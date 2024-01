iPhone 16 Pro Max: nieuws, geruchten en meer

De iPhone 15 Pro Max is de beste iPhone die je kan kopen (als hij binnen je budget past) en het is over het algemeen ook gewoon een van de beste smartphones van dit moment. We zijn dus niet voor niets heel erg benieuwd naar wat de iPhone 16 Pro Max te bieden zal hebben.

Hoe kan Apple zijn vlaggenschip nog verder verbeteren? In onze iPhone 15 Pro Max review gaven we al aan dat er meerdere telefoons zijn die de iPhone verslaan op het gebied van onder andere zoombereik, oplaadsnelheid en meer.

Er zijn dus zeker een aantal aspecten die Apple kan verbeteren, naast het simpelweg krachtiger maken van de nieuwe telefoon. Wat we tot nu toe allemaal al hebben gehoord, suggereert dat de iPhone 16 Pro Max een flinke upgrade zal zijn. Zo krijgen we misschien een groter scherm, een extra knop, een groter optisch zoombereik en meer.

Hieronder vind je alle leaks die we tot nu toe zijn tegengekomen over het toestel en we zullen dit artikel regelmatig updaten met nieuwe informatie. Wil je meer weten over wat wij graag willen zien op de iPhone 16 Pro Max? Bekijk dan vooral ook de tweede helft van dit artikel, want daar vind je onze verlanglijst.

Latest news De iPhone 16 Pro Max krijgt misschien 2TB opslagruimte.

In het kort

Wat is het? Het iPhone 16 Pro-model met het grootste scherm en de grootste batterij

Het iPhone 16 Pro-model met het grootste scherm en de grootste batterij Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk in september 2024

Waarschijnlijk in september 2024 Hoeveel zal het kosten? Waarschijnlijk minstens 1.479 euro

iPhone 16 Pro Max: verwachte prijs en releasedatum

Zal waarschijnlijk in de eerste helft van september 2024 gelanceerd worden

Naar verwachting ongeveer een week daarna in de winkel beschikbaar

Kan meer gaan kosten dan de iPhone 15 Pro Max

Apple heeft de gewoonte om zijn iPhones op een dinsdag of woensdag in de eerste of tweede week van september te lanceren. Meestal zijn de telefoons dan ook vanaf de vrijdag daarna al te bestellen.

De iPhone 15 Pro Max werd bijvoorbeeld onthuld op 12 september 2023. Vervolgens kon je vanaf 15 september een pre-order plaatsen en lag hij vanaf 22 september ook in de winkel. Tijdens zijn release kostte dit model minstens 1.479 euro en daarvoor kreeg je dus het basismodel met 256GB opslagruimte. Voor nog meer geld kon je ook nog een model met 512GB of 1TB aan opslagruimte kopen.

We verwachten dat de beschikbaarheid van de iPhone 16 Pro Max redelijk overeen zal komen met die van zijn voorganger. Toch zou hij misschien wel iets duurder kunnen worden. Zo suggereert één bron dat de camera-upgrades op de iPhone 16 Pro Max voor een hogere prijs zullen zorgen.

iPhone 15 Pro Max of Ultra?

In de aanloop naar de lancering van de iPhone 15-serie hoorden we geruchten voorbij komen die suggereerden dat Apple in 2023 een 'Ultra'-model zou toevoegen. De Ultra-benaming zijn we natuurlijk al gewend van bedrijven zoals Samsung, Motorola en Xiaomi, maar ook van Apple zelf met zijn Apple Watch Ultra 2.

Tijdens het "Verwondervol"-evenement in september 2023 kregen we echter niets te horen over een nieuwe iPhone 15 Ultra, dus het kan zijn dat de Ultra later dit jaar onderdeel zal zijn van de iPhone 16-serie.

Momenteel is het nog erg onduidelijk of dit Ultra-model zal dienen als een vervanger voor de Pro Max of dat hij gewoon naast de Pro Max zal bestaan. Als hij naast de Pro Max zal lanceren, dan zal Apple ongetwijfeld zijn nieuwe, meest premium iPhone een nog hogere prijs geven.

iPhone 16 Pro Max: verwacht design en display

Het 6,7-inch ProMotion-display van de iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Krijgt misschien een groter 6,9-inch 120Hz 'ProMotion'-scherm

Misschien wordt het Face ID-systeem onder het display geplaatst

Waarschijnlijk een titanium frame, net als de 15 Pro Max

Een nieuwe, aanraakgevoelige 'Capture'-knop

We hebben op dit punt natuurlijk nog geen volledig overzicht van alle specs in handen, maar er is wel al het een en ander gezegd over het design van de iPhone 16 Pro Max.

