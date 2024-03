iPhone 16 Pro wordt minder krachtig dan gehoopt

Op dit moment wordt verwacht dat elke nieuwe chipset van Apple beter zal zijn dan het beste Android-alternatief, maar voor het eerst in lange tijd zou dat niet zo zijn. Volgens een bericht van Nguyen Phi Hung op Twitter (via Phone Arena) zal de A18 Pro, die naar verwachting in de iPhone 16 Pro (Max) zal zitten, slechts 10 procent sneller zijn dan de A17 Pro in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Dat klinkt niet als een enorme boost en hoewel deze bron niet enorm veel ervaring heeft, is er nog een tweede bron die hetzelfde meldt.

Onlangs hoorden we zelfs dat de Snapdragon 8 Gen 4, die naar verwachting premium Android-smartphones van volgend jaar zal aandrijven, krachtiger zou zijn dan de A18 Pro. Volgens dat bericht kan de Snapdragon 8 Gen 4 een single-core Geekbench-score halen van ongeveer 3.500, vergeleken met ongeveer 3.300 voor de A18 Pro.

A18 Pro = A17 Pro + 10% https://t.co/2tuAlLbNdzMarch 10, 2024 See more

Er zijn echter een aantal belangrijke kanttekeningen. Om te beginnen, is het Geekbench-resultaat van de Snapdragon blijkbaar behaald met een kloksnelheid van 4,3GHz, wat waarschijnlijk meer energie zou vragen dan haalbaar is op een smartphone. Dit mag dan in theorie een goed resultaat zijn, maar in de praktijk is deze kloksnelheid momenteel niet realistisch.

Toch één grote upgrade

Afgezien van de vraag of de A18 Pro krachtiger is dan de Snapdragon 8 Gen 4, zou de chip van Apple in ieder geval een grote AI-boost krijgen. We hebben eerder gehoord dat de A18 Pro mogelijk veel meer kernen in zijn Neural Engine heeft dan de A17 Pro. Dat onderdeel richt zich namelijk specifiek op AI en machine learning. Zelfs als de chip niet echt sneller is bij taken als games en videobewerking, zou de A18 Pro wel in staat kunnen zijn om verschillende AI-taken uit te voeren die niet mogelijk zijn op bestaande iPhones.

Toch hebben de Google Pixel 8 en Samsung Galaxy S24 al uitgebreide AI-mogelijkheden, dus Apple moet op dat gebied een inhaalslag maken. Als de nieuwe iPhones minder kunnen dan wat Samsung en Google aanbieden en de nieuwe chip qua prestaties moet onderdoen voor de Snapdragon-chipset, dan kan de iPhone 16 Pro wel eens een teleurstelling worden.

Aangezien de iPhone 16 pas in september wordt verwacht, is het nog vroeg om deze informatie blindelings te vertrouwen. Hopelijk horen we de komende maanden meer over de chipset en de telefoons in hun geheel.