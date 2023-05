Groter formaat iPhone 16 Pro zou nodig zijn voor camera-upgrades

Volgens de geruchten zouden de Pro-versies van de iPhone 16 groter worden dan elke andere iPhone ooit. We horen dit gerucht nu nogmaals, bij verschillende bronnen, inclusief de reden waarom dit nodig is.

Mark Gurman (Bloomberg) is een van de beste bronnen op vlak van Apple en in zijn laatste Power On-nieuwsbrief zegt hij dat de extra ruimte gebruikt zou kunnen worden voor een grotere batterij of een beter camerasysteem.

Het is niet duidelijk hoeveel informatie Gurman hierover precies heeft, maar tipgevers Digital Chat Station, Revegnus en ShrimpApplePro (via MacRumors) hebben laten weten dat er inderdaad camera-upgrades op komst zijn voor de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max in 2024.

Camerasensoren

Wie de geruchten over de iPhone en de camerasensoren op de voet volgt, weet dat de hoofdcamera van de Pro-versies van de iPhone 15 een upgrade zou krijgen naar een 48MP Sony IMX903-sensor. Recent is echter gebleken dat deze upgrade pas bij de iPhone 16 zal gebeuren.

Cruciaal is dat de IMX903 een grotere sensor is, wat betekent dat er meer licht kan worden opgevangen, wat zorgt voor betere foto's. Er is ook uitgelekt dat de iPhone 16 Pro een periscoopzoomcamera krijgt, waarvoor mogelijk extra ruimte nodig is.

Het is nog vroeg voor geruchten over de iPhone 16, maar het lijkt nu al een zeer interessante telefoon te worden. Opnieuw verwachten we hier de grootste upgrades bij de iPhone 16 Pro (Max). Voordat we die telefoons zien, krijgen we natuurlijk eerst de iPhone 15 in september.

Is groter ook echt beter?

Apple heeft de voorbije jaren met enkele uitersten geëxperimenteerd. Zo zagen we de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini met 5,4-inch displays, maar de mini-serie was duidelijk niet populair genoeg. In de plaats van een iPhone 14 mini zagen we de enorme iPhone 14 Plus met 6,7-inch display, maar die lijkt eveneens niet erg in de smaak te vallen.

Over het algemeen zijn premium telefoons ongeveer 6,7 inch of groter en daar lijkt weinig verandering in te komen. Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola, OnePlus... bijna elke producent maakt premium telefoons van dit formaat op dit moment. Tegelijk krijgen die telefoons vaak gezelschap van kleinere versies tussen de 6 en 6,3 inch.

Op basis van wat we hebben gehoord, zal de iPhone 16 Pro een 6,3-inch scherm hebben (vergeleken met de 6,1-inch iPhone 14 Pro), en de iPhone 16 Pro Max zal een enorm 6,9-inch scherm hebben (vergeleken met de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max). Ondertussen worden de bezels rond het scherm natuurlijk elk jaar kleiner.

Het lijkt erop dat de duurste en krachtigste telefoons groter zullen blijven worden. Gelukkig zijn er nog altijd heel wat kleine telefoons voor gebruikers met minder grote handen en/of broekzakken.