Eén verslag van de Zuid-Koreaanse outlet The Elec claimt dat het Face ID-systeem, dat bij de iPhone 14 Pro-modellen naar het Dynamic Island werd verplaatst, onder de pixels van het scherm zal worden geplaatst. Hierdoor zou alleen de selfiecamera zichtbaar zijn op de 16 Pro Max.

Nu we het toch over het scherm hebben, Apple wist de randen rond het scherm bij de iPhone 15 Pro (Max) al kleiner te maken, maar een belangrijke analist bij 'Display Supply Chain Consultants' verwacht dat het hele paneel dit jaar groter wordt. Als dit klopt, zou het betekenen dat de iPhone 16 Pro Max misschien een 6,9-inch display krijgt. De 15 Pro Max heeft in vergelijking een 6,7-inch scherm en dit is al de grootste iPhone tot nu toe. Die belangrijke analist van DSCC, genaamd Ross Young, suggereert verder ook dat Apple misschien eindelijk afscheid neemt van de 19,5:9-beeldverhouding die we op de laatste paar iPhones zagen en dat het bedrijf dit keer misschien zal kiezen voor een 19,6:9-beeldverhouding. Dit zou de iPhone 16 Pro (Max) iets langer en smaller maken dan de vorige versies.

6.2x" and 6.8x"...May 9, 2023 See more

We hebben dit gerucht over een groter schermformaat voor de iPhone 16 Pro Max ook al vanuit een andere bron gehoord en een derde bron wijst ook al naar een 6,86-inch scherm voor de iPhone 16 Pro Max, dus dit lijkt ons redelijk waarschijnlijk.

Weer een ander gerucht (nogmaals vanuit The Elec) suggereert dat de displays op de huidige iPhones, die nu al mooi helder zijn, een flinke upgrade zullen krijgen in de vorm van een nieuw "Multi-Lens Array" (MLA) AMOLED-paneel. Het kan overigens wel zo zijn dat deze technologie exclusief op de Pro-modellen van de iPhones van 2024 aanwezig zal zijn. MLA-technologie heeft LG geholpen om zijn tv-panelen ongeveer 60% feller te maken en Samsung blijkt ook al MLA AMOLED-schermen te gebruiken op toestellen zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra.

De minpunten van MLA-technologie zijn onder andere dat de kijkhoeken iets minder breed zijn en dat de panelen simpelweg duurder zijn. Als Apple dus voor deze panelen kiest, kan dat ook een effect hebben op de uiteindelijke prijs van de 16 Pro Max.

We kunnen ook een aantal goede gokken wagen over de rest van het design van de 16 Pro Max. Ten eerste verwachten we dat de Actieknop weer zal terugkeren. Deze knop verving de muteschakelaar die jarenlang op iPhones aanwezig was en verscheen voor het eerst op de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max. Verder zouden we dit jaar ook eindelijk de aanraakgevoelige knoppen kunnen zien op elke iPhone 16. Deze knoppen werden oorspronkelijk in 2023 al verwacht, maar toen zou het alleen om de Pro's gaan.

Daarnaast hebben we ook nog gehoord dat de iPhone 16 Pro Max en de andere iPhone 16-modellen misschien ook een volledig nieuwe aanraakgevoelige "Capture"-knop krijgen. De bron van dit gerucht heeft niet aangegeven waar deze knop precies bedoeld voor is, maar een latere leak suggereerde dat de Capture-knop speciaal voor het starten van video-opnames bedoeld is.

We hebben nu tevens vanuit een andere bron meegekregen dat alle iPhone 16-modellen een nieuwe knop krijgen en deze bron voegde daar ook nog aan toe dat de Actieknop waarschijnlijk ook een aanraakgevoelige knop wordt, maar de aan/uit- en volumeknoppen niet. Een derde bron heeft inmiddels ook aangegeven dat we aanraakgevoelige Actie- en Capture-knoppen kunnen verwachten op de iPhone 16 Pro Max, dus dat klinkt steeds waarschijnlijker.

