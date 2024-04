Nieuwe Google Pixel 9-foto's gelekt, plus prijs van de Pixel 8a

Naar verwachting zal de Google Pixel 9 ergens oktober verschijnen, maar inmiddels zijn er alweer nieuwe foto's gelekt die ons het zogenaamde toestel van alle kanten tonen. Tegelijkertijd hebben we nu ook een voorspelling voor de prijs van de Google Pixel 8a binnengekregen.

De foto's zijn gedeeld op de Russische site Rozetked (via Android Police) en ze tonen onder andere hoe de iconische Pixel-camerabalk is veranderd in een soort camera-eiland. Verder zijn de hoeken iets meer afgerond en de zijkanten platter, vergeleken met wat we zagen bij de Google Pixel 8.

Zoals altijd het geval is bij leaks, weten we natuurlijk nog niet zeker of deze afbeeldingen authentiek zijn, maar het apparaat dat we hier zien lijkt wel op onofficiële renders die eerder al online zijn gedeeld.

Deze designverandering zal misschien niet bij iedereen in de smaak vallen, maar het toestel is in ieder geval nog steeds wel herkenbaar als een Pixel-telefoon dankzij dat brede camera-eiland. We zien hier ook de USB-C-poort, de gebruikelijke aan/uit- en volumeknoppen en een simkaartslot aan de onderkant van het apparaat.

Een duurdere middenklasser

De Google Pixel 7a werd in mei 2023 gelanceerd. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Naast die nieuwe beelden van de Pixel 9 is ook nog eens de zogenaamde prijs van de Pixel 8a gelekt via PassionateGeekz (en Notebookcheck). We hebben tot nu toe nog niet veel vanuit deze bron gehoord, dus we zien dit momenteel dan ook nog meer als een onbevestigd gerucht.

Schijnbaar zou de 128GB-versie van de Pixel 8a in Canada een adviesprijs krijgen van 708,99 Canadese dollar en de 256GB-variant een adviesprijs van 792,99 Canadese dollar. Dat komt wel overeen met de geruchten dat Google's middenklasser dit jaar een prijsverhoging krijgt.

We verwachten niet dat Google deze prijs zal omrekenen naar andere valuta voor de adviesprijzen in andere landen, maar om je een idee te geven van de waar de modellen misschien in de buurt van zitten qua prijs: de variant met 128GB aan opslagruimte kost dan ongeveer 484 euro en het 256GB-model ongeveer 542 euro.

De Google Pixel 7a had bij zijn release een adviesprijs van 509 euro en aangezien er dus veel geruchten zijn over een hogere prijs, gokken we dat de uiteindelijke adviesprijs in Nederland en België zeker een stuk hoger zal liggen dan die omgerekende prijzen. We zullen hier meer over te weten komen tijdens het Google I/O 2024-evenement op 14 mei, want dan wordt de Pixel 8a naar verwachting officieel onthuld.