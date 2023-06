iPhone 16 Pro wordt waarschijnlijk langer, maar minder breed dan de iPhone 15 Pro

We hebben recentelijk ook al geschreven over de geruchten die suggereren dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Ultra groter zullen worden dan hun iPhone 15-tegenhangers. Nu hebben we een nog beter idee van hoeveel groter deze iPhones misschien zullen worden.

Bekende Apple-leaker Ross Young claimde eerder al dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Ultra respectievelijk een 6,3-inch en 6,9-inch scherm krijgen en hij heeft nu ook extra informatie toegevoegd aan die voorspelling in de vorm van nieuwe details over de beeldverhoudingen van beide apparaten.

In een nieuwe tweet stelt Young dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Ultra een beeldverhouding van 19,6:9 zullen krijgen. Dat zou deze toestellen de langste en smalste iPhones ooit maken. Voor wat extra context is het handig om te weten dat elk iPhone 14-model een beeldverhouding van 19,5:9 heeft en naar verwachting zal Apple dit ook aanhouden op de aankomende iPhone 15-reeks.

De renders hieronder, van 9to5Mac, laten zien hoe veel langer en dunner de iPhone 16 Ultra (of iPhone 16 Pro Max, als hij toch die naam krijgt) zal lijken vergeleken dezelfde variant uit de iPhone 15-serie.

De iPhone 16 Pro Max/Ultra wordt waarschijnlijk langer en minder breed dan zijn iPhone 15-tegenhanger. (Image credit: 9to5Mac)

Zoals we recentelijk ook al aangaven, moeten deze grotere schermgroottes op de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Ultra er zogenaamd voor zorgen dat er meer ruimte is voor flinke camera-upgrades.

Apple’s meest premium iPhone 15-modellen. de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra, zouden volgens veel geruchten gebruik gaan maken van Sony’s nieuwe IMX903 48MP-sensor, maar de meest recente leaks suggereren dat deze specifieke upgrade pas bij de iPhone 16-serie zal verschijnen.

Verwacht verder ook maar niet dat de bovengenoemde 19,6:9-beeldverhouding in de toekomst alleen maar op de Pro-modellen zal worden toegepast. Young geeft namelijk aan dat de standaard iPhone 16 waarschijnlijk nog wel dezelfde 19,5:9-beeldverhouding zal houden als de beste iPhones van vandaag de dag, maar dat deze nieuwe afmetingen waarschijnlijk in 2025 wel te zien zullen zijn op de (standaard) iPhone 17 en iPhone 17 Plus.

Apple's iPhone 14 Pro Max wordt beter verkocht dan de standaard iPhone 14. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Waarom lijkt Apple toekomstige versies van zijn iPhone Pro-modellen groter te gaan maken? Het antwoord op die vraag heeft misschien te maken met de vraag vanuit consumenten.

De afgelopen 12 maanden zagen we dat de verkoopcijfers van de grotere iPhone 14 Plus 59% beter waren dan die van de iPhone 13 mini gedurende dezelfde periode van 12 maanden (maar dan een jaar eerder). Wat misschien nog belangrijker is, is dat de Pro-modellen van de iPhone 14-serie tot nu toe 64% beslaan van alle verkochte iPhone 14-modellen.

Met andere woorden, iPhone-fans hebben liever een grote iPhone dan een kleine iPhone en liever een premium iPhone dan een standaard iPhone. Het is dan dus ook niet zo gek dat Apple misschien zijn premium iPhones groter gaat maken.

Voordat de grotere iPhone 16-modellen worden uitgebracht, hebben we echter nog met de iPhone 15-reeks te maken. Apple zal zijn nieuwste iPhone-modellen naar verwachting in september onthullen en voor het laatste nieuws over die apparaten kan je onze overzichten voor de iPhone 15, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra bekijken.