Een recentere leak gaf echter weer aan dat de Capture-knop mechanisch zal zijn en deze leak ging ook dieper in op hoe deze knop zogenaamd zou werken. Het schijnt dat je hem voor foto's en video's kan gebruiken en dat eroverheen kan vegen met je vinger om in en uit te zoomen. Door hem licht in te drukken focus je de camera en wanneer je hem volledig indrukt, kan je een foto maken (of video-opname starten).

De USB-C-poort en het nieuwe lichtgewicht titanium frame die vorig jaar werden geïntroduceerd zullen overigens ongetwijfeld weer terugkeren. Laten we verder hopen dat Apple dit jaar iets interessantere kleuropties gaat aanbieden voor de Pro Max, want die van vorig jaar waren een beetje saai.

(Image credit: MacRumors)

We hebben inmiddels al gezien hoe de iPhone 16 Pro Max er misschien uit zal zien (samen met de iPhone 16 Pro). MacRumors heeft namelijk renders gedeeld die zogenaamd gebaseerd zijn op interne ontwerpen. Een van deze renders kan je hierboven zien.

Deze renders tonen ook de zogenaamde Capture-knop en het 6,9-inch display. De rest van het display lijkt redelijk overeen te komen met dat van de iPhone 15 Pro Max en dat betekent dus dat er volgens deze bron geen Face ID onder het display zit.

Deze leak noemde ook een aantal kleuropties. De iPhone 16 Pro Max schijnt getest te worden in dezelfde kleuren als de iPhone 15 Pro Max, maar daarnaast zou er ook een andere mysterieuze kleuroptie worden toegevoegd.

iPhone 16 Pro Max: verwachte camera's

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Krijgt misschien een 'super telefoto'-periscoopcamera

Eén bron noemt een 48MP-ultrawide

Geruchten over een gestapelde sensor die beter moet presteren bij weinig licht

Bij de vorige twee generaties van iPhones heeft de camera-hardware een aantal flinke upgrades gekregen. Zo kregen de iPhone 14 Pro en Pro Max een nieuwe 48MP-hoofdsensor (als vervanging voor een 12MP-hoofdsensor). Die nieuwe camera introduceerde 2x zoomen zonder kwaliteitsverlies via 'sensor cropping' en nog een aantal andere nieuwe fotografietrucjes.

Vorig jaar kreeg de iPhone 15 Pro Max weer een verbeterde 48MP-hoofdsensor en de nieuwe "tetraprisma"-telefotocamera met 5x optische zoom. Sommige bronnen suggereren dat zijn opvolger misschien nog verder zal kunnen zoomen.

Volgens de populaire leaker Digital Chat Station zal de camera misschien eindelijk echt gaan concurreren met Samsung op één belangrijk gebied. Het aankomende model zou namelijk een "super telefoto"-camera krijgen. Dat wijst op een camera met een brandpuntsafstand van 300 mm of meer. Als dat het geval is, dan verslaat de iPhone in ieder geval het zoombereik van de Galaxy S24 Ultra.

Afhankelijk van Apple's aanpak zou deze sensor een "extended prism"-design kunnen krijgen (net als Samsungs Ultra-toestellen) of een gevouwen "tetraprisma"-design (net als de telefotocamera op de iPhone 15 Pro Max) voor een meer low-profile cameramodule. Een andere mogelijkheid is dat het bedrijf simpelweg zijn bestaande tetraprisma-design en sensor cropping zal combineren om dit indrukwekkende zoombereik te leveren.

We hebben ook gehoord dat Apple misschien dunner glas zal gebruiken om dit bredere zoombereik te leveren met de iPhone 16 Pro Max. Dit zou betekenen dat de lens hoe dan ook kleiner wordt dan normaal, welke aanpak Apple ook kiest.

Als we er even van uitgaan dat de hoofdsensor van de iPhone 16 Pro Max dezelfde 24mm-brandpuntsafstand behoudt als de 15 Pro (Max), dan zou een 6x telefotocamera (met een brandpuntsafstand van 150 mm) in combinatie met een grotere sensor (de iPhone 15 Pro Max heeft een 12MP-sensor), die 2x sensor cropping ondersteunt, kunnen zorgen voor dat magische zoombereik van 300 mm.

Zoals we eerder al aangaven, is het nog onduidelijk of deze super telefotocamera zal verschijnen op de iPhone 16 Pro Max of de iPhone 16 Ultra (als ze niet hetzelfde toestel blijken te zijn). Wij hopen in ieder geval dat deze technologie dit jaar al aanwezig zal zijn op de nieuwe iPhone 16 Pro Max.

