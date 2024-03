Google Pixel 9-leak hint naar nieuw design en nieuw Pro XL-model

We hebben zojuist misschien al onze eerste blik op de Google Pixel 9 gekregen. Dit toestel zal naar verwachting later dit jaar uitkomen en een nieuwe leak suggereert nogmaals dat de camerabalk achterop de Pixel-toestellen een nieuw design zal krijgen. Daarnaast wordt er nu echter ook gesuggereerd dat er een derde telefoon aan de Pixel 9-line-up zal worden toegevoegd, namelijk een XL-model.

Deze informatie werd gedeeld via 91mobiles en komt vanuit de leaker Steve Hemmerstoffer (beter bekend als OnLeaks). We zien in deze leak dat de Pixel 9 schijnbaar iets meer op een iPhone zal gaan lijken dankzij platte zijkanten. De Google Pixel 8 en oudere modellen zijn voorzien van meer afgeronde randen. Daarnaast lijkt het camerablok achterop ook iets korter en ronder te worden.

Dit camerablok zal misschien niet meer de hele breedte van het toestel in beslag nemen en daardoor dus afwijken van het iconische design voor het camerasysteem dat al sinds de Google Pixel 6 wordt gebruikt. Het blok lijkt bij de Pixel 9 meer pilvormig te worden. De meningen over deze designverandering zullen ongetwijfeld verdeeld zijn, maar gelukkig is er hoe dan ook nog wel genoeg ruimte voor twee verschillende camera's, net als bij de voorgaande standaardmodellen van de Pixel.

Image 1 of 2 (Image credit: OnLeaks / 91Mobiles) (Image credit: OnLeaks / 91Mobiles)

De leak bevat verder ook nog wat specifiekere informatie over de zogenaamde specs. Zo zou de Pixel 9 voorzien zijn van een 6,03-inch display. Dat zou betekenen dat het scherm maar iets kleiner zal zijn dan dat van de Pixel 9 Pro. Die krijgt naar verwachting een 6,1-inch display.

Verder zullen de aan/uit-knop en de volumeknoppen schijnbaar aan de rechterkant van het scherm zitten en bevindt zich bovenaan op het display een 'punch-hole'-selfiecamera, net als bij voorgaande Pixels.

Nog een extra toestel?

Dit is niet de eerste Google Pixel 9-leak die we dit jaar zijn tegengekomen. In januari werden er door dezelfde bron al renders gelekt waarin de Google Pixel 9 Pro te zien was. Die renders toonden een design dat erg op een iPhone leek en ook inderdaad een vernieuwd design voor het camerablok.

Image 1 of 2 (Image credit: MySmartPrice / OnLeaks) (Image credit: MySmartPrice / OnLeaks)

Wat misschien wel het meest interessante informatie uit deze leak is, is dat dit Pixel 9 Pro-design volgens de leaker ook gebruikt zal worden voor een nieuw model: de Google Pixel 9 Pro XL. Dit zou dus in principe een extra grote versie van de Pixel 9 Pro moeten worden en dus ook het eerste Pixel XL-model sinds de Pixel 4 XL uit 2019.

Die Google Pixel 4 XL gaven we vier sterren in onze review, maar toch was het toestel duidelijk niet populair genoeg. Toen de Google Pixel 5-serie verscheen, was er namelijk geen XL-model te bekennen. Als deze informatie accuraat blijkt te zijn, dan is dit goed nieuws voor fans van grote smartphones die wel geïnteresseerd zijn in de indrukwekkende camera's en de stock Android-software op Google's Pixel-toestellen, maar die de displays van de voorgaande Pixel-modellen toch echt te klein vonden.

Zoals altijd raden we je natuurlijk aan om dit nieuws met een korreltje zout te nemen. Google heeft de Pixel 9 nog niet onthuld, dus tot die onthulling plaatsvindt, weten we nog niet zeker hoe de aankomende smartphones eruit zullen zien. Deze gelekte designs suggereren in ieder geval wel dat er op verschillende vlakken veranderingen aan zitten te komen.