAh, wat slechts een fractie meer is dan de 3.274mAh-batterij in de iPhone 15 Pro. Deze afbeeldingen tonen echter ook een metalen behuizing, die de thermische efficiëntie zou kunnen verbeteren.

De iPhone 16-serie zou volgens een bron ook allemaal grafeen koellichamen kunnen bevatten, waarbij de Pro-modellen een metalen batterijbehuizing hebben. In beide gevallen is dit om ze koeler te houden, zodat ze de oververhittingsproblemen van de iPhone 15-serie kunnen voorkomen. Verder verwachten we dat Apple omgekeerd draadloos opladen zal introduceren in de hele iPhone 16-lijn.

En net als elke iPhone 15 zal elke iPhone 16 een USB-C-poort hebben in plaats van een Lightning-poort, dankzij nieuwe EU-voorschriften die in 2024 wettelijk bindend worden.

We verwachten ook dat AI een grote rol zal spelen in de iPhone 16 (vooral in vergelijking met de iPhones van de vorige generatie), terwijl een zekere mate van integratie met de Apple Vision Pro onvermijdelijk lijkt. Over beide onderwerpen hebben we echter nog niet veel gehoord.

Een rapport van Barclays heeft echter aangegeven dat we "geen functies of upgrades zien die de iPhone 16 aantrekkelijker maken". Deze claims zijn enorm vaag en staan haaks op sommige geruchten hierboven. We vertrouwen daarom niet te sterk op deze informatie.