De camera's op de iPhone 14 Pro Max. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Naast die mogelijke nieuwe telefotocamera zal Apple misschien ook gebruik gaan maken van Sony's gestapelde 'Exmor T for Mobile'-sensortechnologie die momenteel te vinden is in de Xperia 1 V en de Xperia 5 V. Door de interne lay-out van de sensor aan te passen, heeft Sony een smartphonecamera in elkaar kunnen zetten die meer licht kan vangen bij dezelfde resolutie. De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo claimt dat de iPhone 16 Pro (Max) ook deze geüpgradede camerasensor zal krijgen.

Los daarvan heeft een andere bekende tech-analist, Jeff Pu, geclaimd dat de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max nog meer belangrijke upgrades krijgen ten opzichte van de iPhone 15 Pro, waaronder een 48MP-ultrawidecamera en dat is dan ook iets dat Pu afgelopen oktober nogmaals herhaald heeft.

iPhone 16 Pro Max: verwachte specs en features

Waarschijnlijk een Apple A18 Pro-chip

Minstens 8GB RAM, net als de 15 Pro Max

Er zijn redelijk veel leaks verschenen over het design en de cameratechnologie van de iPhone 16 Pro-modellen, maar er zijn nog maar relatief weinig details gedeeld over de rest van de interne onderdelen. Op dit vlak moeten we voor nu dus vooral voorspellingen doen aan de hand van de keuzes die Apple bij eerdere toestellen heeft gemaakt.

Op dezelfde dag dat de iPhone 15 Pro Max werd gelanceerd, deelde Apple ook de Xcode 15 Release-notities. Daaruit bleek dat de telefoon was voorzien van 8GB RAM, in plaats van de 6GB die de vorige generaties hadden. We gaan er dus vanuit dat de 16 Pro Max ook minstens weer over 8GB RAM zal beschikken en dat de chip de opvolger zal zijn van de A17 Pro-chip in de 15 Pro Max. Waarschijnlijk zal het dus ook gaan om de A18 Pro.

Eén leak heeft nu ook specifiek de A18 Pro genoemd, samen met 8GB RAM voor de iPhone 16 Pro en Pro Max. Dezelfde bron claimde daarnaast dat deze telefoons ook ondersteuning voor Wi-Fi 7 en een nieuw 5G-modem zullen krijgen. Dat moet zorgen voor hogere dataoverdrachtssnelheden dan op de huidige modellen.

Drie maanden na die oorspronkelijke claim heeft diezelfde bron nogmaals gezegd dat we 8GB aan RAM en een nieuw 5G-modem kunnen verwachten in de iPhone 16 Pro Max. Dat modem zal misschien niet alleen snellere 5G mogelijk maken, maar ook efficiënter zijn en dus eventueel je batterijduur verlengen.

Hoewel je misschien niet meer RAM krijgt op de aankomende Pro Max, krijg je misschien wel meer opslagruimte. Volgens een bepaalde leak krijgt de iPhone 16 Pro Max maximaal 2TB aan opslagruimte, in plaats van maximaal 1TB zoals nu het geval is. Er wordt waarschijnlijk een nieuw type opslag gebruikt en dat zou deze extra ruimte mogelijk maken. Die opslag schijnt namelijk minder plaats in te nemen en goedkoper te zijn om te produceren. We horen echter ook dat het misschien wel voor langzamere schrijfsnelheden kan zorgen.

Op het gebied van de nieuwe USB-C-connectiviteit lijkt het ons onwaarschijnlijk dat Apple na een jaar al iets zal veranderen aan de oplaad- of dataoverdrachtssnelheden. Het zou wel een leuke verrassing zijn. Een verandering die we misschien wel zullen zien, heeft te maken met de interne materialen. De iPhone 16 Pro Max krijgt namelijk misschien een heatsink van grafeen en een metalen batterijomhulsel om de smartphone koel(er) te houden.

We hebben nu ook al gelekte beelden gezien van een batterij voor de iPhone 16 Pro en deze lijkt ook in een metalen omhulsel verpakt te zitten, dus daardoor lijkt het bovenstaande gerucht ook weer betrouwbaarder.

iPhone 16 Pro Max: wat we willen zien

De iPhone 15 Pro Max is ongetwijfeld een indrukwekkend toestel, maar Apple heeft zeker nog meer dan genoeg ruimte overgelaten voor verbetering, zeker als we kijken naar wat er allemaal nog meer wordt aangeboden op de smartphonemarkt.

Hieronder zie je wat wij graag zouden willen zien op de iPhone 16 Pro Max.

1. Betere kleuropties

(Image credit: 9to5Mac)

De iPhone 15 Pro en Pro Max van vorig jaar met hun titanium behuizingen worden aangeboden in vier kleurvarianten: wit, zwart, blauw en een "natuurlijke" titaniumkleur.

Tijdens de keynote voor de iPhone 15 Pro-modellen klonk alle informatie over de nano-coating en het 14 uur durende proces om de uiteindelijke look te creëren allemaal erg indrukwekkend. Het uiteindelijke resultaat van deze premium afwerkingen ziet er echter gewoon prima uit, maar niet echt heel spectaculair.

Bij de iPhone 14 Pro en Pro Max voelde het daarentegen alsof Apple een beetje uit zijn comfortzone was gestapt dankzij onder andere de introductie van de Deep Purple-kleur. Het jaar daarna was er niet meer zo'n aparte kleuroptie, ook al hoorden we wel geruchten over een nieuwe Deep Red-variant die mogelijk aan de line-up zou worden toegevoegd.

Wij hopen dan ook dat die Deep Red-optie wel eindelijk beschikbaar zal zijn voor de iPhone 16 Pro Max of dat Apple in ieder geval iets meer risico's durft te nemen met de afwerking van zijn nieuwe Pro-modellen voor 2024.

2. Sneller opladen

De USB-C-poort op de iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple lijkt niet echt gefocust te zijn op het verbeteren van de oplaadsnelheden van zijn iPhones. Iets grotere batterijen en een zuinigere chip kunnen wel zorgen voor meer efficiëntie en dus een betere batterijduur, maar wij zouden graag ook sneller willen kunnen opladen met deze premium smartphones. Apple loopt op dit vlak namelijk echt ver achter op de concurrentie.

3. Snellere dataoverdracht via USB-C

Op de iPhone 15-serie kregen we voor het eerste een USB-C-poort. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Europese regelgeving heeft Apple geforceerd om over te schakelen van zijn eigen Lightning-poort naar een USB-C-poort en op de iPhone 15-modellen werd dit dan ook al een realiteit. Het standaard en Plus-model kregen echter nog dezelfde trage dataoverdrachtssnelheden als de iPhones met Lightning-poorten, terwijl de 15 Pro en Pro Max wel een upgrade kregen naar USB 3.0-snelheden tot 10Gbps.

Op dezelfde dag waarop Apple de iPhone 15 lanceerde, onthulde Intel zijn nieuwste Thunderbolt 5-standaard. Deze kan theoretisch gezien snelheden tot 120Gbps bereiken en dat is dus 12 keer sneller dan de poorten op de 15 Pro en Pro Max.

We zullen dit jaar waarschijnlijk dus ook langzamerhand meer computers met Thunderbolt 5-poorten zien verschijnen en aangezien Apple de Thunderbolt-standaard al gebruikt op zijn Macs en displays, zou het heel mooi zijn als de iPhone 16 Pro Max ook wordt voorzien van een nog snellere poort.

4. Een 'under-display' camera

Het Dynamic Island werd geïntroduceerd op de iPhone 14 Pro en Pro Max. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, suggereren een aantal geruchten al dat de Face ID-componenten van de iPhone onder het display zullen verdwijnen op de Pro-modellen van dit jaar. Wij zouden het echter mooi vinden als de selfiecamera ook plaats krijgt onder het display, zodat het scherm niet meer wordt onderbroken. Niet door het Dynamic Island, maar ook niet meer opnieuw door een notch. Als er een bedrijf is dat dit voor elkaar zou moeten kunnen krijgen, dan is het Apple.

Natuurlijk hebben we dit soort under-display cameratechnologie al gezien op telefoons zoals de Samsung Galaxy Z Fold 5 en de Red Magic 8S Pro, maar de implementaties op die toestellen zorgen ervoor dat de beeldkwaliteit van die camera's redelijk teleurstellend is.

Als Apple bereid is om net zo veel tijd en energie (en geld) te steken in het oplossen van dit probleem als het heeft gestopt in de ontwikkeling van het Dynamic Island, dan geloven wij dat het bedrijf deze cameratechnologie naar een hoger niveau kan tillen. We hopen dit dus ook zeker terug te zien op een toekomstig iPhone-model.